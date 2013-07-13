Nokia : Tek üretici hakimiyeti nedeniyle Android'i tercih etmedik

Haber Editörü
Nokia'nın önceki yıl Microsoft ile işbirliği yaparak Windows Phone işletim sistemini tercih etmesi oldukça tartışılmış ve firmanın yatırımcıları da dahil pek çok otorite Android'in tercih dışı kalması nedeniyle eleştiri okları yöneltmişti.
Nokia sık sık Windows Phone'u gelecek vaad etmesi nedeniyle seçtiğini dile getirse de nihayet neden Android'in tercih edilmediği bizzat tepe yöneticisi tarafından itiraf edildi.
Bir röportajda ortaklık başlangıcı dönemlerine değinen Stephen Elop, Android işletim sisteminde tek bir donanım üreticisinin muhtemel hakimiyet riskinden dolayı rahatsız olduklarını ve Microsoft'a yöneldiklerini belirtti. Elop şu anda üçüncü büyük ekosistem olarak operatörler tarafından daha çok tercih edildiklerini ve gerekirse iOS veya Android ürünlerinin fiyatlarının kırılmasında koz olarak kullanıldıklarını kaydetti.
Elop üstü kapalı olarak gerekçeyi açıklasa da aslında o dönemde yükselişe geçen Samsung firmasını kastettiğine şüphe yok. Galaxy serisiyle Android ekosisteminin hakim unsuru haline gelen Samsung, görünüşe göre Nokia'yı oldukça korkutmuş. Samsung karşısında istediği pazar payını yakalayamayacağını anlayan Nokia, yaptığı tercihle birlikte şu anda Windows Phone ekosisteminin lokomotif üreticisi konumunda.
http://www.androidauthority.com/nokia-feared-samsung-243344/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Muhtemel hakimiyet karşısında korkan, hakimiyet kuramayacağını anlayan Nokia kendine mutlak hakimiyet kuracağı pazarı yaratmaya çalışıyor.
Eleştirdiği şeyi kendi gerçekleştirmeye çalışan ezik bir yönetici.
Nokia pazarda Ericsson - Motorola gibi köklü şirketler varken pazara girip rekorlara imza atmışken şimdi Microsofttan transfer ezik yöneticisi sayesinde Samsung gibi bu alanda yeni bir firmadan korkar hale gelmiş.
Komik olmayalım samsung wp8 li ativ serisini nokiadan önce lanse etti ve üretti htc de keza 8x ve 8s ile wp serilerini duyurdu hala da satıyor hem android kime neden yetişmeye çalışsın kendi sistemini güncelliyorlar firmalarda tekrardan kendilerine göre optimize edip yayınlıyor veya satıyorlar android neden sıkıntıya girsin evet wp8 in önü açık kabul edilen bir durum ama ne androidi nede iosu batırmaya (en az 10 yıl) gücü yetmez ...