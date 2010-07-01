Nokia C0-00 kameralar karşısında; Prototip, iPhone ve HTC EVO ile yanyana görüntülendi

Teknoloji dünyasında Nokia'nın C0-00 isimli prototipi konuşulmaya devam ediyor. Negri Electronics'in hemen ardından Techno Buffalo, prototipin iPhone ve HTC Evo 4G ile karşılaştırmalı fotoğraflarını, videosunu yayınladı. C0-00'ın hangi seriye ait olacağı akıllarda soru işaretleri bırakmıyor değil. Prototipi N9, C7, E7 ve N8-01 olarak isimlendiren otoriteler mevcut. Hatta protipin gerçekten N9 olabileceği ve Symbian'ın yalnızca test amaçlı yüklendiği söylentileri dahi internette dolaşıyor. (Nokia, N8-xx ailesi dışında N serisinde Symbian göremeyeceğimizi açıklanmıştı)

İncelemede QWERTY klavyeli C0-00'ın 4.0 inç boyutunda ekrana sahip olduğu söyleniyor. Yapılan kıyaslamada cihazın ekranı iPhone'a (3.5 inç) göre büyük, HTC Evo'ya (4.3 inç) göre küçük görünmekte. Ayrıca ekran kapasitif ve multi-touch destekli. Çözünürlüğün ise nHD yani 360x640 piksel olduğu belirtilmiş. Telefonun önünde görüntülü konuşma için led flaşlı kamera, arkasında ise yine led flaşlı 8 megapiksellik kamera konumlandırılmış. HDMI çıkışı, WI-FI ve Bluetooth gibi özelliklerin üzerinde de durulmuş.

Nokia'nın lansman gününü merakla bekliyoruz. Bakalım telefon hangi seriye ait olacak?

http://www.technobuffalo.com/blog/mobile-devices/nokia-n9-prototype-hands-on-video