Nokia Sabre'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi sızdırıldı

Dünya yazılım devlerinden Microsoft ile işbirliği yaparak Windows Phone Mango işletim sistemine kucak açan ve bu ay düzenlenmesi beklenen Nokia World 2011 etkinliğinde birbirinden yeni modellerini sergilemesi beklenen Nokia'nın, Sabre kod adlı akıllı telefonuna ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi internete sızdırıldı.

Gelen bilgilere göre değiş-tokuş arka kapak tasarımına sahip olacağı öne sürülen Sabre, 1.4 GHz saat hızında çalışan işlemciden güç alacak, Windows Phone Mango işletim sistemini kullanacak ve 3.7-inç boyutunda dokunmatik ekranla gelecek. Bu detaylara ek olarak akıllı telefonun 8 GB dahili depolama alanına sahip olacağı ve otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 5 megapiksel fotoğraflar çekebileceği iddialar arasında.

Nokia cephesinde yaşanacak gelişmeleri şimdiden merakla bekliyoruz.



http://www.winrumors.com/windows-phone-nokia-maps-app-confirmed-sabre-and-ace-specs-leak/