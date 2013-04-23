Nokia, HAAC mikrofonunu izinsiz kullanan HTC'ye açtığı davadan lehine tedbir kararı çıktığını açıkladı

Mobil cihazlara eşlik eden mikrofonların dB seviyesi 120'ye ulaşan sesleri kayda geçirmekte büyük sıkıntı yaşadığını fark eden ve 2009'da başlayan çalışmaları sonucu HAAC (Yüksek genlikli ses yakalama) adını verdiği 140dB'e kadar sorunsuzca işlevini yerine getirebilen, değişken frekans aralığı sayesinde üstün gürültü engelleme performansı sergileyen bir mikrofon ortaya çıkaran Nokia, ilk kez Pureview 808'de bu yeni nesil donanımına yer vermişti. Sonraki dönemlerde çıkış yapan birçok Lumia akıllı telefonunda kullanılan iki farklı sürüme sahip bu mikrofonun HTC One'ye de eşlik ettiği Nokia'nın araştırmaları sonucu gün yüzüne çıktı. Kendi ses uzmanları tarafından Nokia markalı çözümlere özel olarak üretilen bu donanımın izinsiz bir şekilde rakibinin amiral gemi sıfatlı çözümüne girdiğini öğrenen tecrübeli firma, Hollanda'da mahkemeye sunduğu davasında lehine tedbir kararı çıktığını açıkladı. Bu gelişme sonrası HTC, kararın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ve gereken alternatif önlemleri alacaklarını dile getirdi.

Gelir bazında Avrupa'nın en büyük yarı iletken üreticisi olan İsviçre merkezli STMicroelectronics'i de kapsayan davada Amsterdam Bölge Mahkemesi, Finlandiyalı telekomünikasyon devini haklı bularak ihtiyati tedbir kararını verdi. HTC'nin de mikrofon parçalarını üreten STMicroelectronics, Nokia ile arasındaki gizlilik anlaşmasını bozarak müşterisine ait özel bir teknolojiyi diğer bir üreticiye satmaktan yargılanacak. Uzun sürmesi beklenen yasal süreç boyunca teknolojiye sahip olan firmanın mağdur olmaması adına HTC'nin Hollanda'dan HAAC mikrofonu tedariği Mart 2014'e kadar yasaklandı ve bu kararın dünya geneline yayılabileceği belirtildi. HTC, One'ye eşlik eden mikrofonu "çift zarlı HDR" olarak isimlendirmiş ve bu donanımı ürünün kilit özellikleri arasında göstermişti. Lumia 720, 820 gibi modellere eşlik eden HAAC'nin çift zarlı versiyonu ile HTC One üzerindeki donanım elemanını karşılaştıran Nokia, TD v1.4 isimli parçanın sağ alttaki üretim tarihi dışında hiçbir farklılığının olmadığına dikkat çekti.

Zaten donanım tedariğinde ciddi sorunlar yaşması nedeniyle üst düzey akıllı telefonunu ertelemek zorunda kalan HTC'nin bundan sonra mikrofonlarını Hollanda'dan ithal etmesi mümkün olmayacak. Fakat tedbir kararının tüm dünya genelinde yürürlüğe girmesi durumunda Tayvanlı üretici çok daha büyük bir problemle karşı karşıya kalabilir. STMicroelectronics N.V. holding şirketinin Hollanda'ya kayıtlı olması hasebiyle Amsterdam'da işlem gören davada, Fransız-İtalyan elektronik devinin neden böyle ciddi bir gizlilik anlaşması ihlali gerçekleştirdiği yıl sonuna kadar netlik kazanacak. Yayınladığı basın açıklamasında Mart ayında Almanya'da HTC cihazları için çıkan yasaklama kararını hatırlatan Nokia, ayrıca İngiltere ve ABD'de de 40 ayrı patentle HTC'ye karşı teknoloji ve icatlarını korumaya devam edeceğini ifade etti. Mobil sektörün eski lider, son olarak Almanya, Mannheim'de EP 1 579 613 B1 nolu patenti için 16 Nisan'da yeni bir ihlal davasını mahkemeye sunduğunu hatırlattı.

http://www.reuters.com/article/2013/04/22/us-nokia-htc-injunction-idUSBRE93L0Z420130422