Nokia, bellek teknolojileriyle ilgili 125 patentini Pendrell'a sattı

On yıllardır yaptığı araştırma geliştirme çalışmaları sayesinde teknoloji dünyasının zengin patent portföyüne sahip firmalardan biri olan Nokia, elektronik cihazlardaki bellek teknolojileri üzeri koruma altına aldığı ve birçoğu olmazsa olmaz olan 125 patentini, Helsinki Memory Technologies iştiraki olarak yeni kurulan fikri haklar yatırım ve danışmanlık firması Pendrell'e sattı.

Nokia'dan yapılan açıklamada son 15 senedir araştırma ve geliştirme çalışmalarına yaptıkları yatırımlar sayesinde SD kartlar, gömülü flash bellekler ve evrensel flash depolama birimleri konusunda mucidi oldukları 125 teknolojiyi patentler ile koruma altına aldıklarını söyledi. Aralarında mobil telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, medya oynatıcıları, dijital kameralar, yazıcılar ve set üstü kutularının da bulunduğu 8000'den farklı elektronik cihaz ve 400'den farklı markanın kullandığı gömülü bellek teknolojilerinin gelişmesinde öncü olduklarını ifade eden Nokia, 125 patentin 81'inin standartların uygulanması için olmazsa olmaz teknolojileri kapsadığını belirterek; elindeki portföyün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

Pendrell'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise söz konusu patentlerin, küresel çapta lisanslama programıyla, daha geniş kitlelerce kullanılmaya başlanacağı ve bunun Helsinki Memory Technologies'de yapılacak gelecek nesil teknolojilerin araştırma ve geliştirme çalışmaları için ciddi kaynak yaratacağı vurgulandı.

Yapılan anlaşma ile Pendrell, söz konusu patentlerin lisanslama ve satış çalışmalarını yürütebilecekken, Nokia ise yapılan her anlaşmadan lisans bedeli almasının yanı sıra Helsinki Memory Technologies'in ileride alacağı patentlerde de söz hakkına sahip olacak. Son olarak, Helsinki Memory Technologies'in şu anda, bir dönem Nokia'nın bellek teknolojileri biriminin başındaki mühendis Kimmo Mylly tarafından yönetildiğini belirtelim.

http://thenextweb.com/insider/2013/03/25/nokia-sells-125-memory-technology-patents-and-applications-to-pendrell/?fromcat=all