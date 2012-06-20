Nokia, Lumia 710'nun ''The Dark Knight Rises'' versiyonunu tanıttı

Haber Editörü
Batman'in yeni filmi The Dark Knight Rises için hayranlarının heyecanla geri sayıma başladığı şu günlerde Nokia, Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Lumia 710'nun The Dark Knight Rises versiyonunu tanıttı. Finlandiya merkezli üreticinin daha önce Lumia 800 ve Lumia 900 için de benzer bir strateji izlediğini hatırlatalım.
T-Mobile tarafından sözleşmeli olarak satışa sunulması planlanan model, tahmin edebileceğiniz üzere standart Lumia 710 ile aynı teknik özellikleri paylaşıyor. Lumia 710'nun The Dark Knight Rises versiyonunda filme ait içerikler (duvar kağıdı, fragman, zil tonları) ve filme ait logo yer alıyor.
Standart Lumia 710 kullanıcıları eğer telefonlarını T-Mobile'dan satın almışlarsa en yakın T-Mobile noktasına gidip filme özel arka kapaklardan ücretsiz edinebiliyorlar. Kapakların beş farklı renk seçeneği mevcut. Bu kampanya 20 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında geçerli.
http://www.nokia.com/us-en/thedarkknightrises Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Noki lumia 710'nu yurt dışından getirdim fakat sim kartımı kabul etmiyor. Aşağıdaki uyarıyı veriyor.
"This SIm card only be used on specific networks and it's blocked. Contact your customer service center for the unblock code. 30 attempts remaining."
Hard reset yaptım değişen bir şey yok.
Ayrıca NSS, JAF, SigmaKey gibi yazılımları laptoptan denedim ancak usb den görmüyor. Nokia PC Suit de görmüyor. Aygıt yöneticisinde ise görünüyor. Usb driverlerini yükledim değişen bir şey olmadı.
Yardım ederseniz sevinirim.
bunun sim kilidini nasıl açarım yada açtırırım yardımcı olabilirmisiniz