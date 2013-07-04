Nokia Lumia ve HTC 8X/8S modelleri ABD'de tasarım ödülleri kazandı





Mobil cihazların donanım ve yazılım haricinde dikkat edilen diğer bir özelliği de tasarımı oluyor. Kullanılan malzeme ve şekil açısından başarılı bulunan modeller pek çok tasarım ödülü de kazanıyor. ABD'de gerçekleştirilen Endüstriyel Tasarım Mükemmellik Ödülleri'nde (IDEA) yakından tanıdığımız pek çok model de boy gösterdi.





Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Topluluğu tarafından düzenlenen IDEA ödüllerinde bu yıl Nokia Lumia modelleri, HTC'nin 8X ve 8S modelleri ile Paper uygulaması İletişim Araçları ile Dijital Tasarım kategorisinde ödül kazanan ürünler oldu. Apple'ın bu etkinlikte hiçbir ödül kazanamaması da gündeme oturdu.





IDEA ödülleri Şubat 2013 tarihine kadar piyasaya sürülmüş modelleri kapsadığı için HTC One, Xperia Z, Galaxy S4 gibi modeller gelecek yıl değerlendirmeye alınacak. Bu yıl ki törende Nokia Lumia modelleri, HTC WP8 modelleri, Samsung'un ATIV ürün grubu, Motorola RAZR HD, RAZR HD MAXX ve RAZR 'M' Mini modelleri, Nexus 4, LG Optimus G, Optimus G Pro, BlackBerry Z10 ve Asus Padfone Infinity modelleri yarıştı.





Nokia'nın Lumia 920, 820 ve 620 modelleri grup olarak mühendislik ve tasarım arasında derin bir işbirliği ve doğallık hissi nedeniyle altın madalyaya hak kazandı.





Bireysel cihaz olarak ise kullanıcı arayüzü ile uyum içinde olan tasarımı sayesinde HTC 8X modeli altın madalya, HTC 8S modeli de gümüş madalya kazandı. Windows Phone işletim sisteminin sade ve modern arayüzü jürinin kararında etkili oldu.





Dijital Tasarım kategorisinde ise Obama for America mobil kampanyası, Smart Home, LUNATIK REWARDS, Smart Whisen, Mr. Note, MyFord Mobile, WeMo iOS, Sunder uygulamaları, BlackBerry 10 işletim sistemi, OUYA gibi adaylar yarıştı ve altın madalyayı yaratıcılığı nedeniyle Paper çizim uygulaması kazandı. Gümüş madalya ise Teemo seyahat uygulamasına verildi.





http://www.phonearena.com/news/IDEA-mobile-winners-Nokia-Lumia-HTC-8X8S-and-Paper-loser-Apple_id44806