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Nokia : Tek üretici hakimiyeti nedeniyle Android'i tercih etmedik

5 yıl
3,7b
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200
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia : Tek üretici hakimiyeti nedeniyle Android'i tercih etmedik

 Nokia'nın önceki yıl Microsoft ile işbirliği yaparak Windows Phone işletim sistemini tercih etmesi oldukça tartışılmış ve firmanın yatırımcıları da dahil pek çok otorite Android'in tercih dışı kalması nedeniyle eleştiri okları yöneltmişti. 

Nokia sık sık Windows Phone'u gelecek vaad etmesi nedeniyle seçtiğini dile getirse de nihayet neden Android'in tercih edilmediği bizzat tepe yöneticisi tarafından itiraf edildi. 

Bir röportajda ortaklık başlangıcı dönemlerine değinen Stephen Elop, Android işletim sisteminde tek bir donanım üreticisinin muhtemel hakimiyet riskinden dolayı rahatsız olduklarını ve Microsoft'a yöneldiklerini belirtti. Elop şu anda üçüncü büyük ekosistem olarak operatörler tarafından daha çok tercih edildiklerini ve gerekirse iOS veya Android ürünlerinin fiyatlarının kırılmasında koz olarak kullanıldıklarını kaydetti.

Elop üstü kapalı olarak gerekçeyi açıklasa da aslında o dönemde yükselişe geçen Samsung firmasını kastettiğine şüphe yok. Galaxy serisiyle Android ekosisteminin hakim unsuru haline gelen Samsung, görünüşe göre Nokia'yı oldukça korkutmuş. Samsung karşısında istediği pazar payını yakalayamayacağını anlayan Nokia, yaptığı tercihle birlikte şu anda Windows Phone ekosisteminin lokomotif üreticisi konumunda. 


http://www.androidauthority.com/nokia-feared-samsung-243344/ Yorum Yaz
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Turkforce 5 yıl en beğenilen
Cümlenin net anlamı;
Muhtemel hakimiyet karşısında korkan, hakimiyet kuramayacağını anlayan Nokia kendine mutlak hakimiyet kuracağı pazarı yaratmaya çalışıyor.
Eleştirdiği şeyi kendi gerçekleştirmeye çalışan ezik bir yönetici.
Nokia pazarda Ericsson - Motorola gibi köklü şirketler varken pazara girip rekorlara imza atmışken şimdi Microsofttan transfer ezik yöneticisi sayesinde Samsung gibi bu alanda yeni bir firmadan korkar hale gelmiş.
Cümlenin net anlamı;Muhtemel hakimiyet karşısında korkan, hakimiyet kuramayacağını anlayan Nokia kendine mutlak hakimiyet kuracağı pazarı yaratmaya çalışıyo...
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2 Yanıt Yanıtla +53
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stalker(1979) 5 yıl
Samsung, HTC ve Huawei'nin android ve windows phone 8 işletim sistemli telefonları var. İstenirse ikiside olabiliyor demek ki. Nokia android'i tercih etmemesinin nedeni Smbiyan işletim sistemine fazla güvenmelerinden kaynaklanıyordu. Smbiyan a çok güvendiler ve androidi asla kullanmayacaklarını söylediler. Smbiyan güncelliğini koruyamayınca da sözlerinden dönemediler. Geriye tek hamle kalmıştı o da Windows'un teklifini kabul etmekti.
Samsung, HTC ve Huawei'nin android ve windows phone 8 işletim sistemli telefonları var. İstenirse ikiside olabiliyor demek ki. Nokia android'i tercih etmemesin...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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matrix22 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

Samsung, LG ve SONY bu saatten sonra windows phone işletim sistemli telefon çıkarmak istediklerinde avuçlarını yalarlar gibi geliyor bana. Nokia microsoftla ona göre anlaşmıştır. Sonuçta üç tane dev kalacak sahnede. Nokia, apple ve android. Android bir noktada mutlaka sıkışıcak. Samsung'a mı yetişeyim LG'ye mi yetişiyeyim SONY'ye mi yetişeyim HTC'ye mi yetişeyim derken beyin kanaması geçirecek. Bu 4 firma dua etsin androidin başına bişey gelmesin yoksa microsoft bunları binadan içeri almaz. Allah ömür verirse hepimiz göreceğiz. Yazılım olarak belki apple nokia'ya rakip olabilir ama donanım olarak nokia hepsiyle arayı açmaya şimdiden başladı.

Komik olmayalım samsung wp8 li ativ serisini nokiadan önce lanse etti ve üretti htc de keza 8x ve 8s ile wp serilerini duyurdu hala da satıyor hem android kime neden yetişmeye çalışsın kendi sistemini güncelliyorlar firmalarda tekrardan kendilerine göre optimize edip yayınlıyor veya satıyorlar android neden sıkıntıya girsin evet wp8 in önü açık kabul edilen bir durum ama ne androidi nede iosu batırmaya (en az 10 yıl) gücü yetmez ...
e-MilitaristSamsung, LG ve SONY bu saatten sonra windows phone işletim sistemli telefon çıkarmak istediklerinde avuçlarını yalarlar gibi...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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enzomaresca 5 yıl
Karar doğru veya yanlış tartışılır ama lumia satışları gittikçe artıyor. Nokia ve microsoft tecrübe de kazandı artık daha iyi cihazlar ve işletim sistemi sunmalılar. Böylece liderliği ele geçirebilirler kim bilir.
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hie 5 yıl
Htc nin Win8 li telefon yaptığı gibi, Nokia da android işletim sistemli bir model çıkartmalı ve piyasayı görmeliydi. Şuan lumia 820 kullanıyorum ve mesajı bu cihaz üzerinden gönderiyorum. Sistemin eksiği var, uygulamaların çoğu ingilizce ve hatalı çalışıyor.

Bu dönemde artık Facebook, twitter, foursq, whatsapp gibi programlar telefonların olmazsa olmazı ama Win8 de hatalı ve çok sıkıntılı. Bu yazılımları bir düzeltseler program şirketleri , harika olacak.

işletim sistemi çok hızlı, Nokia programları kullanışlı ama genel olarak destek az. Market sürekli gelişiyor.
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J.J.93 5 yıl
WP gelişince gerek kalmayacak androide
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Deli333 5 yıl
ya benzeri android telefon üreten zilyon tane marka var.

sony xperia z, htc one, s4 ulan hepsi neredeyse bırbırının aynı, birisi 1.5 ghz, diğeri 1.7 ghz ıslemcı koyuyor.

hepsinde android in problemleri devam.

e nokia da gelip 1.6 ghz mı koyacaktı, aynı android problemlerıyle.

iyi oldu windowsa geçildiği.

zamanla androidi yutacağına eminim, çünkü android in problemleri biteceği yere artıyor.
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Led Zeppelin 5 yıl
Şu an çevremdeki wp8 ye laf atan insanlar wp8 e yönelmeye başladı nokia sayesinde...
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doctor5945 5 yıl
ruzgarnufel
doctor5945 android işletim sistemi Windows vistaya cok benziyor aşırı derece ram ve işlemciyi sömürüyor kullanıcı dostu hiç değil %70 i çöp uygulamalarla dolu birbiriyle aynı işi yapan 1000 uygulama var ve marketi şişirmekten başka bir iş yaptıkları yok virüs yuvası android kullanan her 100 kişiden 95 i crack li uygulama yukluyor anlıyacagınız cogusu emek hırsızı siz neden ios yazılımları android te yok sanıyorsunuz emek hırsızları cok olduğu ıcın firmalar yanından bile gecmıyor duşunun LG samsung motorola sony htc ve çin firmalarının hepsı android kullandığı halde ıos yazılımcılarının hıcbırısı androide donup bakmıyor bıle 2000 tl ye s4 al şişiyor ısınıyor yok plastık yok full hd yüzünden uyumsuzluk var var oğlu var daha cok sızlanırsınız siz wphone da ıos gıbı olacak kalıtelı yazılımlara onem verıyor Microsoft cop yazılımlara degıl 2 yıla kalmaz onbinlerce yazılım gelecek markete endişe etmeyin wp8 in önü acık nokianın onu acık yakın gelecekte ıos ve wp dan başka işletim sistemi kalmayacak Google ve saz arkadaşları boşa kürek cekıyor efsanelerı sonecek
windows un insanlara sürekli pc değiştirttiğini unuttunuz sanırım _? Direct x in yeni sürümü çıkar ekran kartı alırız,fazla yer kaplar ek hdd alırız,belli bir miktar ram in olmadıkça kuramıyorsun bile... bunun üstüne linux altyapısını bilmeden b*k atıyorsun... gülüyoruz inanın...

dostum sen directx in yeni surumunü Office kullanamadığın ıcınmı degıstırıyorsun yoksa skype mi ıstıyor bunu yoksa facebook mu yoksa cs4 yada cs5 mi adobe nin sen gidip her senenın en güncel ve en cok donanım bılesenıne ıhtıyac duyan oyunlarını oynamak ıstersen elbettekı yazdıklarını degıstırmek mecburıyetınde kalırsın ama kımse senın gibi en guncelı oynamayamadım dıye her sene pc degıstırmıyor madem cok oyun meraklısısın git kumda oyna yada al bir sony ps 4 oyna
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yagami201 5 yıl
Bir başlıkta Symbian da dahil tüm işletim sistemlerinin fanboylarını topladınız ya, helal olsun.Yok ''burası nokia kısmı, burada herkes noka'yı övmek zorunda,Android fanboyları defolsun ! '' mealinde mesajlar yazmalar, yok ''hepiniz bir gün windows phone kullanacaksınız !'' diye saçma sapan laflar edenler, yok ''benim arkadaşım da android'i beğenmiyordu, o yüzden dövdüler onu'' (oha !) diyenler. (Doğruysa geçmiş olsun.Yalansa da daha yaratıcı bir şey bulamadın mı ? Şimdi bizim ''Bu adamı android fanboyları dövdüğüne göre o zaman ben de artık android kullanmamalıyım !'' diyeceğimizi falan mı hayal ettin ? Bir telefon için bu kadar saçma bir yalan sıkmaya değer mi?) ''Ya google kapanırsa ne olacak ?'' diyip android açık kaynaklı olduğu için geliştirilmeye devam edilebileceğini bilmeyenler.. (aynısı windows phone veya ios'un başına gelirse işte o zaman telefonlar elinizde patlardı ; zira onları dışarıdan geliştiremezsiniz de.Tabi ben bunun imkansıza çok yakın bir durum olduğunu biliyorum, bazı kişilerin aksine.)



İki telefon için ettiğiniz kavgaya bak, utandım resmen.Ne teknik özellikler üstünden, ne işletim sistemi üstünden düzeyli bir tartışma var.Önüne gelen palavra sıkıyor, önüne gelen karşısındakine laf atıyor, wp fanboyları android fanboylarının mesajlarını, android fanboyları wp fanboylarının mesajlarını eksiliyor.


Kimin ne kadar eksileyeceği inanın umrumda değil bu mesajı.Yaptığınız şeyin adı ''işsizlik'', başka bir şey değil. İki telefon için bile adam gibi bir tartışma yapamayıp işi kavgaya sarıyorsak zaten vay halimize bizim.
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MERCURY2000 5 yıl
Şu an Nokia'nın windosphone pazarında yaptıgı farklı birşey mi? Kendi eleştirdikleri durumun aynısını wp da uyguluyorlar.
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r4deon 5 yıl
onurs27
Bence iyiki samsung var samsung olmasa hala nokianin smbiyan isletim sistemini kullanirdik :)

fanboyluk gordumde bu kadarini ilk goruyorum :)
sanki sadece samsung uretiyor androidi :(
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Redunay 5 yıl
Herkes aptal bi Nokia akıllı.
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Cenk-er 5 yıl
Yav he diyeceksiniz işte beceremediniz şimdi kılıf dikmeye çalışıyosunuz
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onurs27 5 yıl
Bence iyiki samsung var samsung olmasa hala nokianin smbiyan isletim sistemini kullanirdik :)
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e-Militarist 5 yıl onurs27
onurs27

Bence iyiki samsung var samsung olmasa hala nokianin smbiyan isletim sistemini kullanirdik :)

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DemirKipi 5 yıl onurs27
onurs27

Bence iyiki samsung var samsung olmasa hala nokianin smbiyan isletim sistemini kullanirdik :)

Samsung mu üretti Android'i?
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