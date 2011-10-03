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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Sabre'ye ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi sızdırıldı

7 yıl
15,9b
1
20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünya yazılım devlerinden Microsoft ile işbirliği yaparak Windows Phone Mango işletim sistemine kucak açan ve bu ay düzenlenmesi beklenen Nokia World 2011 etkinliğinde birbirinden yeni modellerini sergilemesi beklenen Nokia'nın, Sabre kod adlı akıllı telefonuna ait olduğu öne sürülen teknik özellik listesi internete sızdırıldı.
Gelen bilgilere göre değiş-tokuş arka kapak tasarımına sahip olacağı öne sürülen Sabre, 1.4 GHz saat hızında çalışan işlemciden güç alacak, Windows Phone Mango işletim sistemini kullanacak ve 3.7-inç boyutunda dokunmatik ekranla gelecek. Bu detaylara ek olarak akıllı telefonun 8 GB dahili depolama alanına sahip olacağı ve otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 5 megapiksel fotoğraflar çekebileceği iddialar arasında.
Nokia cephesinde yaşanacak gelişmeleri şimdiden merakla bekliyoruz.

http://www.winrumors.com/windows-phone-nokia-maps-app-confirmed-sabre-and-ace-specs-leak/ Yorum Yaz
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veto1214 7 yıl en beğenilen
Cidelee

istanbul2007

rakipleri cok onden gidiyor yetismek gibi bir derdide yok gibi gittikce bataga dogru yol aliyor

Her nokia haberinin altında böyle bir yorum bıkmadınız mı hala


DOĞRUYU SOYLEMEK YANLISMI
Cideleeistanbul2007rakipleri cok onden gidiyor yetismek gibi bir derdide yok gibi gittikce bataga dogru yol ...
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Guest-F8946C419 7 yıl
Nokia bitkisel hayattan çıkabilecek mi ?

"Nokia cephesinde yaşanacak gelişmeleri şimdiden merakla bekliyoruz."
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
yha arkadaşlar objektif olun nokia eskisi gıbi deil ama yılda 400milyon civarı bir telefon satıyorlar ama nokia nın kalıolaşmış bir müşteresi var y
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DH Misafiri 7 yıl
bu özellikler şaka gibi farklı bisi göremedim ben burda yeni model çıkarmasının bi anlamı yok bu şekilde olacaksa..
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ama=neden 7 yıl
Nokia'nın süper,ultra, mega bir kahramana ihtiyacı var, Samsung Galaxy III gibi bir aleti tanıtması lazım bu aralar, orta-giriş seviyesi aletler tanıtarak kimsenin heyecanını kabartamazlar.

Windows Phone'dan son derece umutluyum ancak, büyük hamleler HTC ve Samsung'un Wp7 çözümleri oluyor. Titan gibi, Focus S gibi...
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Karanlk 7 yıl
Android kullansa benim için alınabilecek markaydı nokia sonuçta bir kalite geçmişi var.Her ne kadar tek telefona sığacak özellikleri 3 farklı modeline dağıtsa da sağlam telefonlar üretiyordu yani samsungun sıfır şebeke olduğu yerde nokia konuştururdu.Tabi samsung eski samsung değil şimdi ilk sırada bu aralar listede alacaklarım ve tavsiye edeceklerim arasında ama nokia listede yer alırdı yanlız.
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Karanlk 7 yıl
Android kullansa benim için alınabilecek markaydı nokia sonuçta bir kalite geçmişi var.Her ne kadar tek telefona sığacak özellikleri 3 farklı modeline dağıtsa da sağlam telefonlar üretiyordu yani samsungun sıfır şebeke olduğu yerde nokia konuştururdu.Tabi samsung eski samsung değil şimdi ilk sırada bu aralar listede alacaklarım ve tavsiye edeceklerim arasında ama nokia listede yer alırdı yanlız.
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umutarslan.com 7 yıl
istanbul2007
Cidelee
veto1214
Cidelee
istanbul2007 rakipleri cok onden gidiyor yetismek gibi bir derdide yok gibi gittikce bataga dogru yol aliyor
Her nokia haberinin altında böyle bir yorum bıkmadınız mı hala
DOĞRUYU SOYLEMEK YANLISMI
Yanlış değil ama daha önce defalarca söylendi aynı şeyler bir müddet sonra sıkıcı bir hal almaya başlıyor
özür dileriz senı sıktıysak kusura bakma bundan sonra daha dikkatli düşünüz ve yazarız

saygı sevgi çerçevesinde yazışmalar güzel oluyor :D
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SystemApps 7 yıl
nokia bu telefonları max 1000tl den satarsa ancak alınabilir bana göre...
tabiki tam teknik detaya göre küçük oynamalar elbette olabilir.
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K_Spartakus 7 yıl
yanlış bir şey yok , rakiplerinin gerisinde olduğu gerçek . en çok telefon satan marka ünvani birşey kazandırmıyor maalesef.
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Guest 7 yıl
Sabri
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inexo 7 yıl
ahmt_frk_asln
Sabri


onlarda messi varsa bizde sabri var diyo nokia :)
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Cidelee 7 yıl
veto1214
Cidelee
istanbul2007 rakipleri cok onden gidiyor yetismek gibi bir derdide yok gibi gittikce bataga dogru yol aliyor
Her nokia haberinin altında böyle bir yorum bıkmadınız mı hala
DOĞRUYU SOYLEMEK YANLISMI

Yanlış değil ama daha önce defalarca söylendi aynı şeyler bir müddet sonra sıkıcı bir hal almaya başlıyor
1 Yanıt Yanıtla
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istanbul2007 7 yıl Cidelee
Cidelee

veto1214

Cidelee
istanbul2007 rakipleri cok onden gidiyor yetismek gibi bir derdide yok gibi gittikce bataga dogru yol aliyor
Her nokia haberinin altında böyle bir yorum bıkmadınız mı hala
DOĞRUYU SOYLEMEK YANLISMI


Yanlış değil ama daha önce defalarca söylendi aynı şeyler bir müddet sonra sıkıcı bir hal almaya başlıyor



özür dileriz senı sıktıysak kusura bakma bundan sonra daha dikkatli düşünüz ve yazarız
1 Yanıt Yanıtla
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Cidelee 7 yıl
istanbul2007
rakipleri cok onden gidiyor yetismek gibi bir derdide yok gibi gittikce bataga dogru yol aliyor

Her nokia haberinin altında böyle bir yorum bıkmadınız mı hala
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veto1214 7 yıl
Cidelee

istanbul2007

rakipleri cok onden gidiyor yetismek gibi bir derdide yok gibi gittikce bataga dogru yol aliyor

Her nokia haberinin altında böyle bir yorum bıkmadınız mı hala


DOĞRUYU SOYLEMEK YANLISMI
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