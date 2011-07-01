Nokia, Japonya'daki Vertu mağazalarını kapatma kararı aldı

Cep telefonu piyasasını oldukça yakından takip edenlerden Vertu markasını bilmeyen hemen hemen yoktur. Vertu telefonlar sahip oldukları alışılmışın dışında tasarımlarıyla ve üzerlerinde kullanılan değerli materyallerle (örn: deri, altın kaplama vs) üst gelir grubuna kendilerini farklı hissettirmeyi amaçlıyor. Elbette bu farklılığın bir bedeli var: 7450$ ile 248.354$ arasında değişen fiyatlar...

Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia, Japonya'nın Tokyo şehrinde açtığı iki farklı Vertu mağazasını temmuz sonuna kadar kapatma kararı aldı. Mağazalar Shibuya ve Ginza bölgelerinde bulunuyordu. Ancak Vertu hizmetlerinin ağustos sonuna kadar süreceği belirtiliyor. Ağustosta Vertu ve NTT DoCoMo arasındaki sözleşmenin sona ereceği düşünülmekte.



http://www.phonescoop.com/articles/article.php?a=8429