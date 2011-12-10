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Nokia Lumia 710 sahneye çıkıyor

7 yıl
5,6b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın Microsoft ile yaptığı ortaklığın ilk ürünü Lumia 800 geçtiğimiz ay Avrupa pazarında satışa sunuldu. Firmanın diğer Windows Phone 7.5 işletim sistemli ürünü olan Lumia 710 de Asya pazarında şansını denemek üzere yola çıktı. 

Lumia 800 modelinin biraz kırpılmış hali diyebileceğimiz Lumia 710 modeli 3.7 inç ClearBlack Display WVGA ekran, 1.4GHz hızında çalışan işlemci, 5MP kamera, 8GB dahili depolama kapasitesi gibi özellikler sunuyor. 

Vergiler hariç 270 Avro fiyat etiketine sahip model abisinden farklı olarak fiziksel menü tuşları, değiştirilebilir arka kapak ve 16GB'a kadar artırılabilir microSD kart desteği ile geliyor.

Nokia dün yaptığı duyuruda Lumia 710 modelinin Tayvanlı müşterilerinin beğenisine sunulduğunu açıkladı. Pazara yayılma güzergahı Asya odaklı olan Lumia 710 modeli gelecek hafta Singapur, Hong Kong, Hindistan ve Rusya'da piyasaya çıkacak.

Global olarak hangi ülkeye ne zaman gideceği belli değil. Resmi açıklamalar ilk parti Lumia 710 modelleri dağıtılmaya başlandıktan sonra yapılacak.


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trapattoni11 7 yıl en beğenilen
Nokia'ya her ne kadar meego' yu ziyan ettiği için kızsamda. WP7 gibi bir işletim sistemini kullanması akıllıca çünkü Nokia dediğimiz şirket yazılım işinde Microsoft kadar tecrübeli değil.


Microsof gibi bir şirket var işin içinde haliyle bu işletim sisteminin arkasında ciddi bir yazılım desteğide var. Cihazlar arttıkça bu yazılım desteğide gitgide artacak.

Benim fikrim özellikle windows 8 ile birlikte metro arayüzünü kullanmaya başlayan kullancılar bu telefonlara daha çok rağbet edeceklerdir.

Ayrıca şu an gördüğüm kadarı ile Microsoft' un üreticilere getirdiği standartlar nedeni ile bu işletim sistemi oldukça akıcı ve sorunsuz çalışıyor.

Nokia son zamanlarda her ne kadar kan kaybetsede kolay lokma değil. Adamların donanım, tasarım ve telefonlar konusunda oldukça köklü ve iyi bir şirket. Bir de bunun üzerine işin yazılım kısmına micsrosoft dahil olunca olay iyice lezizleşiyor.

Nokia ve Microsoft ikilisi doğru stratejilerle piyasayı çok değiştirebilirler.
Nokia'ya her ne kadar meego' yu ziyan ettiği için kızsamda. WP7 gibi bir işletim sistemini kullanması akıllıca çünkü Nokia dediğimiz şirket yazılım işinde Micr...
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WiFiMania 7 yıl
Telefonların tasarımları harika...
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bahtiyar1 5 yıl
Arkadaşlar acil cevappp
Noki lumia 710'nu yurt dışından getirdim fakat sim kartımı kabul etmiyor. Aşağıdaki uyarıyı veriyor.
"This SIm card only be used on specific networks and it's blocked. Contact your customer service center for the unblock code. 30 attempts remaining."
Hard reset yaptım değişen bir şey yok.
Ayrıca NSS, JAF, SigmaKey gibi yazılımları laptoptan denedim ancak usb den görmüyor. Nokia PC Suit de görmüyor. Aygıt yöneticisinde ise görünüyor. Usb driverlerini yükledim değişen bir şey olmadı.
Yardım ederseniz sevinirim.
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onur01651 5 yıl bahtiyar1
bölgesel sim kodu var, ya operatörü arayacaksın yurtdışındaki öyle kod verecek sana ya da telefoncuya gidip kırdıracakasın klidini
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DH Misafiri 6 yıl
nokia 710 var bende ama ingilizce türkçe menü nasıl olabilir cevabınızı bekliyorum
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Nightmare70 7 yıl
Param çok olsa şu sarı renkli olanını sevmediğim bir arkadaşıma hediye etmek isterdim :D
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cp1369 7 yıl
iğrenç
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Dark Shade 7 yıl
nokia nın şansa ihtiyacı var...
fazla umutlu olmasınlar bu dk. dan sonra...
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spyman 7 yıl
türkçe yok, nokia çftçi telfonlarını ülkeme getir
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Azyr 7 yıl
Türkiyeye geleceğini bende zannetmiyorum (Türkçe desteği yok ve Marketplace desteği yok burada resmi olarak, Nokia bu şekilde piyasaya sürmek istemez diye tahmin ediyorum). Ayrıca cihazın genişleme yuvası yok (Micro SD exp.).
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
Bu telefona para vereceğinize gidin yakın o parayı daha iyi hiç olmazsa bu soğukta ısınırsınız
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LordMayros 7 yıl
lumia 800 dehşet bir cihaz olmuş wp7 zaten çok iyi ilerliyor buda orta sınıfa hitap eden bir wp7 telefonu

wp7.5 mangodan sonra gelecek olan wp7.75 tango güncellemeside TR dil desteklemeyecek TR de wp8 ile giriş yapacak microsoft ve wp8 de bir çok eksik giderilmiş ve çok ciddi bir OS olacak

android ve ios unda ilk sürümlerini hatırlarsak agır sessiz ama iyi adımlarla geliyor wp

microsoft Nokia ile bu işi kıvıracak gibi
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Mr. Jingles 7 yıl ekrem71
ekrem71

Vergiler hariç 270 Avro fiyat etiketine sahip model abisinden farklı olarak fiziksel menü tuşları, değiştirilebilir arka kapak ve 16GB'a kadar artırılabilir microSD kart desteği ile geliyor.

Ekrem bey, Lumia 710'da microSD kart desteği yoktur. Düzeltirseniz iyi olacak yanlışlık olmuş sanırım.
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free4200 7 yıl

Çok geç kaldılar. Tahminim, haberde bahsedilen pasifik pazarlarında 710 fazla satmaz. Satarsa Lumia 800 belli oranda rağbet görür.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Sarı ve Beyaz çok yakışmış.
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musti545 7 yıl
aaa bu nokia 603 değil mi yoksa ben mi yanlış gördüm:)
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