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Nokia, MWC 2013 fuarında 4 yeni cihaz tanıtabilir

6 yıl
1,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, MWC 2013 fuarında 4 yeni cihaz tanıtabilir

MWC 2013 etkinliğine sayılı günler kala yeni Lumia modellerini burada tanıtması beklenen Nokia ile ilgili farklı iddialar gelmeye devam ediyor. 

Firmanın Lumia 720 ve Lumia 520 modellerini burada tanıtacağı dile getirilmişti. Çapraz platform ağı Adduplex yöneticisi Alan Mendelevich, ağ loglarına düşen 4 yeni Lumia modelinin kayıtlarına eriştiğini Twitter hesabından paylaştı.

Modellerden birisi RM-914 kod numaralı ve Lumia 520 modeline denk geldiği sanılıyor. Lumia 520 modeli giriş seviyesi bir cihaz olmakla birlikte 1GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 512MB RAM, 4 inçlik Super Sensitive ekran, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 5MP çözünürlükte arka kamera ve Windows Phone 8 işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor.

Diğer model RM-885 kod numaralı Lumia 720 olduğu tahmin edilen cihaz. Bu cihaz da orta seviyeye yakın ve aynı özelliklerin 4.3 inçlik ekran altında toplanması ile ortaya çıkmış. Arka tarafta 6MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Ayrıca RM-887 ve RM-860 kod numaralı iki model daha bulunuyor. Bunların Catwalk ve laser kod adlı iki modele denk geldiği düşünülüyor. Catwalk, Lumia 920 modelinin daha hafif ve alüminyum alaşımlı versiyonu olacak. Laser ise muhtemelen 41MP çözünürlükteki yeni Lumia modeli olacak. Ancak bu iki modelin ABD Verizon operatörü için ilk etapta satışa çıkacağı ifade ediliyor. Daha sonra global olarak pazara sunulacak.

Nokia'nın hem üst seviye hem de giriş seviyesi bakımından iddialı modeller tanıtacağı neredeyse kesin gibi. Pazartesi günü Nokia'nın teknoloji dünyasına neler sunacağını hep birlikte göreceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Tweet-Nokia-packing-four-new-handsets-in-its-luggage-for-trip-to-Barcelona_id39871 Yorum Yaz
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haymatloshan 6 yıl en beğenilen
Çok taraftar değilim aslında 1 yıl geçmeden üst seviye telefon tanıtılmasına lakin Lumia serisinde bu teknolojiyi merak etmiyor değilim.
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SystemApps 6 yıl
nokiadan başkası yalan arkadaş :)
en azından sony gibi kağıt üzerinde kalmıyor özellikleri :)) reklamı yalan da olsa teknolojisi gerçek oluyor nokianın...
benim merak ettiğim bu 41mplik nokianın içinde ois düşük ışık performansı gibi konular olucakmı :)
nokiadan başkası yalan arkadaş :)en azından sony gibi kağıt üzerinde kalmıyor özellikleri :)) reklamı yalan da olsa teknolojisi gerçek oluyor nokianın...
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DH Misafiri 6 yıl
lumia 620 3.8' lumia 520 4.0' ekrana bak
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fbkaya 6 yıl
41 mpye iyi taktı bu nokia ama iyide kar yapar. bi ara iflas edecek falan deniyordu :)
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Offret 6 yıl fbkaya
fbkaya

41 mpye iyi taktı bu nokia ama iyide kar yapar. bi ara iflas edecek falan deniyordu :)

Söylediğiniz gibi gerçekten iyi reklam yaptı 41 megapixel kamerayla symbian hakkında bir sürü atıp tutanlar ( yanlış anlaşılmasın çoğunda haklılar) sadece 41 megapixel kamera için 808 alanlar vardı.Hala symbian'ı sevenler var mı bilmem de 808 symbian işletim sistemine sahip donanımsal olarak en "güçlü" telefon
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Kemal K. 6 yıl
Nokia canlaniyor.Kim ne derse desin Nokia kendi çizgisinde basari ile yükselen bir marka benim gözümde.
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Gopluumit 6 yıl
Buraya gelip nokia ve lumia'ya atıp tutanlar androviççi ios'cular diyorum fakat aradaki ince ayrıntı kaçmasın Yenilikçi olan insan hiç bir zaman yeni bir sistemi kötülemez
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wustti 6 yıl
bloodrap
Adamlar 41 mpyi telefona gömmüşler siz hala neyin derdindesiniz :)) bu kadar kısa sürede lumia serisi ürün çeşitliğinin artması Nokia için çok büyük avantaj şuana kadar çok güzel hamleler yaptılar.Lumia 920 ve 820 alıpta pişman olan görmedim.Lumia 620 kendi klasmanında en iyi fp ürünü daha neyi tartışıyoruz. ;)

sizde aldınız bi tane lumia sanırım şu anda hangisini kullanıyorsunuz?
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bloodrap 6 yıl
Adamlar 41 mp'yi telefona gömmüşler siz hala neyin derdindesiniz :)) bu kadar kısa sürede lumia serisi ürün çeşitliğinin artması Nokia için çok büyük avantaj şuana kadar çok güzel hamleler yaptılar.Lumia 920 ve 820 alıpta pişman olan görmedim.Lumia 620 kendi klasmanında en iyi f\p ürünü daha neyi tartışıyoruz. ;)
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Mercek cikintisinin bu kadar büyük olacağını düşünüyorum.
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lordindarkness 6 yıl
13MP kamera var diye bas bas bağıran markalara güzel bir cevap olur bu. 41MP, OIS, PureView ile düşük ışık performansı ve ayrıca benim istediğim 4 Ledli flaş olursa üzerinde 1cm ada olsa da alınır. Bildiğin iyi bir fot. makinesi alıyorsun yanında resmen.
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lazloo 6 yıl lordindarkness
lordindarkness

13MP kamera var diye bas bas bağıran markalara güzel bir cevap olur bu. 41MP, OIS, PureView ile düşük ışık performansı ve ayrıca benim istediğim 4 Ledli flaş olursa üzerinde 1cm ada olsa da alınır. Bildiğin iyi bir fot. makinesi alıyorsun yanında resmen.

Hala MP nin önemli olmadığını,sensörün önemli olduğunu görmelisiniz. Bu cihazın sensörüde iyi olacaktır tabi ama önemli olan MP değil dediğim gibi.
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Stradale 6 yıl
SystemApps
nokiadan başkası yalan arkadaş :)en azından sony gibi kağıt üzerinde kalmıyor özellikleri :)) reklamı yalan da olsa teknolojisi gerçek oluyor nokianın...benim merak ettiğim bu 41mplik nokianın içinde ois düşük ışık performansı gibi konular olucakmı :)

tabi ki pureview 808 de bile düşük ışık performansı süper 920 de ise ois var çıkacak modelde çok büyük ihtimalle bir iki özellik de eklenecektir.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Batma konusunda kararli nokia
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TempleJoker 6 yıl
520 bence pek gerekli bir telefon değil bence. Nokia'nın tek eksiği tablet bence. Şöyle sağlam.bir rt tablet süper olur
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