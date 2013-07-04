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Nokia Lumia ve HTC 8X/8S modelleri ABD'de tasarım ödülleri kazandı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia ve HTC 8X/8S modelleri ABD'de tasarım ödülleri kazandı

 Mobil cihazların donanım ve yazılım haricinde dikkat edilen diğer bir özelliği de tasarımı oluyor. Kullanılan malzeme ve şekil açısından başarılı bulunan modeller pek çok tasarım ödülü de kazanıyor. ABD'de gerçekleştirilen Endüstriyel Tasarım Mükemmellik Ödülleri'nde (IDEA) yakından tanıdığımız pek çok model de boy gösterdi.

Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Topluluğu tarafından düzenlenen IDEA ödüllerinde bu yıl Nokia Lumia modelleri, HTC'nin 8X ve 8S modelleri ile Paper uygulaması İletişim Araçları ile Dijital Tasarım kategorisinde ödül kazanan ürünler oldu. Apple'ın bu etkinlikte hiçbir ödül kazanamaması da gündeme oturdu.

IDEA ödülleri Şubat 2013 tarihine kadar piyasaya sürülmüş modelleri kapsadığı için HTC One, Xperia Z, Galaxy S4 gibi modeller gelecek yıl değerlendirmeye alınacak. Bu yıl ki törende Nokia Lumia modelleri, HTC WP8 modelleri, Samsung'un ATIV ürün grubu, Motorola RAZR HD, RAZR HD MAXX ve RAZR 'M' Mini modelleri, Nexus 4, LG Optimus G, Optimus G Pro, BlackBerry Z10 ve Asus Padfone Infinity modelleri yarıştı.

Nokia'nın Lumia 920, 820 ve 620 modelleri grup olarak mühendislik ve tasarım arasında derin bir işbirliği ve doğallık hissi nedeniyle altın madalyaya hak kazandı.

Bireysel cihaz olarak ise kullanıcı arayüzü ile uyum içinde olan tasarımı sayesinde HTC 8X modeli altın madalya, HTC 8S modeli de gümüş madalya kazandı. Windows Phone işletim sisteminin sade ve modern arayüzü jürinin kararında etkili oldu.

Dijital Tasarım kategorisinde ise Obama for America mobil kampanyası, Smart Home, LUNATIK REWARDS, Smart Whisen, Mr. Note, MyFord Mobile, WeMo iOS, Sunder uygulamaları, BlackBerry 10 işletim sistemi, OUYA gibi adaylar yarıştı ve altın madalyayı yaratıcılığı nedeniyle Paper çizim uygulaması kazandı. Gümüş madalya ise Teemo seyahat uygulamasına verildi.


http://www.phonearena.com/news/IDEA-mobile-winners-Nokia-Lumia-HTC-8X8S-and-Paper-loser-Apple_id44806 Yorum Yaz
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talerk 5 yıl
Konu tasarımsa Sony ve diğerleridir
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DH Misafiri 5 yıl
Nuvo'
Wp ler zaten tasarımlarıyla ön plana çıkan cihazlar rakipleri biraz basit kalmış . Htc one olsaydı yarışta herhalde altınları toplardı : )
Appleada o çirkin ip5 i ile en çabuk kasası soyulan uzun ince telefon ödülü verselermiş keşke

Htc one o kalın çerçeve ve göze hitap etmeyen tasarımıyla mı toplayacaktı ? Rakipleri aynı kasa boyutuna 5" sığdırırken htc 4.7" sığdırıyor. Bu başarısızlığının en büyük göstergesidir zaten. o plastik diye beğenmediğimiz dalga geçtiğimiz s4 tasarımı bile one'dan çok daha ince ve göze hitap ediyor. htc malzeme kalitesinde iyi olsa da android cihazlarında tasarım konusunda malesef sondan birinci, az çinli firmalardan yada kendi wp8 cihazlarından ders alsın.
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Nuvo' 5 yıl
Gerekli cevabı halk vermiş
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SS10 5 yıl
Bence

RAZR HD MAXX > Nexus 4 > LG Optimus G-Pro > HTC WP8 > Lumia > BlackBerry Z10
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Nuvo' 5 yıl
Wp ler zaten tasarımlarıyla ön plana çıkan cihazlar rakipleri biraz basit kalmış . Htc one olsaydı yarışta herhalde altınları toplardı : )

Appleada o çirkin ip5 i ile en çabuk kasası soyulan uzun ince telefon ödülü verselermiş keşke
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