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Nokia X7, daha detaylı fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi

8 yıl
52,1b
1
52
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia X7, daha detaylı fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi
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İlk kez kasım ayında internete çeşitli fotoğrafları ve hakkında spekülasyonları sızdırılan Nokia X7, AT&T versiyonlu fotoğrafların yayınlanmasıyla yeniden gündeme oturdu.

İddialara göre Nokia X7, bir kaç hafta içinde AT&T tarafından satışa sunulabilir. Telefonun rivayet edilen teknik özellikleri arasında ise Symbian^3 işletim sistemi, 4 inç (?) boyutunda - 360 x 640 piksel çözünürlüğünde (nHD) dokunmatik ekran, dört köşede konumlandırılmış (?) hoparlörler bulunuyor. Ancak bazı otoritelere göre telefonda çift hoparlör mevcut. Fotoğrafları incelediğimizde telefonun arkasında konumlandırılan 8 megapiksellik kamerayı ve çift led flaşı görülebiliyoruz.

Nokia, sessizliğini korumayı sürdürürken telefonun Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2011) lanse edileceği düşünülüyor.

Nokia X7, daha detaylı fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi
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DH Misafiri 7 yıl
BU ÜRÜNDE TELEVİZYON YOK DİMİ ??
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DH Misafiri 7 yıl
rakipleri çift çekirdekli,1gb ramlı,süper ekran özelliklerine sahip telefonlarla nerdeyse pazarı ele geçirdi geçirecek nokia hala aynı telefonların şeklini değiştirip satma çabasında..nokianın bu telefonlarla rakiplerine yenilmesi artık kaçınılmaz oldu nerdeyse..
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DH Misafiri 7 yıl
iyi güzel olmuşta. ben c7 kullanıyorum. bu cihazın tek olumlu yanı 4 inç ekranı olması. ama bize artık yetmiyor bu nokia yıllardır ekran çözünürlüğünde liderdi. ama şimdi en altlarda. nokia dan ekran çözünürlüğü liderliğini i-phonedan geri almasını bekliyorum. ne zaman ekran çözünürlüğünde yeniden lider olur telefonumu o zaman değiştiririm.
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DH Misafiri 7 yıl
ya bi susun bu telefon o kadarda kötü degil bence gayet ii ben yıllardır nokia kullanıyorum şu anda elimde x6 var gayet memnunum ama bu telefonuda alıcam 4 hoparlör hangi telefonda var 450mb dahili hafıza 2 flas ışıgı ve 256 mb ram olan bşka bir telefon varmı varsa konuşun
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DH Misafiri 7 yıl
Anibaysal hiç 5800 görmediniz herhalde :)
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DH Misafiri 7 yıl
diger telefonlarından pek bir farkı yok sadece kasa ekran ve kamera farkı var işteee aynıı telefon sayılır git 5800 al kullan bu kdr para verecegine :(
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DH Misafiri 7 yıl
ğüzelmiş ama n79zun geliştirin n79imodelini cıkarın bence 8mp ve 4gb hafıza ve630 360 cözünürlük ve630 saatbeklemesüresi ve 9 saat konuşma srsi ve wifili ekranıda n86 gibi olsun böyle güzelolur
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photo sir 7 yıl
şekli pek iç açıcı değil ama özellik bakımından fena değil.
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Pesidelphia 7 yıl
al çöpe at.
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cemal344 7 yıl
C7 den farkı yok bu para asla verilmez kasasınıda hiç beğenmedim hala symbian offf off ne olacak bu nokianın hali.
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DH Misafiri 7 yıl
nokıa sevmezken aldığım telefondan vazgeçemedim şimdi x7 alacağım pişman olmayacağımdan eminim
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