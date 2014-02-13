Nokia X, yeni bir serinin başlangıcı olabilir

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Nokia'nın Android işletim sistemini temel alan Nokia Normandy/X adlı modelini MWC 2014 etkinliğinde tanıtması beklenirken, model ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Yeni bilgilere göre Microsoft'un alt seviye cihazlar üzerinde yeteri kadar Ar-Ge çalışması yapamayacak olması nedeniyle Android işletim sisteminin temel alınmasına karar verildi. Nokia X'in piyasaya sürülmesinin ardından Android işletim sistemi üzerinde çalışan daha fazla akıllı telefonun piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
Microsoft'un Asha serisini azaltmayı ve bölüme daha az yatırım yapmayı düşündüğü bir süredir dile getirilmekteydi. Nokia X'in 50$ gibi bir fiyatla satılacak olması ihtimali Asha serisi yerine Nokia X serisinin gelişmekte olan ülke pazarlarına sunulabileceği iddiasını güçlendiriyor. Ayrıca Android tabanlı üst seviye cihazlarda seri içerisinde yer alacak.
Diğer bir bilgi ise Nokia X'in kendine özgü bir uygulama mağazasının olacağı. Yeni uygulama mağazasında Nokia, Android tabanlı uygulamaları Nokia X kullanıcılarına sunacak. Bu gelişme de yeni bir serinin doğması iddialarına katkı yapıyor. Ayrıca Nokia'nın HERE ve Mix Radio gibi uygulamaları, resmi Google uygulamalarının yerini alacak.
Nokia, Lumia modellerine özel bazı özellikleri Nokia X serisine taşımayı planlıyor. Bunlar arasında PureView kamera teknolojisi, yüksek kaliteli HAAC mikrofonları, ClearBlack ekran teknolojisi yer alıyor.
http://www.androidauthority.com/nokia-mwc-fork-android-wsj-344350/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çıkmadan önce çıkmasını istiyordum
Şimdi pek istekli değilim
Geçmiş geçmişte kaldı.
Özelleştirilebiliyordur merak etme.
Windows Phone'u Android üzerinden destelemek olabilir mi ya da çok daha ucuz fiyatla pazarı Windows Phone arayüzüne alıştırarak, ileri ki dönemlerde pazarda Windows Phone satışını artırmaya çalışmak?
Windows Phone belirli donanım gereksinimleri sunarak ister istemez belirli bir fiyatın altına inemiyor cihazlar fiyat bağlamında dolayısıyla Android üzerinden bu fiyat sınırını ortadan kaldırıyor Nokia.
Microsoft'un hangi adımı kendi çıkarı için olmamış ki Nokia'nın Android cihaz çıkarması kendi çıkarı için olmayacak?
Android tarafından aldığı patent geliri tüm gelirlerindeki zararı kapatıp şirketi anca kara geçirebiliyor.
neymiş 10 milyon telefon satılmış ama karşı taraf 1 milyar satmış hadi biz geçicez oley.
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