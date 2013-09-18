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Nokia Lumia 1020, 2 Ekim'de ülkemizde lanse ediliyor

5 yıl
2,3b
1
111
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia 1020, 2 Ekim'de ülkemizde lanse ediliyor

Nokia'nın Windows Phone 8 ekosistemine sunduğu 41MP çözünürlükte PureView kameraya sahip olan Lumia 1020, ülkemizde de 2 Ekim itibari ile resmen lanse edilecek. 

Nokia Türkiye tarafından yapılacak olan etkinlikte Lumia 1020 basın mensuplarına tanıtılırken, sornasında ise ülkemizde satışına başlanacak. Modelin fiyatı da lansman sonrasında belli olacak. Ancak tahminler 1700-1800TL seviyesinde olacağı yönünde.

Lumia 1020 modelinde 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Gorilla Glass 3 desteği, 2GB RAM, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 2000mAh batarya, çift bant WiFi, Bluetooth 3.0 şeklinde özellikler mevcut.

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Utku 5 yıl en beğenilen senersongur
senersongur
1100 TL civarinda satmalilar. Yoksa diğer Lumia modelleri gibi 3-5 kiz alir renkli olduğu için.

Sener sen niye boylesin ya? Cok mu erken yasta kel kaldin? Derdin nedir?
senersongur1100 TL civarinda satmalilar. Yoksa diğer Lumia modelleri gibi 3-5 kiz alir renkli olduğu için.Sener sen niye boyl...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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montaj34 5 yıl
Hiç kullanmadığınız Wp8 hakkında çok kötü yazmak bel altı vurmaktır.yaklaşık 1 yıldır


lumia 920 kullanıyorum.daha hiç bir yamığunu görmedim.ama markette osuruk sesi falan yok,o konuda androidle baş edemez.
Hiç kullanmadığınız Wp8 hakkında çok kötü yazmak bel altı vurmaktır.yaklaşık 1 yıldırlumia 920 kullanıyorum.daha hiç bir yamığunu görmedim.ama...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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turbo-powwer 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

senersongur


e-Militarist

senersongur


e-Militarist

senersongur


e-Militarist

senersongur


e-Militarist

senersongur

1100 TL civarinda satmalilar. Yoksa diğer Lumia modelleri gibi 3-5 kiz alir renkli olduğu için.

Senin telefonun renksiz mi?

Nexus 4 kullanıyorum. Lumia vb ile isim olmaz.

Ne kullanıyosun diye sordum mu? Havan kime? Kasası şeffaf mı?

Siyah tabii ki.

Siyah renk değil mi? Kızın biri siyah 1020 alsa şimdi, senin telefonunun renki kız rengi mi olacak?

Siyah renk değildir bilimsel olarak.


Nedir? Mahmut mu?



İsigi absorbe ettiği için renk değildir. Mahmut yada Cemalettin artik ne dersen.

O zaman renksiz 1020 de var demektir. Neyin peşindeyiz? Kızlar renklisini alsın erkekler renksizini.

Kafaya gel ışığı absorbe ettiği için renk değil demiş


bunu bilen adam doğada siyah rengin elde edilemeyeceğini de bilir senin gördüğün çok koyu tonda lacivert yada koyu kırmızıdır
harbiden neyin peşinde bu insanlar
e-Militaristsenersongure-Militaristsenersongur
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia Lumia 1020'nin Fiyatı = 1999 TL olarak belirlendi shiftdelete.net/...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
920 nin fiyatı düşsün diye o kadar bekledim gittim yine android aldım bu seferde 1020'nin fiyatı düşssün diye bkleriz :D
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alperen_69 5 yıl
Yanlış yazmışım L1020 ezmiş tabiki
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himmet_dal 5 yıl
Al bu cihazi bozulana kadar kamera ile isin olmaz profesyonel cekiyo
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modifci 5 yıl
Doğum günüm la iki ekim DH halki birlesip bana bunu hediye alsa ne guzel olur ama
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teknikkonular 5 yıl
Herkes 5-10 kağıt atarsa en az 200-300 kişiye ihtiyacımız var :P

Hakkaten iyi para
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eozenir 5 yıl
işte nokia bu
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1Kedi7Beni 5 yıl
Kesinlikle yeni telefon alacaklar bu telefona bakmalı. 512mb ramde bile iostan akıcı Allah bilir 2gb ram s4 ile ne tur bir canavara dönüşür
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Burak1916 5 yıl
adamlar 22sinde yeni telefon çıkaracaklar bunun lansmanı daha 2 ekimde yapılıyormuş :) şakamı lan bu :)
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Bay H 5 yıl Burak1916
marazpolat

adamlar 22sinde yeni telefon çıkaracaklar bunun lansmanı daha 2 ekimde yapılıyormuş :) şakamı lan bu :)

Türkiye lansmanı bu Global lansman daha önce yapıldı zaten
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R.Rondo9 5 yıl
Çözünürlük düşük değil mi?
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LilTunechi 5 yıl
Fiyatta rekabetci olsunlar çok rahat satarlar
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antep__lee 5 yıl
Ekim'in 2.haftası telefon almayı düşünüyorum kısmetse sony xz lg g2 yada lumia 925 düşünüüyorum. Fakat 1020'nin fiyatı uygun olursa listeye alabilirim. Tabiki wp8 e olan ön yargım kırılırsa aslında wp8 alacaktım kararlıydım 1 hafta önceye kadar ama bazıları kanıma girdi wp8 in ve nokia nın geleceği belirsizliği korkutmuyor değil beni. Ama 1500-1600 tl den girerse listeme ekleyebilirim. Alacaklara şimdiden hayırlı olsun.


Yada wp8 i denemek amaçlı lumia 520 alsam mı diye düşünmeye başladım kafam karışık
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