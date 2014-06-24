Nokia X2 resmiyet kazandı





Proje çalışmaları Microsoft'un satın alma döneminden önce başlayan Android işletim sistemli Nokia X akıllı telefonları, gelişmekte olan ülke pazarlarına ulaşmak açısından Microsoft tarafından da benimsenmişti. Bugün serinin yeni nesli resmen lanse edildi.





Halen Nokia takısının kullanıldığını gördüğümüz Nokia X2 modeli önceki versiyonlara göre önemli iyileştirmelerle tüketicilere sunulacak. Bunlarında başında RAM geliyor.





Nokia X2 modelinde 4.3 inçlik Clear Black ekranda 480x800 piksel çözünürlükte kullanıldığını görüyoruz. 1.2Ghz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alan cihaz bu kez 1GB RAM ile sistemi destekliyor. Önceki modellerde RAM boyutu 768MB'a kadar çıkıyordu.





Kamera konusunda ise arka taraftaki 5MP çözünürlükteki sensör LED flaş ile desteklenirken, ön kısma da bir VGA görüntülü görüşme kamerası yerleştirilmiş. 1800mAh gücündeki batarya yanında WiFi, Bluetooth 4.0, çift SIM desteği, 4GB artırılabilir hafıza şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Android işletim sisteminin modifiye edilmiş bir sürümünü kullanan Nokia X2, Fastlane adı verilen ve karolardan oluşan bir arayüz tasarımına yer veriyor. Arayüz bu modelde daha özelleştirilebilir bir yapıya bürünmüş.

Cihazın arka kasasında parlak bir plastik materyal kullanılmış ve bu sayede arka kısım güneş ışığında oldukça parlak bir görüntü arz ediyor. Microsoft bu tasarıma Inner Glow adını vermiş.





Cihaz için uygulamalar Nokia Store üzerinden indirilebiliyor. Ancak pek çok Android uygulaması da cihaza sorunsuzca kurulabiliyor. Nokia X2 modeli an itibariyle 100 Avro fiyat etiketi ile pek çok ülkede satışa sunulmuş durumda.







http://conversations.nokia.com/press/product/nokia-x2/