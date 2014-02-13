Nokia X, yeni bir serinin başlangıcı olabilir





Nokia'nın Android işletim sistemini temel alan Nokia Normandy/X adlı modelini MWC 2014 etkinliğinde tanıtması beklenirken, model ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.





Yeni bilgilere göre Microsoft'un alt seviye cihazlar üzerinde yeteri kadar Ar-Ge çalışması yapamayacak olması nedeniyle Android işletim sisteminin temel alınmasına karar verildi. Nokia X'in piyasaya sürülmesinin ardından Android işletim sistemi üzerinde çalışan daha fazla akıllı telefonun piyasaya sürüleceği belirtiliyor.





Microsoft'un Asha serisini azaltmayı ve bölüme daha az yatırım yapmayı düşündüğü bir süredir dile getirilmekteydi. Nokia X'in 50$ gibi bir fiyatla satılacak olması ihtimali Asha serisi yerine Nokia X serisinin gelişmekte olan ülke pazarlarına sunulabileceği iddiasını güçlendiriyor. Ayrıca Android tabanlı üst seviye cihazlarda seri içerisinde yer alacak.





Diğer bir bilgi ise Nokia X'in kendine özgü bir uygulama mağazasının olacağı. Yeni uygulama mağazasında Nokia, Android tabanlı uygulamaları Nokia X kullanıcılarına sunacak. Bu gelişme de yeni bir serinin doğması iddialarına katkı yapıyor. Ayrıca Nokia'nın HERE ve Mix Radio gibi uygulamaları, resmi Google uygulamalarının yerini alacak.





Nokia, Lumia modellerine özel bazı özellikleri Nokia X serisine taşımayı planlıyor. Bunlar arasında PureView kamera teknolojisi, yüksek kaliteli HAAC mikrofonları, ClearBlack ekran teknolojisi yer alıyor.

http://www.androidauthority.com/nokia-mwc-fork-android-wsj-344350/