Nokia, RIM'e karşı patent savaşını sürdürüyor; 3 patent daha davaya eklendi

1995-2012 yılları arasında cep telefonu sınıfında 12000 patent ile sektörün patent portföyü açısından en büyük firması olan Nokia, fikri mülkiyetini korumakta kararlı. Finlandiyalı iletişim devi, son dönemde ciddi sorunlarla boğuşan Kanada merkezli RIM’in kendilerine ait 3 patenti daha ihlal ettiği gerekçesiyle Münih Eyalet Mahkemesi’ne başvurdu.
Nokia'nın RIM'e karşı açtığı davaya yeni eklediği üç patent şunlar;
- EP1474750; Multimedya etiketlerin transferi ve depolanması için geliştirilen sistem ve metot
- EP08040461; Hava arayüzü üzerinden mobil cihazın yazılım güncellemesinin gerçekleştirilmesi için metot ve aygıt
- EP1148681; Kaynak yazılım bilgisinin transfer edilmesini sağlayan metot
İletişim devi Nokia, yaklaşık iki ay önce de HTC, Viewsonic ve RIM’e karşı patent ihlal davası açmıştı. Açılan bu davalarda en çok HTC’nin kendi patentlerini iddia eden Nokia, RIM’e karşı ise Dusseldortf’ta 2, Mannheim’da 2 ve Münih’de de 3 patenti için dava açmıştı. Öte yandan Münih’de mevcut davaya dahil olan patentlerden EP1474750 numaralı patent, HTC’ye karşı açılan davada da geçmekte.
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Zamanında Apple ile davalık olmuştu iki tokatla anlaşmaya oturttu onu.