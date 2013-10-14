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Nokia Lumia 1520'nin yeni fotoğrafları ve teknik özellik listesi internete sızdırıldı

5 yıl
4b
1
95
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia Lumia 1520'nin yeni fotoğrafları ve teknik özellik listesi internete sızdırıldı
Abu Dhabi'de düzenlenecek Nokia World etkinliğine geri sayımın başladığı şu günlerde, Nokia Lumia 1520'ye ait olduğu öne sürülen yeni fotoğraflar ve detaylı teknik özellik listesi internete sızdırıldı. Lumia 1520'nin, bünyesinde barındırdığı başarılı teknik özelliklerle phablet pazarına farklı bir soluk getireceği tahmin ediliyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre 152 mm uzunluğunda, 81 mm genişliğinde, 8.7 mm kalınlığında ve 168 gram ağırlığında (AT&T versiyonu: 160 gram) tasarlanan Lumia 1520, 6-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde PureMotion HD+ dokunmatik ekrana sahip olacak. Dokunmatik ekran, AMOLED teknolojisini taşıyacak.
2 GHz saat hızında görev yapan Qualcomm Snapdragon 800 platformundan, Adreno 330 grafik işlem biriminden ve 2 GB RAM'den güç alması beklenen Lumia 1520'de 32 GB'lık ve 64 GB'lık olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunulacak. Dahili kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise microSD kartlar devreye girecek.
Kablosuz şarj ve HAAC mikrofon teknolojilerine destek verecek olan Lumia 1520, 20.7 megapiksel çözünürlüğünde kamerayla donatılacak. Kameraya Carl Zeiss objektif ve görüntü stabilizasyon teknolojisi (O.I.S.) eşlik edecek. LTE üzerinden hızlı internet bağlantısına olanak tanıyacak phabletin son olarak 3.400 mAh kapasiteli bataryayla geleceği konuşuluyor.
Lumia 1520'nin 22 Ekim'de tanıtılması bekleniyor.
Nokia Lumia 1520'nin yeni fotoğrafları ve teknik özellik listesi internete sızdırıldı
Nokia Lumia 1520'nin yeni fotoğrafları ve teknik özellik listesi internete sızdırıldı

http://mynokiablog.com/2013/10/14/possible-spec-sheet-for-the-nokia-lumia-1520-improved-oispanorama-approx-160g/ Yorum Yaz
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insunwetrust 5 yıl en beğenilen
Donanımına laf yok, tasarıma ve stabilitesine laf yok. Biraz daha gelişirse mağaza, gerçekten en tercih edilesi phablet olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +41
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Sanki Bana Pele 5 yıl Master_Evil
Master_Evil

şu telefon androidli olsaydı ne olurdu?

6 ay sonra çöp
1 Yanıt Yanıtla +19
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badtrip 5 yıl arda_xl
arda_xl


badtrip

arda_xl

Beyler şimdi herhangi bir WP8 telefon alsak HTC HD2 gibi Android filan kurabiliyormuyuz


HTC HD2 ye sen WP8 kuramazsın..

kurabileceğin işletim sistemi WP7.8 dir.
Aynı değil ama çoğu program mevcut


Hayır hani HTC HD2'ye Android filan kuruluyordu ya ben onu kastetmiştim.
Şimdi ben gitsem herhangi bir WP8 telefon alsam Android filan kurabilirmiyim


KONU DIŞI:

WP8 cihazların bootloaderları kırılmamışlar şifreliler ve de içerilerindeki NAND şifrelenmiş biçimdedir.

Crack edilseler dahi, android kurulumu için kullanabileceğin cihazlar sadece ve sadece sd kart desteği olanlar olacaktır.
native sd yöntemi ile çok hızlı işletim sistemi bu yolla kullanılabilir..
Tabi bunun gerçekleşmesine ben milyonda bir ihtimal veriyorum.
Nokia işi sıkıya tutuyordu ki, şimdi karşımızda Nokia değil Microsoft var!
Adamlar sırf Nokia androide yönelmesin diye onu satın aldılar.

Hayal!!

HTC HD2 cep telefonları tarihinde bence özel telefondu!
Microsoft ile HTC arasında özel bir anlaşma yapılarak bootloaderı açık hale getirildi.
O dönemler HTC microsoftun windows mobile işletimsistemini en fazla satabilen firma idi..
Windows mobile ile gelen bu cihaza Microsoft windows phone 7 yi implemente etti ve ilk denemelerini bu cihaz üzerinde yaptı!

Tabi bootloader crack i piyasaya sızınca, tüm telefonların ve işletim sistemi anarşisti haline geldi.
Hiç bir firma bilerek piyasada 5 sene kalabilecek, ve hala güncelleme alacak telefon üretmez! :)

Bahsettiğiniz tüm herşey sadece ve sadece HD2 ye has şeylerdir.
Nokia'nın wp serisinden olup da kırılabilen cihaz sayısı parmakla sayılacak kadar azdır.
arda_xlbadtriparda_xlBeyler şimdi herhangi bir WP8 telefon alsak HTC HD2...
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e-Militarist 5 yıl
twitter.com/...

Nokia Bandit: Snapdragon 800, 6" 1080p, 2GB RAM, 16GB/32GB storage, 20MP PureView, Qi w/ cover, black/white/yellow
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yasinadin 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


mavisi de ayrı guzel
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DH Misafiri 5 yıl
bizim türkler neden üretemiyor böyle pahalı şeyleri
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TearsForFears 5 yıl
Windows Phone 8'den anlayan birisi telefon duyurulduğunda konusunu açarsa iyi olur.
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DH Misafiri 5 yıl
windows var yine
malesef yine çöp
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e-Militarist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

windows var yine
malesef yine çöp

Windows yok, windows phone var Nokia'da. Nokia'da windows varsa iphone'da da mac var samsung'da da linux var ona bakarsak. Kaç kişinin bilgisayarında windows kaç kişinin bilgisayarında mac kaç kişinin bilgisayarında linux gördüğünüzü öğrenebilir miyim?

Edit: Milyarlarca windows kullanıcısı yanlış biliyor 3-5 milyon mac, linux kullanıcı doğru biliyor. Öyle mi?
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DH Misafiri 5 yıl
Androidi herkes geliştirebildiği için Android daha iyi ilerki yıllarda Pardus gibi açık işletim sistemleri çok gelişecek...O nedenle win 8 le biyere gidemez nokia en kısa zamanda androide geçmesi lazım yoksa batar.. Kalite var Tasarım var Bi Androidi yok
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Dogu-E 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Androidi herkes geliştirebildiği için Android daha iyi ilerki yıllarda Pardus gibi açık işletim sistemleri çok gelişecek...O nedenle win 8 le biyere gidemez nokia en kısa zamanda androide geçmesi lazım yoksa batar.. Kalite var Tasarım var Bi Androidi yok

Bi bitmediniz
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e-Militarist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Androidi herkes geliştirebildiği için Android daha iyi ilerki yıllarda Pardus gibi açık işletim sistemleri çok gelişecek...O nedenle win 8 le biyere gidemez nokia en kısa zamanda androide geçmesi lazım yoksa batar.. Kalite var Tasarım var Bi Androidi yok

Kalite, tasarım ve android asla bir araya gelemez. Nokia'nın telefonları her zaman kaliteli ve tasarımlı olurken androidli telefonlar kaliteli ve tasarımlı olamayacak. Nokia'da batmaz. Araya bir nokia batar sıkıştırmasanız olmuyor di mi? Aslında bir yorumun içinde "nokia batar" varsa ciddiye de almamak lazım ama naparsın işte, dayanamıyorum.
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wswswq 5 yıl
bende lumia 620 vardı, gelen aramalarda ekran donduğu için 4 defa teknik servise gönderdim. 1. ve 2. de yazılım güncellediler, 3. de ekran değişdi. son olarak hazırladığım video çekimini bir cd ye koyup öyle gönderdim. telefonu değiştirdiler. Sonuç aynı sorunlar yine devam ediyor. Lumia mı, asla.
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TEKİN 1881 5 yıl
fiyatı düşünce alan çok olur.
işte şahane bir telefon daha.



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JusTBLooD 5 yıl
6 inc degilde 5 inc olsa daha iyiydi .
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Bay H 5 yıl JusTBLooD
5" lik başka bir varyasyonu çıkacak piyasaya zaten
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DH Misafiri 5 yıl
" guzel ama isletim sistemi kotu malesef. fiyati baya kirarlarsa turkiye de de satar. yoksa samsung varken kimse yuzune bakmaz."
---
nesi kotu işletim sisteminin? 512ram 1ghz ile hiç kasmadığı için mi kotu? Yoksa androidleriniz 4çekirdek 2gb Ram ile kasıyor diye mi iyiler? Sanırım ölçü, sistem ne kadar kasıyorsa okadar iyi? Mağaza da artık aralık ayındaki mağaza değil. Kardeşimin android tabletine bulamadığım uygulamayı rahatlıkla bulabiliyorum wp mağazada. Çunku A diye bi uygulama arıyorum 3000tane saçma sapan çalışmayan, viruslu uygulama çıkıyor. Wp'de oyle bi sorun yok, çunku uygulamayı mağazaya eklemek isteyen geliştirici 40tane testten geçiyor. Bug, virus, açıklama. (ki ben ekledim ordan biliyorum. 10gun sonra anca ekleyebildim. Şunu duzeltin bunu duzeltin) Dun GDR3 beta versiyonunu da yukledim. Zaten rahat olan telefon daha akıcı hale geldi. Hemen soyliyim; ekran kilidi de geldi.
şimdiye kadar microsoft'un amacı nokia'yı satın almak olduğu için pek destek gelmemişti. Ama artık işler değişti. Daha hızlı değişiyor sistem. Kusura bakmayın ama insanlar bu sağlam alternatifi farkedince samsung'dan kaçacaklar. Piyasayla dalga geçiyor malesef adamlar. 8 çekirdek(!) ama 1.2ghz işlemci. Gerçekten ilginç değil mi. Herkes de 8x1.2 = 9,6 hızla çalışacak sanıyor =)
neyse konu çok dağıldı ama artık efsane geri döndü diyebiliriz. Bence onyargılarınızı kırın... Saygılarımla...
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pspozgur 5 yıl
Ekran güzel alt üst kısımlar da iyi de abi yan verecekler cok geniş kalmış ya iğrenç
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pspozgur 5 yıl
Ekran güzel alt üst kısımlar da iyi de abi yan cerceveler cok geniş kalmış ya iğrenç
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Basteryus 5 yıl pspozgur
pspozgur
Ekran güzel alt üst kısımlar da iyi de abi yan cerceveler cok geniş kalmış ya iğrenç

Çerçevelerde geniş değil aslında, siyah arka plan yanıltıcı oluyor

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