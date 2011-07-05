Nokia akıllı telefon fiyatlarında indirime gidiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Üst seviye akıllı telefon pazarında kan kaybetmeye devam eden Nokia, iPhone ve Android platformlarına karşı konumunu güçlendirmek için fiyat indirimine gidiyor. Reuters'in haberine göre Nokia, popüler modelleri olan N8, C7 ve C6'nın Avrupa'daki satış fiyatlarında %15 civarında indirim yapıyor. Diğer cihazlar için de benzer fiyat indiriminden bahsedilirken, ciddi fiyat indirimleri olmasa bile tüm ürün gamını kapsayacak bir fiyat ayarlamasının Nokia'dan beklenmeyen bir adım olduğu ifade ediliyor.
Gartner'ın analistlerinden Carolina Milanesi'ye göre, Nokia diğer telefonlarında da fiyat indirimine gitmeli. Milanesi açıklamasında "N8, C7 ve C6 gibi eski telefonlarında indirim yapmalı ve ayrıca yeni modelleri için agresif bir fiyatlandırmaya gitmeliler" dedi. MeeGo işletim sistemli N9 modelini önümüzdeki aylarda satışa sunmaya hazırlanan Nokia cephesinde asıl beklentiler Windows Phone tabanlı modellere kaymış durumda. Microsoft ile işbirliğine giden Nokia, Windows Phone'lu telefonlarla üst seviye akıllı telefon pazarında yükselişe geçerek rekabetin güçlü tarafı olmayı hedefliyor.
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programları kabul etmiyo yülemiyo hata veriyo
İndirim konusunda belli bir tarih yok ama örnekleri görülüyor. C5-03, C6-01 gibi.
ben şuanki telefonumda o artı özelliklerin hiç birine şu ana kadar ihtiyaç duymadım. evet internette rahat gezinmek için bir bilgisayardan iyisi yoktur. fotoğraf çekmek için de kameradan. benim ilk telefonum Benq-Siemens S88'di (2 MP, AF, Çift led flaş, C7 ye taş çıkarır :) ) bir telefon için gayet yeterliydi. zaten cep telefonunda amaç fotoğraf çekmek değil. wi-fi + 3G + 512 RAM olan bir telefon telefondan internete girmek için gayet yeterlidir.
sinbiyan 3 gelmeden önce söyledikleri şeyleri şimdi de anna için söylüyorlar.
Neyse, asil konu ihtiyaclari karsilama meselesi, gerisi la fontaine. Ister android alin ister iphone ama sirf senin tercihini yapmadi/elestirdi diye karsinizdakini kucumsemeyin. Hala bikmadiniz kendinizi akilli zannedip tam tersi konuma dusmekten.
ufak tefek özelliklerle senin de aklını çelmeyi başarmışlar anlaşılan
5mp'li bir çok telefon anı yakalamak için yeterli, senin niyetin profesyonel çekimler yapmaksa zaten bir dijital kamera kullanırsın.
senin n8 inde 1 ghz işlemci, 576 Mb RAM, Android işletim sistemi gibi daha can alıcı özellikler varmıydı?
bir iki ayardan kastın o.c. ise her akıllı telefona yaparsın. tarayıcı ise donanımın güçsüz olamasından dolayı sıkıntı yaşatacaktır tabi ki.
ayrıca 100 lira daha verip desire alsaydın senin açından çok daha iyi olmaz mıydı?
Overclock falan değil tema ayarı falan yapınca telefon oldukça hızlanıyor.Hızı bana yetiyor açıkçası Android falan gözümde değil.Uygulamalar da benim için yeterli.O saydığım + özellikleri kullanıyorsam benim aklımı pozitif yönde çelmiş demektir.Ooooooov telefona bak 12 MP kamerası var diye üzerine atılmadım.Zaten kamera konusunda Desire'dan daha iyi 2 telefonum daha vardı önceden(N82 ve Wave S8500)Yukarıda bahsettiğim özelliklerin hepsini aktif olarak kullanıyorum.Ayrıca fotoğraf çekmek için profesyonel makineye ihtiyacın oluyorsa webde daha rahat gezmek için de netbook almalısın.Aynı kapıya çıkmıyor mu söylediğinle?
Bu arada N8'in Anna güncellemesi ile gelen tarayıcısının benchmark puanları Nexus One ile aynı
anlıyorum nokyaya olan bağlılığı bir zamanlar ben de en koyu nokya fanlarındandım.
ama devir android devri, ios devri hala nokyada takılıp kalmanın bi mantığı yok.
O yakın fiyatlı 1 GHz'li telefonlarda 12 MP kamera,Xenon Flash,USB OTG,HDMI,FM Transmitter gibi donanımlar var mıydı?
Ben aldığımda en yakın fiyatlı 1 GHz'lik telefon(N8'den 100 TL daha pahalıydı)HTC Desire vardı.
Ayrıca işlemci hızına takılanlar var.N8 1-2 ayar sayesinde menü geçişleri olsun,multitasking olsun Wave I cihazıma yakın performans gösteriyor.Bu cihazın tek eksikliği web tarayıcısı
hocam ne dıyon allah askına yok ghz yok gp yok su yok bu 1ghz olunca herşey bittiyomu bunu söylesene bi lgnın falan 1 ghzlı cıhazlarınada baktım hatta baya bı ınceledım onlar bıle takılıyo. yanı arabanın motorunun 2000 veye uze olması yetıyomu bu ısın konforu yol tutusu yakıtı vs bır suru bıseyı var. çocuk gıbı sidik yarısı muhabbetlerı yapmasak hanı. cem yılmaz hesabı '' bızımkısı renklı bızımkısı daha renklı'' ayrıca madem daha ıyı cıhazlar var onu kullanın nokıadan bu beklentı nıe. adamların donanımı kendınden ustun rakıplerınden bıle ustte. kım neyı ısterse onu kullanıyo.. olay su nokıadan beklentıler buyuk halıyle koklu fırma onlarda saolsun gıdım gıdım verıyo bazı seylerı ama herkese gore bı nokıa var..görüşlere saygı duyarım ama nokıa kullanıcılarına enayı ıması yapılmasıda hıc hos degıl
Laf olsun torba dolsun. Ben androidi öven tek bir şey yazmadım telefonların bozuk olduğunu söyledim işletim sistemiyle ilgili bir şey yazmadım bile :) madem başın hiç ağrımadı neden cfw yapmak zorunda kaldın Timerider :) madalyayı bana değil yakında nokia yöneticilerine takacaklat bu kadar pazar payına sahip şirketi nasıl batırdınız diye :D evet donanım olarak yetersiz yeni çıkan telefon x7 bile donuyor tanıtım videolarında görüyoruz. Annaymış Belleymiş biraz boş gibi. Bende nokia kullanıyorum ama gerçek bu TİMERİDER kardeşim az kullanmadık senin cfw lerini de ;)
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