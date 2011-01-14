Nokia X7, daha detaylı fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi

İlk kez kasım ayında internete çeşitli fotoğrafları ve hakkında spekülasyonları sızdırılan Nokia X7, AT&T versiyonlu fotoğrafların yayınlanmasıyla yeniden gündeme oturdu.

İddialara göre Nokia X7, bir kaç hafta içinde AT&T tarafından satışa sunulabilir. Telefonun rivayet edilen teknik özellikleri arasında ise Symbian^3 işletim sistemi, 4 inç (?) boyutunda - 360 x 640 piksel çözünürlüğünde (nHD) dokunmatik ekran, dört köşede konumlandırılmış (?) hoparlörler bulunuyor. Ancak bazı otoritelere göre telefonda çift hoparlör mevcut. Fotoğrafları incelediğimizde telefonun arkasında konumlandırılan 8 megapiksellik kamerayı ve çift led flaşı görülebiliyoruz.

Nokia, sessizliğini korumayı sürdürürken telefonun Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2011) lanse edileceği düşünülüyor.