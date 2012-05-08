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Nokia, Lumia modelleri için yeni ortaklıklara hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ile ortaklığı sonucunda akıllı telefon pazarına sunduğu Windows Phone'lu Lumia modellerine yazılım desteği sağlamak için Nokia büyük adımlar atmaya devam ediyor.

ABD'de devam eden CTIA 2012 kablosuz teknolojiler fuarında Nokia, pek çok önemli firma ile uygulama alanında önemli anlaşmalar yaptığını duyurdu. Bu ortaklıklar şu şekilde:

Spor alanında Nokia, önemli müsabakaların sonuçlarını, oyuncuların bilgilerini ve müsabakaların artırılmış gerçeklik seviyesinde interaktif etkileşimini sunan PGA Tour uygulamasını Haziran ayında, ESPN Fantasy Football uygulamasını ise güz döneminde yayınlamayı planlıyor. ESPN Sports Hub ise güncellemeler almaya devam edecek.

Oyun tarafında EA firması FIFA, Madden, NBA Jam, Tiger Woods, Mirror's Edge ve Yahtzee gibi önemli yapımları sunmaya hazırlanırken, Rovio da sonraki tüm Angry Birds sürümlerini en kısa sürede Windows Phone platformuna uyarlamak için çalışmalar yapacak.

Yaşam biçimi tarafında kapalı devre indirim sistemi Groupon artırılmış gerçeklik içeren özel uygulamasını yaz döneminden başlayarak ilk altı ay sadece Lumia modellerine sunacakken, motorsiklet sürücülerine özel güzergah bilgileri veren TripDots ve PayPal çevrimiçi ödeme platformu uygulaması Lumia sahiplerini bekliyor olacak.

Eğlence tarafında AOL Entertainment Hub 55 000'den fazla radyo istasyonu ve benzer içerikleri yayınlandıktan itibaren ilk altı ay Lumia sahiplerine sunulacak.

Haber tarafında Time uygulaması tüm gelişmeleri size anında sunacakken, NewsWeek de The Daily Best uygulamasını Windows Phone için uyarlayacak.

Verimlilik tarafında da Box bulut depolama uygulaması 9 dilde Lumia kullanıcılarına sunacak.

Nokia yeni pazarlara açıldıkça akıllı telefon pazarındaki farklılığını daha çok kitleye gösteriyor ve geliştiricilerin de daha çok uygulama üretmesine sebep oluyor.

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ATTILA 7 yıl
hazır bu kadar müneccim bulmuşken fal baktırsak?
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darkaura 7 yıl en beğenilen
Şahi_13

Niye satmiycakmış,açın incelemelere bakın lumia 800 tarayıcıda ve performans anlamında s2ye toz yutturuyo tek çekirdek işlemci ve 512 ram ile. Keza android arayüzü wp arayüzünün yanında mide bulandırıyo. Bu arada sensation kullanısıyım ama lumialar hem tasarım olarak hemde akıcı wp arayüzü ile gayet hoş cihazlar. Batarya ömründede bi adım ilerdeler incelemelerden anladığımız kadarıyla.


walla su nokia fanlari apple fanlarini gectiniz. elde hic veri olmadan telefonun kendini bile gormeden iddiali performans soylemleri yapiyorsunuz. daha oncesindede daha test ornekleri bile dagitilmamis telefonlar icin, videolarina bakip tek cekirdekli ama cift cekirdek hizinda diyordunuz.

neye dayanarak lumia s2 nin tozunu atiyor diyorsunuz. benchmark sonuclari ortada. s2 ye toz yutturmayi gectim, lumialar daha tek cekirdekli anroidleri bile tarayici performansinda gecemiyorlar.

buyrun anandtech in benchmark sonuclari:


http://www.anandtech.com/bench/Smartphone11/362?i=489.503.448.453.563.497.558.524.462.466
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


http://www.anandtech.com/bench/Smartphone11/360?i=489.503.448.453.497.558.524.563
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



http://www.anandtech.com/bench/Product/489?vs=558&i=347.350.351.353.356.360.362
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Şahi_13Niye satmiycakmış,açın incelemelere bakın lumia 800 tarayıcıda ve performans anlamında s2ye toz yutturuyo tek çekirdek işlemci ve...
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niziolekyis 7 yıl
Keza android arayüzü wp arayüzünün yanında mide bulandırıyo. Bu arada sensation kullanısıyım ama lumialar hem tasarım olarak hemde akıcı wp arayüzü ile gayet hoş cihazlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
@esqhia
ios olmadigini dusunursen iphonelar satilmaz malumun. Keza android icinde gecerli. Dolayisiyla windows ve nokia icinde...
Yani telefonla yapabileceklerini artiran sey donanimdan once daha cok yararli yazilimdir ki uygulama pazariyla apple i yakalayamayan android ureticilerinin donanim fazlaligiyla goz boyamaya calistiklari cok guzel bir ornektir.
Yani cok basit bu kurali aciklamaya calistim sana, anladiysan ne mutlu bana.
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eas722 7 yıl
şu an kullandığım iphone4'ü, windows 8'li nokialar geldiğinde değiştirmeyi düşüneceğim. bence nokia symbiandan sonra iyi bir giriş yaptı ancak hala eksikleri var ve mantıklı olan biraz daha beklemek...
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E_Aydin35 7 yıl
Evet burada hem geliştiriciler, hemde Nokia kazanıyor.. Açıkçası Nokia'nın bu atılımı gerçekten telefonlarına karşı bir sempati oluşturuyor..
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senatorlines 7 yıl
darkaura
Şahi_13 Niye satmiycakmış,açın incelemelere bakın lumia 800 tarayıcıda ve performans anlamında s2ye toz yutturuyo tek çekirdek işlemci ve 512 ram ile. Keza android arayüzü wp arayüzünün yanında mide bulandırıyo. Bu arada sensation kullanısıyım ama lumialar hem tasarım olarak hemde akıcı wp arayüzü ile gayet hoş cihazlar. Batarya ömründede bi adım ilerdeler incelemelerden anladığımız kadarıyla.
walla su nokia fanlari apple fanlarini gectiniz. elde hic veri olmadan telefonun kendini bile gormeden iddiali performans soylemleri yapiyorsunuz. daha oncesindede daha test ornekleri bile dagitilmamis telefonlar icin, videolarina bakip tek cekirdekli ama cift cekirdek hizinda diyordunuz. neye dayanarak lumia s2 nin tozunu atiyor diyorsunuz. benchmark sonuclari ortada. s2 ye toz yutturmayi gectim, lumialar daha tek cekirdekli anroidleri bile tarayici performansinda gecemiyorlar. buyrun anandtech in benchmark sonuclari: http://www.anandtech.com/bench/Smartphone11/362?i=489.503.448.453.563.497.558.524.462.466
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
http://www.anandtech.com/bench/Smartphone11/360?i=489.503.448.453.497.558.524.563
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
http://www.anandtech.com/bench/Product/489?vs=558&i=347.350.351.353.356.360.362
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu araştırmalarda 2012 Nisan ayına kadar yani Tegra 3 ve Galaxy 3 çıkmadan önce kesin galibi IPHONE 4S'ti, 1Ghz*2 çekirdek, sonra Apple gördü ki cihazlarında fazla pil harcanıyor ve 1Ghz'e hiç gerek yok 800Mhz çekti güncelleme ile ve şu an piyasada en stabil, takıntısız çalışan cihaz 4S'tir, kamu oyunu yanıltmayalım, doğru araştı yapalım. Şundroidin çekirdek sevdası yüzünden ne hale düştük, her ay bir çekirdek ilave ediyorlar nerdeyse, android'in çekirdekleri yakında masa üstü ve laptop çekirdeklerini geçecek, neden çünkü android tam bir sistem optimizasyon düşmanı tam bir donanım düşmanı, en önemli neden ise şu reklamcı google programı atrakyon olsun baş döndürücü güzellik katsın diye yapıyor, reklamcı ya zaten reklam işini iyi biliyor, her gelen güncelleme ile mevcut cihazlar ağırlaşıyor, hemen ancak yeni çekirdek ilavesi ve yeni cihaz ile rahatlıyor, bu defa google yeni versiyon güncellemesi, zincirleme bitmez bu bu gidişle yoksa nasıl para kazanacaklar, Apple ise elindeki cihazlara göre program yapıp ağırlaştırmadan güncelleme yapıyor, Nokia da symbian için öyle yapıyor güncellemeler ağırlaştırmıyor cihazı, Google para gelsin de nasıl galirse gelsin diyor nerdeyse kontrol elinden çıkacak gibi, Mikcrosoft sınırlayıcı gözükse bile yazılımı ağarlaşmadan donanımı ve hangi cihazlarda çalışacağını belirliyor, Mikrosoft bence doğru yapıyor da şu metro menüsü tutacak mı hala kestiremiyorum, belki daha fazla reklamı lazım. Buna göre hangisi doğru ve iyi yapıyor siz karar verin!
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darkaura 7 yıl senatorlines
senatorlines
darkaura
Orijinalden alıntı: Şahi_13 Niye satmiycakmış,açın incelemelere bakın lumia 800 tarayıcıda ve performans anlamında s2ye toz yutturuyo tek çekirdek işlemci ve 512 ram ile. Keza android arayüzü wp arayüzünün yanında mide bulandırıyo. Bu arada sensation kullanısıyım ama lumialar hem tasarım olarak hemde akıcı wp arayüzü ile gayet hoş cihazlar. Batarya ömründede bi adım ilerdeler incelemelerden anladığımız kadarıyla.
walla su nokia fanlari apple fanlarini gectiniz. elde hic veri olmadan telefonun kendini bile gormeden iddiali performans soylemleri yapiyorsunuz. daha oncesindede daha test ornekleri bile dagitilmamis telefonlar icin, videolarina bakip tek cekirdekli ama cift cekirdek hizinda diyordunuz. neye dayanarak lumia s2 nin tozunu atiyor diyorsunuz. benchmark sonuclari ortada. s2 ye toz yutturmayi gectim, lumialar daha tek cekirdekli anroidleri bile tarayici performansinda gecemiyorlar. buyrun anandtech in benchmark sonuclari: http://www.anandtech.com/bench/Smartphone11/362?i=489.503.448.453.563.497.558.524.462.466
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
http://www.anandtech.com/bench/Smartphone11/360?i=489.503.448.453.497.558.524.563
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
http://www.anandtech.com/bench/Product/489?vs=558&i=347.350.351.353.356.360.362
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu araştırmalarda 2012 Nisan ayına kadar yani Tegra 3 ve Galaxy 3 çıkmadan önce kesin galibi IPHONE 4S'ti, 1Ghz*2 çekirdek, sonra Apple gördü ki cihazlarında fazla pil harcanıyor ve 1Ghz'e hiç gerek yok 800Mhz çekti güncelleme ile ve şu an piyasada en stabil, takıntısız çalışan cihaz 4S'tir, kamu oyunu yanıltmayalım, doğru araştı yapalım. Şundroidin çekirdek sevdası yüzünden ne hale düştük, her ay bir çekirdek ilave ediyorlar nerdeyse, android'in çekirdekleri yakında masa üstü ve laptop çekirdeklerini geçecek, neden çünkü android tam bir sistem optimizasyon düşmanı tam bir donanım düşmanı, en önemli neden ise şu reklamcı google programı atrakyon olsun baş döndürücü güzellik katsın diye yapıyor, reklamcı ya zaten reklam işini iyi biliyor, her gelen güncelleme ile mevcut cihazlar ağırlaşıyor, hemen ancak yeni çekirdek ilavesi ve yeni cihaz ile rahatlıyor, bu defa google yeni versiyon güncellemesi, zincirleme bitmez bu bu gidişle yoksa nasıl para kazanacaklar, Apple ise elindeki cihazlara göre program yapıp ağırlaştırmadan güncelleme yapıyor, Nokia da symbian için öyle yapıyor güncellemeler ağırlaştırmıyor cihazı, Google para gelsin de nasıl galirse gelsin diyor nerdeyse kontrol elinden çıkacak gibi, Mikcrosoft sınırlayıcı gözükse bile yazılımı ağarlaşmadan donanımı ve hangi cihazlarda çalışacağını belirliyor, Mikrosoft bence doğru yapıyor da şu metro menüsü tutacak mı hala kestiremiyorum, belki daha fazla reklamı lazım. Buna göre hangisi doğru ve iyi yapıyor siz karar verin!

Bir sise maden suyu ic. iyi gelir.
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janparey 7 yıl
ulan optimizasyon optimizasyon diyosunuz ne optimizasyonmuş ki bu adamlar tek çekirdek 1 ghz ile çift çekirdek 1.4 ghz aynı kulavara koyuyor ulan ben 1.8 celeronumun internete girerken bana neler çektirdiğini biliyorum adamlar 1ghz li telefonunn müzik açık birkaç sekme internette gezerken hiçbir kasılma yaratmayacağını iddia ediyor .ya gidin bi işinize liseliler.İki menü efekti görüdünüz kasmıyo diyip diyip duruyosunuz.Ben winmo 6.5 imdeki 600mhz işlemcinin nette gezerken bana yoldurduğu saçları biliyorum 1 ghz olsa çok mu değişecek
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TeamAnimus 7 yıl
Burdan anladigim tek sey Nokia'nin cift cekirdekli telefonlarini 4 cekirdekli fiyatindan satacagi.
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darkaura 7 yıl en beğenilen
Şahi_13

Niye satmiycakmış,açın incelemelere bakın lumia 800 tarayıcıda ve performans anlamında s2ye toz yutturuyo tek çekirdek işlemci ve 512 ram ile. Keza android arayüzü wp arayüzünün yanında mide bulandırıyo. Bu arada sensation kullanısıyım ama lumialar hem tasarım olarak hemde akıcı wp arayüzü ile gayet hoş cihazlar. Batarya ömründede bi adım ilerdeler incelemelerden anladığımız kadarıyla.


walla su nokia fanlari apple fanlarini gectiniz. elde hic veri olmadan telefonun kendini bile gormeden iddiali performans soylemleri yapiyorsunuz. daha oncesindede daha test ornekleri bile dagitilmamis telefonlar icin, videolarina bakip tek cekirdekli ama cift cekirdek hizinda diyordunuz.

neye dayanarak lumia s2 nin tozunu atiyor diyorsunuz. benchmark sonuclari ortada. s2 ye toz yutturmayi gectim, lumialar daha tek cekirdekli anroidleri bile tarayici performansinda gecemiyorlar.

buyrun anandtech in benchmark sonuclari:


http://www.anandtech.com/bench/Smartphone11/362?i=489.503.448.453.563.497.558.524.462.466
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


http://www.anandtech.com/bench/Smartphone11/360?i=489.503.448.453.497.558.524.563
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



http://www.anandtech.com/bench/Product/489?vs=558&i=347.350.351.353.356.360.362
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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erci501 7 yıl
darkaura arkadaş belgeleri sundu. eline sağlık
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Şahi_13 7 yıl darkaura
darkaura
Şahi_13

Niye satmiycakmış,açın incelemelere bakın lumia 800 tarayıcıda ve performans anlamında s2ye toz yutturuyo tek çekirdek işlemci ve 512 ram ile. Keza android arayüzü wp arayüzünün yanında mide bulandırıyo. Bu arada sensation kullanısıyım ama lumialar hem tasarım olarak hemde akıcı wp arayüzü ile gayet hoş cihazlar. Batarya ömründede bi adım ilerdeler incelemelerden anladığımız kadarıyla.


walla su nokia fanlari apple fanlarini gectiniz. elde hic veri olmadan telefonun kendini bile gormeden iddiali performans soylemleri yapiyorsunuz. daha oncesindede daha test ornekleri bile dagitilmamis telefonlar icin, videolarina bakip tek cekirdekli ama cift cekirdek hizinda diyordunuz.

neye dayanarak lumia s2 nin tozunu atiyor diyorsunuz. benchmark sonuclari ortada. s2 ye toz yutturmayi gectim, lumialar daha tek cekirdekli anroidleri bile tarayici performansinda gecemiyorlar.

buyrun anandtech in benchmark sonuclari:


http://www.anandtech.com/bench/Smartphone11/362?i=489.503.448.453.563.497.558.524.462.466
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


http://www.anandtech.com/bench/Smartphone11/360?i=489.503.448.453.497.558.524.563
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



http://www.anandtech.com/bench/Product/489?vs=558&i=347.350.351.353.356.360.362
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Fanlık falan değil,nokia ile daha işim olmaz,Sensation kullaniyorum gündelik olarak,,nokia htc samsung cihazlarımda var kafanızı yormayın. Ben adamın incelemesinde gördüğümü söylüyorum.Saygılar.
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erci501 7 yıl
nerden bileyim lumia nın dediğiniz kadar iyi olduğunu. bi takla atında inanayım.
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ahmet izmirli 7 yıl
windows mango telefon kullanmadan yorum yapmak biraz haksızlık olur. birde duyduğuma göre windows market 20 ülke ile birlikte türkiyede de bu ay sonu gibi açılacakmış ama ben daha resmi windows twlefon satışı türkiyede görmedim......
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