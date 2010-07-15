Nokia C6-01'e ait olduğu iddia edilen resimler internete sızdırıldı

(Nokia C6-01'e ait olduğu belirtilen arka tasarım)



Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın nisan ayında tanıttığı, QWERTY klavyeli ve Symbian v9.4 işletim sistemli C6-00'ın yeni varisi C6-01 yolda olabilir. Bugün, C6-01'e ait olduğu iddia edilen resimler gündeme geldi.

Resimlerden gördüğümüz kadarıyla C6-01'in arka kapak tasarımında bazı değişikliklere gidilmiş, kamera çözünürlüğü 5 megapikselden 8 megapiksele çıkarılmış ve led flaş sayısı birden ikiye yükseltilmiş. Söylenenlere göre telefonlar kamera donanımı dışında aynı teknik özellikleri paylaşmakta. Nokia C6-00, quadband GSM - quadband HSDPA şebekesi desteği, 3.2 inç boyutunda 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 240 MB dahili bellek, 434 MHz ARM 11 işlemci, 128 MB RAM, 640x480 piksel video kaydı, RDS destekli FM radyo, WI-FI 802.11 b/g, Bluetooth, A-GPS ve 1200 mAh batarya gibi özelliklere sahipti.

Nokia'nın resmi duyurusunu merakla bekliyoruz.

(Nokia C6-00'ın arka tasarımı)

http://www.portablegear.nl/nieuws/11027/Nokia_C6-01_foto.htm