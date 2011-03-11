Nokia, Touch and Type serisi yeni bir cep telefonu üzerinde çalışıyor (?)

Haber Editörü
Kısa bir süre önce alt segmentte konumlandıran X1-00 modelini tanıtan Nokia firmasının yepyeni bir model üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
Fotoğrafı internete sızdırılan ve Touch and Type serisi dahilinde yer alacağı söylenen cep telefonu (C3-XX veya X3-XX kod adıyla satışa sunulabilir) kızaklı tasarımıyla ve dokunmatik ekranıyla ön plana çıkmakta. Nokia'nın S40 arayüzünü kullandığı belirtilen ve C serisinin tasarım çizgilerini taşıyan cep telefonunun ne zaman teknoloji meraklılarıyla buluşacağı, detaylı teknik özellikleri belirsizliğini korumakta.
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Telefona gelince tasarımı beğendim.200 TL civarı olursa iyi satar.
Her çıkan telefonun illa PDA olması mı gerekiyor?
Ya da herkes işletim sistemli cihaz kullanmak zorunda mı?