Nokia, patent ihlalini gerekçe olarak göstererek HTC, RIM ve ViewSonic'e dava açtı

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Bir dönem mobil gündemi sürekli meşgul eden patent ihlali davaları görünüşe göre yeniden alevlenecek gibi. Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia, sahip olduğu patentlerin ihlal edildiğini gerekçe göstererek HTC, Research in Motion ve ViewSonic firmalarına Almanya ve ABD üzerinden dava açtı. Davaların nerelerden açıldığını detaylandıracak olursak;
- HTC: Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC - ABD), Delaware Federal Mahkemesi (ABD), Dusseldorf Asliye Mahkemesi (Almanya), Munich Asliye Mahkemesi (Almanya), Mannheim Asliye Mahkemesi (Almanya)
- Research in Motion: Dusseldorf Asliye Mahkemesi (Almanya), Munich Asliye Mahkemesi (Almanya), Mannheim Asliye Mahkemesi (Almanya)
- ViewSonic: Delaware Federal Mahkemesi (ABD), Munich Asliye Mahkemesi (Almanya), Mannheim Asliye Mahkemesi (Almanya)
Nokia'ya göre HTC, Research in Motion ve ViewSonic'in ihlal ettikleri patent sayısı 45'i buluyor. İhlal edilen patentler arasında çift fonksiyonlu antenler, güç yönetimi, uygulama mağazaları, navigasyon, dinamik menüler, veri şifreleme yer alıyor.
http://press.nokia.com/2012/05/02/nokia-takes-new-steps-to-protect-its-innovations-and-intellectual-property/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunu diyenlerin coğu hatta hepsi aynı durumda olsalar sanki kendileri dava acmaz.hatta zannedersinki nokia kendilerini dava etmiş....sizene ya nasil modellersiniz siz böyle.
Nokia'ya para ödemeden telefon üretmek çok zor bu devirde, UMTS'den tutunda kameraya kadar birçok konuda patentleri mevcut. Babasının hayrına geliştirmedi bu teknolojileri tabiki karşılığını alacaktır/isteyecektir.
Birçok kişi farkında değil; ama iletişim sektöründe gelişim çok yavaşladı. İnsanlar artık telefon alırken iletişim kalitesi neredeyse son kriter halinde. İşlemci, ram, rom, gpu, kamera, yazılım sürümü, güncellenme durumu vs. derken mevcut iletişimlerde sadece mobil internet ilerleme kaydediyor.
Akıllı telefon dışında kalan telefonlar kimin umurunda ki ? Nokia rakipleriyle eş değer fiyatlarda düşük seviyeli ve donanımlı telefonları satmaya çalıştığı için bu halde. Kendini yenileyip dönemin gereklerine ayak uydursaydı bu tablonun içinde kendini bulmazdı.
İlk telefonum Nokia ve neredeyse 5-6 ayda bir üst model çıkardıkça hep telefonumu yeniler nokia alırdım. Zaten o dönemlerde başka da telefon markası yoktu, Nokia en iyiydi her anlamda. Ne zaman Apple iPhone ile smartphone kavramını değiştirdi o zamandan beri Nokia doğru dürüst bir telefon çıkaramaz oldu.
Eskiden öncüyken şimdi takipçi ve taklitçi haline geldi esas sorun da burada. Rakiplerini kopyalamak yerine kendi yenilikler yapsa hem donanım hem yazılım anlamında üst düzey telefonlar üretse ve bunları rakiplerinden daha aşağı fiyata satarsa bu tablo değişir.
Umarım kendini toparlar ve smartphone pazarında güçlü bir konuma gelme yolunda çalışmalar yapar.
@Nessarien
Nokia zaten yeni akilli telefonlar ve yenilikci cihazlar yapti ve piyasaya surdu hatta ama bu gelisim elop tarafindan durduruldu. Tamamen WP hakimiyetine gireyi tercih etti
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