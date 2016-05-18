Nokia telefon bölümü resmen satılıyor

Bir süre önce Microsoft’un standart işletim sistemli telefonları için kullandığı Nokia ismini, Foxconn’a satacağı iddialar gündeme gelmişti. Sadece Nokia markası değil, cep telefonu bölümü komple Foxconn çatısı altına transfer oluyor.
Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre, toplamda 350 milyon dolar karşılığında Nokia cep telefonu bölümü, Foxconn ve HMD Global ortaklığına devredildi. Foxconn sadece donanım değil yazılım ve teknik servis hizmetlerini de bünyesine katacağını bildirdi.
Finlandiyalı Nokia’nın mobil cihaz bölümünü Microsoft’a satmasının ardından, hatırlanacağı üzere akıllı telefonlarda sadece Lumia ifadesi kalmıştı. Nokia markası ise gelişmekte olan ülke pazarlarındaki cep telefonlarında kullanılıyordu. Yılın ilk çeyreğinde 15 milyon adet satan Nokia telefonlar, Microsoft’u pek de memnun edememişti.Ayrıca Bkz. "Nokia ismi yine mi satılıyor?"
Foxconn, satış kapsamında Vietnam’daki Nokia üretim fabrikasını ve bölüm altında bulunan 4500 çalışanı da devralıyor. Bu çalışanların tamamı yeni firmalarında kalabilecek mi veya ne kadarıyla yollar ayrılacak şimdilik bilinmiyor.
Nokia ismini tamamen bünyesinden çıkaran Microsoft, Windows 10 mobil cihazları geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Bu da, yeni Lumia telefonlarının yolda olduğunu gösteriyor. Bazı kaynaklar, Lumia isminin de gelecek yıl Surface Phone olarak değiştirileceğini iddia ediyor.
http://www.phonearena.com/news/Microsoft-announces-agreement-to-sell-the-Nokia-feature-phone-division-to-Foxconn-for-350M_id81212 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
biz "acaba telefonun içinde ne kadar bir gelişme oldu?" diye sorgulayamazdık bile. çünkü bu adamlar bu rahatlığa, kolay paraya öyle bir alışmıştı ki, iphone (pardon beyler yasaklı kelime kullandım, android daha iyi haklısın sen arkadaşım ama ilk bu işi iPhone başlattı onu kabul edelim) çıkana kadar, inbox'ında 932948324 sms olduğunda hayvanlar gibi kasan, sms'leri mal gibi arka arkaya sıralayıp, gruplamayan, boylece sms trafiğini takip edemez hale getiren, bırak dokunmatik ekranı, içine işletim sistemi bile koyamayacağın derecede teknik olarak zayıf telefonları fahiş fiyatla yıllarca sattılar.
Okumak isteyen olursa diye;
2000'lerin başında piyasaya yeni yeni çıkmaya başladığında ericsson birbirinin aynı ama kaya gibi sağlam tek satırlı eşek kulağı kadar uzun antenli telefonlar çıkarıyordu. nokia 5110 çıkınca ericsson'un kimse yüzüne bakmadı.zira bu telefonun kapağı ve tuş takımı değiştirilebiliyor, geniş ekranında oyun oynanabiliyordu.
sonra millet deli gibi nokia almaya başladı. 2005 yılı gibi nokia 6600 ilk çıktığında milletin dibi düşmüştü.ama telefonun pek bi numarası yoktu. 10 saniye video çekebiliyordu .ama en acayip özelliği üzerindeki kızılötesi anteni sayesinde telefona özel bir program yükleyip televizyon kumandası niyetine kullanabiliyordu.o zamanlar motorola cem uzan'dan alamadığı paralar yüzünden türkiye pazarından çekilmişti. sony ericsson ise tek numarası mp3 kalitesi olan pirinç tanesi kadar tuşları olan telefonlar çıkarıyordu. samsung ise birbirinin aynı sürekli arıza veren saçma sapan kızaklı telefonlar çıkarıyordu.nokia tüm firmaların pazar paylarını kapmıştı o zamanlar. forumlarda deli gibi symbian uygulamaları paylaşılıyordu.
sonra ilk iphone çıktı, o sırada nokia'da nokia n95'i duyurmuştu. millet dalga geçiyordu öyle telefon mu olur hafıza kartı takılmıyor, bataryası çıkartılamıyor diye ilk iphone ile.sonra millet deli gibi nokia n95 almaya başladı.ön kamerası var olum bunun msn üzerinden görüntülü görüşme yapacaz diye.o zamanlar 3g'nin adı bile yoktu dikkatinizi çekerim. iphone alanlar ise forumlarda "dalga" konusu olmuştu.sonra iphone 3g çıktı, o sırada nokia nokia 5800'ı duyurdu. millet yine "dalga" geçiyordu deli gibi tonla para verip nokia 5800'ı aldılar ama bu telefonun ilk çıkan serisinin %80'i fabrikadan hatalı üretim çıkmıştı.kasasında açıklık olan mı ararsın yoksa, kafasına göre dokunmatiği kafayı yiyen mi...
millet ufaktan nokia'dan bıkmaya başlamıştı.o sırada yeni yeni android işletim sistemli telefonlar çıkmaya başladı. millet bu sefer android'e hücum etti.o zamana kadar kimsenin adını bile duymadığı htc para basmaya başladı. samsung ise android sayesinde telefon pazarını ele geçirdi. nokia ise hala inatla symbian gibi kabız bir işletim sisteminde diretiyordu.ama bunun en büyük sebebi microsoft'un gelecek planlarıydı. nokia baktı ki millet symbian'dan kaçıyor tuttu meego işletim sistemi için özel bir ekip kurdu ve nokia n9'u çıkardı.meego üzerinde düşülseydi her anlamda android'i "dövüp" atabilecek bir işletim sistemiydi. ama microsoft el altından baskı yapıp nokia'nın meego'dan vazgeçip meego ekibini işten çıkarmasını sağladı ve nokia n9 alanları tek başlarına bıraktı.nokia en son nokia 808'i çıkardı symbian işletim sistemli olarak.bu telefon sınırlı sayıda üretildi ve özel olarak işletim sistemi bu telefona stabil hale getirildi.zaten son symbian işletim sistemli telefon olmuştu.
microsoft yaptığı taktik ile nokia'nın başına kendi adamını geçirip değerini düşürdü ve satın alınacak uygun fiyata geldiğinde de satın aldı. elop başa geçtiğinde 48 milyar dolar olan şirketin piyasa değerini sadece 3 ay içinde yarı yarıya bir rekorla 24 milyara düşmüştür. geçen süre içinde bunu daha da düşüre düşüre 10 milyar doların altına indirmiştir ve nihayetinde de koskoca nokia'yı 7 milyar dolar gibi komik bir rakama satın almıştır. microsoft'un her zaman yaptığı şeydir bu. satın alacağı bir şirket varsa onun değerini düşürür sonra da satın alır. nokia da bunun kurbanı oldu. artık nokia resmen amerikalı bir şirket olmuştur. yazıklar olsun finlilere ellerindeki en değerli şeye sahip çıkmayı beceremediler elin amerikalısına kaptırdılar. 2 yıldır gayriresmi olarak amerikalıydı zaten. şimdi resmen amerikalı oldu. finlandiyalı nokia yok artık. biz o avrupalı nokia'yı seviyorduk. yazık oldu. mobil sektördeki tek avrupalı'yı da kaybettik. bi nevi son mohikandı. microsoft kadar oyunu bu kadar pis oynayan illet bir şirket yok. tebrikler microsoft!
Tabi yine reyize saygı beyler, hata yaptılar ama olur belki? Dk 89 top 3310'da kaleye doğru gidiyor reyiz
Puma tam silinecekken piyasadan, kırmızı puma'yı çıkarmıştı da zamanında çemberden dönmüştü nike'a teslim etmemişti bizi. darısı nokia'nın başına.
hadi be 3310! dakika 89, oralardan güzel vurursun..
Uzatmaya götür bari maçı be...
Edit büdüt: Sene 2011 civarı sanırsam N8cilerle kavga ederdik; S2den iyi derlerdi N8. Anna beklediler, belle beklediler geldi bişey değişmedi bence. Bende de N8 vardı o dönem. Ama hep bir hayalim vardı beyler.
O zaman ki iPhone 4 donanımı 1ghz A4 işlemci 512 mb ramdi yamulmuyorsam. Hep dedim içimden; "ula nokia koy şuna bi cortex 1 ghz 512 mb bide Android ak git ya (ama Nasıl içkiliyim Nasıl içkiliyim) olmadı tabi. Aynı şeyi yapan i9000 (Galaxy S) sayesinde Samsung rekor kırdı ...
Dipnot: iş bu girdi de hatalar olabilir telefondan yazılmıştır, bilgi hatasıda olabilir o da mümkün yarın öbür gün kim 500 bine çıkarsanız bu bilgilere güvenmeyin sorumluluk kabul etmem. Oldu da güvendiniz bi 3310'unuzu alırım.
Sevgiler.