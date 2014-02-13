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Nokia X, yeni bir serinin başlangıcı olabilir

5 yıl
7,6b
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21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia X, yeni bir serinin başlangıcı olabilir

Nokia'nın Android işletim sistemini temel alan Nokia Normandy/X adlı modelini MWC 2014 etkinliğinde tanıtması beklenirken, model ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. 

Yeni bilgilere göre Microsoft'un alt seviye cihazlar üzerinde yeteri kadar Ar-Ge çalışması yapamayacak olması nedeniyle Android işletim sisteminin temel alınmasına karar verildi. Nokia X'in piyasaya sürülmesinin ardından Android işletim sistemi üzerinde çalışan daha fazla akıllı telefonun piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Microsoft'un Asha serisini azaltmayı ve bölüme daha az yatırım yapmayı düşündüğü bir süredir dile getirilmekteydi. Nokia X'in 50$ gibi bir fiyatla satılacak olması ihtimali Asha serisi yerine Nokia X serisinin gelişmekte olan ülke pazarlarına sunulabileceği iddiasını güçlendiriyor. Ayrıca Android tabanlı üst seviye cihazlarda seri içerisinde yer alacak.

Diğer bir bilgi ise Nokia X'in kendine özgü bir uygulama mağazasının olacağı. Yeni uygulama mağazasında Nokia, Android tabanlı uygulamaları Nokia X kullanıcılarına sunacak. Bu gelişme de yeni bir serinin doğması iddialarına katkı yapıyor. Ayrıca Nokia'nın HERE ve Mix Radio gibi uygulamaları, resmi Google uygulamalarının yerini alacak.

Nokia, Lumia modellerine özel bazı özellikleri Nokia X serisine taşımayı planlıyor. Bunlar arasında PureView kamera teknolojisi, yüksek kaliteli HAAC mikrofonları, ClearBlack ekran teknolojisi yer alıyor.  

http://www.androidauthority.com/nokia-mwc-fork-android-wsj-344350/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Önce yadırgıyordum ama Ms'nin Android'ten her sene 2 milyar $ kazandığını öğrenince başka bişey daha öğrendim oda Ms'den akıllı olmadığımızı.
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Guest-25CF1EFB4 5 yıl
Nokia deyince aklıma ilk ve tek gelen şey "N-GAGE QD" telefonumdur. 2005 yılında Üniversiteyi kazandığımda toplu yatan başbakanlık bursumla 390 TL' ye sıfır satın aldığım telefonumdu. Nokia N-GAGE QD'de yaşadığım o duyguyu bir daha hiç bir telefonda yaşamadım. Telefonun ne kamerası, ne FM Radio'su, nede MP3 çalma özelliği vardı ama telefonun en güzel özelliği bütün telefonlardan farklı sıcaklığı ve karizmasıydı. Öğrenci yurdunda kantine girdiğimde kız erkek farketmeksizin herkesin gözü bende değil, telefondaydı:) Bluetooth bağlantısıyla arkadaşlarla karşılıklı araba yarışı oynardık ve o bile çok keyifli gelirdi. Kendimde olan .sis uzantılı proğram ve oyunları arkadaşlarla paylaşmak ise cabasıydı. Ne çok kurcalardım. Sürekli birşeyler yüklerdim. Çöktüğünde ise hemen garanti servisine göndermez maksat tecrübe olsun diye internetten araştırıp kendim tamir etmeye çalışırdım. Tabi tamamıyla çökerttiğimde ise hemen servise görürürdüm. Ben teknolojiyi Symbian işletim sisteminden öğrenmiş biriyim. Bugün kullandığım Android ya da İOS telefonlar hiç bir zevk vermiyor. Devir "4.4 sürümünü alacak mı telefonum" olmuş.Sıcaklık kavramı yok olmuş ve yerine rekabet gelmiş. Elbetteki zamanın önünde hiçbir varlık duramaz ama bazen keşke diyorum bazı şeyler yinede zamana bile meydan okuyabilse. Tıpkı N-GAGE gibi...
Nokia deyince aklıma ilk ve tek gelen şey "N-GAGE QD" telefonumdur. 2005 yılında Üniversiteyi kazandığımda toplu yatan başbakanlık bursumla 390 TL' ye sıfır sat...
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darkest earth 5 yıl
Mixx radio'dan babası yok cidden. Lumia 920de kullandim 3 4 ay. Bilmedigim bir cok muzik kesfettim. Ustelik beles offline da indirilebiliyordu. Bir kac kisitlamasi vardi ama spotify gibi reklam reklam reklam degildi. Premium almaya tesvik etti beni Spotify. Ama mix radio gelirse direk unsubscribe.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Kendine özel bir android olacak çıkarsa.
Çıkmadan önce çıkmasını istiyordum
Şimdi pek istekli değilim
Geçmiş geçmişte kaldı.
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rongol34 5 yıl
S4 mini ve One mini vs Moto G yarışına bir de G2 mini ile bu telefon geliyor.Bu rekabet elbet tüketiciye yarar.Fiyatına baktım da bu onlardan biraz daha alt seviye olucakmış gibi dursada eğer performans bakımından onlarla yarışacak olursa gayet güzel bir tercih olabililir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mixx radyo ve here map çıkarsa bu telefona kısa zamanda kendi telefonlarımıza flashlayablirz :)
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Public_Enemy 5 yıl
Androidli Nokia'da da o iğrenç kutu kutu pense arayüz mü olacak ?
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cosica 5 yıl
Şarzı sağlamsa, kamera da iddialıysa alırım, gerisi hikaye benim için.
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津波 5 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

Androidli Nokia'da da o iğrenç kutu kutu pense arayüz mü olacak ?

Özelleştirilebiliyordur merak etme.
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danGerfuLL 5 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

Androidli Nokia'da da o iğrenç kutu kutu pense arayüz mü olacak ?

Windows Phone'u Android üzerinden destelemek olabilir mi ya da çok daha ucuz fiyatla pazarı Windows Phone arayüzüne alıştırarak, ileri ki dönemlerde pazarda Windows Phone satışını artırmaya çalışmak?

Windows Phone belirli donanım gereksinimleri sunarak ister istemez belirli bir fiyatın altına inemiyor cihazlar fiyat bağlamında dolayısıyla Android üzerinden bu fiyat sınırını ortadan kaldırıyor Nokia.

Microsoft'un hangi adımı kendi çıkarı için olmamış ki Nokia'nın Android cihaz çıkarması kendi çıkarı için olmayacak?
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epicinfrared 5 yıl
Ulen millet nokia android telefon çıkarsa şöyle olur böyleolur diye diye Hayaldi gerçek oldu.
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DH Misafiri 5 yıl
nokia da tam ortalık malı oldu yani
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gcb1903 5 yıl
Wp ios geçti, 1 2 yıla kalmaz androidi geçecek şöyle hızlı büyüdü böyle fırtınalar estirdi eeee sonuç.
Android tarafından aldığı patent geliri tüm gelirlerindeki zararı kapatıp şirketi anca kara geçirebiliyor.
neymiş 10 milyon telefon satılmış ama karşı taraf 1 milyar satmış hadi biz geçicez oley.
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FreeRun 5 yıl
alt seviye modellerin satışını artırmak için yapılmış bir hamle,ayrıca samsung ve huaweinin çöp telefonlarını almaktansa bu al gitsin işte.
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Master_Evil 5 yıl
şu telefonu çok merak ediyorum
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gorkem2626 5 yıl
Wp deki stabilte yakalanmis ise ve ulkemiz kosullarinda 200-250 tl gibi bi fiyattan alo demek icin alinabilecek güzel bi telefon olabilir
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General. 5 yıl en beğenilen
Önce yadırgıyordum ama Ms'nin Android'ten her sene 2 milyar $ kazandığını öğrenince başka bişey daha öğrendim oda Ms'den akıllı olmadığımızı.
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