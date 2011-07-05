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Nokia akıllı telefon fiyatlarında indirime gidiyor

7 yıl
30,9b
1
86
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üst seviye akıllı telefon pazarında kan kaybetmeye devam eden Nokia, iPhone ve Android platformlarına karşı konumunu güçlendirmek için fiyat indirimine gidiyor. Reuters'in haberine göre Nokia, popüler modelleri olan N8, C7 ve C6'nın Avrupa'daki satış fiyatlarında %15 civarında indirim yapıyor. Diğer cihazlar için de benzer fiyat indiriminden bahsedilirken, ciddi fiyat indirimleri olmasa bile tüm ürün gamını kapsayacak bir fiyat ayarlamasının Nokia'dan beklenmeyen bir adım olduğu ifade ediliyor.

Gartner'ın analistlerinden Carolina Milanesi'ye göre, Nokia diğer telefonlarında da fiyat indirimine gitmeli. Milanesi açıklamasında "N8, C7 ve C6 gibi eski telefonlarında indirim yapmalı ve ayrıca yeni modelleri için agresif bir fiyatlandırmaya gitmeliler" dedi. MeeGo işletim sistemli N9 modelini önümüzdeki aylarda satışa sunmaya hazırlanan Nokia cephesinde asıl beklentiler Windows Phone tabanlı modellere kaymış durumda. Microsoft ile işbirliğine giden Nokia, Windows Phone'lu telefonlarla üst seviye akıllı telefon pazarında yükselişe geçerek rekabetin güçlü tarafı olmayı hedefliyor. 

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fayn88 7 yıl en beğenilen
nokia bahsi geçen telefonların o kadar akıllı olmadığını anlayınca indirme gitti :D
1 Yanıt Yanıtla +12
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_Max_ 7 yıl
Nokia'nın akıllı telefonu mu var ?
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
nokiada hep aynı menü var bi değişmedi gitti aynı özellikler
programları kabul etmiyo yülemiyo hata veriyo
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NomadCRY 7 yıl
Aynı mesajı arka arkaya 3 kere yazıp flood yaparak forumu kirletmekten başka birşey yaptığınız yok.

İndirim konusunda belli bir tarih yok ama örnekleri görülüyor. C5-03, C6-01 gibi.
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Mühendis Kafası 7 yıl
aslanemre58

playXr
aslanemre58
playXrhala nokyanın donanımını yeterli bulanlar var :) :) millet 1 ghz iken nokyanın en iyisi 680 mhz idi.(üstelik o 1 ghzlerin fiyatına:)). millet çift çeirdek yaptı, nokya anca 1 ghz. anlıyorum nokyaya olan bağlılığı bir zamanlar ben de en koyu nokya fanlarındandım.ama devir android devri, ios devri hala nokyada takılıp kalmanın bi mantığı yok.
O yakın fiyatlı 1 GHzli telefonlarda 12 MP kamera,Xenon Flash,USB OTG,HDMI,FM Transmitter gibi donanımlar var mıydı? Ben aldığımda en yakın fiyatlı 1 GHzlik telefon(N8den 100 TL daha pahalıydı)HTC Desire vardı. Ayrıca işlemci hızına takılanlar var.N8 1-2 ayar sayesinde menü geçişleri olsun,multitasking olsun Wave I cihazıma yakın performans gösteriyor.Bu cihazın tek eksikliği web tarayıcısı
ufak tefek özelliklerle senin de aklını çelmeyi başarmışlar anlaşılan5mpli bir çok telefon anı yakalamak için yeterli, senin niyetin profesyonel çekimler yapmaksa zaten bir dijital kamera kullanırsın.senin n8 inde 1 ghz işlemci, 576 Mb RAM, Android işletim sistemi gibi daha can alıcı özellikler varmıydı?bir iki ayardan kastın o.c. ise her akıllı telefona yaparsın. tarayıcı ise donanımın güçsüz olamasından dolayı sıkıntı yaşatacaktır tabi ki. ayrıca 100 lira daha verip desire alsaydın senin açından çok daha iyi olmaz mıydı?
Overclock falan değil tema ayarı falan yapınca telefon oldukça hızlanıyor.Hızı bana yetiyor açıkçası Android falan gözümde değil.Uygulamalar da benim için yeterli.O saydığım + özellikleri kullanıyorsam benim aklımı pozitif yönde çelmiş demektir.Ooooooov telefona bak 12 MP kamerası var diye üzerine atılmadım.Zaten kamera konusunda Desiredan daha iyi 2 telefonum daha vardı önceden(N82 ve Wave S8500)Yukarıda bahsettiğim özelliklerin hepsini aktif olarak kullanıyorum.Ayrıca fotoğraf çekmek için profesyonel makineye ihtiyacın oluyorsa webde daha rahat gezmek için de netbook almalısın.Aynı kapıya çıkmıyor mu söylediğinle? Bu arada N8in Anna güncellemesi ile gelen tarayıcısının benchmark puanları Nexus One ile aynı

ben şuanki telefonumda o artı özelliklerin hiç birine şu ana kadar ihtiyaç duymadım. evet internette rahat gezinmek için bir bilgisayardan iyisi yoktur. fotoğraf çekmek için de kameradan. benim ilk telefonum Benq-Siemens S88'di (2 MP, AF, Çift led flaş, C7 ye taş çıkarır :) ) bir telefon için gayet yeterliydi. zaten cep telefonunda amaç fotoğraf çekmek değil. wi-fi + 3G + 512 RAM olan bir telefon telefondan internete girmek için gayet yeterlidir.
sinbiyan 3 gelmeden önce söyledikleri şeyleri şimdi de anna için söylüyorlar.
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andaluz 7 yıl
Hep nokia alanlara salliyorsunuz da ya sizinki nasil bir kafadir, nerden biliyorsun incelemediklerini? 8 aylik bir N8 kullanicisi olarak bunu almadan once SE X10 dusunuyordum, burada belki yuze yakin sayfa yorum okudum, inceleme videosu izledim, cihazi birebir inceledim ama baktim ki SE X10 ihtiyaclarimi karsilamiyor, ayrica batarya ve ses problemleri var, gittim ciktigi gibi N8 aldim, memnunum. Malzeme kalitesi diger cogu cihaz gibi oyuncaktan bozma plastik degil en basta. Hafiza karti kullanmiyorum, androidlerde mecbursun (ustelik class yuksek olmali). 16 gblik dahili hafizanin 15 gb oyun (zannettiginiz gibi gudik oyunlar degil HD), uygulama, foto ve video ile dolu. Cihaz daha sapitmadi. 720p'leri takilmadan izliyorum. Onu gectim HDMI, USB OTG, FM TRANSMITTER, DAHILI RADYO paket olarak hangi android veya ios'da donanim olarak var? Kamerayi yazmiyorum bile, exmor/bravia bik bik diye dort gozle beklenen arc dahi yarisamiyor. Bunu nedense(?) cekemeyen aynstaynlar da "foto icin almaya gerek yok, ayri makine alin" diyor, komiksiniz :)) Batarya mevzusuna da girelim mi? :)

Neyse, asil konu ihtiyaclari karsilama meselesi, gerisi la fontaine. Ister android alin ister iphone ama sirf senin tercihini yapmadi/elestirdi diye karsinizdakini kucumsemeyin. Hala bikmadiniz kendinizi akilli zannedip tam tersi konuma dusmekten.
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fincankahve 7 yıl
peki ben bir şey demiyorum, siz Nokia'nızı güle güle kullanın, sistem stabil çalışmayıp telefonu satmayı düşündüğünüzde beni hatırlarsınız
işletim sistemi iyi olmadan istediğiniz donanımı koyun yine de fayda etmez, ayrıca bizim burda yazdıklarımız uyarı anlamındaydı, benim paramı harcamıyorsunuz, bir galaxy s hatta yurtdışı iphone fiyatını siz N8'e vermeyi uygun görüyorsanız ben daha bir şey demiyorum.



1 Yanıt Yanıtla
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Mühendis Kafası 7 yıl
aslanemre58
playXrhala nokyanın donanımını yeterli bulanlar var :) :) millet 1 ghz iken nokyanın en iyisi 680 mhz idi.(üstelik o 1 ghzlerin fiyatına:)). millet çift çeirdek yaptı, nokya anca 1 ghz. anlıyorum nokyaya olan bağlılığı bir zamanlar ben de en koyu nokya fanlarındandım.ama devir android devri, ios devri hala nokyada takılıp kalmanın bi mantığı yok.
O yakın fiyatlı 1 GHzli telefonlarda 12 MP kamera,Xenon Flash,USB OTG,HDMI,FM Transmitter gibi donanımlar var mıydı? Ben aldığımda en yakın fiyatlı 1 GHzlik telefon(N8den 100 TL daha pahalıydı)HTC Desire vardı. Ayrıca işlemci hızına takılanlar var.N8 1-2 ayar sayesinde menü geçişleri olsun,multitasking olsun Wave I cihazıma yakın performans gösteriyor.Bu cihazın tek eksikliği web tarayıcısı

ufak tefek özelliklerle senin de aklını çelmeyi başarmışlar anlaşılan
5mp'li bir çok telefon anı yakalamak için yeterli, senin niyetin profesyonel çekimler yapmaksa zaten bir dijital kamera kullanırsın.
senin n8 inde 1 ghz işlemci, 576 Mb RAM, Android işletim sistemi gibi daha can alıcı özellikler varmıydı?
bir iki ayardan kastın o.c. ise her akıllı telefona yaparsın. tarayıcı ise donanımın güçsüz olamasından dolayı sıkıntı yaşatacaktır tabi ki.
ayrıca 100 lira daha verip desire alsaydın senin açından çok daha iyi olmaz mıydı?
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aslanemre58 7 yıl

playXr
aslanemre58
Orijinalden alıntı: playXrhala nokyanın donanımını yeterli bulanlar var :) :) millet 1 ghz iken nokyanın en iyisi 680 mhz idi.(üstelik o 1 ghzlerin fiyatına:)). millet çift çeirdek yaptı, nokya anca 1 ghz. anlıyorum nokyaya olan bağlılığı bir zamanlar ben de en koyu nokya fanlarındandım.ama devir android devri, ios devri hala nokyada takılıp kalmanın bi mantığı yok.
O yakın fiyatlı 1 GHzli telefonlarda 12 MP kamera,Xenon Flash,USB OTG,HDMI,FM Transmitter gibi donanımlar var mıydı? Ben aldığımda en yakın fiyatlı 1 GHzlik telefon(N8den 100 TL daha pahalıydı)HTC Desire vardı. Ayrıca işlemci hızına takılanlar var.N8 1-2 ayar sayesinde menü geçişleri olsun,multitasking olsun Wave I cihazıma yakın performans gösteriyor.Bu cihazın tek eksikliği web tarayıcısı

ufak tefek özelliklerle senin de aklını çelmeyi başarmışlar anlaşılan
5mp'li bir çok telefon anı yakalamak için yeterli, senin niyetin profesyonel çekimler yapmaksa zaten bir dijital kamera kullanırsın.
senin n8 inde 1 ghz işlemci, 576 Mb RAM, Android işletim sistemi gibi daha can alıcı özellikler varmıydı?
bir iki ayardan kastın o.c. ise her akıllı telefona yaparsın. tarayıcı ise donanımın güçsüz olamasından dolayı sıkıntı yaşatacaktır tabi ki.
ayrıca 100 lira daha verip desire alsaydın senin açından çok daha iyi olmaz mıydı?

Overclock falan değil tema ayarı falan yapınca telefon oldukça hızlanıyor.Hızı bana yetiyor açıkçası Android falan gözümde değil.Uygulamalar da benim için yeterli.O saydığım + özellikleri kullanıyorsam benim aklımı pozitif yönde çelmiş demektir.Ooooooov telefona bak 12 MP kamerası var diye üzerine atılmadım.Zaten kamera konusunda Desire'dan daha iyi 2 telefonum daha vardı önceden(N82 ve Wave S8500)Yukarıda bahsettiğim özelliklerin hepsini aktif olarak kullanıyorum.Ayrıca fotoğraf çekmek için profesyonel makineye ihtiyacın oluyorsa webde daha rahat gezmek için de netbook almalısın.Aynı kapıya çıkmıyor mu söylediğinle?
Bu arada N8'in Anna güncellemesi ile gelen tarayıcısının benchmark puanları Nexus One ile aynı

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fincankahve 7 yıl
hala daha E72 alanlar, hatta 5800'ı savunanlar var, ben de Nokia'dan şaşmıyordum ama 2007'ye kadar, artık devir -arkadaşın de dediği gibi- android ve iOS devri, hala takım tutar gibi Nokia da Nokia demenin bir yararı olmadığı gibi cebinize zararı var, çünkü o paralara daha iyi telefonlar var, gördük N8'in de ne olduğunu, Symbian'ın hiçbir şekilde savunulacak bir tarafı kalmadı.

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_Max_ 7 yıl
Nokia'nın akıllı telefonu mu var ?
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Mühendis Kafası 7 yıl
hala nokyanın donanımını yeterli bulanlar var :) :) millet 1 ghz iken nokyanın en iyisi 680 mhz idi.(üstelik o 1 ghz'lerin fiyatına:)). millet çift çeirdek yaptı, nokya anca 1 ghz.
anlıyorum nokyaya olan bağlılığı bir zamanlar ben de en koyu nokya fanlarındandım.
ama devir android devri, ios devri hala nokyada takılıp kalmanın bi mantığı yok.
Yanıtla +1
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aslanemre58 7 yıl

playXr
hala nokyanın donanımını yeterli bulanlar var :) :) millet 1 ghz iken nokyanın en iyisi 680 mhz idi.(üstelik o 1 ghz'lerin fiyatına:)). millet çift çeirdek yaptı, nokya anca 1 ghz.
anlıyorum nokyaya olan bağlılığı bir zamanlar ben de en koyu nokya fanlarındandım.
ama devir android devri, ios devri hala nokyada takılıp kalmanın bi mantığı yok.

O yakın fiyatlı 1 GHz'li telefonlarda 12 MP kamera,Xenon Flash,USB OTG,HDMI,FM Transmitter gibi donanımlar var mıydı?
Ben aldığımda en yakın fiyatlı 1 GHz'lik telefon(N8'den 100 TL daha pahalıydı)HTC Desire vardı.
Ayrıca işlemci hızına takılanlar var.N8 1-2 ayar sayesinde menü geçişleri olsun,multitasking olsun Wave I cihazıma yakın performans gösteriyor.Bu cihazın tek eksikliği web tarayıcısı
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Aѕℓαη66™ 7 yıl

playXr
hala nokyanın donanımını yeterli bulanlar var :) :) millet 1 ghz iken nokyanın en iyisi 680 mhz idi.(üstelik o 1 ghz'lerin fiyatına:)). millet çift çeirdek yaptı, nokya anca 1 ghz.
anlıyorum nokyaya olan bağlılığı bir zamanlar ben de en koyu nokya fanlarındandım.
ama devir android devri, ios devri hala nokyada takılıp kalmanın bi mantığı yok.

hocam ne dıyon allah askına yok ghz yok gp yok su yok bu 1ghz olunca herşey bittiyomu bunu söylesene bi lgnın falan 1 ghzlı cıhazlarınada baktım hatta baya bı ınceledım onlar bıle takılıyo. yanı arabanın motorunun 2000 veye uze olması yetıyomu bu ısın konforu yol tutusu yakıtı vs bır suru bıseyı var. çocuk gıbı sidik yarısı muhabbetlerı yapmasak hanı. cem yılmaz hesabı '' bızımkısı renklı bızımkısı daha renklı''
ayrıca madem daha ıyı cıhazlar var onu kullanın nokıadan bu beklentı nıe. adamların donanımı kendınden ustun rakıplerınden bıle ustte. kım neyı ısterse onu kullanıyo.. olay su nokıadan beklentıler buyuk halıyle koklu fırma onlarda saolsun gıdım gıdım verıyo bazı seylerı ama herkese gore bı nokıa var..görüşlere saygı duyarım ama nokıa kullanıcılarına enayı ıması yapılmasıda hıc hos degıl
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mstfckmk 7 yıl
TIMERIDER
A?l??66™
mstfckmk
A?l??66™
mstfckmkBozuk telefonlara kim o kadar para versin ki. Verenler zaten kan ağlıyor. %50 indirim yapsınlar belki o zaman satılır...
hadi buyur arkadaş bozuk dedi çıktı
Öyle ama hocam. Zamanında bozuk almayın dediğim adamların hepsi aldı ve pişman olduklar. Bozuk olmasa bile donanım olarak yetersiz. Bu da bi anlamda bozukluk :D
abi nasıl yetersiz ya donanım napsınlar 2000 motormu taksınlar nitrojenlemi beslesinler sıvı azotlamı sogutsunlar napsınlar
bu aralar nokiayı kötüleyip androidi övenlere donanımhaberde madalya takıyorlar o da modaya uymuş
1997 den beri nokia kullanıyorum,asla benim başım ağrımadı benmi çok ballıyım yoksa bazıları kullanamıyormu bu cihazları anlamadım.Adam çıkıyor diyorki bu donuyo sakın almayın hurraaaaaaa herkes peşine

Laf olsun torba dolsun. Ben androidi öven tek bir şey yazmadım telefonların bozuk olduğunu söyledim işletim sistemiyle ilgili bir şey yazmadım bile :) madem başın hiç ağrımadı neden cfw yapmak zorunda kaldın Timerider :) madalyayı bana değil yakında nokia yöneticilerine takacaklat bu kadar pazar payına sahip şirketi nasıl batırdınız diye :D evet donanım olarak yetersiz yeni çıkan telefon x7 bile donuyor tanıtım videolarında görüyoruz. Annaymış Belleymiş biraz boş gibi. Bende nokia kullanıyorum ama gerçek bu TİMERİDER kardeşim az kullanmadık senin cfw lerini de ;)
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MeeGo OS 7 yıl
n8 fiyatı kaç olur ya da c7 nin
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NecroCyber-777 7 yıl
Daha ne istiyorsunuz N8 , C7-00 , C6-01 gibi telefonlar için Symbia Anna güncellemesi gelecek ve fiyatlarda düşüyor yemede yanında yat .Off perşembe akşamıda iş cıkışı Symbia Anna eğitimi olacak gene mesai gene mesai ölme eşşeğim ölme:))) E6 eğitimide var bakalım:)
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fincankahve 7 yıl
symbian'a ne güncellemesi yaparsan yap symbian devri geçti artık, sahne android ve iOS'un.


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Deníz 7 yıl
Artık nokiayı bilinçsiz kullanıcı alıyor.hala 5800 gibi bir telefonu 500 küsür liraya satmaya çalışan firmadan ne beklenir
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fincankahve 7 yıl
Değil yüzde 15, yüzde 50 indirim yapsalar yine de durumu düzelmez Nokia'nın, devir değişti artık, symbian ile olmuyor bu işler.

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