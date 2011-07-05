Nokia akıllı telefon fiyatlarında indirime gidiyor

Üst seviye akıllı telefon pazarında kan kaybetmeye devam eden Nokia, iPhone ve Android platformlarına karşı konumunu güçlendirmek için fiyat indirimine gidiyor. Reuters'in haberine göre Nokia, popüler modelleri olan N8, C7 ve C6'nın Avrupa'daki satış fiyatlarında %15 civarında indirim yapıyor. Diğer cihazlar için de benzer fiyat indiriminden bahsedilirken, ciddi fiyat indirimleri olmasa bile tüm ürün gamını kapsayacak bir fiyat ayarlamasının Nokia'dan beklenmeyen bir adım olduğu ifade ediliyor.





Gartner'ın analistlerinden Carolina Milanesi'ye göre, Nokia diğer telefonlarında da fiyat indirimine gitmeli. Milanesi açıklamasında "N8, C7 ve C6 gibi eski telefonlarında indirim yapmalı ve ayrıca yeni modelleri için agresif bir fiyatlandırmaya gitmeliler" dedi. MeeGo işletim sistemli N9 modelini önümüzdeki aylarda satışa sunmaya hazırlanan Nokia cephesinde asıl beklentiler Windows Phone tabanlı modellere kaymış durumda. Microsoft ile işbirliğine giden Nokia, Windows Phone'lu telefonlarla üst seviye akıllı telefon pazarında yükselişe geçerek rekabetin güçlü tarafı olmayı hedefliyor.