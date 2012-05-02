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Nokia, patent ihlalini gerekçe olarak göstererek HTC, RIM ve ViewSonic'e dava açtı

7 yıl
2,7b
1
27
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Bir dönem mobil gündemi sürekli meşgul eden patent ihlali davaları görünüşe göre yeniden alevlenecek gibi. Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia, sahip olduğu patentlerin ihlal edildiğini gerekçe göstererek HTC, Research in Motion ve ViewSonic firmalarına Almanya ve ABD üzerinden dava açtı. Davaların nerelerden açıldığını detaylandıracak olursak;
  • HTC: Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC - ABD), Delaware Federal Mahkemesi (ABD), Dusseldorf Asliye Mahkemesi (Almanya), Munich Asliye Mahkemesi (Almanya), Mannheim Asliye Mahkemesi (Almanya)
  • Research in Motion: Dusseldorf Asliye Mahkemesi (Almanya), Munich Asliye Mahkemesi (Almanya), Mannheim Asliye Mahkemesi (Almanya)
  • ViewSonic: Delaware Federal Mahkemesi (ABD), Munich Asliye Mahkemesi (Almanya), Mannheim Asliye Mahkemesi (Almanya)

Nokia'ya göre HTC, Research in Motion ve ViewSonic'in ihlal ettikleri patent sayısı 45'i buluyor. İhlal edilen patentler arasında çift fonksiyonlu antenler, güç yönetimi, uygulama mağazaları, navigasyon, dinamik menüler, veri şifreleme yer alıyor.


http://press.nokia.com/2012/05/02/nokia-takes-new-steps-to-protect-its-innovations-and-intellectual-property/ Yorum Yaz
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senatorlines 7 yıl en beğenilen
Tabi tabi orman kanunları uygulansın, kimse kimsenin hakkına saygı göstermesin, 40'a yakın firma Nokia'ya bunun için lisanslama ücreti ödüyormuş, bu üç firma tabi çok kurnaz çıkmış, kolay yoldan para kazanacaklar ya çaktırmadan.
Tabi tabi orman kanunları uygulansın, kimse kimsenin hakkına saygı göstermesin, 40'a yakın firma Nokia'ya bunun için lisanslama ücreti ödüyormuş, bu üç firma ta...
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sharpie 6 yıl
Yorumlara bakıyorumda nokia niye dava açmışa getiriliyor mesajlar.
Bunu diyenlerin coğu hatta hepsi aynı durumda olsalar sanki kendileri dava acmaz.hatta zannedersinki nokia kendilerini dava etmiş....sizene ya nasil modellersiniz siz böyle.
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bygamer 6 yıl
nokia 41 mp kameralı telefon yaptı ne işe yararki o telefon kalın takoz telefonun teki : )) Tabi sağlam telefondur onu bilemem ama şu durumda bile smartphone yapsa ve symbian geliştirirse yada android kullanırsa fiyat ucuzlatırsa çok çok daha üst seviyelere gelir : ) ki zamanında n97 ile iphone 3 aralarında kapışıyrdu ne samsung vardı nede htc :) tabi bu syledgm 3 sene önce : )))
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Kitmaker 7 yıl
Apple dava açar şimdi bu bizim işimizdi diye.
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danGerfuLL 7 yıl
Apple-Samsung dava açarken herkes haklılık payı üzerinde konuşurken Nokia dava açınca parası bitti, batıyor vs. tarzında yorumlar gülünç oluyor.

Nokia'ya para ödemeden telefon üretmek çok zor bu devirde, UMTS'den tutunda kameraya kadar birçok konuda patentleri mevcut. Babasının hayrına geliştirmedi bu teknolojileri tabiki karşılığını alacaktır/isteyecektir.

Birçok kişi farkında değil; ama iletişim sektöründe gelişim çok yavaşladı. İnsanlar artık telefon alırken iletişim kalitesi neredeyse son kriter halinde. İşlemci, ram, rom, gpu, kamera, yazılım sürümü, güncellenme durumu vs. derken mevcut iletişimlerde sadece mobil internet ilerleme kaydediyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Adalet inşallah yerini bulur.. Nokia doğru söylüyorsa büyük skandal RIM,ViewSonic ve aynı zamanda HTC için..
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Nessarien 7 yıl
fatality1907
apple bile 500 milyon dolar patent ücreti ödedi nokia ya. 2012 yılında dünyanın en çok telefon satan şirketi gene nokia. nedense bazılarının pek hoşuna gitmiyor bunlar.

Akıllı telefon dışında kalan telefonlar kimin umurunda ki ? Nokia rakipleriyle eş değer fiyatlarda düşük seviyeli ve donanımlı telefonları satmaya çalıştığı için bu halde. Kendini yenileyip dönemin gereklerine ayak uydursaydı bu tablonun içinde kendini bulmazdı.
İlk telefonum Nokia ve neredeyse 5-6 ayda bir üst model çıkardıkça hep telefonumu yeniler nokia alırdım. Zaten o dönemlerde başka da telefon markası yoktu, Nokia en iyiydi her anlamda. Ne zaman Apple iPhone ile smartphone kavramını değiştirdi o zamandan beri Nokia doğru dürüst bir telefon çıkaramaz oldu.
Eskiden öncüyken şimdi takipçi ve taklitçi haline geldi esas sorun da burada. Rakiplerini kopyalamak yerine kendi yenilikler yapsa hem donanım hem yazılım anlamında üst düzey telefonlar üretse ve bunları rakiplerinden daha aşağı fiyata satarsa bu tablo değişir.
Umarım kendini toparlar ve smartphone pazarında güçlü bir konuma gelme yolunda çalışmalar yapar.
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Mellkor 7 yıl
Nokia nin akli yenibasina gelmis

@Nessarien

Nokia zaten yeni akilli telefonlar ve yenilikci cihazlar yapti ve piyasaya surdu hatta ama bu gelisim elop tarafindan durduruldu. Tamamen WP hakimiyetine gireyi tercih etti
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fatality1907 7 yıl Nessarien
Nessarien

fatality1907

apple bile 500 milyon dolar patent ücreti ödedi nokia ya. 2012 yılında dünyanın en çok telefon satan şirketi gene nokia. nedense bazılarının pek hoşuna gitmiyor bunlar.


Akıllı telefon dışında kalan telefonlar kimin umurunda ki ? Nokia rakipleriyle eş değer fiyatlarda düşük seviyeli ve donanımlı telefonları satmaya çalıştığı için bu halde. Kendini yenileyip dönemin gereklerine ayak uydursaydı bu tablonun içinde kendini bulmazdı.

İlk telefonum Nokia ve neredeyse 5-6 ayda bir üst model çıkardıkça hep telefonumu yeniler nokia alırdım. Zaten o dönemlerde başka da telefon markası yoktu, Nokia en iyiydi her anlamda. Ne zaman Apple iPhone ile smartphone kavramını değiştirdi o zamandan beri Nokia doğru dürüst bir telefon çıkaramaz oldu.

Eskiden öncüyken şimdi takipçi ve taklitçi haline geldi esas sorun da burada. Rakiplerini kopyalamak yerine kendi yenilikler yapsa hem donanım hem yazılım anlamında üst düzey telefonlar üretse ve bunları rakiplerinden daha aşağı fiyata satarsa bu tablo değişir.

Umarım kendini toparlar ve smartphone pazarında güçlü bir konuma gelme yolunda çalışmalar yapar.
nokia ne zamandan beri taklitçi oldu? telefon pazarında herzaman en öncü en yenililikçi firmaydı. samsung, sony ve diğerleri hep onu taklit ederdi. senin yenilikçi dediğin apple bile admlara patent parası ödüyor. sen kalmış nokia taklitçi diyorsun. android yazılımı sayesinde çoğu firma tel pazarında söz sahibi oldu. nokia da bilir android li cihaz çıkarmayı. şu anda ios ve adroid daha iyi bir yazılım bile çıkarsalar pazarda gene tutunamazlar. çünkü android ve ios uygulama konusunda geçmesi çok uzun zaman alır. şimdi wp 7 güveniyorlar ama oda patlıyacak gibi gözüküyor. inşallah sonu kötü olmaz nokia nın.
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ahmet izmirli 7 yıl
nokia pek dava açmaz ama bir sorayım şu bizim elop'a ne oluyor hemşerim diye?
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Rainbow6 7 yıl
nokia iyi firmaydi ama zaman degisiyor her firma hep iyi kalacak diye bi kaide yok bu firmalarin kaliplasmis dusuncelerinden siyrilip yeni urunleri takip etmesi gerekiyordu ama yapmadilar rim nokia hp bu tarz firmalar .. benim anlamadigim ebay da cin mali telefon kilifi satan adam bu degisimleri gorup stratejisini buna gore yapiyorken bu firmalar nasil oluyorda gormuyor ... bu patent davalari olayinda da mahkeme acaba sormuyormu bunlar yillardir piyasada daha yeni mi uyandiniz diye , sonucta firmalari bi uyari sureci var bu uyuralilardan sonra firmalar ya lisansi alir yada gerekli degisikligi yapar yani neden simdi
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fatality1907 7 yıl
apple bile 500 milyon dolar patent ücreti ödedi nokia ya. 2012 yılında dünyanın en çok telefon satan şirketi gene nokia. nedense bazılarının pek hoşuna gitmiyor bunlar.
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omerozcan95 7 yıl
Kim ne derse desin nokia akililik edip kendi arayuzyle 2 android cikardimi tekrar basa girerki bude meegosu var yani
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mysterious8 7 yıl
nokia nın gündemde kalma çabası.
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