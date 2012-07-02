Nokia Store 120 000 uygulamaya ulaştı

Nokia'nın Windows Phone yüklü modellere ağırlık vermesinin ardından zamanla desteğini keseceği Symbian platformu için son seriler yavaş yavaş satışa çıkmaya başlarken, Nokia Store uygulama mağazası da büyümeye devam ediyor.





Nokia 52 farklı ülkede 145 operatörle birlikte faaliyet gösteriyor. Uygulama mağazası Nokia Store ise 190 ülkeye yayılmış durumda. Mağazanın yüzde 90'ı yerel dillerde hizmet veriyor. 32 ülkede ise tamamen yerelleşmiş durumda. 53 ülke pazarında operatörler vasıtasıyla mağaza içi ödeme yapılabiliyor. Nokia Store kayıtlı kullanıcı sayısı 120 milyona ulaşmış durumda.





Nokia Store bugüne kadar 5 milyar indirme sayısına ulaştı. Günde 15 milyon indirme sayısı elde ediliyor. İndirme sayısı 1 milyonu geçen uygulamalara sahip geliştirici sayısı ise 411. 3 geliştirici ise 100 milyon indirme sayısını geçti. Bunlar; UTV IndiaGames, Pico Brothers ve Inode oldu.





Nokia Store 154 cihaza destek veriyor. En çok uygulama indirilen telefonlar Nokia N8, 5800, 5233, 5230 ve C3-00.





Nokia Store 120 000 uygulama barındırıyor. 100 000 içerik S40 modelleri için bulunurken, 25 000 içerik de Asha modelleri için indirilebiliyor. Mağazadan indirilen son bir milyar uygulamanın yüzde 42'si S40 cihazlar için oldu. Nokia Store trafiğinin yüzde 80'i indirme ile sonuçlandı.





Symbian desteği kesilse bile S40 platformuna ait cihazların uygulama mağazasında ağırlığını devam ettireceği anlaşılıyor.