Nokia telefon bölümü resmen satılıyor

Bir süre önce Microsoft’un standart işletim sistemli telefonları için kullandığı Nokia ismini, Foxconn’a satacağı iddialar gündeme gelmişti. Sadece Nokia markası değil, cep telefonu bölümü komple Foxconn çatısı altına transfer oluyor.

Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre, toplamda 350 milyon dolar karşılığında Nokia cep telefonu bölümü, Foxconn ve HMD Global ortaklığına devredildi. Foxconn sadece donanım değil yazılım ve teknik servis hizmetlerini de bünyesine katacağını bildirdi.

Finlandiyalı Nokia’nın mobil cihaz bölümünü Microsoft’a satmasının ardından, hatırlanacağı üzere akıllı telefonlarda sadece Lumia ifadesi kalmıştı. Nokia markası ise gelişmekte olan ülke pazarlarındaki cep telefonlarında kullanılıyordu. Yılın ilk çeyreğinde 15 milyon adet satan Nokia telefonlar, Microsoft’u pek de memnun edememişti.

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"Nokia ismi yine mi satılıyor?"

Foxconn, satış kapsamında Vietnam’daki Nokia üretim fabrikasını ve bölüm altında bulunan 4500 çalışanı da devralıyor. Bu çalışanların tamamı yeni firmalarında kalabilecek mi veya ne kadarıyla yollar ayrılacak şimdilik bilinmiyor.

Nokia ismini tamamen bünyesinden çıkaran Microsoft, Windows 10 mobil cihazları geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Bu da, yeni Lumia telefonlarının yolda olduğunu gösteriyor. Bazı kaynaklar, Lumia isminin de gelecek yıl Surface Phone olarak değiştirileceğini iddia ediyor.

İşin ilginç tarafı ise, Nokia ve HMD Global firmalarının da 10 yıllık bir lisans anlaşmasına varmış olması. HDM Global firması, Nokia markası altında telefon ve tablet satışları yapacak. Nokia'nın N1 adındaki Android tabletini de HMD Global desteğiyle piyasaya sürmüştü.

Microsoft ile yapılan anlaşma gereği, bir süre Nokia'nın hali hazırda doğrudan kendi markasını kullanma imkanı bulunmuyor. Bu bakımdan Nokia, stratejik destek sağlayarak HMD Global'in mobil cihaz geliştirmesine katkıda bulunacak. HMD Global de yaptığı satışlardan Nokia'ya lisans bedeli ödeyecek.