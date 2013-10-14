Nokia Lumia 1520'nin yeni fotoğrafları ve teknik özellik listesi internete sızdırıldı

Abu Dhabi'de düzenlenecek Nokia World etkinliğine geri sayımın başladığı şu günlerde, Nokia Lumia 1520'ye ait olduğu öne sürülen yeni fotoğraflar ve detaylı teknik özellik listesi internete sızdırıldı. Lumia 1520'nin, bünyesinde barındırdığı başarılı teknik özelliklerle phablet pazarına farklı bir soluk getireceği tahmin ediliyor.





Elimize ulaşan bilgilere göre 152 mm uzunluğunda, 81 mm genişliğinde, 8.7 mm kalınlığında ve 168 gram ağırlığında (AT&T versiyonu: 160 gram) tasarlanan Lumia 1520, 6-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde PureMotion HD+ dokunmatik ekrana sahip olacak. Dokunmatik ekran, AMOLED teknolojisini taşıyacak.

2 GHz saat hızında görev yapan Qualcomm Snapdragon 800 platformundan, Adreno 330 grafik işlem biriminden ve 2 GB RAM'den güç alması beklenen Lumia 1520'de 32 GB'lık ve 64 GB'lık olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunulacak. Dahili kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise microSD kartlar devreye girecek.

Kablosuz şarj ve HAAC mikrofon teknolojilerine destek verecek olan Lumia 1520, 20.7 megapiksel çözünürlüğünde kamerayla donatılacak. Kameraya Carl Zeiss objektif ve görüntü stabilizasyon teknolojisi (O.I.S.) eşlik edecek. LTE üzerinden hızlı internet bağlantısına olanak tanıyacak phabletin son olarak 3.400 mAh kapasiteli bataryayla geleceği konuşuluyor.

Lumia 1520'nin 22 Ekim'de tanıtılması bekleniyor.



http://mynokiablog.com/2013/10/14/possible-spec-sheet-for-the-nokia-lumia-1520-improved-oispanorama-approx-160g/