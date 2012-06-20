Nokia, Lumia 710'nun ''The Dark Knight Rises'' versiyonunu tanıttı

Batman'in yeni filmi The Dark Knight Rises için hayranlarının heyecanla geri sayıma başladığı şu günlerde Nokia, Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Lumia 710'nun The Dark Knight Rises versiyonunu tanıttı. Finlandiya merkezli üreticinin daha önce Lumia 800 ve Lumia 900 için de benzer bir strateji izlediğini hatırlatalım.







T-Mobile tarafından sözleşmeli olarak satışa sunulması planlanan model, tahmin edebileceğiniz üzere standart Lumia 710 ile aynı teknik özellikleri paylaşıyor. Lumia 710'nun The Dark Knight Rises versiyonunda filme ait içerikler (duvar kağıdı, fragman, zil tonları) ve filme ait logo yer alıyor.







Standart Lumia 710 kullanıcıları eğer telefonlarını T-Mobile'dan satın almışlarsa en yakın T-Mobile noktasına gidip filme özel arka kapaklardan ücretsiz edinebiliyorlar. Kapakların beş farklı renk seçeneği mevcut. Bu kampanya 20 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında geçerli.

http://www.nokia.com/us-en/thedarkknightrises