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Nokia X2 resmiyet kazandı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia X2 resmiyet kazandı

Proje çalışmaları Microsoft'un satın alma döneminden önce başlayan Android işletim sistemli Nokia X akıllı telefonları, gelişmekte olan ülke pazarlarına ulaşmak açısından Microsoft tarafından da benimsenmişti. Bugün serinin yeni nesli resmen lanse edildi. 

Halen Nokia takısının kullanıldığını gördüğümüz Nokia X2 modeli önceki versiyonlara göre önemli iyileştirmelerle tüketicilere sunulacak. Bunlarında başında RAM geliyor. 

Nokia X2 modelinde 4.3 inçlik Clear Black ekranda 480x800 piksel çözünürlükte kullanıldığını görüyoruz. 1.2Ghz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alan cihaz bu kez 1GB RAM ile sistemi destekliyor. Önceki modellerde RAM boyutu 768MB'a kadar çıkıyordu.

Kamera konusunda ise arka taraftaki 5MP çözünürlükteki sensör LED flaş ile desteklenirken, ön kısma da bir VGA görüntülü görüşme kamerası yerleştirilmiş. 1800mAh gücündeki batarya yanında WiFi, Bluetooth 4.0, çift SIM desteği, 4GB artırılabilir hafıza şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Android işletim sisteminin modifiye edilmiş bir sürümünü kullanan Nokia X2, Fastlane adı verilen ve karolardan oluşan bir arayüz tasarımına yer veriyor. Arayüz bu modelde daha özelleştirilebilir bir yapıya bürünmüş.
Cihazın arka kasasında parlak bir plastik materyal kullanılmış ve bu sayede arka kısım güneş ışığında oldukça parlak bir görüntü arz ediyor. Microsoft bu tasarıma Inner Glow adını vermiş.  

Cihaz için uygulamalar Nokia Store üzerinden indirilebiliyor. Ancak pek çok Android uygulaması da cihaza sorunsuzca kurulabiliyor. Nokia X2 modeli an itibariyle 100 Avro fiyat etiketi ile pek çok ülkede satışa sunulmuş durumda.  



http://conversations.nokia.com/press/product/nokia-x2/ Yorum Yaz
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matmuhendisi 4 yıl en beğenilen javaprof
javaprof
şimdi buna hem windowsphone uygulamalarını hemde android apk larını kurabiliyormuyuz.

İkisinide kuramıyosun :D
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Myxo 4 yıl javaprof
javaprof
şimdi buna hem windowsphone uygulamalarını hemde android apk larını kurabiliyormuyuz.

Windows Phone değil ancak Android uygulama ve oyunlarını yükleyebiliyorsunuz.
javaprofşimdi buna hem windowsphone uygulamalarını hemde android apk larını kurabiliyormuyuz.Windows Phone değil ancak Android...
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bkaakco 4 yıl
İşletim sistemini biraz daha geliştirseler iyi olur. Bence kötü değil genel olarak.
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Guaire 4 yıl
Nokia X serisinden bazı modelleri WP'ye geçirip, Android projesini iptal edecekmiş. WP'ye geçirmedikleri de alanların elinde patlayacak.
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ardarda45 4 yıl
Nokia x

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Nokia x2

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-OD- 4 yıl ardarda45
ardarda45

Nokia x

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Nokia x2

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çok iyi bir benzetme
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okan_cehapelioglu 4 yıl
yurtdışı fiyatına göre kabul edilebilir türkiyede çöp
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Kasık biti 4 yıl
gittikce model yükseltiyorlar..


1 yıla kadar şampiyon android çıkarırlar..


3ram 20mpx 5inç vs gelir mutlaka
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navolta 4 yıl
Güzel olmuş.

Normalde 100€, bizde 699₺ olur
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Part Of The Nature 4 yıl
X3 de de artik menu tusu koyarlar
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Guaire 4 yıl Part Of The Nature
MrSemiih

X3 de de artik menu tusu koyarlar


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Blue Ghost 4 yıl
Telefon yurtdışında doğrudan moto e rakibi.aynı donanım var.540p moto e ortalama oyun performansı verirken bunun 480p olması avantaj olmuş.moto e de olmayan ön Kamera var.ama moto e nin güncelleme avantajı var.sonuç olarak bu telefon 600-650 arasi gelirse iş yapar
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DH Misafiri 4 yıl
100 euroya daha iyisi varmı bilmiyorum ama guzel görünüyor özellikleride fena değil
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DH Misafiri 4 yıl
2 sorum var
1-Rootlayarak acaba başlangıç teması değişirmi ?
2- Normal android gibi kasma yaparmı ?
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1BilimAdamı 4 yıl
Oyuncak telefon tasarımı gibi
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Elsa 4 yıl
X2 olmuş bu sefer Android isteyip Windows Phone 'a alışmak isteyenler için ideal
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