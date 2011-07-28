Nokia Ovi Store kendi rekorunu kırdı; bir günde 7.62 milyon uygulama indirildi

Haber Editörü
Nokia, Samsung, Apple, Research in Motion, Google ve Microsoft gibi firmalar yalnızca akıllı telefon satışlarıyla değil, sahip oldukları uygulama mağazalarıyla da gündeme gelme çabası içindeler. Sık sık dünya çapında ne kadar süre zarfında kaç tane uygulamanın indirildiğine ve toplam uygulama sayısına dair haberlerle karşılaşıyoruz. Bir süre önce Google 4.5 milyar, Apple ise 15 milyar uygulamanın indirildiğini açıklamıştı.
Windows Phone Mango işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarının tanıtımı için hazırlıklarını sürdüren Nokia, yaklaşık 2 gün öncesine kadar Ovi Store üzerinden günde 6.5 milyon uygulamanın indirildiğini, uygulama sayısının 50.000'e ulaştığını ve dünya çapında 225 milyon Symbian kullanıcısı olduğunu dile getirmişti. Bugün ise Nokia, Ovi Store'da yeni bir rekorun kırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre günlük indirme sayısı 7 milyon barajını da aşarak 7.62 milyona kadar ulaşmış. Bu kadar kısa sürede yeni bir rekorun kırılmasının şaşırtıcı olduğunu söylemek mümkün.
http://www.developer.nokia.com/Community/Blogs/blog/nokia-developer-news/2011/07/26/ovi-store-tops-7-million-daily-downloads Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kardeş symbianın uygulamaları oyunlar dışında çok iyi bence iphone appstore daki free kısmında olan uygulamalara kıyasla çok iyi. Sen bi sefer s40 nokia görmüşsündür sonra çamur atıyosun nokia ya şahsen n8 e çok laf geldi yok işlemci çok kötü yok şurası şöle burası böle ama ben aldığıma hiç pişman değilim oyunlarda ise çok iyi görüntüye sahip asphalt 6 çıktı yakın zamanda n8 e iphone 4 ile grafik farkı abartılacak boyutta değil o yüzden %101 salaksın sen kardeş
Symbian bir çok telefon donanıma göre çok iyi çalışıyor. Elbette kusurları var ama Symbian'ı bu kadar kötülemeye gerek yok.
symbianı kötülemiyorum zaten nokianın ovistore anlayışına karşıyım.İşe yarayan uygulamalar genele bakıldığında çok küçük bir yüzdesini karşılıyor.Zaten 3.parti yazılım şirketleri olmasa halimiz harap.Sertifikasız çin programları bile ovistoredekinden çok daha iyi...Ayrıca symbian kullanıcısı olarak yazıyorum bunları imzamda görebilirsiniz.
birisi arkadaşa ambülans çağırsın özel hastaneye götürün.Masraflarını ben karşılayacağım.
amacına göre konu bul evlat.Konu dışına alalım seni...
Millet birde tebrik etmiş xD
Bu başarısızlığın resmiyete dökülmüş halidir.Symbian kullanıcılarının işe yarar program bulmak adına verdiği mücadelenin sonucudur.
Adam janjanlı bir iconlu uygulama indiriyo bakıyo sanırım iyi bir media oynatıcı gibi duruyo diyo sonra indirip kurduğunda bu indirdiğinin uygulama bile olmadığını sadece bir link olduğunu anlayınca hüsranın verdiği hırs başka bir program arayışı içine sürüklüyor ve bu hırs kısır döngü yaratıyor sonucuda böyle oluyor...
Anket yapsınlar bakalım insanlar gerçekten aradığını bulabiliyormu?Eğer bu oran %50 ve üzeri ise ben salağım.
Tamamiyle katılıyorum.Symbian gibi büyük bir işletim sistemini ne şekile sokmuş Nokia.
Not:Nokia kullanıyorum.
Linkleri uygulama diye koymuşlar gerçekten de hayal kırıklığı bu noktada adam haklı.
not: benim alet de nokia. Öyle android'ci , ios'cu değilim. (beyaz bayrak...)