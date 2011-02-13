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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia N8, bu sefer Denver Duncan'ın müzik klibinin çekiminde konuk oldu. İşte o klip...

8 yıl
9,6b
1
4
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi, 3.5 inç - 360 x 640 piksel - AMOLED - dokunmatik kapasitif ekran, 680 MHz ARM11 işlemci ve 256 MB RAM gibi teknik özellikleri bütünleştiren akıllı telefonu N8'in bilindiği üzere en dikkat çeken detaylarından birisi sahip olduğu kamerası. 1/1.83 inç'lik 12 megapiksel çözünürlüğünde sensöre sahip telefona otomatik odaklama, xenon flaş ve 28 mm Carl Zeiss lens eşlik ediyor; kamera 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 25 kare video kaydı yapabiliyor.

Telefonun kamera yeteneği bir fotoğrafçının dikkatinden kaçmamış olacak ki fotoğrafçılıkla ilgili derginin kapak çekiminde N8 kullanılmıştı ve bu haberi sizlerle paylaşmıştık. Ancak bu seferki haberimizde durum biraz daha farklı. N8, Kyle Roberts'ın Denver Duncan'ın ''Stalker'' parçası için çektiği klibinin konuğu oldu. İşte o klip ve kamera arkası görüntüleri:

Kyle Roberts tarafından çekilen müzik klibi

Klibin kamera arkası görüntüleri


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Python 8 yıl
video ilginçmiş teşekkürler
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Akin_Tr 8 yıl
klip güzelmiş
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andaluz 8 yıl
Klibi izlemiştim, youtube'a yükleyen de klibin yönetmeni, videoda ufak tefek düzenlemeler yapılmış ama bu kadarını beklemediğini ve cihazı çok beğendiğini yorumlarda yazmıştı.

"N8 neymiş, '..............' daha iyi çekiyor yeaa" diyen ilk 3 kişiye de komedi filminde rol verecekmiş. :))
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Batuist 8 yıl
bir telefon yeteneklli ellerin elinde nasıl harikalar yaratır videosu resmen.. tek kelime ile harika bir çalışma olmuş..
knight çok güzel videolar paylaşmaya başladın son zamanlarda devamının gelmesi dileğiyle..!!
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