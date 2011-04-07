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Nokia E7, en sonunda 649$'dan Amerika sahillerine vurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,8b
1
30
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ve QWERTY klavye donanımını bir arada toplayan akıllı telefonu E7-00, uzunca süreli bir bekleme sürecinin ardından Amerika sahillerine vurdu.

Amazon tarafından 649$ fiyat etiketiyle satılan Nokia E7-00'ın merak edenler için teknik özellikleri şu şekilde;

  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi - HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) desteği
  • 13.6 mm kalınlık
  • QWERTY klavye
  • Symbian^3 işletim sistemi
  • 680 MHz ARM11 işlemci
  • 256 MB RAM
  • İvme sensörü
  • 4.0 inç boyutunda, 360 x 640 piksel çözünürlüğünde, dokunmatik AMOLED kapasitif ekran (Clear Black Display)
  • 16 GB dahili flash bellek
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • GPS, aGPS
  • Bluetooth 3.0
  • 8 megapiksel kamera, çift led flaş
  • 720p video kaydı
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • microUSB portu
  • USB-on-the-go
  • RDS'li FM radyo
  • 1200 mAH batarya

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Helldancer 8 yıl
2011'in ikinci çeyreğinde 600Mhz işlemci, gerçi symbian olunca o bile fazla...
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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Nokia'nın CEO'suna üzerinde 680 yazan bir kolye hediye edeceğim. Çok seviyor ne de olsa. Taksın boynuna dolaşsın.
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castraelectro 8 yıl
N8 gibi duruyor :)))))
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grimser 8 yıl
Bugün inceledim biraz, evet tasarım görsellik şahane ama o fiyatta (ki 1450 tl idi) hadi ordan nokia saçmalama diyorsun zaten
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El Fuego 8 yıl
ulkemizde satar. her tarafi donatirlar reklam ve afislerle... alir bunu yurdum insani, borca girer yine alir lll. dunya icin yapilmis bu potansiyel bozuk nokya yi...
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mynisan 8 yıl
N97 gibi dandik bir telefonu bol bol sattıklarına göre bunu da satarlar.
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mynisan 8 yıl
Nokia bu tür telefon modelleriyle diğer rakipleriyle başedemez. Yüksek çözünürlüklü kamera kullanmakla da bu fiyat aralığında telefon alabilecek kullanıcıları tatmin edemezsiniz.
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DH Misafiri 8 yıl
680 Tl KDV dahil olursa bir ihtimal alınabilir... AMa 680 Dolar türkiye ye gelene kadar vergilerle 1200 Tl olur. Değmez bu para bu cihazaa...
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Fashionality 8 yıl
bu fiyata bu cihazı alan kaç kişi çıkacak acaba.. özellikle 650 dolara iPhone 4 varken.... ya da 600 ile 700 dolar arasında müthiş android cihazlar varken..
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mehmednaim 8 yıl

DH Misafiri

680 Tl KDV dahil olursa bir ihtimal alınabilir... AMa 680 Dolar türkiye ye gelene kadar vergilerle 1200 Tl olur. Değmez bu para bu cihazaa...


Vergiler hariç 1200 olur, vergilerle çok daha fazla olur.
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DH Misafiri 8 yıl
Bekledigim Telefondu İnşallah Türkiyede Ucuz Olur
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napolyon94 8 yıl
Bu tele max 600 tl verilir
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Al PaC 8 yıl
Bu modelin, özellikle donanım anlamındaki tatminsizliğinden sonra iş yapmayacağını bile bile sırf communicator tarzı diye dünya para istiyorsun Nokia. Nerde o eski communicatorlar. Eskilerin ekran çözünürlükleri bile daha iyiydi.
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furky86 8 yıl
Amerikada bunu alan enayi olur mu acaba :))) Türkiye'de de bunu alan enayidir 1200 tl gibi bir rakamla gelecekse eğer
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furkant1 8 yıl
Adam hâla ARM11 kullanıyor ve fiyatı 650$... Yazık
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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Nokia'nın CEO'suna üzerinde 680 yazan bir kolye hediye edeceğim. Çok seviyor ne de olsa. Taksın boynuna dolaşsın.
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sportifsan 8 yıl
Gereksiz. samsung ACE alırım daha iyi :D
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mehmednaim 8 yıl
Amerika'da satarsa bu fiyat ve özelleklirde heryerde satar. Hatta başka ülkelerde daha pahalıya da satar, Türkiye'yi hiç söylemiyorum zaten en pahalıya burda satabilir. İnşallah Nokia da günümüz şartlarına uygun üst sınıf telefonlar çıkarmaya başlar.
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