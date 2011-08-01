Nokia N9, 15 Eylül'de satışa sunulabilir

Lansmanı bir süre önce gerçekleştirilen ancak Nokia tarafından satış tarihi resmi olarak hala açıklanmayan MeeGo'lu N9, yeni iPhone ve Windows Phone 7 Mango'lu akıllı telefonların da satışa sunulması muhtemel olan Eylül ayında satışa sunulabilir.

Dünyanın önde gelen servis sağlayıcılarından Orange'ın İsviçre operasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre Nokia'nın ilk (tüketici bazında) ve son MeeGo'lu telefonu olmasına kesin gözüyle bakılan N9, 15 Eylül itibariyle satışa sunulacak. Bu tarihin İsviçre'ye özel olup olmadığı bilinmezken, bir süre önce Rusya ve Kazakistan'dan gelen haberler telefonun 19 Ağustos'da satışa sunulacağını iddia ediyordu.

Windows Phone 7 platformuna yönelmesiyle birlikte MeeGo'yu arka plana atan ve N9 dışında MeeGo'lu başka bir akıllı cihaz çıkarması beklenmeyen Nokia, N9'a uzun süre yazılımsal destek verecek olsa da kendi sitesinde yer alan bilgiler, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın önde gelen birçok pazarında N9'u satışa sunmayacağını gösteriyor.