Nokia Lumia 710 sahneye çıkıyor

Nokia'nın Microsoft ile yaptığı ortaklığın ilk ürünü Lumia 800 geçtiğimiz ay Avrupa pazarında satışa sunuldu. Firmanın diğer Windows Phone 7.5 işletim sistemli ürünü olan Lumia 710 de Asya pazarında şansını denemek üzere yola çıktı.





Lumia 800 modelinin biraz kırpılmış hali diyebileceğimiz Lumia 710 modeli 3.7 inç ClearBlack Display WVGA ekran, 1.4GHz hızında çalışan işlemci, 5MP kamera, 8GB dahili depolama kapasitesi gibi özellikler sunuyor.





Vergiler hariç 270 Avro fiyat etiketine sahip model abisinden farklı olarak fiziksel menü tuşları, değiştirilebilir arka kapak ve 16GB'a kadar artırılabilir microSD kart desteği ile geliyor.





Nokia dün yaptığı duyuruda Lumia 710 modelinin Tayvanlı müşterilerinin beğenisine sunulduğunu açıkladı. Pazara yayılma güzergahı Asya odaklı olan Lumia 710 modeli gelecek hafta Singapur, Hong Kong, Hindistan ve Rusya'da piyasaya çıkacak.





Global olarak hangi ülkeye ne zaman gideceği belli değil. Resmi açıklamalar ilk parti Lumia 710 modelleri dağıtılmaya başlandıktan sonra yapılacak.



