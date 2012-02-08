Nokia, ClearBlack ekran teknolojisinin detaylarını paylaştı

Nokia'nın son dönemlerde çıkardığı C6, E7, Lumia 800, Lumia 900 gibi modellerinde en dikkat çeken özelliklerden birisi ekranlarda kullandığı ClearBlack teknolojisi. Nokia resmi blogunda ClearBlack teknolojisinin nasıl çalıştığına ilişkin açıklamalarda bulundu.





Nokia ClearBlack teknolojisini genelde AMOLED ekranlarla birlikte kullanıyor. ClearBlack teknolojisi parlak güneş ışığı altında bile siyahı en koyu renkte işleme özellliğine sahip.





ClearBlack ekran paneli üç farklı katmandan oluşuyor : çizgisel kutuplaştırıcı, çeyrek dalga geciktirici film ve yansıtıcı yüzey.





Işık ilk katmana girdiği zaman dikey olarak dalga titreşimini hizalıyor, böylece ışık geciktirici katmana girdiğinde, ışık sağa doğru dönmeye başlıyor. Yansıtıcı yüzey ise bu dönüş yönünü tersine çeviriyor ve ışık sol yönlü bir dönüş ile kutuplaşarak geciktirici filmden tekrar geçiyor. Bu kez yatay olarak kutuplaşıyor.





Bu sayede kutuplaştırıcı filtre ışığı yatay olarak dışarı bırakıyor ve ışık kullanıcının yüzüne yansıma yapmıyor.





Ekranın kendi ışığı ise sadece ikinci katman olan çeyrek dalga geciktirici filminden geçiyor ve yatay olarak hizalanmıyor. Daha koyu ve güzel renkler üretilebiliyor.





Nokia'nın geliştirdiği ClearBlack teknolojisi ile güneş ışığı altında telefonu kullanmak daha da kolaylaşıyor.