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Nokia Asha 501 modelini resmen duyurdu

6 yıl
1,3b
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Asha 501 modelini resmen duyurdu

Bugün Hindistan'da bir etkinlik yapacağını duyuran Nokia, beklendiği gibi Asha serisinin en yeni üyesini teknoloji dünyasına tanıttı.

Asha 501 giriş seviyesine yönelik bir model ve vergiler hariç 99$ şeklinde bir fiyatlandırmaya sahip. Genel olarak Asya gibi gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor.

Modelde 3 inçlik 240 x 320 piksel çözünürlükte dokunmatik LCD ekran, çift veya tek SIM desteği, 2G ağlarla uyumluluk, 3.2MP çözünürlükte arka kamera, 1200mAh batarya, 17 saat konuşma, 56 saat müzik dinleme süresi, WiFi, Bluetooth, FM radyo, 128MB depolama kapasitesi, microSD girişi, 12.1mm kalınlık ve 98gr ağırlık şeklinde özellikler yer alıyor. 

Nokia akıllı telefon tecrübesi sunduğunu belirttiği Asha arayüzünü biraz daha geliştirmiş. Standart ikon menüsü yanında en çok kullanılan uygulamaları listeleyen Fastlane adlı bir mod da yer alıyor. 

Modelde verileri sıkıştırarak tasarruf sağlayan Xpress tarayıcı, 40 adet ücretsiz EA oyunu, Facebook ve Twitter uygulamaları şeklinde yazılım ekstraları mevcut. 6 farklı renkte satışa sunulacak olan Asha 501 modelinin kesin satış tarihi bilinmiyor.

Nokia Asha 501 modelini resmen duyurdu Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
2000 TL verip aldıkları telefon'ları kullanmasını bilmeyen kendini akıllı sanan akılsız'lar alın size mis gibi telefon alo demek için illa 2000 TL vermek zorunda değilsiniz
2000 TL verip aldıkları telefon'ları kullanmasını bilmeyen kendini akıllı sanan akılsız'lar alın size mis gibi telefon alo demek için illa 2000 TL vermek zorund...
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CoreXXX 6 yıl
21indeyim
Yıl olmuş 2013 12.1mm kalınlık nedir yahu iğrenç olmuş. Telefon mu üretiyorlar kilitli taş mi belli değil

99 yerine 299 verince inceliyor. hatta parayı artırdıkça incelmeye devam ediyor . bence telefon kalın değil senin kafan kalın
21indeyimYıl olmuş 2013 12.1mm kalınlık nedir yahu iğrenç olmuş. Telefon mu üretiyorlar kilitli taş mi belli değil99 yerine 299 veri...
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dirokzan 6 yıl
Fiyatına bakıp öyle yorum yapalim herkesin iphone veya s4 alacak gücünün olmadığıni kestirmek cok fazla zeka istemiyor herhalde...
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1 Avatar
JorWix 5 yıl
Olmamış
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DH Misafiri 5 yıl
Ne yani öğrenciler ayda iş için kullanılabilecek 100 dolarlık telefon lan tabi illa 2000 lira olacak demi telefon ne kadar cahile gereksiz insanlarsınız
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DH Misafiri 6 yıl
orhanyıldız
Gereksiz model olmuş. 3310 un dokunmatik versiyonu.

ne içiyosun söyle bizde içelim zevkleri tartışamazsın tartışma bana göre tasarım güzel sana göre olmamış olabilir 3310 la geçmişte kötü bi hatıran var galiba
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Prime. 6 yıl
-cihazda 1ghz işlemci ve 64mb ram bulunmaktadır.
-yazılım j2me tabanlı s40'ın geliştirilmiş bir versiyonu olan Nokia Asha Software Platform'dur.
-arayüz n9'un swipe arayüzünden esinlenerek yapılmıştır.

bir çeşit akıllılaştırılmış giriş seviyesi cihazı. 99 dolar için iyi ancak türkiye'de kaça satılır orası merak konusu.
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XavierPedro 6 yıl
21indeyim
Yıl olmuş 2013 12.1mm kalınlık nedir yahu iğrenç olmuş. Telefon mu üretiyorlar kilitli taş mi belli değil

6600 A TAPAN DİNGİLLER ŞİMDİ FORUMDA ATARLANIYOR, KOMİK ÇOK KOMİK...
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FreeRun 6 yıl
kalınlık biraz daha düşük olsa iyi olurmuş, şarjı da baya uzun gider dokunmatik deneyimi yaşamak isteyenler ve konuşma amaçlı tercih edilebilecek bir model.
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CoreXXX 6 yıl
21indeyim
Yıl olmuş 2013 12.1mm kalınlık nedir yahu iğrenç olmuş. Telefon mu üretiyorlar kilitli taş mi belli değil

99 yerine 299 verince inceliyor. hatta parayı artırdıkça incelmeye devam ediyor . bence telefon kalın değil senin kafan kalın
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mert1907 6 yıl
YouTube da bi kac incelemesine baktim ve gercekten giris seviyesi bi cihaz icin cok iyi olmus. Saga sola cekmeli menu gecis tarzi, secvimli ve sosyal entegrasyona sahip arayuzu cok hos. Ama asil sasirdigim tarafi cihaz cok seri caslisiyor. Fazla seri geldi bana. Ama aklima gelen bi soruda yok degil, madem boyle kullanisli seyler yapabiliyodun da neden Symbian i bitirmek yerine yillarin deneyimini bu cihazlara aktarmadin ki Nokia.
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sub 6 yıl
56 saat müzik dinleme süresi, en kötü ihtimal al mp3 çalar olarak kullan
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Peregrino 6 yıl
F/P canavarı olmuş.
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OverClocK1ng 6 yıl
99 Dolar + 100 TEELEEE...
Ama bize o da yetmez. 350-400 den girer...
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