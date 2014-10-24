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Nokia adı artık sadece cep telefonlarında yaşayacak

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia adı artık sadece cep telefonlarında yaşayacak
Microsoft'un Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın alması sonrasında isimlendirme konusunda nasıl bir değişiklik yapılacağı merak ediliyordu. Microsoft dün resmi olarak dedikodulara son noktayı koydu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Lumia akıllı telefonlarında artık Microsoft markasını görmeye başlayacağız. Bundan sonraki cihazlar Microsoft Lumia olarak piyasaya sürülecek. Nokia markası ise sadece cep telefonu ürünlerinde kullanılacak ve Nokia 130 gibi isimlendirmeler devam edecek. Firma Nokia isim haklarını 10 yıllığına üzerine aldı. Bu noktada Asha serisinin ne olacağı ise karanlıkta kalıyor. Microsoft yeni değişikliğin ilk örneklerini de internette paylaştı.

İsim değişikliği bunun yanında web siteleri ve sosyal medya kanallarına da yansıyacak. Ancak hali hazırda satılan Lumia akıllı telefonlarında bir isim değişikliği yapılmayacak. 

Microsoft değişikliğin tam olarak tüketiciye yansıması için yeni bir Lumia cihazı üzerinde çalışıyor ve kısa süre içerisinde de Microsoft Lumia markası altında piyasaya sürülecek. Ancak bu cihazın ne tür bir donanıma sahip olacağı ve ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor. 


Nokia adı artık sadece cep telefonlarında yaşayacak



Kaynak:http://conversations.nokia.com/2014/10/24/say-hello-microsoft-lumia/
http://conversations.nokia.com/2014/10/24/say-hello-microsoft-lumia/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SDLGranada 4 yıl
HERE ı bekliyor olacağız biz eski nokia kullanıcıları
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N0YAN 4 yıl
üzüldüm lae.Efsanenin çöküşüne tanık olduk resmen
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Gece772 4 yıl
Nokia Rip
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Illustrious. 4 yıl
Bazı hayalperestler inanmak istemese de olacağını çok önceleri söylemiştik,

Hadi bakiyim M$, birde senin puntolarını görelim.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ICromwelleI 4 yıl
Artık bende bulunan 820 cihazım emektar olucak. Nokia ismi tarihe yazılcak gibi. Artık bundan sonrasında bakalım Microsoft ne yapcak pazara hakim olabilcekmi görücez.
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Argat 4 yıl
Hey gidinin Nokia sı beee.. Ne vardı android olaydın. Elimizden düşmezdik yine.
Nokianın çıkardığı bütün akıllı telefonlar çok kaliteli. Ne varki insanlar kısıtlamalardan bıkmış microsoft tekelinden kurtulma şansı yakalamışken bu fırsatı tepermi bee.
Devam et et microsoft. Böyle devam et ki alternatiflerin daha büyüsünler.
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Technotronic 4 yıl
Microsoft telefon pazarına girmek için nokia yı kullandı sonrada pacavra gibi attı
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CoreXXX 4 yıl
elinde ninemim bile ezbere bildiği bir marka varken niye Microsoft kullanırsın. biz microsoftu biliyoruz ama pc ile çok haşır neşir olmayan insanlar microsoftu bebek bezi bile sanabilir.kendi bindiği dalı kesiyor Microsoft o kadar para verdi 3 seneye telefon bölümünü batırır çıkar. nede olsa para bol gider başka bi şirket alır
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goxel1989 4 yıl
Açıkçası Microsoft'a yazılım konusunda güvenmiyorum. Daha önce bir çok kez desteğini aniden çekerek insanları yarı yolda bıraktı.
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Video Tapes 4 yıl
iyi olmuş yıllarca birbirinin aynısı telefon çıkarıp deli para kazandılar hiç bir yenilik göstermediler piyasanın gerisinde kaldılar üzülenlerde niye üzülüyor anlamış değilim ülkemizin telefonu olsa neyse
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Nokia yazisinin karizmasini yerle bir etmisler.
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kemaloztin 4 yıl
Vay be eski efsanelerden nokia yok oluyor halbuki android ciktigi zamanlar androide yonleyseydi hala buyuk bir firma olarak kalabilirdi
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Xloud 4 yıl
Yıllar önce Nokia Türkiye genel müdürü Benq-Siemens'in birleşmesi için "iki hindi bir kartal etmez demişti" nereden nereye...
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Basteryus 4 yıl
10 yıl sonra görüşmek üzere
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dynaturk 4 yıl
nokia 3210 dan nokia lumia 820'ye kadar hep yanındaydım senden hiç vazgeçmedim. ama sen beni bi microsofta değiştin. güle güle nokia hoşgeldin microsoft
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