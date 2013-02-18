Nokia, MWC 2013 fuarında 4 yeni cihaz tanıtabilir





MWC 2013 etkinliğine sayılı günler kala yeni Lumia modellerini burada tanıtması beklenen Nokia ile ilgili farklı iddialar gelmeye devam ediyor.





Firmanın Lumia 720 ve Lumia 520 modellerini burada tanıtacağı dile getirilmişti. Çapraz platform ağı Adduplex yöneticisi Alan Mendelevich, ağ loglarına düşen 4 yeni Lumia modelinin kayıtlarına eriştiğini Twitter hesabından paylaştı.





Modellerden birisi RM-914 kod numaralı ve Lumia 520 modeline denk geldiği sanılıyor. Lumia 520 modeli giriş seviyesi bir cihaz olmakla birlikte 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4 inçlik Super Sensitive ekran, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera ve Windows Phone 8 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor.





Diğer model RM-885 kod numaralı Lumia 720 olduğu tahmin edilen cihaz. Bu cihaz da orta seviyeye yakın ve aynı özelliklerin 4.3 inçlik ekran altında toplanması ile ortaya çıkmış. Arka tarafta 6MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.





Ayrıca RM-887 ve RM-860 kod numaralı iki model daha bulunuyor. Bunların Catwalk ve laser kod adlı iki modele denk geldiği düşünülüyor. Catwalk, Lumia 920 modelinin daha hafif ve alüminyum alaşımlı versiyonu olacak. Laser ise muhtemelen 41MP çözünürlükteki yeni Lumia modeli olacak. Ancak bu iki modelin ABD Verizon operatörü için ilk etapta satışa çıkacağı ifade ediliyor. Daha sonra global olarak pazara sunulacak.





Nokia'nın hem üst seviye hem de giriş seviyesi bakımından iddialı modeller tanıtacağı neredeyse kesin gibi. Pazartesi günü Nokia'nın teknoloji dünyasına neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Tweet-Nokia-packing-four-new-handsets-in-its-luggage-for-trip-to-Barcelona_id39871