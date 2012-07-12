Nokia, RIM'e karşı patent savaşını sürdürüyor; 3 patent daha davaya eklendi

1995-2012 yılları arasında cep telefonu sınıfında 12000 patent ile sektörün patent portföyü açısından en büyük firması olan Nokia, fikri mülkiyetini korumakta kararlı. Finlandiyalı iletişim devi, son dönemde ciddi sorunlarla boğuşan Kanada merkezli RIM’in kendilerine ait 3 patenti daha ihlal ettiği gerekçesiyle Münih Eyalet Mahkemesi’ne başvurdu.

Nokia'nın RIM'e karşı açtığı davaya yeni eklediği üç patent şunlar;

EP1474750; Multimedya etiketlerin transferi ve depolanması için geliştirilen sistem ve metot

EP08040461; Hava arayüzü üzerinden mobil cihazın yazılım güncellemesinin gerçekleştirilmesi için metot ve aygıt

EP1148681; Kaynak yazılım bilgisinin transfer edilmesini sağlayan metot

İletişim devi Nokia, yaklaşık iki ay önce de HTC, Viewsonic ve RIM’e karşı patent ihlal davası açmıştı. Açılan bu davalarda en çok HTC’nin kendi patentlerini iddia eden Nokia, RIM’e karşı ise Dusseldortf’ta 2, Mannheim’da 2 ve Münih’de de 3 patenti için dava açmıştı. Öte yandan Münih’de mevcut davaya dahil olan patentlerden EP1474750 numaralı patent, HTC’ye karşı açılan davada da geçmekte.

HTC ve Viewsonic’e karşı patent savaşını Amerika’da yürüten Nokia, RIM’e karşı verdiği savaşı ise sadece Almanya’dan yürütmeyi sürdürüyor. RIM cephesinden şimdilik Nokia’ya karşı patent davası açılmamış olsa da sıradan bir hamle olan bu karşı dava önümüzdeki günlerde muhtemelen açılacak. Ancak Foss Patent sitesi, haberin başında belirttiğimiz gibi, Nokia’nın patent gücünün RIM’e göre daha fazla olduğuna vurgu yaparak; Nokia’nın er ya da geç patent savaşından galip çıkmasının muhtemel olduğunu düşünüyor.

Editörün Notu: Koruma altına alınan patentlerin (incelemeli patentlerin) koruma sürelerinin 20 yıl olduğunu belirtelim.