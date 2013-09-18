Nokia Lumia 1020, 2 Ekim'de ülkemizde lanse ediliyor





Nokia'nın Windows Phone 8 ekosistemine sunduğu 41MP çözünürlükte PureView kameraya sahip olan Lumia 1020, ülkemizde de 2 Ekim itibari ile resmen lanse edilecek.





Nokia Türkiye tarafından yapılacak olan etkinlikte Lumia 1020 basın mensuplarına tanıtılırken, sornasında ise ülkemizde satışına başlanacak. Modelin fiyatı da lansman sonrasında belli olacak. Ancak tahminler 1700-1800TL seviyesinde olacağı yönünde.





Lumia 1020 modelinde 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, Gorilla Glass 3 desteği, 2GB RAM, 1.5GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, 2000mAh batarya, çift bant WiFi, Bluetooth 3.0 şeklinde özellikler mevcut.