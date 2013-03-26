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Nokia, bellek teknolojileriyle ilgili 125 patentini Pendrell'a sattı

6 yıl
2b
1
33
Ram
Shady
Haber Editörü
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Nokia, bellek teknolojileriyle ilgili 125 patentini Pendrell'a sattı

On yıllardır yaptığı araştırma geliştirme çalışmaları sayesinde teknoloji dünyasının zengin patent portföyüne sahip firmalardan biri olan Nokia, elektronik cihazlardaki bellek teknolojileri üzeri koruma altına aldığı ve birçoğu olmazsa olmaz olan 125 patentini, Helsinki Memory Technologies iştiraki olarak yeni kurulan fikri haklar yatırım ve danışmanlık firması Pendrell'e sattı.

Nokia'dan yapılan açıklamada son 15 senedir araştırma ve geliştirme çalışmalarına yaptıkları yatırımlar sayesinde SD kartlar, gömülü flash bellekler ve evrensel flash depolama birimleri konusunda mucidi oldukları 125 teknolojiyi patentler ile koruma altına aldıklarını söyledi. Aralarında mobil telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, medya oynatıcıları, dijital kameralar, yazıcılar ve set üstü kutularının da bulunduğu 8000'den farklı elektronik cihaz ve 400'den farklı markanın kullandığı gömülü bellek teknolojilerinin gelişmesinde öncü olduklarını ifade eden Nokia, 125 patentin 81'inin standartların uygulanması için olmazsa olmaz teknolojileri kapsadığını belirterek; elindeki portföyün ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

Pendrell'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise söz konusu patentlerin, küresel çapta lisanslama programıyla, daha geniş kitlelerce kullanılmaya başlanacağı ve bunun Helsinki Memory Technologies'de yapılacak gelecek nesil teknolojilerin araştırma ve geliştirme çalışmaları için ciddi kaynak yaratacağı vurgulandı.

Yapılan anlaşma ile Pendrell, söz konusu patentlerin lisanslama ve satış çalışmalarını yürütebilecekken, Nokia ise yapılan her anlaşmadan lisans bedeli almasının yanı sıra Helsinki Memory Technologies'in ileride alacağı patentlerde de söz hakkına sahip olacak. Son olarak, Helsinki Memory Technologies'in şu anda, bir dönem Nokia'nın bellek teknolojileri biriminin başındaki mühendis Kimmo Mylly tarafından yönetildiğini belirtelim.


http://thenextweb.com/insider/2013/03/25/nokia-sells-125-memory-technology-patents-and-applications-to-pendrell/?fromcat=all Yorum Yaz
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Mr. Jingles 6 yıl en beğenilen
Nokia nakit sıkıntısı yüzünden patentlerini satıyor. Kimi kandırıyor bu adamlar. Hiç öyle büyüklük havalarında olmasınlar. Kimin büyük olduğu belli. Artık Apple ve Samsung büyük. Nokia da bunların yanında cüce.
5 milyar doların altında bir rezervi kaldı, kasasında nakit kalmadı. Geçici olarak kendini rahatlatabilmek için ufak ufak satıyor elindekileri. Ama taşıma suyla değirmen dönmez. Hiç patentlerini satmayan Nokia artık patentlerini satacak durumlara da mı düştü.. Daha önce de 500 küsür patentini 22 milyon dolara satmıştı. Onu geçtim kalbini bile satışa çıkardı. Finlandiya'daki genel merkez binasını 170M €'ya satışa çıkardı. Eriyen bir buzdağının heybetinden başka bir şey değil bu. Kısaca Elop geldi Nokia öldü.
Nokia nakit sıkıntısı yüzünden patentlerini satıyor. Kimi kandırıyor bu adamlar. Hiç öyle büyüklük havalarında olmasınlar. Kimin büyük olduğu belli. Artık Appl...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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parberk9999 6 yıl
Nokia android falan kullanmiycak anlayın artık şunu fandroidler [>:]
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mdh_ua 6 yıl
herkes pazarlama ve mali danışmanlık üzerine master yapmış herkes ceo
-elop istifa etmezse düzelmez(nokiadan açıklama : forum donanım yazarı gel tmm kovduk:))
-battı artık(adamlar yıllar sonra kara geçti herkez şaşkın durun bi:)
-android kullanmalı(nokia herzaman yaratıcıydı yapılmışı yapmakla uğraşmaz)
herkes pazarlama ve mali danışmanlık üzerine master yapmış herkes ceo-elop istifa etmezse düzelmez(nokiadan açıklama : forum donanım yazarı gel tmm kovduk...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Güven* 6 yıl
Noldu bir zamanların devi nokia ya
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EXcom_Zkko 6 yıl
Adamlar kendi ellerindeki patentlerin kullanim hakkını satmış, hala bizim sivri zekalar nokia eriyor diyor. Yahu patentin kullanım hakkını satıyor adamlar, komple değil. Bundan sonraki kullanimlarda da para alacaklarmış.

Bizim millette neden okuduğunu anlama kıtlığı var bilmiyorum.
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LightningRaven 6 yıl
Nokia işte.
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SystemApps 6 yıl
hahahhaha yıl olmuş 2013 hala nokianın batacağını sananlar var muhahahha
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OverClocK1ng 6 yıl
Nokia !
COLLECTiNG PAPEL...
Bu arada resmi İnternet'te aradım ama İnternet'te yok.
Neyse ki bende vardı. Benim diskten bulup koydum...
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-MoDeStUs- 6 yıl
nokıa kalbımızde yasayacak..
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hawloo 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Nokia !
COLLECTiNG PAPEL...

Bu arada resmi İnternet'te aradım ama İnternet'te yok.
Neyse ki bende vardı. Benim diskten bulup koydum...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


teknokulis.com/...

Nokia gibisi var mı ki...
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parberk9999 6 yıl
Nokia android falan kullanmiycak anlayın artık şunu fandroidler [>:]
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Dogu-E 6 yıl
Bi batıramadınız zaten rahat olun Nokia'ya hiç bir şey olmaz
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QuantumVM 6 yıl
Boşuna nefesinizi tüketmeyin. Microsoft'un desteklediği bir firma batmaz.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Son çırpınışlar gibi geldi bana
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eiai1253 6 yıl
hellboy_7
Kendini satmiş diyebiliriz ... Bir devrin çöküşü devam ediyor.

q@f@m qadar güzelmisin beybihh
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hawloo 6 yıl
Demek oluyor ki Nokia bellek konusunda yeni şeyler icat etti. Zaten bunları da bir çok firma izinsiz kullanıyor gibi. Eee adam o mahkemeyle bu mahkemeyle uğraşacağına satarım parasını alırım kafam rahat olur dedi. Gerekli bir şey olacak olsaydı zaten gelecek için satmazdı yıllık parasını da alırdı. Ne de olsu en yenilikçi Nokia ;)
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