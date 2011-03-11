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Nokia, Touch and Type serisi yeni bir cep telefonu üzerinde çalışıyor (?)

8 yıl
14,4b
1
28
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce alt segmentte konumlandıran X1-00 modelini tanıtan Nokia firmasının yepyeni bir model üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Fotoğrafı internete sızdırılan ve Touch and Type serisi dahilinde yer alacağı söylenen cep telefonu (C3-XX veya X3-XX kod adıyla satışa sunulabilir) kızaklı tasarımıyla ve dokunmatik ekranıyla ön plana çıkmakta. Nokia'nın S40 arayüzünü kullandığı belirtilen ve C serisinin tasarım çizgilerini taşıyan cep telefonunun ne zaman teknoloji meraklılarıyla buluşacağı, detaylı teknik özellikleri belirsizliğini korumakta.


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FRUEHAUF 8 yıl
Son çırpınışlar ama nafile tren çoktan yola çıktı
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Neo_1 7 yıl
c2-06 model koduyla bu cihaz piyasa çıkmış diyorlar.Bir de çift sim kartlıymış....bekleyelim görelim
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ataberk36ex 8 yıl
ya zaten nokia pda ile falan lider değilki ucuz 40, 50 dolarlık tellerden dolayı lider satarmı? satar dünyada bi sürü pda satışlarına bakınca sonlarda ancak tartışmanın bi manası yok iphone4 kullanıyorum her hangi bir durum için ucuz bi nokia da çelmecemde hep durur
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TearsForFears 8 yıl
Gül gibi telefon.Nesini kötülüyorsunuz.Fanboymusunuz.Tamam nokia üst düzey telefonlar çıkaramıyor.Diğer markalarla üst segmentte yarışamıyor.Ama emin olun 500 TLye kadar en çok telefon satan telefon üreticisidir nokia.
Telefona gelince tasarımı beğendim.200 TL civarı olursa iyi satar.
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civilbugra 8 yıl
yav dh bari siz yapmayın hangi tenkoloji sever bu teli teknolojik bir yenilik olarak kabul ederki oraya niye "teknoloji meraklılarıyla buluşacağı" yazıyorsunuz anlam veremedim nokia da iyice cılkını çıkarttı n99 n999 vs ürünler bile daha düzgün tv falan var hiç yoktan. bukadar kötülemenin ardından iyi yanları da yok değil hala bir veya iki önceki türk neslinin vazgeçilmez telefonu nokya olsun bizim olsun nokyadan şaşma dedem için en ideal telefon ama benim için değil keşke nokia da bununfarkında olsa tabi nokia dünya nüfusu yaşlanıyor bizde yaşlı telefonu olalım gibi bir politika izlemiyorlarsa
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clopin 8 yıl
nokia inşaat tuğlasına ekran taksa bizde satar adamlar yapmış bizim millete çok bile
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aslanemre58 8 yıl
Gören de Nokia, Galaxy II'e, LG Optimus'a rakip çıkardı da eline yüzüne bulaştırdı zanneder
Her çıkan telefonun illa PDA olması mı gerekiyor?
Ya da herkes işletim sistemli cihaz kullanmak zorunda mı?
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umutarslan.com 8 yıl
ucuz bir telfon olacak ne bekliyosunuz ios mi :D
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theyapici 8 yıl
artık bizim ülkemizdede o kadar popüler değil
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Strazburg 8 yıl
X1-00 bundan daha iyi. Bu gerçekten çok berbat telefon.
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Emre Demirel 8 yıl
nokiadan gene boş bir telefon
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janparey 8 yıl
touch&type serisi bence akıllıca düşünülmüş bir seri.bence dokunmatiğin getirileri ve fiziksel tuşların rahatlığını aynı telefonda birleştirmek akıllıca.Tasarımını pek peğendiğimi söyleyemem.özellikle telefon bakınca ucuz plastik havası sezdriyor.
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Eric Theodore Cartman. 8 yıl
çok çirkin
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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lj94 8 yıl
nokia bizim ülkemizdeki nokyadan şaşmam cümlesi lmasa çoktan batmıştı :D:D
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