Nokia E7, en sonunda 649$'dan Amerika sahillerine vurdu

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Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ve QWERTY klavye donanımını bir arada toplayan akıllı telefonu E7-00, uzunca süreli bir bekleme sürecinin ardından Amerika sahillerine vurdu.
Amazon tarafından 649$ fiyat etiketiyle satılan Nokia E7-00'ın merak edenler için teknik özellikleri şu şekilde;
- Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi - HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) desteği
- 13.6 mm kalınlık
- QWERTY klavye
- Symbian^3 işletim sistemi
- 680 MHz ARM11 işlemci
- 256 MB RAM
- İvme sensörü
- 4.0 inç boyutunda, 360 x 640 piksel çözünürlüğünde, dokunmatik AMOLED kapasitif ekran (Clear Black Display)
- 16 GB dahili flash bellek
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- GPS, aGPS
- Bluetooth 3.0
- 8 megapiksel kamera, çift led flaş
- 720p video kaydı
- 3.5 mm kulaklık girişi
- microUSB portu
- USB-on-the-go
- RDS'li FM radyo
- 1200 mAH batarya
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Vergiler hariç 1200 olur, vergilerle çok daha fazla olur.
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