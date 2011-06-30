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Nokia, çevrimiçi mağazalarını kapatmaya devam ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Stephen Elop ile birlikte değişim rüzgarlarının estiği Nokia, çevrimiçi mağazalarını kapatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa'daki çevrimiçi mağazasını kapatan firma, bugün itibariyle İngiltere ve Amerika'daki çevrimiçi mağazalarını kapattı. Nokia'nın telefonları Amerika'da başta Amazon olmak üzere 3.parti satış kanalları üzerinden kullanıcılarla buluşacak. Nokia, çevrimiçi mağazalarını kapatmasına rağmen, satış sonrası desteğini Nokia Care ile sürdürmeye devam edecek.


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mavizaman 8 yıl
alpa07
tr varken batmaz.

aynen.. trden nokiaya ya inciler "nokiadan şaşma abii"..
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maholine 8 yıl
symbian kullananların bedduası tuttu bu adamları.bunlar daha iflah olmazlar yakında batarlar. dükkanın kepeğini komple indirirler..
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alpa07 8 yıl
tr varken batmaz.
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XGNUX 8 yıl
alicanbaba37
bu kadar kapanmasına sevindiğiniz yerler 1000 lerce kişinin ekmek kapısı

özel sektör dedikleri bu işte, zaten birçok işçisinide çıkardı, kimse ben bu şirkete çivi çakarım demeyecek, evet insanların ekmek kapısı ama bir kapı kapanır başka kapı açılır, Nokia son periyot'da ezilmeye devam ediyor hak etmiyorda değil umarım bir çıkar yolu bulur
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stonesthrow 8 yıl
nokia gibi deve bisey olmaz salanır ama yıkılmaz
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séquestre 8 yıl
alicanbaba37
bu kadar kapanmasına sevindiğiniz yerler 1000 lerce kişinin ekmek kapısı

kesinlikle.
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Dark_Skill 8 yıl
bu kadar kapanmasına sevindiğiniz yerler 1000 lerce kişinin ekmek kapısı
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android137 8 yıl

alicanbaba37

bu kadar kapanmasına sevindiğiniz yerler 1000 lerce kişinin ekmek kapısı


Madem o kadar ekmek parası yediler yedikleri parayı hakketseydiler de adam gibi takılmayan hızlı çalışan stabil olan bir symbianlı telefon üretebilseydiler bu açıdan da bakmak lazım
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Lewis Hamilton 8 yıl
nokia bitti lae
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umutarslan.com 8 yıl
acmtncy

Stephen Elop ile birlikte iflas rüzgarlarının estiği Nokia...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






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iskambildestesi 8 yıl
başlık kepenkleri kapatmaya devam ediyor olacaktıda el kaymış herhalde :)
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