Nokia Ovi Store kendi rekorunu kırdı; bir günde 7.62 milyon uygulama indirildi

Nokia, Samsung, Apple, Research in Motion, Google ve Microsoft gibi firmalar yalnızca akıllı telefon satışlarıyla değil, sahip oldukları uygulama mağazalarıyla da gündeme gelme çabası içindeler. Sık sık dünya çapında ne kadar süre zarfında kaç tane uygulamanın indirildiğine ve toplam uygulama sayısına dair haberlerle karşılaşıyoruz. Bir süre önce Google 4.5 milyar, Apple ise 15 milyar uygulamanın indirildiğini açıklamıştı.



Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarının tanıtımı için hazırlıklarını sürdüren Nokia, yaklaşık 2 gün öncesine kadar Ovi Store üzerinden günde 6.5 milyon uygulamanın indirildiğini, uygulama sayısının 50.000'e ulaştığını ve dünya çapında 225 milyon Symbian kullanıcısı olduğunu dile getirmişti. Bugün ise Nokia, Ovi Store'da yeni bir rekorun kırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre günlük indirme sayısı 7 milyon barajını da aşarak 7.62 milyona kadar ulaşmış. Bu kadar kısa sürede yeni bir rekorun kırılmasının şaşırtıcı olduğunu söylemek mümkün.



http://www.developer.nokia.com/Community/Blogs/blog/nokia-developer-news/2011/07/26/ovi-store-tops-7-million-daily-downloads