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Nokia, HTC One modelinin patent ihlali yaptığı gerekçesiyle yasaklanmasını talep etti

5 yıl
894
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, HTC One modelinin patent ihlali yaptığı gerekçesiyle yasaklanmasını talep etti

Tanıtıldığı günden sonraki ilk üç ay üretim sıkıntıları yaşayan HTC One, tam sıkıntıyı atlattı derken bu kez de patent davaları başladı.

HTC'nin Nokia'ya ait çift mikrofon modüllerini HTC One modelinde izinsiz kullandığının ortaya çıkmasının ardından, yine Nokia tarafından yeni bir patent davası daha açıldı.

Nokia, Uluslararası Ticaret Komisyonu'na yaptığı başvuruda, HTC'nin kendisine ait 3 patenti çiğnediğini ve bunları HTC First ve HTC One gibi 10 akıllı telefon modelinde kullandığını iddia etti. Ayrıca bu on modelin de ABD'de yasaklanmasını talep etti.

Patentlerin konusu ise sinyalleme etiketi ile etkileşim için üretilmiş bilgisayar programı, metot veya terminal şeklinde tanımlanıyor. Bu tanım içerisine ise Broadcom ve Qualcomm'dan tedarik edilen iletişim yongaları giriyor. Nokia, HTC'yi tedarikçilere saygı duymamakla suçluyor.

Eğer Nokia'nın iddiası kabul edilirse, HTC One modeli ABD'de satış anlamında sıkıntı yaşayabilir. Mikrofon olayında ise HTC'nin modülleri satın aldığı ST Microelectronics firmasının bu ürünleri Nokia'nın özel kısıtlaması bitti zannıyla tedarik ettiği ortaya çıkmıştı.


http://www.phonearena.com/news/Nokia-alleges-that-HTC-One-infringes-on-its-patents-sales-ban-possible_id43413 Yorum Yaz
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Pondera 5 yıl en beğenilen
matrix22

Dünyanın en iyi telofonunu yaparsan böyle uğrasırlar iste.. Son cikan cihazlarin hepsini iyice kurcaldim bir cok deneme yaptim htc one varken s4 xperia z alanlara üzülüyorum.....

Bu kadar keskin cümleler nasıl kuruyorsunuz merak ediyorum arkadaşlar... Dünyanın en iyi telefonu?? Neye göre? Hangi kıstasları aldınız? Donanım dersen daha iyileri var, yazılın dersen Android sürümü daha iyileri var. Sense diyorsan orada da kişisel tercihler giriyor işin içine. Böyle tespitler yapmayın arkadaşlar. Telefonlarda artık kişisel tercihler ön plana çıkıyor. Herbirinin kendine göre artıları eksileri var. "Bana göre en iyi" diye yazın.

HTC'ye gelirsek... Yaptıysa çeksin cezasını. Bakmayın ben Apple'ı sürekli .tin .ötüne sokuyorum ama o artık saçmaladıkları için. Yoksa gerçekten önemli şeylerde çalıyorsa cezasını çeksinler, hepsi! Samsung yapıyor ama Samsung fazlasını kazanıyor. Adamların umurunda değil ne yzaık ki. Ama HTC gibi finansal durumu kötü olan bir şirket yapıyorsa "mal" demekten başka birşey gelmez. Ha yapmıyora zaten mahkemede kanıtlanır. Bekleyip göreceğiz.
matrix22Dünyanın en iyi telofonunu yaparsan böyle uğrasırlar iste.. Son cikan cihazlarin hepsini iyice kurcaldim bir cok deneme yapti...
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atp96 5 yıl
Nokia giderken arkadan htc yide götürmeye çalışıo
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FRAPS 5 yıl
Bu forum neden nokia ya karşı bu kadar kin duyuyor , acınız varsa paylaşında bizde bilelim.
Adamlar sadece hakkını arıyorlar , benimde patentimi başkası izinsiz kullansa bende dava açarım.
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Zenci Forvet 5 yıl
Nokia eski Nokia değil.
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alemburda34 5 yıl
Şu telefonu sağ salim bir alabilsem beyaz rengini bulma sıkıntı garanti desen 1 yıl HTC diyorlar valla biraz daha bekleyeceğim baktım olmadı yurtdışından temin ne yapalım :(
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Norgannon 5 yıl
Nokia son zamanlarını yaşadığı için yanında hangi şirketi götürürse kârdır mantığıyla saldırmaya başlamış. Yazık.
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khaos 5 yıl
güncel çirkef apple bitti şimdide eski kan emici nokia'ya sıra geldi
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Carfreak 5 yıl
Adamlar zaten az satış yapıyor iyice zora sokarlarsa yazık olacak firmaya.
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RAN7843 5 yıl
Arkadaslar ilk önce yaziyi okumayi davet ediyorum sizi 1.) HTC'nin modülleri satın aldığı ST Microelectronics firmasının bu ürünleri Nokia'nın özel kısıtlaması bitti zannıyla tedarik ettiği ortaya çıkmıştı 2.)diger modulleride kendisi üretmedigi icin satin Aldi tedarikcilerden kimse hesap soramaz htc ye Nokia bagirir bagirir durur ancakkkk avcunu yalasinnn
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hawloo 5 yıl
peronitX
mert1907Adamlar teknoliji gelistirmis patent almis o kadar kafa patlatmis, HTC gidip izinsiz kullanmis Nokia hakkini aradi diye suclu oluyor. Pes.
Yanlız hocam eksik bir nokta var. Nokia geliştiriyor ama başka bir firmaya urettiriyor. Bu firmada bu teknolojiyi aynı zamanda htc ye de satıyor. Bu olay htc ile nokia arasında değil, nokia ile üretici firma arasında. HTC nin belki haberi bile yoktur, bilemeyiz.

HTC'nin haberi bile yoktur. ???
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mert1907 5 yıl
Adamlar teknoliji gelistirmis patent almis o kadar kafa patlatmis, HTC gidip izinsiz kullanmis Nokia hakkini aradi diye suclu oluyor. Pes.
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peronitX 5 yıl mert1907
mert1907
Adamlar teknoliji gelistirmis patent almis o kadar kafa patlatmis, HTC gidip izinsiz kullanmis Nokia hakkini aradi diye suclu oluyor. Pes.

Yanlız hocam eksik bir nokta var. Nokia geliştiriyor ama başka bir firmaya urettiriyor. Bu firmada bu teknolojiyi aynı zamanda htc ye de satıyor. Bu olay htc ile nokia arasında değil, nokia ile üretici firma arasında. HTC nin belki haberi bile yoktur, bilemeyiz.
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Pondera 5 yıl en beğenilen
matrix22

Dünyanın en iyi telofonunu yaparsan böyle uğrasırlar iste.. Son cikan cihazlarin hepsini iyice kurcaldim bir cok deneme yaptim htc one varken s4 xperia z alanlara üzülüyorum.....

Bu kadar keskin cümleler nasıl kuruyorsunuz merak ediyorum arkadaşlar... Dünyanın en iyi telefonu?? Neye göre? Hangi kıstasları aldınız? Donanım dersen daha iyileri var, yazılın dersen Android sürümü daha iyileri var. Sense diyorsan orada da kişisel tercihler giriyor işin içine. Böyle tespitler yapmayın arkadaşlar. Telefonlarda artık kişisel tercihler ön plana çıkıyor. Herbirinin kendine göre artıları eksileri var. "Bana göre en iyi" diye yazın.

HTC'ye gelirsek... Yaptıysa çeksin cezasını. Bakmayın ben Apple'ı sürekli .tin .ötüne sokuyorum ama o artık saçmaladıkları için. Yoksa gerçekten önemli şeylerde çalıyorsa cezasını çeksinler, hepsi! Samsung yapıyor ama Samsung fazlasını kazanıyor. Adamların umurunda değil ne yzaık ki. Ama HTC gibi finansal durumu kötü olan bir şirket yapıyorsa "mal" demekten başka birşey gelmez. Ha yapmıyora zaten mahkemede kanıtlanır. Bekleyip göreceğiz.
1 Yanıt Yanıtla +11
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matrix22 5 yıl Pondera
Pondera

matrix22

Dünyanın en iyi telofonunu yaparsan böyle uğrasırlar iste.. Son cikan cihazlarin hepsini iyice kurcaldim bir cok deneme yaptim htc one varken s4 xperia z alanlara üzülüyorum.....

Bu kadar keskin cümleler nasıl kuruyorsunuz merak ediyorum arkadaşlar... Dünyanın en iyi telefonu?? Neye göre? Hangi kıstasları aldınız? Donanım dersen daha iyileri var, yazılın dersen Android sürümü daha iyileri var. Sense diyorsan orada da kişisel tercihler giriyor işin içine. Böyle tespitler yapmayın arkadaşlar. Telefonlarda artık kişisel tercihler ön plana çıkıyor. Herbirinin kendine göre artıları eksileri var. "Bana göre en iyi" diye yazın.

HTC'ye gelirsek... Yaptıysa çeksin cezasını. Bakmayın ben Apple'ı sürekli .tin .ötüne sokuyorum ama o artık saçmaladıkları için. Yoksa gerçekten önemli şeylerde çalıyorsa cezasını çeksinler, hepsi! Samsung yapıyor ama Samsung fazlasını kazanıyor. Adamların umurunda değil ne yzaık ki. Ama HTC gibi finansal durumu kötü olan bir şirket yapıyorsa "mal" demekten başka birşey gelmez. Ha yapmıyora zaten mahkemede kanıtlanır. Bekleyip göreceğiz.

Öncelikle belirtmeliyim ki note2 kullanıcısıyım ve hayatımda hiç htc telefonu kullanmadım sadece reklama değil gerçeklere odaklanarak vardığım sonuç budur evet donanımı iyi cihaz var (s4) çok az farkta olsa iyi ama ekran ve kasa kalitesi yerlerde tasarımı iyi olan xperia z nin hem donanımı hem pili hemde ekranı vasat yazılımı iyi olan nexusus4 ün keza bir çok handikapı var ... win8 li cihazları saymaya gerek yok klasman dışı fazla da uzatmaya gerek yok toparlayacak olursam
Dünyanın en iyi telefonu.
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hawloo 5 yıl
Adamlar hakkını savunuyor siz ne yorum yapıyorsunuz.
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skream88 5 yıl
ağlayacana nokıa git adam akıllı bi android telefonu çıkarda ölerekebete katıl sözüm phone 8 platformuymuş sevsinler lumia 920 kamera performansı hariç nesi güzel odun gibi telefon
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atp96 5 yıl
Nokia giderken arkadan htc yide götürmeye çalışıo
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