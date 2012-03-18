Nokia ileride Lumia 710 ve 800 modellerine hotspot özelliği kazandıracak

Günümüzde pek çok akıllı telefonda rastladığımız mobil veri bağlantısını kablosuz olarak diğer cihazlara paylaştırma özelliği Nokia'nın Lumia 710 ve 800 modellerinde bulunmuyordu.





Tango güncellemesine sahip ve gelişmekte olan ülke pazarlarını hedef alan Lumia 610 modeline Nokia'nın mobil hotspot özelliğini eklediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Lumia 900 modelinde de taşınabilir erişim noktası özelliği sunuluyor. Bu nedenle tüketiciler Lumia 710 ve 800 modelinde bu özelliğin olmamasını sorgulamaya başlamıştı.





Nokia bir süre önce Lumia 800 modeline hotspot özelliği kazandıracağını duyurmuştu. Resmi blogunda yayınladığı son duyuruda Nokia, Lumia 800 modelinin yanında Lumia 710 modelinde de mobil hotspot özelliğine yer vereceğini açıkladı.





Özellik ileride Zune güncellemesi yoluyla gelecek. Ancak Nokia kesin bir güncelleme tarihi vermiyor.