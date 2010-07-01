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Nokia C0-00 kameralar karşısında; Prototip, iPhone ve HTC EVO ile yanyana görüntülendi

8 yıl
22,8b
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15
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasında Nokia'nın C0-00 isimli prototipi konuşulmaya devam ediyor. Negri Electronics'in hemen ardından Techno Buffalo, prototipin iPhone ve HTC Evo 4G ile karşılaştırmalı fotoğraflarını, videosunu yayınladı. C0-00'ın hangi seriye ait olacağı akıllarda soru işaretleri bırakmıyor değil. Prototipi N9, C7, E7 ve N8-01 olarak isimlendiren otoriteler mevcut. Hatta protipin gerçekten N9 olabileceği ve Symbian'ın yalnızca test amaçlı yüklendiği söylentileri dahi internette dolaşıyor. (Nokia, N8-xx ailesi dışında N serisinde Symbian göremeyeceğimizi açıklanmıştı)

İncelemede QWERTY klavyeli C0-00'ın 4.0 inç boyutunda ekrana sahip olduğu söyleniyor. Yapılan kıyaslamada cihazın ekranı iPhone'a (3.5 inç) göre büyük, HTC Evo'ya (4.3 inç) göre küçük görünmekte. Ayrıca ekran kapasitif ve multi-touch destekli. Çözünürlüğün ise nHD yani 360x640 piksel olduğu belirtilmiş. Telefonun önünde görüntülü konuşma için led flaşlı kamera, arkasında ise yine led flaşlı 8 megapiksellik kamera konumlandırılmış. HDMI çıkışı, WI-FI ve Bluetooth gibi özelliklerin üzerinde de durulmuş.

Nokia'nın lansman gününü merakla bekliyoruz. Bakalım telefon hangi seriye ait olacak?

Nokia C0-00 kameralar karşısında; Prototip, iPhone ve HTC EVO ile yanyana görüntülendi
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Nokia C0-00 kameralar karşısında; Prototip, iPhone ve HTC EVO ile yanyana görüntülendi
Tam Boyutta Gör
Nokia C0-00 kameralar karşısında; Prototip, iPhone ve HTC EVO ile yanyana görüntülendi
Tam Boyutta Gör
Nokia C0-00 kameralar karşısında; Prototip, iPhone ve HTC EVO ile yanyana görüntülendi
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http://www.technobuffalo.com/blog/mobile-devices/nokia-n9-prototype-hands-on-video Yorum Yaz
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mehmetgirgin 8 yıl
heralde gelecekte telefonlar ya dokunmatik yada kaydırmalı klavyeli olacak.geçmiştek gibi tek düzelik başlıyo
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wentworthscofield 8 yıl
c7 açıklandığı için bu cihaz e6 ve ya e7 olabilir ama onlara da kafam yatmadı nokia e serisi için böyle bir cihaz yapmak istermiş gibi gelmiyor hiç
keşke şu cihazlar çoooooooook erkenden görüntülenmese de insanların kafası bu kadar karışmasa
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Mult!_61 8 yıl
resimdeki iphone 4 değilki başlıgı düzeltin!!
resimdek iphone 3gs beyaz
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vidoko 8 yıl
evet dizynda sıkıntı var ruslar gibi kafaları dizayna çalışmıyor:))
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ugacomtr 8 yıl
n 920 olarak aciklansa ve meego işletim sistemi yuklu olsa dadundan yinmez..
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lj94 8 yıl
çakma gibi duruo bu ya htc nin yanında
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kaiser_q 8 yıl
su nokianin tasarim konusunda sikintisi var cok ciddi sekilde
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lastingend 8 yıl
şahsi kanaatimce; birisi nokia'ya tasarım dersleri vermeli.
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Mr. Jingles 8 yıl
Bu cihazın N8-01 ya da N9 olduğunu sanmıyorum. Nokia, N8'in son Symbian OS'a sahip son N serisi cihaz olduğunu açıkladı. Bu yüzden N9'un Symbian bir cihaz olacağını sanmıyorum. Ayrıca arkasında Carl Zeiss yazmıyor. N serisi cihazlarda Carl Zeiss optik desteği artık bir standart haline galdi. Bu cihazın C ya da E serisi bir cihaz olacağını dşünüyorum.
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Windows10 8 yıl

sugar_klavyeci

Bu cihazın N8-01 ya da N9 olduğunu sanmıyorum. Nokia, N8'in son Symbian OS'a sahip son N serisi cihaz olduğunu açıkladı. Bu yüzden N9'un Symbian bir cihaz olacağını sanmıyorum. Ayrıca arkasında Carl Zeiss yazmıyor. N serisi cihazlarda Carl Zeiss optik desteği artık bir standart haline galdi. Bu cihazın C ya da E serisi bir cihaz olacağını dşünüyorum.

İyide ekranı çalışırken fotoğrafları symbian 3 yüklü.
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igonam 8 yıl
Bence bu N9 değil.
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MK* 8 yıl
n9 olabilir çünkü n8 in qwert klavyeli olanıdır birde başka bir konuda bir resim daha vardı n9 diye
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Hirotaro 8 yıl
Nokia azıcık dur yaa

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