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Nokia, RIM'e karşı patent savaşını sürdürüyor; 3 patent daha davaya eklendi

6 yıl
1,7b
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13
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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1995-2012 yılları arasında cep telefonu sınıfında 12000 patent ile sektörün patent portföyü açısından en büyük firması olan Nokia, fikri mülkiyetini korumakta kararlı. Finlandiyalı iletişim devi, son dönemde ciddi sorunlarla boğuşan Kanada merkezli RIM’in kendilerine ait 3 patenti daha ihlal ettiği gerekçesiyle Münih Eyalet Mahkemesi’ne başvurdu.

Nokia'nın RIM'e karşı açtığı davaya yeni eklediği üç patent şunlar;

  • EP1474750; Multimedya etiketlerin transferi ve depolanması için geliştirilen sistem ve metot
  • EP08040461; Hava arayüzü üzerinden mobil cihazın yazılım güncellemesinin gerçekleştirilmesi için metot ve aygıt
  • EP1148681; Kaynak yazılım bilgisinin transfer edilmesini sağlayan metot 

İletişim devi Nokia, yaklaşık iki ay önce de HTC, Viewsonic ve RIM’e karşı patent ihlal davası açmıştı. Açılan bu davalarda en çok HTC’nin kendi patentlerini iddia eden Nokia, RIM’e karşı ise Dusseldortf’ta 2, Mannheim’da 2 ve Münih’de de 3 patenti için dava açmıştı. Öte yandan Münih’de mevcut davaya dahil olan patentlerden EP1474750 numaralı patent, HTC’ye karşı açılan davada da geçmekte.

HTC ve Viewsonic’e karşı patent savaşını Amerika’da yürüten Nokia, RIM’e karşı verdiği savaşı ise sadece Almanya’dan yürütmeyi sürdürüyor. RIM cephesinden şimdilik Nokia’ya karşı patent davası açılmamış olsa da sıradan bir hamle olan bu karşı dava önümüzdeki günlerde muhtemelen açılacak. Ancak Foss Patent sitesi, haberin başında belirttiğimiz gibi, Nokia’nın patent gücünün RIM’e göre daha fazla olduğuna vurgu yaparak; Nokia’nın er ya da geç patent savaşından galip çıkmasının muhtemel olduğunu düşünüyor.
Editörün Notu: Koruma altına alınan patentlerin (incelemeli patentlerin) koruma sürelerinin 20 yıl olduğunu belirtelim. 

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myhotyro 6 yıl en beğenilen
Dünyadaki bütün patentler Apple'ın değilmiydi :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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Mr. Jingles 6 yıl SystemApps
SystemApps

cep telefonun atası nokia bu... şakaya gelmez.

Zamanında Apple ile davalık olmuştu iki tokatla anlaşmaya oturttu onu.
SystemAppscep telefonun atası nokia bu... şakaya gelmez.Zamanında Apple ile davalık olmuştu iki tokatla anlaşmaya otur...
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1 Avatar
orientem 6 yıl
12000 patent ile sektörün patent portföyü açısından en büyük firması olan Nokia
Motorola nı 17000 değilmiydi
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senatorlines 6 yıl
Adamlar yaptı telefonları satıyor Nokia daha yeni ağır ağır tespit ediyor, hızlan artık be Nokia daha Türkiye'ye WP lu telefonların gelmedi sonra da satışların düşük çıkıyor, geçen sene androidli telefon yapmaya başlasaydı bu sene yine tahminen lider olurdun ama bu kafayla zor, acilen değişiklik lazım sana, android ve meegolu tel. de yaparsan ancak düzliğe çıkabilirsin o da markan ve yılların verdiği tecrübene istinaden!
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nurettinaz 6 yıl
Nokia bence sadece RIM e degil iphone ve samsung a da dava acmayi hizlandirmali senelerdir s40 larin default ozelliklerini yeni bulduk demeleri acayip sinirlerimi geriyor. Yeni dedikleri seyi ben daha 3310 da yapiyorum kaldi ki ondan sonraki butun urunlerde de var renkli ekran olsun olmasin ayiptir yaw!
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myhotyro 6 yıl
mnstrdnc
myhotyroDünyadaki bütün patentler Appleın değilmiydi :)
Apple sana batiyoda o yuzden sadece o aklinda kaliyo

Nerden bidin bilmiyorum ama hakkaten iPhone 4 almıştım 1.5 sene önce. Harbi batmıştı. Aldı, kullanıyor yada kullandı isen sende çok iyi bilirsin nasıl battığını.
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jovanovic 6 yıl
3. dünya savaşı dediniz dediniz başladı işte... Tamam savaşlar teknolojik olacaktı da bu kadar da teknolojiye bağlı mı olacaktı...

Ne patentler, ne davalarmış arkadaş...
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DH Misafiri 6 yıl
İşte böyle adaman g....... kan alırlar.
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DH Misafiri 6 yıl
düşen bile düşene vurma fırsatını kaçırmıyor nokianın haline kim acıyacak şimdi. şu patent işine de köklü bir yeniden yapılandırmaya gidilmeli bence kabak tadı vermeye başladılar.
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filteke 6 yıl
Şu patentler olmasa olmaz mıydı, keşke arabalardaki 4 tekerin patenti bana ait olsaydı, herkes bana patent parası verir yada 3 yada 5 tekerli araba üretirlerdi
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SystemApps 6 yıl
cep telefonun atası nokia bu... şakaya gelmez.
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Mr. Jingles 6 yıl SystemApps
SystemApps

cep telefonun atası nokia bu... şakaya gelmez.

Zamanında Apple ile davalık olmuştu iki tokatla anlaşmaya oturttu onu.
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exoss 6 yıl
nokia rım den ne patent çalmış ola bilirki :D o karşı dava yalan yalan . nokia hali hazırda 500,000,000$ ile yıllık en çok patent geliri olan telefon firması :) işi zor rım ve thc nin
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myhotyro 6 yıl en beğenilen
Dünyadaki bütün patentler Apple'ın değilmiydi :)
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Lord Melkor 6 yıl myhotyro
myhotyro
Dünyadaki bütün patentler Apple'ın değilmiydi :)

Apple sana batiyoda o yuzden sadece o aklinda kaliyo
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