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Nokia C6-01'e ait olduğu iddia edilen resimler internete sızdırıldı

8 yıl
83,6b
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15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia C6-01'e ait olduğu iddia edilen resimler internete sızdırıldı
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(Nokia C6-01'e ait olduğu belirtilen arka tasarım)

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın nisan ayında tanıttığı, QWERTY klavyeli ve Symbian v9.4 işletim sistemli C6-00'ın yeni varisi C6-01 yolda olabilir. Bugün, C6-01'e ait olduğu iddia edilen resimler gündeme geldi.

Resimlerden gördüğümüz kadarıyla C6-01'in arka kapak tasarımında bazı değişikliklere gidilmiş, kamera çözünürlüğü 5 megapikselden 8 megapiksele çıkarılmış ve led flaş sayısı birden ikiye yükseltilmiş. Söylenenlere göre telefonlar kamera donanımı dışında aynı teknik özellikleri paylaşmakta. Nokia C6-00, quadband GSM - quadband HSDPA şebekesi desteği, 3.2 inç boyutunda 360x640 piksel 16 milyon renk dokunmatik ekran, ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 240 MB dahili bellek, 434 MHz ARM 11 işlemci, 128 MB RAM, 640x480 piksel video kaydı, RDS destekli FM radyo, WI-FI 802.11 b/g, Bluetooth, A-GPS ve 1200 mAh batarya gibi özelliklere sahipti.

Nokia'nın resmi duyurusunu merakla bekliyoruz.

Nokia C6-01'e ait olduğu iddia edilen resimler internete sızdırıldı
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(Nokia C6-00'ın arka tasarımı)


http://www.portablegear.nl/nieuws/11027/Nokia_C6-01_foto.htm Yorum Yaz
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Reis-i Eagles 8 yıl
ürün şuan Nokia World'de tanıtıldı ;)
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yonex78 8 yıl
nokianın bu kadar tasarım özürlü bi cihaz çıkaracagına inanmak istemiyorum
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Reis-i Eagles 8 yıl
xml belgesi düştü:
nds.nokia.com/...

önü de bu:
gsmarena.com/...
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mehmetgirgin 8 yıl
bence güzel olmamış bide nokia symbianı bırakıyo sanıyodum
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Reis-i Eagles 8 yıl
N serisinde bırakıyor. Yani bırakacaksa N serisinde bırakacak. Komple bırakmıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Yine ban yedim.

Cihazda N8'deki gibi tek hoparlör var sanırım.
sugar_klavyeci
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lazloo 8 yıl

DH Misafiri

Yine ban yedim.




Cihazda N8'deki gibi tek hoparlör var sanırım.



sugar_klavyeci

Seni niye iki de bir banlıyorlar?
Seninle aynı gün aynı cezayı alan biri vardı.
Kim olduğunu hatırlayamadım ama her halde onunla tartıştın.
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...TALANCI... 8 yıl
Daha inceleme olmamış ama size birşey söyleyeyim mi bu telefon dış görünüş olarak bi halta benzemiyor... ya benim iki telefon var biri iphone 3gs, diğeri 3300. 3300 bile bunu döver abiler.. vala mucize gibi bir telefon. hala taş gibi çalışıyor. AH aH nerde o eski ve sağlam telefonlar :(
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vidoko 8 yıl
önce arkdan mı foto :)) güzel olmamış
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mawoix 8 yıl
bence arka tasarım olarak ikiside hoş.. ikiside orta seviye cihaz..
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
iki telefon birbirine benzemiyor.kameraları bile farklı yerde.01 ler daha geniş duruyor
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Reis-i Eagles 8 yıl
buyrun kendiniz kontrol edin

shop.nokia.nl/...


siz tıkladığınızda hala çalışıyor olacak mı bilmiyorum.


boraedmit

önü nerede :P

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ezio Auditoré 8 yıl
Bilgiler daha fazla netliğe kavuştuktan sonra önünü de görebiliriz. :)
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boraedmit 8 yıl
önü nerede :P
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jay jay justified 8 yıl
Bilmediğimden soruyorum; ARM işlemcinin hızını niye standart hale getirip 600 MHz olarak sunmuyorlar? C5-00'da 600 MHz. Bu üst model ve daha sonra çıkacak. Garip geliyor.

Bir de C serisinin daha düşük gelir grubuna hitap etmesi gibi bir durum söz konusuydu sanki :) Bu gidişle akıllı telefonlar arasında da görülecek herhalde bu seri.
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