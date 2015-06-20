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Nokia HERE Alman otomobil üreticilerine satılmak üzere

Nokia HERE'ı satın almak için aylardır devam eden yarışta Apple, Baidu, Uber ve Amazon gibi önemli rakipleri geride bırakan Alman otomobil üreticilerinin HERE'ı satın alma yolunda favori olduğu belirt
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Nokia HERE Alman otomobil üreticilerine satılmak üzere
Geçtiğimiz yıl tamamlanan dev anlaşmayla telefon departmanını Microsoft'a satan Finli teknoloji devi Nokia, bu anlaşmanın tamamlanmasının ardından Nokia HERE, Nokia Networks ve Nokia Technologies olmak üzere üç departmanı elinde tuttu. Donanım alanındaki çalışmalarına son verdikten sonra Nokia'yı ayakta tutan ise, firmanın gelirinin neredeyse yüzde 90'ını getiren Nokia Networks departmanı oldu. Durum böyle olunca yatırımlarını Networks departmanı üzerinde yoğunlaştırmak isteyen Nokia'nın bu yoldaki ilk adımı ise Nokia HERE'ı satışa çıkarmak oldu.
 Popüler harita ve navigasyon uygulaması HERE Maps'in geliştirilmesinden sorumlu olan Nokia HERE departmanı Nokia tarafından kolayca gözden çıkarılmış olsa da, HERE'ı satın almak için birçok teknoloji devi adeta birbirleriyle yarışmaya başladı. Apple, Amazon, Uber ve Baidu gibi dev firmaların dahil olduğu bu yarıştan kimin önde çıkacağı bir süredir belirsizliğini koruyor olsa da, Nokia'nın bu hafta son teklifleri kabul etmesiyle birlikte Nokia HERE'ı satın alma yolundaki favori de ortaya çıkmış oldu.
 Nokia'ya yakın kaynaklar tarafından Bloomberg'le paylaşılan yeni bilgiler, firmanın HERE departmanını Audi, BMW ve Daimler'den oluşan konsorsiyuma satmayı tercih ettiğini ortaya çıkardı. Nokia HERE'ı satın almak için Nokia'yla görüşen ilk talipler arasında yer alan Alman otomobil üreticilerinin oldukça avantajlı olduğu, fakat iki taraf arasındaki fiyat anlaşmazlığının henüz çözülemediği belirtiliyor.
Öte yandan Nokia HERE'ı satın alma konusunda Alman otomobil üreticilerinin arkasında kalan Baidu'nun da HERE'dan henüz vazgeçmediği ve amacına ulaşmak için Alman otomobil üreticileriyle birlikte çalışmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Audi, BMW ve Daimler'den oluşan konsorsiyumunun Nokia'nın talep ettiği 4 milyar doları ödemeye yanaşmadığı göz önüne alındığında, Nokia ve konsorsiyum arasındaki ücret farkını Baidu'nun tamamlayarak bir şekilde anlaşmaya dahil olabileceği iddia ediliyor.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-17/nokia-said-to-prefer-german-carmakers-as-buyer-for-maps-business Yorum Yaz
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Stumaster 3 yıl en beğenilen
Umarım böyle bir şey yapmayıp apple harici bir teknoloji firmasına satarlar. Hatta umarım hiç satmazlar. Bu programı uzun süre boyunca kullanmak istiyorum çünkü.
Umarım böyle bir şey yapmayıp apple harici bir teknoloji firmasına satarlar. Hatta umarım hiç satmazlar. Bu programı uzun süre boyunca kullanmak istiyorum çünk...
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Satıldığı zaman %100 ücretli olur.Geçen ankarada bir yere gideceğiz nokia here ı yükledik gideceğimiz yerin önüne kadar geldik. Bu uygulama ücretsiz olarak kalmalı.
Satıldığı zaman %100 ücretli olur.Geçen ankarada bir yere gideceğiz nokia here ı yükledik gideceğimiz yerin önüne kadar geldik. Bu uygulama ücretsiz olarak kal...
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DraGonS 3 yıl
WP almamın sebebi Nokia HERE'dır be. Umarım microsoft'a özel bir anlaşma vardırda bi 4-5 yıl kullanabiliriz :D
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***Leopard*** 3 yıl DraGonS
Hocam bende Android de kullaniyorum,multi platform zaten Here?Siz wp ye has mi saniyorsunuz?
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alemburda34 3 yıl
Here 10 numara çöp etmeseler bari
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s.b. 3 yıl
HERE seni çok geç tanıdım, bu kadar çabuk ayrılmayalım; seni seviyorum. :D
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mert1907 3 yıl
Satıp güzelim programı heba etmeyin.
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***Leopard*** 3 yıl
Umarim ucretli olmaz.Cok iyi program
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swat882 3 yıl
Yandex hala oldukça iyi
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MK* 3 yıl
apple'ın almasını isterdim açıkcası
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haymanali2006 3 yıl swat882
swat882
Yandex hala oldukça iyi


Hocam ona çok güvenmeyin, ben de çokça tavsiye ettim yandexi, poi, adres bulma vs iyi de rota arada çok sapıtıyor, bunu birkaç arkadaştan daha duyunca here dan devam ettim, ankara içinde deneme firsatim oldu, yandexden eksiği var evet ama rota, yönlendirme, seslendirme gerçekten daha iyi.
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl swat882
swat882
Yandex hala oldukça iyi


merhaba yandex çevrimdışı çalışabiliyor mu birde sesli türkçe yönlendirme desteği var mıdır ?
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filteke 3 yıl
aramızda para toplayıp biz mi alalım
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XQS 3 yıl
Mevcut kullanicilari etkileyecek gibi
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BekirTemel 3 yıl
Alman araçları navigasyonsuz alınmaz artık.
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Şeker Hapı 3 yıl
Google veya microsoft alsa keşke yine aynı şekilde tüm platformlarda kalırdı apple bile alsa sırf bu navigasyon için iPhone alırım zaten niyetim var açık ara en iyi ücretsiz navigasyon programı navigasyon cihazını kullanmıyorum telefondan bunu açıyorum nokta vuruşu yapıyor resmen ayrıca sesi çok iyi şaşırtmıyor hiç, gayet iyi tarif ediyor
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