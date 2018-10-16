Pixel kamera uygulaması harici mikrofon desteği sunmaya başlıyor

Fotoğraf konusunda Pixel akıllı telefon serisi için hiçbir masraftan kaçınmayan ve Annie Leibovitz gibi isimlerle ortaklık yapan Google, video konusunda ise biraz geri kaldı. Uzun süredir beklenen harici mikrofon desteği bu hafta geliyor.

Uzaktan kaliteli ses kaydı

YouTube ve Facebook Live gibi pek çok yayıncılık platformunun yükselişi akıllı telefonları bir canlı yayın aracı haline getirmiş durumda. Pek çok kullanıcı akıllı telefonları ile vlog kayıtları alıyor. Bununla birlikte uzaktan kaliteli ses kaydı imkânı sunması artık aranan bir özellik haline geldi.

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Pixel telefonları ise ana kamera uygulamasında halen dahili mikrofon kullanımını zorunlu kılıyordu. Google nihayet kullanıcıları dinledi ve yarın itibariyle yayınlanacak güncelleme ile artık harici mikrofon desteği de sunulacak.

Kullanıcılar Android destekli harici mikrofonlarını Pixel telefonlarına bağlayarak ses kaydı alabilecekler. Böylece üçüncü taraf uygulamalara bağlı kalmaktan da kurtulmuş olacaklar.