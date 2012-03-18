Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia ileride Lumia 710 ve 800 modellerine hotspot özelliği kazandıracak

7 yıl
3,5b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Günümüzde pek çok akıllı telefonda rastladığımız mobil veri bağlantısını kablosuz olarak diğer cihazlara paylaştırma özelliği Nokia'nın Lumia 710 ve 800 modellerinde bulunmuyordu.

Tango güncellemesine sahip ve gelişmekte olan ülke pazarlarını hedef alan Lumia 610 modeline Nokia'nın mobil hotspot özelliğini eklediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Lumia 900 modelinde de taşınabilir erişim noktası özelliği sunuluyor. Bu nedenle tüketiciler Lumia 710 ve 800 modelinde bu özelliğin olmamasını sorgulamaya başlamıştı.

Nokia bir süre önce Lumia 800 modeline hotspot özelliği kazandıracağını duyurmuştu. Resmi blogunda yayınladığı son duyuruda Nokia, Lumia 800 modelinin yanında Lumia 710 modelinde de mobil hotspot özelliğine yer vereceğini açıkladı.

Özellik ileride Zune güncellemesi yoluyla gelecek. Ancak Nokia kesin bir güncelleme tarihi vermiyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bahtiyar1 5 yıl
Arkadaşlar acil cevappp
Noki lumia 710'nu yurt dışından getirdim fakat sim kartımı kabul etmiyor. Aşağıdaki uyarıyı veriyor.
"This SIm card only be used on specific networks and it's blocked. Contact your customer service center for the unblock code. 30 attempts remaining."
Hard reset yaptım değişen bir şey yok.
Ayrıca NSS, JAF, SigmaKey gibi yazılımları laptoptan denedim ancak usb den görmüyor. Nokia PC Suit de görmüyor. Aygıt yöneticisinde ise görünüyor. Usb driverlerini yükledim değişen bir şey olmadı.
Yardım ederseniz sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Aslında eklenen özellikler iyide Nokia'da eşsiz bir özellik olunki farklılık yaratsın bence benim görüşüm o..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihtiyarjedi 7 yıl
bu hotspot 3. parti yazılımlarla mümkün symbianda zaten yukarda adı geçen joikospot programıda böyle
ayrıca android de hepsinde varmı bimliyorum direk OS içinde fakat huawei bakarken gördüğümü hatırlıyorum muhtemelen OS la beraber geliyor.

harika bir özellik/yazılım ne derseniz artık , ama 3.parti yazılımla gelebilen bir özellik için yine nokia ya kızacak bir nokta bulmuşsunuz helal size :) , hadi bu konuda normal karşılasak bazen bu forumda nedensiz bir nokia düşmanlığı seziyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 7 yıl
nokıa senınle aramızdakı ılıskının duzelmesı ıcın bıraz zamana ıhtiyyacımız var :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorlines 7 yıl
Wifi hotspot beğenmediğiniz Nokia N9 bile var, Lumia 800'de olmaması(ki WP bazı özelliklerde Meego'dan ve Symbian'dan bile hala geride) veya sonradan güncelleme ile eklenmemesi mümkün mü?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Kopyala yapıştır bile yoktu WP7 ilk çıktığında...
Kullanmıyorum ve kullanmayı da düşünmüyorum, ama bir de telefona özel - versiyona özel böyle basit kısıtlamalar-farklılaştırmalar falan da varsa gerçekten (900'de var 800'de yok falan denilmiş) hiç çekilmez be...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 7 yıl
Lumia 900 modelinde de taşınabilir erişim noktası özelliği sunuluyor. Bu nedenle tüketiciler Lumia 710 ve 800 modelinde bu özelliğin olmamasını sorgulamaya başlamıştı.
Cevabın kendisi Nokia yı Nokia yapan Taocu felsefede gizli.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl face1tr
face1tr
Lumia 900 modelinde de taşınabilir erişim noktası özelliği sunuluyor. Bu nedenle tüketiciler Lumia 710 ve 800 modelinde bu özelliğin olmamasını sorgulamaya başlamıştı.
Cevabın kendisi Nokia yı Nokia yapan Taocu felsefede gizli.

Androidin en sevdigim yani bu. Ureticinin kullanim felsefesine, tekelci politikalarina yada sadece segment yaratmak icin yaptigi basit kisitlamalara hapsolmuyorsunuz. Hele gelistirici romlarindan yukledinmi tum kontrol elinizde demektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 7 yıl
böyle küçük küçük yenilikler wp un diğer işletim sistemlerine karşı daha fazla yaklaşmasını sağlıyor. bu tür eksikler yüzünden aslında + ları pek görülmüyor bu küçük eksiklikleri tamamlarsa ciddi bi rakip olacaktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ihtiyarjedi 7 yıl
joikospot denen program mükemmel yahu aynı şekilde bendede e71 var , internet zevki falan yok ama ttnet kesildiğinde , birkaç kere yardımıma yetişti ama çok ısınıyor tlefon ve batarya düşmanı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ChelseaSmile 7 yıl
4 yıllık telefon olan e71imle joikuspot programlıyla 3g intertimi telefonumdan kablosuz modemmiş gibi diğer cihazlarla paylaşabiliyorum.
Bu durumun neden haber niteliği kazandığını anlamadım açıkcası :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3508 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -18- 7 yıl 1e1:Haber "İzlerken neşe veren Teknoloji Programı" 16 Mart 2012 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim