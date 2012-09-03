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Nokia Lumia 610 modelinin devamını hazırlıyor olabilir

6 yıl
2,2b
1
27
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia serisinin giriş modeli olarak göze çarpan ve Çin gibi gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen Lumia 610, tüketiciler tarafından oldukça beğenilmişti. İddialar devam modelinin de hazırlandığı yönünde.

The Verge sitesinin Nokia'nın Windows Phone çalışmalarına yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, devam modelinin kod adı Glory şeklinde belirlenmiş. 4 inçlik ekranı, 800MHz hızında çalışan işlemcisi, Windows Phone 7.8 işletim sistemi ve 256MB RAM'i ile Glory modelinin yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor.

Windowd Phone 8 işletim sistemli Lumia 920 ve Lumia 820 adlı muhtemel akıllı telefonlarını duyurması beklenen Nokia'nın, WP7 ekosistemini de desteklemeye devam edeceği görünüyor. Modelin ilerleyen aylarda resmi olarak tanıtılması muhtemel.



http://www.theverge.com/2012/9/2/3286631/nokia-glory-specs-4-inch-windows-phone-7-8?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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E_Aydin35 6 yıl
Ram artışını düşünebilirler üretilecek olan yeni modellerde..
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furky86 6 yıl
Çin gelişmekte olan ülke mi?
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crossmatch 6 yıl
Yorumum bulunsun :D
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Raikirin 6 yıl
256 mb ile 512 mb ramin maliyet farkı ne kadar merak ettim.
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darkaura 6 yıl Raikirin
Raikirin

256 mb ile 512 mb ramin maliyet farkı ne kadar merak ettim.

512mb ram in iphone4 de maliyeti $9. 15-16tl falan. 256mb nin maliyetini bilmiyorum ama bu isin dogasi geregi 512mb nin yarisi dan fazla olacagi kesin. Yani 10tl etmiyecek maliyet farki icin cihazi surunduruyorlar. Olay tamamen fiyat segmenti yaratmak. Donanimin maliyetini kisip tuketiciye ucuz telefon alternatifi sunmak falan degil. Microsoftla nokia tam uygun ikili. Kazayla bir tekel olsalar varya bu 10tl lik fark icin iki kat fiyat talep ederler. Gecmiste ikisininde yapmadiklari seyler degil.
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SystemApps 6 yıl
king1403
herkes böyle bi modelin çıkacağını ne çabuk kabullenmiş.

bu model çıkmasa bile wp8li alt segment cihaz olamayacaktır.(standartlardan dolayı)Ve dolayısı ile wp7.8 ile alt segmentde bu şekilde kendini gösterecektir.Bir idda daha var wp8in lite versiyonunun çıkacağı yönde ama ben daha çok wp7.8 ile bu segmenti dolduracaklarını düşünüyorum.
Ha şu komik yorumlarıda alt etmeden duramadım :)
çan çin çon angry birds on 610 youtube.com/...
ön kamerası olmayan telefonda skype aramak ne kadar mantıklı :: ama yinede çalışıyormu? çalışıyor...Desteklenmemesinin nedeni sözde ram :D youtube.com/...
256mb evet her uygulamayı çalıştırsa da az.Ancak bulunacağı segmente bakıp değerlendirilmesi gerekir.2 uygulama çalıştırmıyor olsa bile kendi segmentinin yapabileceği en iyi şeyleri yapabiliyorsa sorun değildir.Çünkü bu cihazı alan kişi üst segmentteki cihazlara yetişemeyeceğini bilir donanım itibari ile...Androidde de var 256mb ramli cihazlar.Peki androide 256mb ram yetiyormu? yetiyorsa bu 2gb ramlar palavra o zman :D diğer yandan wp7.8 gelmedi henüz bakalım ne olacak...
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nurettinaz 6 yıl
Nokia çok sağlam gelecek ve sebepsiz yere zamanında parası sadece samsung a yettiği için nokia alamamış ve düşmaklık beslemiş olanlar birer birer nokia lacak sonra bakalım nasıl yorumlar gelecek.
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Ciddiyetsiz 6 yıl
AzRocK
256 MB RAM, Windows Phonea yetiyor mu?

o donanım wp'a yeter. gayet stabil mesajlaşır, konuşur, sosyal medya uygulamalarını kullanabilir, kassa da internette gezebilirsin....
kaansam
alicoooo
AzRocK 256 MB RAM, Windows Phonea yetiyor mu?
bikaç video falan izle.iyi gelir
Acaba film izlerken sıkıntıya yol açarmı bu ram? androidde full hd leri izlemek için 1ghz işlemci ve 1gb ram şart. Divx ler için ise 800mhz ve 512 altı kurtarmıyor. Kısaca 1ghz işlemci ve 1gb ram altında videolar sorunlu. Cİhaz Wp olunca 256 yeterlimi kalacak merak ettim. Yukarda birisi sormuş ama direk eksilenmiş hatta video izle diyenler olmuş. Sorudamı sormasın insanlar?

... ancak o donanımla kalkıp "film" izleyemezsin. çünkü bu segment size üstte saydığım kategoride işler için yapılmış bir telefon. kaldı ki piyasa da aynı donanımlarda 500TL hatta fazlasına Android 2.1 veya 2.2'li telefonlar mevcuttur. o telefonlara nasıl ki film izlenmez demek abes ise bunun için de abestir.
öncelikle telefonların hitap ettiği kesimi ve üretilme amaçlarını anlarsak en azından fikir edinmek isteyenleri yanlış yönlendirmemiş oluruz.
saygılar.
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BirkanBilen 6 yıl
Bu yazım Lumia 610 ile ilgili değil zaten yorum yapmaya değecek bir telefon da değil.Nokia olduğu için lumia 920 ile ilgili yazı yazacağım.Aklını peynir ekmekle yiyen nokia lı yetkililer malesef 41 mp li pureview koymuyor.Umarım okuduğum yurtdışı kaynaklı doğru değildir.
32 gb lık kablosuz şarj.pureview in kırpılmış versiyonu olacak.
Bu aklını peynir ekmekle yiyen nokia lı süper zekalar kablosuz şarjla kendini kurtaracaklarını zannediyor.Nokia nın tek avantajı 41 mp li pureview di ama onlar son şansını iyi kullanamadı.
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king1403 6 yıl
herkes böyle bi modelin çıkacağını ne çabuk kabullenmiş.
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SystemApps 6 yıl
Nokia 610 kullamış biri olarak bence windows phone tadını gayet iyi veriyor.O donanıma rağmen gayet hızlı ve gayet stabil çalışıyordu.Sonuç itibariyle herkes çift çekirdekli ve 1gb ramli üst segment cihaz kullancak diye bir şey yok.Alt segmentde android de var evet 600mhz li 256mb ramli android cihazlarda vaR.işte bu cihazlarla nokia android ile rekabetini her segmentde sürdürmüş olacak.Ve nokia 610 kullanmış biri olarak şunu kesin bir dille söyleyebilirimki kesinlikle ortalama aynı donanımlı androidlerden daha iyi iş çıkarıyor.
Anlam veremediğim nokia 610 varken neden bu cihaz? Sanırım nokia 610nun wp7den gelen eksiklikleri örneğin hafıza kartı desteği gibi eksiklikleri bu cihazda gidermiş olacak.Zaten wp7.8 ile gelecek.Bakalım bu segmentde şimdilik nokia var ave muhtemelen mikrosoft ile anlaşmasının meyvelerinden birtanesi...
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