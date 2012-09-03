Nokia Lumia 610 modelinin devamını hazırlıyor olabilir

Lumia serisinin giriş modeli olarak göze çarpan ve Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Lumia 610, tüketiciler tarafından oldukça beğenilmişti. İddialar devam modelinin de hazırlandığı yönünde.





The Verge sitesinin Nokia'nın Windows Phone çalışmalarına yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, devam modelinin kod adı Glory şeklinde belirlenmiş. 4 inçlik ekranı, 800MHz hızında çalışan işlemcisi, Windows Phone 7.8 işletim sistemi ve 256MB RAM'i ile Glory modelinin yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor.





Windowd Phone 8 işletim sistemli Lumia 920 ve Lumia 820 adlı muhtemel akıllı telefonlarını duyurması beklenen Nokia'nın, WP7 ekosistemini de desteklemeye devam edeceği görünüyor. Modelin ilerleyen aylarda resmi olarak tanıtılması muhtemel.







