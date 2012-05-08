Nokia, Lumia modelleri için yeni ortaklıklara hazırlanıyor

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Microsoft ile ortaklığı sonucunda akıllı telefon pazarına sunduğu Windows Phone'lu Lumia modellerine yazılım desteği sağlamak için Nokia büyük adımlar atmaya devam ediyor.ABD'de devam eden CTIA 2012 kablosuz teknolojiler fuarında Nokia, pek çok önemli firma ile uygulama alanında önemli anlaşmalar yaptığını duyurdu. Bu ortaklıklar şu şekilde:Spor alanında Nokia, önemli müsabakaların sonuçlarını, oyuncuların bilgilerini ve müsabakaların artırılmış gerçeklik seviyesinde interaktif etkileşimini sunan PGA Tour uygulamasını Haziran ayında, ESPN Fantasy Football uygulamasını ise güz döneminde yayınlamayı planlıyor. ESPN Sports Hub ise güncellemeler almaya devam edecek.Oyun tarafında EA firması FIFA, Madden, NBA Jam, Tiger Woods, Mirror's Edge ve Yahtzee gibi önemli yapımları sunmaya hazırlanırken, Rovio da sonraki tüm Angry Birds sürümlerini en kısa sürede Windows Phone platformuna uyarlamak için çalışmalar yapacak.Yaşam biçimi tarafında kapalı devre indirim sistemi Groupon artırılmış gerçeklik içeren özel uygulamasını yaz döneminden başlayarak ilk altı ay sadece Lumia modellerine sunacakken, motorsiklet sürücülerine özel güzergah bilgileri veren TripDots ve PayPal çevrimiçi ödeme platformu uygulaması Lumia sahiplerini bekliyor olacak.Eğlence tarafında AOL Entertainment Hub 55 000'den fazla radyo istasyonu ve benzer içerikleri yayınlandıktan itibaren ilk altı ay Lumia sahiplerine sunulacak.Haber tarafında Time uygulaması tüm gelişmeleri size anında sunacakken, NewsWeek de The Daily Best uygulamasını Windows Phone için uyarlayacak.Verimlilik tarafında da Box bulut depolama uygulaması 9 dilde Lumia kullanıcılarına sunacak.Nokia yeni pazarlara açıldıkça akıllı telefon pazarındaki farklılığını daha çok kitleye gösteriyor ve geliştiricilerin de daha çok uygulama üretmesine sebep oluyor.