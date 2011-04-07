Nokia E7, en sonunda 649$'dan Amerika sahillerine vurdu

Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi ve QWERTY klavye donanımını bir arada toplayan akıllı telefonu E7-00, uzunca süreli bir bekleme sürecinin ardından Amerika sahillerine vurdu.

Amazon tarafından 649$ fiyat etiketiyle satılan Nokia E7-00'ın merak edenler için teknik özellikleri şu şekilde;

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi - HSPA (HSDPA: 10.2 Mbps, HSUPA: 2.0 Mbps) desteği

13.6 mm kalınlık

QWERTY klavye

Symbian^3 işletim sistemi

680 MHz ARM11 işlemci

256 MB RAM

İvme sensörü

4.0 inç boyutunda, 360 x 640 piksel çözünürlüğünde, dokunmatik AMOLED kapasitif ekran (Clear Black Display)

16 GB dahili flash bellek

Wi-Fi 802.11 b/g/n

GPS, aGPS

Bluetooth 3.0

8 megapiksel kamera, çift led flaş

720p video kaydı

3.5 mm kulaklık girişi

microUSB portu

USB-on-the-go

RDS'li FM radyo

1200 mAH batarya