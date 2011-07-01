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Nokia, Japonya'daki Vertu mağazalarını kapatma kararı aldı

7 yıl
10b
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10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu piyasasını oldukça yakından takip edenlerden Vertu markasını bilmeyen hemen hemen yoktur. Vertu telefonlar sahip oldukları alışılmışın dışında tasarımlarıyla ve üzerlerinde kullanılan değerli materyallerle (örn: deri, altın kaplama vs) üst gelir grubuna kendilerini farklı hissettirmeyi amaçlıyor. Elbette bu farklılığın bir bedeli var: 7450$ ile 248.354$ arasında değişen fiyatlar...
Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia, Japonya'nın Tokyo şehrinde açtığı iki farklı Vertu mağazasını temmuz sonuna kadar kapatma kararı aldı. Mağazalar Shibuya ve Ginza bölgelerinde bulunuyordu. Ancak Vertu hizmetlerinin ağustos sonuna kadar süreceği belirtiliyor. Ağustosta Vertu ve NTT DoCoMo arasındaki sözleşmenin sona ereceği düşünülmekte.

http://www.phonescoop.com/articles/article.php?a=8429 Yorum Yaz
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Klasör.:X:. 7 yıl en beğenilen
Eminim forumun %99unu ilgilendirmeyen bir haber.
züğürt mod on :)
2 Yanıt Yanıtla +7
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séquestre 7 yıl
İyi olmuş..
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dere.beyi 7 yıl
beter olsun ırkçı adilerr
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Mimar SaNAN 7 yıl
Vertu bence kökten kaldırılsın ... Zenginlerde hava atmak için abuk subuk telefonlara para yatırmaktan kurtulur böylece
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Glitz 7 yıl
lj94
İncide takılanlar bilir. Nokia Connecting peoplenin Değişik bi versiyonunu

Japonya işi öyle olmuş gerçekten :)
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lj94 7 yıl
İncide takılanlar bilir. Nokia Connecting people'nin Değişik bi versiyonunu
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alpa07 7 yıl
bu bir strateji.yok olmus gibi gözükmek ve ardından darbe yapmak.vur kaç taktıgı :D :D :D
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kımyasal 7 yıl
Yeni bir haber : elınde meşaleler olan bir gurup İstanbulda nokia mağazasını ateşe verdi.
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Klasör.:X:. 7 yıl en beğenilen
Eminim forumun %99unu ilgilendirmeyen bir haber.
züğürt mod on :)
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lazloo 7 yıl

Klasör.:X:.

Eminim forumun %99unu ilgilendirmeyen bir haber.
züğürt mod on :)

Önemli olan Vertu dan mahrum kalacağımız değil önemli olan Nokia nın mağazalarını birer birer kapatmasıdır. :D
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