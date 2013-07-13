Nokia : Tek üretici hakimiyeti nedeniyle Android'i tercih etmedik





Nokia'nın önceki yıl Microsoft ile işbirliği yaparak Windows Phone işletim sistemini tercih etmesi oldukça tartışılmış ve firmanın yatırımcıları da dahil pek çok otorite Android'in tercih dışı kalması nedeniyle eleştiri okları yöneltmişti.





Nokia sık sık Windows Phone'u gelecek vaad etmesi nedeniyle seçtiğini dile getirse de nihayet neden Android'in tercih edilmediği bizzat tepe yöneticisi tarafından itiraf edildi.





Bir röportajda ortaklık başlangıcı dönemlerine değinen Stephen Elop, Android işletim sisteminde tek bir donanım üreticisinin muhtemel hakimiyet riskinden dolayı rahatsız olduklarını ve Microsoft'a yöneldiklerini belirtti. Elop şu anda üçüncü büyük ekosistem olarak operatörler tarafından daha çok tercih edildiklerini ve gerekirse iOS veya Android ürünlerinin fiyatlarının kırılmasında koz olarak kullanıldıklarını kaydetti.





Elop üstü kapalı olarak gerekçeyi açıklasa da aslında o dönemde yükselişe geçen Samsung firmasını kastettiğine şüphe yok. Galaxy serisiyle Android ekosisteminin hakim unsuru haline gelen Samsung, görünüşe göre Nokia'yı oldukça korkutmuş. Samsung karşısında istediği pazar payını yakalayamayacağını anlayan Nokia, yaptığı tercihle birlikte şu anda Windows Phone ekosisteminin lokomotif üreticisi konumunda.





http://www.androidauthority.com/nokia-feared-samsung-243344/