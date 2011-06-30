Stephen Elop ile birlikte değişim rüzgarlarının estiği Nokia, çevrimiçi mağazalarını kapatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Fransa'daki çevrimiçi mağazasını kapatan firma, bugün itibariyle İngiltere ve Amerika'daki çevrimiçi mağazalarını kapattı. Nokia'nın telefonları Amerika'da başta Amazon olmak üzere 3.parti satış kanalları üzerinden kullanıcılarla buluşacak. Nokia, çevrimiçi mağazalarını kapatmasına rağmen, satış sonrası desteğini Nokia Care ile sürdürmeye devam edecek.



