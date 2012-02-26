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Nokia Belle telefonları Microsoft'un işletme uygulamalarını alacak

7 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia ile Microsoft arasında yapılan ortaklık gereği Nokia, Symbian işletim sistemini geri plana iterek ağırlıklı olarak Windows Phone yüklü cihazları piyasaya sürmeye başladı. Bu ortaklık kapsamında Nokia'nın aldığı 1 milyar dolarlık reklam hibesinin yanında Microsoft'un yazılım desteği de Belle telefonlarında yer alacak.
Microsoft'un işletmelere yönelik uygulamalarını kapsayan uygulamalar kısım kısım Belle telefonlara dağıtılacak. Uygulamaların ilk paketinde güçlü not alma uygulaması OneNote, iletişim ve mesajlaşma istemcisi Lync, döküman görüntüleme ve yönetme uygulaması Document Connection ve bilgisayardaki sunuyu canlı olarak telefondan takip etmenize yarayan PowerPoint Broadcast bulunuyor.
Bu uygulamalar kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. Sonraki pakette ise Word, Excel ve PowerPoint uygulamaları bulunacak. Bu paketin birkaç ay sonra geleceği belirtiliyor.
Uygulamaların uyumlu olduğu cihazlar ise Nokia E7, Nokia C7, Nokia C6-01, Nokia X7, Nokia Oro, Nokia 700, Nokia 701, Nokia 603 olacak. Nokia N8, Nokia E6 ve Nokia 500 modelleri daha sonra bu desteğe kavuşacak. Uygulamalar 48 dilde kullanılabiliyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Android kullandıktan sonra nokia zulüm geliyor
Android kullananlar bilir...
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bkadem 7 yıl
Symbian ölecek deniyor ama bu gelişmelerle daha çok yaşayacak diye düşünüyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
Kullanıcılar beleşten yararlanıcak Nokia kullanıcıları şanslı..:)(Tabi belirtilen telefonları kullananlar)
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alicavush 7 yıl
bu haber bencede oldukça olumlu bir gelişme. inşallah devamıda gelir
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ec38 7 yıl
nokiayı çok eleştirdik meegodan vazgeçtiği için fakat sanki birşeyler yapacak gibi.. insanlar istikrarlı bir sistem istiyorsa wp bunu sağlayacak sanki.. şarj sıkıntısı olmayan ve androidlerde olan tüm özellikleri barındıran telefonlar çıkardığı zaman üst segmentte yerini sağlamlaştıracaktır.. hele ki uygulama konusunda sıkı bir çalışma içinde microsoft ile..
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haymatloshan 7 yıl
Niye ihanet olsun ki,güçlü firmayla çalışıyorlar.Acele etmeyelim,bu birliktelikten güzel işler gelecek.
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xxxx1 7 yıl
kendine ihanet etmeye devam et bakalım Nokia...
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Anakhaa 7 yıl
Bende c7 var ama bir turlu lync ve boardcasti acamadim! Yardimci olabilecek varsa bana pm atabilir mi :)
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