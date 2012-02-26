Nokia Belle telefonları Microsoft'un işletme uygulamalarını alacak

Nokia ile Microsoft arasında yapılan ortaklık gereği Nokia, Symbian işletim sistemini geri plana iterek ağırlıklı olarak Windows Phone yüklü cihazları piyasaya sürmeye başladı. Bu ortaklık kapsamında Nokia'nın aldığı 1 milyar dolarlık reklam hibesinin yanında Microsoft'un yazılım desteği de Belle telefonlarında yer alacak.

Microsoft'un işletmelere yönelik uygulamalarını kapsayan uygulamalar kısım kısım Belle telefonlara dağıtılacak. Uygulamaların ilk paketinde güçlü not alma uygulaması OneNote, iletişim ve mesajlaşma istemcisi Lync, döküman görüntüleme ve yönetme uygulaması Document Connection ve bilgisayardaki sunuyu canlı olarak telefondan takip etmenize yarayan PowerPoint Broadcast bulunuyor.

Bu uygulamalar kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak. Sonraki pakette ise Word, Excel ve PowerPoint uygulamaları bulunacak. Bu paketin birkaç ay sonra geleceği belirtiliyor.

Uygulamaların uyumlu olduğu cihazlar ise Nokia E7, Nokia C7, Nokia C6-01, Nokia X7, Nokia Oro, Nokia 700, Nokia 701, Nokia 603 olacak. Nokia N8, Nokia E6 ve Nokia 500 modelleri daha sonra bu desteğe kavuşacak. Uygulamalar 48 dilde kullanılabiliyor.