Nokia N8, bu sefer Denver Duncan'ın müzik klibinin çekiminde konuk oldu. İşte o klip...

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi, 3.5 inç - 360 x 640 piksel - AMOLED - dokunmatik kapasitif ekran, 680 MHz ARM11 işlemci ve 256 MB RAM gibi teknik özellikleri bütünleştiren akıllı telefonu N8'in bilindiği üzere en dikkat çeken detaylarından birisi sahip olduğu kamerası. 1/1.83 inç'lik 12 megapiksel çözünürlüğünde sensöre sahip telefona otomatik odaklama, xenon flaş ve 28 mm Carl Zeiss lens eşlik ediyor; kamera 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 25 kare video kaydı yapabiliyor.

Telefonun kamera yeteneği bir fotoğrafçının dikkatinden kaçmamış olacak ki fotoğrafçılıkla ilgili derginin kapak çekiminde N8 kullanılmıştı ve bu haberi sizlerle paylaşmıştık. Ancak bu seferki haberimizde durum biraz daha farklı. N8, Kyle Roberts'ın Denver Duncan'ın ''Stalker'' parçası için çektiği klibinin konuğu oldu. İşte o klip ve kamera arkası görüntüleri: