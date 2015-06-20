Nokia HERE Alman otomobil üreticilerine satılmak üzere

Geçtiğimiz yıl tamamlanan dev anlaşmayla telefon departmanını Microsoft'a satan Finli teknoloji devi Nokia, bu anlaşmanın tamamlanmasının ardından Nokia HERE, Nokia Networks ve Nokia Technologies olmak üzere üç departmanı elinde tuttu. Donanım alanındaki çalışmalarına son verdikten sonra Nokia'yı ayakta tutan ise, firmanın gelirinin neredeyse yüzde 90'ını getiren Nokia Networks departmanı oldu. Durum böyle olunca yatırımlarını Networks departmanı üzerinde yoğunlaştırmak isteyen Nokia'nın bu yoldaki ilk adımı ise Nokia HERE'ı satışa çıkarmak oldu.



Popüler harita ve navigasyon uygulaması HERE Maps'in geliştirilmesinden sorumlu olan Nokia HERE departmanı Nokia tarafından kolayca gözden çıkarılmış olsa da, HERE'ı satın almak için birçok teknoloji devi adeta birbirleriyle yarışmaya başladı. Apple, Amazon, Uber ve Baidu gibi dev firmaların dahil olduğu bu yarıştan kimin önde çıkacağı bir süredir belirsizliğini koruyor olsa da, Nokia'nın bu hafta son teklifleri kabul etmesiyle birlikte Nokia HERE'ı satın alma yolundaki favori de ortaya çıkmış oldu.



Nokia'ya yakın kaynaklar tarafından Bloomberg'le paylaşılan yeni bilgiler, firmanın HERE departmanını Audi, BMW ve Daimler'den oluşan konsorsiyuma satmayı tercih ettiğini ortaya çıkardı. Nokia HERE'ı satın almak için Nokia'yla görüşen ilk talipler arasında yer alan Alman otomobil üreticilerinin oldukça avantajlı olduğu, fakat iki taraf arasındaki fiyat anlaşmazlığının henüz çözülemediği belirtiliyor.



Öte yandan Nokia HERE'ı satın alma konusunda Alman otomobil üreticilerinin arkasında kalan Baidu'nun da HERE'dan henüz vazgeçmediği ve amacına ulaşmak için Alman otomobil üreticileriyle birlikte çalışmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Audi, BMW ve Daimler'den oluşan konsorsiyumunun Nokia'nın talep ettiği 4 milyar doları ödemeye yanaşmadığı göz önüne alındığında, Nokia ve konsorsiyum arasındaki ücret farkını Baidu'nun tamamlayarak bir şekilde anlaşmaya dahil olabileceği iddia ediliyor.



http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-17/nokia-said-to-prefer-german-carmakers-as-buyer-for-maps-business