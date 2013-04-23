Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, HAAC mikrofonunu izinsiz kullanan HTC'ye açtığı davadan lehine tedbir kararı çıktığını açıkladı

6 yıl
1,3b
2
27
Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia, HAAC mikrofonunu izinsiz kullanan HTC'ye açtığı davadan lehine tedbir kararı çıktığını açıkladı
Mobil cihazlara eşlik eden mikrofonların dB seviyesi 120'ye ulaşan sesleri kayda geçirmekte büyük sıkıntı yaşadığını fark eden ve 2009'da başlayan çalışmaları sonucu HAAC (Yüksek genlikli ses yakalama) adını verdiği 140dB'e kadar sorunsuzca işlevini yerine getirebilen, değişken frekans aralığı sayesinde üstün gürültü engelleme performansı sergileyen bir mikrofon ortaya çıkaran Nokia, ilk kez Pureview 808'de bu yeni nesil donanımına yer vermişti. Sonraki dönemlerde çıkış yapan birçok Lumia akıllı telefonunda kullanılan iki farklı sürüme sahip bu mikrofonun HTC One'ye de eşlik ettiği Nokia'nın araştırmaları sonucu gün yüzüne çıktı. Kendi ses uzmanları tarafından Nokia markalı çözümlere özel olarak üretilen bu donanımın izinsiz bir şekilde rakibinin amiral gemi sıfatlı çözümüne girdiğini öğrenen tecrübeli firma, Hollanda'da mahkemeye sunduğu davasında lehine tedbir kararı çıktığını açıkladı. Bu gelişme sonrası HTC, kararın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ve gereken alternatif önlemleri alacaklarını dile getirdi.
Gelir bazında Avrupa'nın en büyük yarı iletken üreticisi olan İsviçre merkezli STMicroelectronics'i de kapsayan davada Amsterdam Bölge Mahkemesi, Finlandiyalı telekomünikasyon devini haklı bularak ihtiyati tedbir kararını verdi. HTC'nin de mikrofon parçalarını üreten STMicroelectronics, Nokia ile arasındaki gizlilik anlaşmasını bozarak müşterisine ait özel bir teknolojiyi diğer bir üreticiye satmaktan yargılanacak. Uzun sürmesi beklenen yasal süreç boyunca teknolojiye sahip olan firmanın mağdur olmaması adına HTC'nin Hollanda'dan HAAC mikrofonu tedariği Mart 2014'e kadar yasaklandı ve bu kararın dünya geneline yayılabileceği belirtildi. HTC, One'ye eşlik eden mikrofonu "çift zarlı HDR" olarak isimlendirmiş ve bu donanımı ürünün kilit özellikleri arasında göstermişti. Lumia 720, 820 gibi modellere eşlik eden HAAC'nin çift zarlı versiyonu ile HTC One üzerindeki donanım elemanını karşılaştıran Nokia, TD v1.4 isimli parçanın sağ alttaki üretim tarihi dışında hiçbir farklılığının olmadığına dikkat çekti.
Zaten donanım tedariğinde ciddi sorunlar yaşması nedeniyle üst düzey akıllı telefonunu ertelemek zorunda kalan HTC'nin bundan sonra mikrofonlarını Hollanda'dan ithal etmesi mümkün olmayacak. Fakat tedbir kararının tüm dünya genelinde yürürlüğe girmesi durumunda Tayvanlı üretici çok daha büyük bir problemle karşı karşıya kalabilir. STMicroelectronics N.V. holding şirketinin Hollanda'ya kayıtlı olması hasebiyle Amsterdam'da işlem gören davada, Fransız-İtalyan elektronik devinin neden böyle ciddi bir gizlilik anlaşması ihlali gerçekleştirdiği yıl sonuna kadar netlik kazanacak. Yayınladığı basın açıklamasında Mart ayında Almanya'da HTC cihazları için çıkan yasaklama kararını hatırlatan Nokia, ayrıca İngiltere ve ABD'de de 40 ayrı patentle HTC'ye karşı teknoloji ve icatlarını korumaya devam edeceğini ifade etti. Mobil sektörün eski lider, son olarak Almanya, Mannheim'de EP 1 579 613 B1 nolu patenti için 16 Nisan'da yeni bir ihlal davasını mahkemeye sunduğunu hatırlattı.

http://www.reuters.com/article/2013/04/22/us-nokia-htc-injunction-idUSBRE93L0Z420130422 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
İşte burada Nokia haklı. Ve hak ettiği gibi de kazanmış. İyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sande 6 yıl

Haberle ilgili yeni bir karar.
Update: New information about the case shows that the courts have not found HTC to be liable for the use of the ST Microelectronics microphones used in the HTC One. Court documents show that Nokia and ST Microelectronics signed a inkcontract which gives Nokia 12 months exclusivity on the microphone chips, but there was a misunderstanding over when the exclusivity deal was set to begin. Since the Nokia 720 was the first Nokia phone to use the chip, the courts have ruled that Nokia has exclusive rights to the technology until February of 2014. Since HTC is not at fault, the courts will allow HTC to sell the HTC One in the Netherlands as long as the devices have already been imported into the country.
Sanırım, tedbir kararı kaldırıldı ve HTC’nin bir kastı olmadığı anlaşıldı
Kaynak:http://htcsource.com/2013/04/st-microelectronics-to-blame-after-courts-grant-nokia-a-preliminary-injunction-against-htc-one-in-netherlands/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.:asci:. 6 yıl
nokia kaybettiği paraları patent davalarından kurtarmaya çalışıyo
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalKral 6 yıl
gymetlimiss
Merhaba bunu samsung hep yapıyor üreticisi olduğu markadan bakıp kendine koy sonrada kendin yapmış gibi pazarla reklam sayesinde de sat ama gerçekten iyi oldukları noktada reklam insanları inandırıyorlar.Bknz: S4 de ki göz takip olayı LG den çalma

İyi misin sen arkadaş ne içtin söylesene ? Olayın samsung la ne alakası var?
Klasik CHP kafası işte :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gently weeps 6 yıl
Htc one daha ülkeye gemeden yeni amiral gemileri tanıtılacak herhalde:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VoLVoXxX99 6 yıl
Nokia hakkını savunuyor diye eleştirenler var. Burda eleştirilecek şirket HTC. İnsanların emeğini çalmaya hakları yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Nokia. Hay sevsinler senin mikrofonunu.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 6 yıl
adamların yıllarlık çalışmasını çalmışlar. cık cık cık...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gymetlimiss 6 yıl
Merhaba bunu samsung hep yapıyor üreticisi olduğu markadan bakıp kendine koy sonrada kendin yapmış gibi pazarla reklam sayesinde de sat ama gerçekten iyi oldukları noktada reklam insanları inandırıyorlar.Bknz: S4 de ki göz takip olayı LG den çalma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
Htc ultra piksel kamera teknolojiside inşallah Nokia'dan araklanmış değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1269 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, htc one ve
4 etiket daha dava nokia htc mikrofon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Pentium G2020 işlemci video inceleme "Ekonomik Ivy Bridge testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim