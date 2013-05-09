



Bugün Hindistan'da bir etkinlik yapacağını duyuran Nokia, beklendiği gibi Asha serisinin en yeni üyesini teknoloji dünyasına tanıttı.





Asha 501 giriş seviyesine yönelik bir model ve vergiler hariç 99$ şeklinde bir fiyatlandırmaya sahip. Genel olarak Asya gibi gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor.





Modelde 3 inçlik 240 x 320 piksel çözünürlükte dokunmatik LCD ekran, çift veya tek SIM desteği, 2G ağlarla uyumluluk, 3.2MP çözünürlükte arka kamera, 1200mAh batarya, 17 saat konuşma, 56 saat müzik dinleme süresi, WiFi, Bluetooth, FM radyo, 128MB depolama kapasitesi, microSD girişi, 12.1mm kalınlık ve 98gr ağırlık şeklinde özellikler yer alıyor.





Nokia akıllı telefon tecrübesi sunduğunu belirttiği Asha arayüzünü biraz daha geliştirmiş. Standart ikon menüsü yanında en çok kullanılan uygulamaları listeleyen Fastlane adlı bir mod da yer alıyor.





Modelde verileri sıkıştırarak tasarruf sağlayan Xpress tarayıcı, 40 adet ücretsiz EA oyunu, Facebook ve Twitter uygulamaları şeklinde yazılım ekstraları mevcut. 6 farklı renkte satışa sunulacak olan Asha 501 modelinin kesin satış tarihi bilinmiyor.

Nokia Asha 501 modelini resmen duyurdu