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Nokia, ClearBlack ekran teknolojisinin detaylarını paylaştı

7 yıl
6,1b
1
15
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın son dönemlerde çıkardığı C6, E7, Lumia 800, Lumia 900 gibi modellerinde en dikkat çeken özelliklerden birisi ekranlarda kullandığı ClearBlack teknolojisi. Nokia resmi blogunda ClearBlack teknolojisinin nasıl çalıştığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nokia ClearBlack teknolojisini genelde AMOLED ekranlarla birlikte kullanıyor. ClearBlack teknolojisi parlak güneş ışığı altında bile siyahı en koyu renkte işleme özellliğine sahip. 

ClearBlack ekran paneli üç farklı katmandan oluşuyor : çizgisel kutuplaştırıcı, çeyrek dalga geciktirici film ve yansıtıcı yüzey. 

Işık ilk katmana girdiği zaman dikey olarak dalga titreşimini hizalıyor, böylece ışık geciktirici katmana girdiğinde, ışık sağa doğru dönmeye başlıyor. Yansıtıcı yüzey ise bu dönüş yönünü tersine çeviriyor ve ışık sol yönlü bir dönüş ile kutuplaşarak geciktirici filmden tekrar geçiyor. Bu kez yatay olarak kutuplaşıyor. 

Bu sayede kutuplaştırıcı filtre ışığı yatay olarak dışarı bırakıyor ve ışık kullanıcının yüzüne yansıma yapmıyor. 

Ekranın kendi ışığı ise sadece ikinci katman olan çeyrek dalga geciktirici filminden geçiyor ve yatay olarak hizalanmıyor. Daha koyu ve güzel renkler üretilebiliyor.

Nokia'nın geliştirdiği ClearBlack teknolojisi ile güneş ışığı altında telefonu kullanmak daha da kolaylaşıyor. 

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1ses1 7 yıl en beğenilen
Nokia gerçekten güzel özellikleri iyi bir şekilde kombinliyemiyor. İyi donanım oluyor yazılım berbat , Yine iyi bir donanım ekran çözünürlüğü vasat. sanki bilerek yapıyor . Bu akılları nokia hangi sivri zekalı veriyor anlamıyorum. Hiç mi çevresindekileri görmüyor.
Nokia fanların yazılıarını okuyorum nokia yerden yere vuruyorlar. Adamlar haklı illa bir eksiklik yapıyorlar ama o eksiklik tam oluyor telefon lamanızdaki kararı değiştirecek kadar.
Nokianın iflas edeceğini sanmam ama müşteri sayısını artıracağınıda zannetmiyorum.
Nokia gerçekten güzel özellikleri iyi bir şekilde kombinliyemiyor. İyi donanım oluyor yazılım berbat , Yine iyi bir donanım ekran çözünürlüğü vasat. sanki biler...
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia bence akıllı telefondan elini çeksin.
Gitsin Win 8'li bi tablet çıkarsın.
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TearsForFears 7 yıl
Nokia'nın başında 10 yaşında velet olsa daha iyi satış rakamları yakalar.
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face1tr 7 yıl
OverClocK1ng
Samsung, Galaxy S II gibi cihazlar üretip çok yüksek sayıda satış başarısı yakalıyor.Çok süper zeki (!) Nokiada çalışan zeka fışkıran mühendislerden bir tanesi de bunu görüp:Yahu demek ki donanım iyi olunca cihazın satışı da muazzam oluyordiye düşünemeyip hâlâ 1Ghz tek çekirdekli, 256Mb Ramli cihazları çıkartıp ta:Güçlü cihazlar yaptık demeye devam ediyorlar.Bu kadar akıllılar...

sgs2, batarya problemi yüzünden butik bir ürün olarak kalacaktır, son kullanıcıdan ziyade , teknoloji meraklıları hedeflenerek üretilmiştir...
nokyanın ise, iş görür modeller üretebilme telaşesinde olduğunu görmemiz gerekiyor. Aynı Apple gibi, düşük sistem özelliklerinde dahi, verimli bir işletim sistemi sayesinde, sorunsuz, problemsiz çalışabilme, ve tabii uzun bekleme ve konuşma süresi anlayışı içerisinde ürün geliştirmeye çalışıyorlar.
bu sene akıllo telefon pazarında ilk kez gerkeçten iyi telefonları, "ucuza" alabilceğiz. çünkü ne eskinin nokia tekeli, ne de iphone un ilk çıktığında oluşan gözlerdeki parıltı var. keza androit te evrimini tamamladı ve ics ile artık stabil olmaya başlıyor.
ilk kez üç büyük oyuncunun kafa kafaya verdiğini görüyoruz.
benim tahminimce, nokia lumia serisiyle pazarda hızla bir yükselişe geçecek, ancak sizin bu düşük sistem özellikleri kuruntularınız yüzünden belli bir seviyede duraksayacaktır. en çok da HTC nin ve motorola nın ne yapacağını bekliyorum ...
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OverClocK1ng 7 yıl
Samsung, Galaxy S II gibi cihazlar üretip çok yüksek sayıda satış başarısı yakalıyor.
Çok süper zeki (!) Nokia'da çalışan zeka fışkıran mühendislerden bir tanesi de bunu görüp:
"Yahu demek ki donanım iyi olunca cihazın satışı da muazzam oluyor"
diye düşünemeyip hâlâ 1Ghz tek çekirdekli, 256Mb Ram'li cihazları çıkartıp ta:
"Güçlü cihazlar yaptık" demeye devam ediyorlar.
Bu kadar akıllılar...
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Rubisco 7 yıl
Patent derken? Bildiin güneş gözlüğü işte :P
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interwap 7 yıl
Nokia donanım teknolojisi olarak sadece şarj giriş ucunu kıl inceliğine getirecek teknolojiler geliştiriyor zannedersim.. Nokia'dan donanımla ilgili teknolojiyi duyduğumu hatırlamıyorum.
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xLmNt13 7 yıl
Nokia sen bu akıllı telefon işini kıvıracan da bakalım ne zaman :)
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dere.beyi 7 yıl
görüntü var ses yok :)
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teksalih 7 yıl
Amoled yorum yok
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acmtncy 7 yıl
nokia bunun patentini satmadan işe yarar telefonlarda göremeyeceğiz sanırım.
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LA LA LAKERS 7 yıl acmtncy
acmtncy

nokia bunun patentini satmadan işe yarar telefonlarda göremeyeceğiz sanırım.

En kısa zamanda satmasını diliyoruz o zaman.
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