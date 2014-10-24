Nokia adı artık sadece cep telefonlarında yaşayacak

Microsoft'un Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın alması sonrasında isimlendirme konusunda nasıl bir değişiklik yapılacağı merak ediliyordu. Microsoft dün resmi olarak dedikodulara son noktayı koydu.





Firmadan yapılan açıklamaya göre Lumia akıllı telefonlarında artık Microsoft markasını görmeye başlayacağız. Bundan sonraki cihazlar Microsoft Lumia olarak piyasaya sürülecek. Nokia markası ise sadece cep telefonu ürünlerinde kullanılacak ve Nokia 130 gibi isimlendirmeler devam edecek. Firma Nokia isim haklarını 10 yıllığına üzerine aldı. Bu noktada Asha serisinin ne olacağı ise karanlıkta kalıyor. Microsoft yeni değişikliğin ilk örneklerini de internette paylaştı.





İsim değişikliği bunun yanında web siteleri ve sosyal medya kanallarına da yansıyacak. Ancak hali hazırda satılan Lumia akıllı telefonlarında bir isim değişikliği yapılmayacak.





Microsoft değişikliğin tam olarak tüketiciye yansıması için yeni bir Lumia cihazı üzerinde çalışıyor ve kısa süre içerisinde de Microsoft Lumia markası altında piyasaya sürülecek. Ancak bu cihazın ne tür bir donanıma sahip olacağı ve ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.













http://conversations.nokia.com/2014/10/24/say-hello-microsoft-lumia/