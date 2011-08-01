Nokia N9, 15 Eylül'de satışa sunulabilir

Lansmanı bir süre önce gerçekleştirilen ancak Nokia tarafından satış tarihi resmi olarak hala açıklanmayan MeeGo'lu N9, yeni iPhone ve Windows Phone 7 Mango'lu akıllı telefonların da satışa sunulması muhtemel olan Eylül ayında satışa sunulabilir.
Dünyanın önde gelen servis sağlayıcılarından Orange'ın İsviçre operasyonunun sitesinde yer alan bilgiye göre Nokia'nın ilk (tüketici bazında) ve son MeeGo'lu telefonu olmasına kesin gözüyle bakılan N9, 15 Eylül itibariyle satışa sunulacak. Bu tarihin İsviçre'ye özel olup olmadığı bilinmezken, bir süre önce Rusya ve Kazakistan'dan gelen haberler telefonun 19 Ağustos'da satışa sunulacağını iddia ediyordu.
Windows Phone 7 platformuna yönelmesiyle birlikte MeeGo'yu arka plana atan ve N9 dışında MeeGo'lu başka bir akıllı cihaz çıkarması beklenmeyen Nokia, N9'a uzun süre yazılımsal destek verecek olsa da kendi sitesinde yer alan bilgiler, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın önde gelen birçok pazarında N9'u satışa sunmayacağını gösteriyor.
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kaynak :http://www.ozon.ru/context/detail/id/6972434/
android kurulabiliyor zaten. uygulamalarınıda çalıştırabiliyor. işlemci kötü biraz ki meegoya yeterde artar bence.
yorumlara bakarak cihaz almak hata olmus burada 1500 ile 2000 tl arası android cihaz yada apple kullananlar ne zaman bir nokia haberi çıksa buradan pahalı deyip 500 ile 600 arası android cihaz alırım diyorlar ve tavsiye ediyorlar
onlarca firma dan 100 lerce cesit ve her bütceye göre android cihaz varken hala anlasılmadık bir ısrarla hala piyasada satılan telefonların %30 payına sahip olan nokianın androide gecmesini hatta abartıp ios bile isteyen cıkıyor
nokia şu n9 un donnanım olarak android veya ios kurulabilir bir şekilde çıkarmış olsa 100 değil 200 milyon satar senede
şimdi çıkar kimileri kurulmaz ios der(pc ye MACintOSh kurulmaz diyen tayfa)
Androidle ne alakası var anlamadım??
iPhone yoğun kullanımda kaç gün gidiyor ki??
Burada yorum yazanlar pil ömürleri hakkında (marka farketmez) olumlu yorum mu yapmışlar şimdiye kadar??
Çok haklısınız, MeeGo'nun bir geleceği olsaydı, linux programcıları bu telefonda çok iyi işler yapabilirlerdi, Nokia da bu telefonla akıllı telefon pazarında ve kendi kaderinde yeni bir dünyanın kapısını aralamış olabilirdi.
Ama hep söylüyorum, Nokia'nın başına ne gelirse aptal yöneticileri yüzünden gelecek...
bence baskalarina kusur bulmadan once biraz arastirin.
ister android olsun ister iphone su an piyasada bulunan gercek manada akilli telefon diyecebilcegimiz hic bir modelin bataryasi yogun kullanimda 1-2gunu cikaramiyor. gercek manada akilli telefon derken buyuk ekrani ve kuvvetli islemcisi olan modelleri kasdediyorum.
hem ekrani buyuk olcak, hem islemcisi hizli olcak hemde bir suru islevi yerine getirecek, bunlarin ustune bide cepte tasinabilir bir agirlikda olacak. kusura bakmayin ne kadar ekmek o kadar kofte. saatlerce film izleyip, intenette dolastiginiz, oyun oynadiginiz kisaca ekranini ve islemcisini surekli aktif kullandiginiz cihazdan, sadece alo alo dediginiz telefonlarin batarya omrunu beklemeyin.