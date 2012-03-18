Nokia ileride Lumia 710 ve 800 modellerine hotspot özelliği kazandıracak

Haber Editörü
Günümüzde pek çok akıllı telefonda rastladığımız mobil veri bağlantısını kablosuz olarak diğer cihazlara paylaştırma özelliği Nokia'nın Lumia 710 ve 800 modellerinde bulunmuyordu.
Tango güncellemesine sahip ve gelişmekte olan ülke pazarlarını hedef alan Lumia 610 modeline Nokia'nın mobil hotspot özelliğini eklediği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Lumia 900 modelinde de taşınabilir erişim noktası özelliği sunuluyor. Bu nedenle tüketiciler Lumia 710 ve 800 modelinde bu özelliğin olmamasını sorgulamaya başlamıştı.
Nokia bir süre önce Lumia 800 modeline hotspot özelliği kazandıracağını duyurmuştu. Resmi blogunda yayınladığı son duyuruda Nokia, Lumia 800 modelinin yanında Lumia 710 modelinde de mobil hotspot özelliğine yer vereceğini açıkladı.
Özellik ileride Zune güncellemesi yoluyla gelecek. Ancak Nokia kesin bir güncelleme tarihi vermiyor.
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Noki lumia 710'nu yurt dışından getirdim fakat sim kartımı kabul etmiyor. Aşağıdaki uyarıyı veriyor.
"This SIm card only be used on specific networks and it's blocked. Contact your customer service center for the unblock code. 30 attempts remaining."
Hard reset yaptım değişen bir şey yok.
Ayrıca NSS, JAF, SigmaKey gibi yazılımları laptoptan denedim ancak usb den görmüyor. Nokia PC Suit de görmüyor. Aygıt yöneticisinde ise görünüyor. Usb driverlerini yükledim değişen bir şey olmadı.
Yardım ederseniz sevinirim.
ayrıca android de hepsinde varmı bimliyorum direk OS içinde fakat huawei bakarken gördüğümü hatırlıyorum muhtemelen OS la beraber geliyor.
harika bir özellik/yazılım ne derseniz artık , ama 3.parti yazılımla gelebilen bir özellik için yine nokia ya kızacak bir nokta bulmuşsunuz helal size :) , hadi bu konuda normal karşılasak bazen bu forumda nedensiz bir nokia düşmanlığı seziyorum
Kullanmıyorum ve kullanmayı da düşünmüyorum, ama bir de telefona özel - versiyona özel böyle basit kısıtlamalar-farklılaştırmalar falan da varsa gerçekten (900'de var 800'de yok falan denilmiş) hiç çekilmez be...
Cevabın kendisi Nokia yı Nokia yapan Taocu felsefede gizli.
Androidin en sevdigim yani bu. Ureticinin kullanim felsefesine, tekelci politikalarina yada sadece segment yaratmak icin yaptigi basit kisitlamalara hapsolmuyorsunuz. Hele gelistirici romlarindan yukledinmi tum kontrol elinizde demektir.
Bu durumun neden haber niteliği kazandığını anlamadım açıkcası :)