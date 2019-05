Nokia, HTC One modelinin patent ihlali yaptığı gerekçesiyle yasaklanmasını talep etti

Tanıtıldığı günden sonraki ilk üç ay üretim sıkıntıları yaşayan HTC One, tam sıkıntıyı atlattı derken bu kez de patent davaları başladı.





HTC'nin Nokia'ya ait çift mikrofon modüllerini HTC One modelinde izinsiz kullandığının ortaya çıkmasının ardından, yine Nokia tarafından yeni bir patent davası daha açıldı.





Nokia, Uluslararası Ticaret Komisyonu'na yaptığı başvuruda, HTC'nin kendisine ait 3 patenti çiğnediğini ve bunları HTC First ve HTC One gibi 10 akıllı telefon modelinde kullandığını iddia etti. Ayrıca bu on modelin de ABD'de yasaklanmasını talep etti.





Patentlerin konusu ise sinyalleme etiketi ile etkileşim için üretilmiş bilgisayar programı, metot veya terminal şeklinde tanımlanıyor. Bu tanım içerisine ise Broadcom ve Qualcomm'dan tedarik edilen iletişim yongaları giriyor. Nokia, HTC'yi tedarikçilere saygı duymamakla suçluyor.





Eğer Nokia'nın iddiası kabul edilirse, HTC One modeli ABD'de satış anlamında sıkıntı yaşayabilir. Mikrofon olayında ise HTC'nin modülleri satın aldığı ST Microelectronics firmasının bu ürünleri Nokia'nın özel kısıtlaması bitti zannıyla tedarik ettiği ortaya çıkmıştı.





