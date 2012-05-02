Nokia, patent ihlalini gerekçe olarak göstererek HTC, RIM ve ViewSonic'e dava açtı

Bir dönem mobil gündemi sürekli meşgul eden patent ihlali davaları görünüşe göre yeniden alevlenecek gibi. Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia, sahip olduğu patentlerin ihlal edildiğini gerekçe göstererek HTC, Research in Motion ve ViewSonic firmalarına Almanya ve ABD üzerinden dava açtı. Davaların nerelerden açıldığını detaylandıracak olursak;



HTC: Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC - ABD), Delaware Federal Mahkemesi (ABD), Dusseldorf Asliye Mahkemesi (Almanya), Munich Asliye Mahkemesi (Almanya), Mannheim Asliye Mahkemesi (Almanya) Research in Motion: Dusseldorf Asliye Mahkemesi (Almanya), Munich Asliye Mahkemesi (Almanya), Mannheim Asliye Mahkemesi (Almanya) ViewSonic: Delaware Federal Mahkemesi (ABD), Munich Asliye Mahkemesi (Almanya), Mannheim Asliye Mahkemesi (Almanya) Nokia'ya göre HTC, Research in Motion ve ViewSonic'in ihlal ettikleri patent sayısı 45'i buluyor. İhlal edilen patentler arasında çift fonksiyonlu antenler, güç yönetimi, uygulama mağazaları, navigasyon, dinamik menüler, veri şifreleme yer alıyor.



http://press.nokia.com/2012/05/02/nokia-takes-new-steps-to-protect-its-innovations-and-intellectual-property/