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Nokia N9, 15 Eylül'de satışa sunulabilir

7 yıl
15,6b
1
16
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Lansmanı bir süre önce gerçekleştirilen ancak Nokia tarafından satış tarihi resmi olarak hala açıklanmayan MeeGo'lu N9, yeni iPhone ve Windows Phone 7 Mango'lu akıllı telefonların da satışa sunulması muhtemel olan Eylül ayında satışa sunulabilir.

Dünyanın önde gelen servis sağlayıcılarından Orange'ın İsviçre operasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre Nokia'nın ilk (tüketici bazında) ve son MeeGo'lu telefonu olmasına kesin gözüyle bakılan N9, 15 Eylül itibariyle satışa sunulacak. Bu tarihin İsviçre'ye özel olup olmadığı bilinmezken, bir süre önce Rusya ve Kazakistan'dan gelen haberler telefonun 19 Ağustos'da satışa sunulacağını iddia ediyordu.

Windows Phone 7 platformuna yönelmesiyle birlikte MeeGo'yu arka plana atan ve N9 dışında MeeGo'lu başka bir akıllı cihaz çıkarması beklenmeyen Nokia, N9'a uzun süre yazılımsal destek verecek olsa da kendi sitesinde yer alan bilgiler, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın önde gelen birçok pazarında N9'u satışa sunmayacağını gösteriyor.


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DH Misafiri 7 yıl
telefon rusyada on satisa cikartilmis eylulde satilacak deniyor fiyat 23990 rub. yani 1200 lira...nokianin pek akillanacagi yok bence fiyati dusuk tutmasi gerekirken hala cok yuksekten ucuyor...
kaynak :http://www.ozon.ru/context/detail/id/6972434/
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denizhanq 7 yıl
murat2O98
DH Misafiriarkadaşlar burda yazılanlara bakıp android li samsung telefon aldım bin pişmanım pil ömrü en fazla bir gün gidiyor çoğu zaman da yarım gün gidiyor pili bu kadar az giden telefonu akılı diye ne yapayım pirize bağlı kalacaksam şimdiden nokıa yı arar oldum burda yazılanların hepsi yanıltıcı gerçekten
yorumlara bakarak cihaz almak hata olmus burada 1500 ile 2000 tl arası android cihaz yada apple kullananlar ne zaman bir nokia haberi çıksa buradan pahalı deyip 500 ile 600 arası android cihaz alırım diyorlar ve tavsiye ediyorlaronlarca firma dan 100 lerce cesit ve her bütceye göre android cihaz varken hala anlasılmadık bir ısrarla hala piyasada satılan telefonların %30 payına sahip olan nokianın androide gecmesini hatta abartıp ios bile isteyen cıkıyornokia şu n9 un donnanım olarak android veya ios kurulabilir bir şekilde çıkarmış olsa 100 değil 200 milyon satar senedeşimdi çıkar kimileri kurulmaz ios der(pc ye MACintOSh kurulmaz diyen tayfa)

android kurulabiliyor zaten. uygulamalarınıda çalıştırabiliyor. işlemci kötü biraz ki meegoya yeterde artar bence.
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murat2O98 7 yıl
DH Misafiri
arkadaşlar burda yazılanlara bakıp android li samsung telefon aldım bin pişmanım pil ömrü en fazla bir gün gidiyor çoğu zaman da yarım gün gidiyor pili bu kadar az giden telefonu akılı diye ne yapayım pirize bağlı kalacaksam şimdiden nokıa yı arar oldum burda yazılanların hepsi yanıltıcı gerçekten

yorumlara bakarak cihaz almak hata olmus burada 1500 ile 2000 tl arası android cihaz yada apple kullananlar ne zaman bir nokia haberi çıksa buradan pahalı deyip 500 ile 600 arası android cihaz alırım diyorlar ve tavsiye ediyorlar
onlarca firma dan 100 lerce cesit ve her bütceye göre android cihaz varken hala anlasılmadık bir ısrarla hala piyasada satılan telefonların %30 payına sahip olan nokianın androide gecmesini hatta abartıp ios bile isteyen cıkıyor
nokia şu n9 un donnanım olarak android veya ios kurulabilir bir şekilde çıkarmış olsa 100 değil 200 milyon satar senede
şimdi çıkar kimileri kurulmaz ios der(pc ye MACintOSh kurulmaz diyen tayfa)
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sertacarslan 7 yıl
DH Misafiri
arkadaşlar burda yazılanlara bakıp android li samsung telefon aldım bin pişmanım pil ömrü en fazla bir gün gidiyor çoğu zaman da yarım gün gidiyor pili bu kadar az giden telefonu akılı diye ne yapayım pirize bağlı kalacaksam şimdiden nokıa yı arar oldum burda yazılanların hepsi yanıltıcı gerçekten

Androidle ne alakası var anlamadım??
iPhone yoğun kullanımda kaç gün gidiyor ki??
Burada yorum yazanlar pil ömürleri hakkında (marka farketmez) olumlu yorum mu yapmışlar şimdiye kadar??
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umutarslan.com 7 yıl
2.ele düşsün beklemedeyim :D
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d3wil55 7 yıl
bence nokia wp7 örnekleri vermeli ki bunu alacak kişi mağdur olmasın daha iyisini alma şansı olursa ama bence bu telefon her haliyle piyasadaki en ileri telefon bende bunun çıkmasını bekliyorum
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sahoron 7 yıl
ingiltere fiyatı 300 sterlin olursa alırım cünkü meego androidden daha güzel fakat an itibari ile android daha zengin ve telefonların donanımı daha iyi saten cift cekirdekle teller hiç yavaşlamaz. Hem hd ekranlı nexus prime gelecek gibi sonuc olarak meegoluda olsa fiyatı yüksek olursa alınmaz
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sertacarslan 7 yıl
darkaura
yani bir telefon bu kadar isteksiz piyasa surulur. dostlar alisveriste gorsun, uzerinde calistik bir sey cikmadi demek icin. acikcasi n900den sonra beklentim buyukdu. full acik programlanabilir linux platformunu gercekten kaliteli bir donanimla surseler cigir acabilirlerdi. acik sistem linux olsa linux tayfasi onu kisa surede limitlerinin otesine tasirdi. hatta pc programlari bile port edilmeye baslardi. dusundukce potansiyelinin sinirlari olmadigini gorebiliyorum.

Çok haklısınız, MeeGo'nun bir geleceği olsaydı, linux programcıları bu telefonda çok iyi işler yapabilirlerdi, Nokia da bu telefonla akıllı telefon pazarında ve kendi kaderinde yeni bir dünyanın kapısını aralamış olabilirdi.
Ama hep söylüyorum, Nokia'nın başına ne gelirse aptal yöneticileri yüzünden gelecek...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar burda yazılanlara bakıp android li samsung telefon aldım bin pişmanım pil ömrü en fazla bir gün gidiyor çoğu zaman da yarım gün gidiyor pili bu kadar az giden telefonu akılı diye ne yapayım pirize bağlı kalacaksam şimdiden nokıa yı arar oldum burda yazılanların hepsi yanıltıcı gerçekten
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar burda yazılanlara bakıp android li samsung telefon aldım bin pişmanım pil ömrü en fazla bir gün gidiyor çoğu zaman da yarım gün gidiyor pili bu kadar az giden telefonu akılı diye ne yapayım pirize bağlı kalacaksam şimdiden nokıa yı arar oldum burda yazılanların hepsi yanıltıcı gerçekten


bence baskalarina kusur bulmadan once biraz arastirin.
ister android olsun ister iphone su an piyasada bulunan gercek manada akilli telefon diyecebilcegimiz hic bir modelin bataryasi yogun kullanimda 1-2gunu cikaramiyor. gercek manada akilli telefon derken buyuk ekrani ve kuvvetli islemcisi olan modelleri kasdediyorum.

hem ekrani buyuk olcak, hem islemcisi hizli olcak hemde bir suru islevi yerine getirecek, bunlarin ustune bide cepte tasinabilir bir agirlikda olacak. kusura bakmayin ne kadar ekmek o kadar kofte. saatlerce film izleyip, intenette dolastiginiz, oyun oynadiginiz kisaca ekranini ve islemcisini surekli aktif kullandiginiz cihazdan, sadece alo alo dediginiz telefonlarin batarya omrunu beklemeyin.
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ataberk36ex 7 yıl
yahu n95 çıkmadanda böle bi ton sansasyon yaptılar ( o zaman sansastondu şimdi traş haber)
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