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Stephen Elop ile birlikte değişim rüzgarlarının estiği Nokia, çevrimiçi mağazalarını kapatmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa'daki çevrimiçi mağazasını kapatan firma, bugün itibariyle İngiltere ve Amerika'daki çevrimiçi mağazalarını kapattı. Nokia'nın telefonları Amerika'da başta Amazon olmak üzere 3.parti satış kanalları üzerinden kullanıcılarla buluşacak. Nokia, çevrimiçi mağazalarını kapatmasına rağmen, satış sonrası desteğini Nokia Care ile sürdürmeye devam edecek.
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aynen.. trden nokiaya ya inciler "nokiadan şaşma abii"..
özel sektör dedikleri bu işte, zaten birçok işçisinide çıkardı, kimse ben bu şirkete çivi çakarım demeyecek, evet insanların ekmek kapısı ama bir kapı kapanır başka kapı açılır, Nokia son periyot'da ezilmeye devam ediyor hak etmiyorda değil umarım bir çıkar yolu bulur
kesinlikle.
Madem o kadar ekmek parası yediler yedikleri parayı hakketseydiler de adam gibi takılmayan hızlı çalışan stabil olan bir symbianlı telefon üretebilseydiler bu açıdan da bakmak lazım