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Nokia, Lumia 710'nun ''The Dark Knight Rises'' versiyonunu tanıttı

6 yıl
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia, Lumia 710'nun ''The Dark Knight Rises'' versiyonunu tanıttı
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Batman'in yeni filmi The Dark Knight Rises için hayranlarının heyecanla geri sayıma başladığı şu günlerde Nokia, Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Lumia 710'nun The Dark Knight Rises versiyonunu tanıttı. Finlandiya merkezli üreticinin daha önce Lumia 800 ve Lumia 900 için de benzer bir strateji izlediğini hatırlatalım.

T-Mobile tarafından sözleşmeli olarak satışa sunulması planlanan model, tahmin edebileceğiniz üzere standart Lumia 710 ile aynı teknik özellikleri paylaşıyor. Lumia 710'nun The Dark Knight Rises versiyonunda filme ait içerikler (duvar kağıdı, fragman, zil tonları) ve filme ait logo yer alıyor.

Standart Lumia 710 kullanıcıları eğer telefonlarını T-Mobile'dan satın almışlarsa en yakın T-Mobile noktasına gidip filme özel arka kapaklardan ücretsiz edinebiliyorlar. Kapakların beş farklı renk seçeneği mevcut. Bu kampanya 20 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında geçerli.
Nokia, Lumia 710'nun ''The Dark Knight Rises'' versiyonunu tanıttı
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http://www.nokia.com/us-en/thedarkknightrises Yorum Yaz
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theasus 6 yıl en beğenilen
Nokia'nin uğraştıgi işlere bak ya :-)
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bahtiyar1 5 yıl
Arkadaşlar acil cevappp
Noki lumia 710'nu yurt dışından getirdim fakat sim kartımı kabul etmiyor. Aşağıdaki uyarıyı veriyor.
"This SIm card only be used on specific networks and it's blocked. Contact your customer service center for the unblock code. 30 attempts remaining."
Hard reset yaptım değişen bir şey yok.
Ayrıca NSS, JAF, SigmaKey gibi yazılımları laptoptan denedim ancak usb den görmüyor. Nokia PC Suit de görmüyor. Aygıt yöneticisinde ise görünüyor. Usb driverlerini yükledim değişen bir şey olmadı.
Yardım ederseniz sevinirim.
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tientzu1968 6 yıl
pembe BATMAN FOREVER !!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kemalkuzgu 6 yıl
bana yurdışından hediye nikia Lumina 710 geldi.02 sim kilitli. Windows phone 7,5
bunun sim kilidini nasıl açarım yada açtırırım yardımcı olabilirmisiniz
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ErTuFx 6 yıl
Komik.
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met@lrock 6 yıl
batman dediler aklıma siyah bi telefon geldi, renkler teletabi terk.
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Bukalemun 6 yıl
Nokia donanım , yazılım sunacağına, KAPAK veriyor :) KAPAK OLMUŞ :)) firma karizmayı çizmiş !!! pembe BATMAN FOREVER !!
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pijama61 6 yıl
batman inde bir karizması var sonuçta pembe olmamış.
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cemalefepolay 6 yıl
Güzel ama bence gereksiz.
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theasus 6 yıl en beğenilen
Nokia'nin uğraştıgi işlere bak ya :-)
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