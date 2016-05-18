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Nokia telefon bölümü resmen satılıyor

Nokia’nın mobil cihazlar bölümü ve isim hakkı Microsoft’a satıldığında, akıllı telefon pazarında dengelerin değişeceği düşünülüyordu ancak işler hiç de beklendiği gibi olmadı.
3 yıl
16,2b
1
43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Microsoft’un standart işletim sistemli telefonları için kullandığı Nokia ismini, Foxconn’a satacağı iddialar gündeme gelmişti. Sadece Nokia markası değil, cep telefonu bölümü komple Foxconn çatısı altına transfer oluyor.

Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre, toplamda 350 milyon dolar karşılığında Nokia cep telefonu bölümü, Foxconn ve HMD Global ortaklığına devredildi. Foxconn sadece donanım değil yazılım ve teknik servis hizmetlerini de bünyesine katacağını bildirdi. 

Finlandiyalı Nokia’nın mobil cihaz bölümünü Microsoft’a satmasının ardından, hatırlanacağı üzere akıllı telefonlarda sadece Lumia ifadesi kalmıştı. Nokia markası ise gelişmekte olan ülke pazarlarındaki cep telefonlarında kullanılıyordu. Yılın ilk çeyreğinde 15 milyon adet satan Nokia telefonlar, Microsoft’u pek de memnun edememişti.

Ayrıca Bkz. "Nokia ismi yine mi satılıyor?"

Foxconn, satış kapsamında Vietnam’daki Nokia üretim fabrikasını ve bölüm altında bulunan 4500 çalışanı da devralıyor. Bu çalışanların tamamı yeni firmalarında kalabilecek mi veya ne kadarıyla yollar ayrılacak şimdilik bilinmiyor.

Nokia ismini tamamen bünyesinden çıkaran Microsoft, Windows 10 mobil cihazları geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Bu da, yeni Lumia telefonlarının yolda olduğunu gösteriyor. Bazı kaynaklar, Lumia isminin de gelecek yıl Surface Phone olarak değiştirileceğini iddia ediyor. 

İşin ilginç tarafı ise, Nokia ve HMD Global firmalarının da 10 yıllık bir lisans anlaşmasına varmış olması. HDM Global firması, Nokia markası altında telefon ve tablet satışları yapacak. Nokia'nın N1 adındaki Android tabletini de HMD Global desteğiyle piyasaya sürmüştü. 
Microsoft ile yapılan anlaşma gereği, bir süre Nokia'nın hali hazırda doğrudan kendi markasını kullanma imkanı bulunmuyor. Bu bakımdan Nokia, stratejik destek sağlayarak HMD Global'in mobil cihaz geliştirmesine katkıda bulunacak. HMD Global de yaptığı satışlardan Nokia'ya lisans bedeli ödeyecek. 
 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-announces-agreement-to-sell-the-Nokia-feature-phone-division-to-Foxconn-for-350M_id81212 Yorum Yaz
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Silent Guardian 3 yıl en beğenilen
93284 yıl boyunca, orasını burasını değiştirip, içini aynı tutup, hayvanlar gibi pahalı telefonları kaktırdı bu nokia denen şirket. (Hiç kibarlık edemicem beyler, kimse alınmasın zaten forumda kullananı var mı hala bilemem)

biz "acaba telefonun içinde ne kadar bir gelişme oldu?" diye sorgulayamazdık bile. çünkü bu adamlar bu rahatlığa, kolay paraya öyle bir alışmıştı ki, iphone (pardon beyler yasaklı kelime kullandım, android daha iyi haklısın sen arkadaşım ama ilk bu işi iPhone başlattı onu kabul edelim) çıkana kadar, inbox'ında 932948324 sms olduğunda hayvanlar gibi kasan, sms'leri mal gibi arka arkaya sıralayıp, gruplamayan, boylece sms trafiğini takip edemez hale getiren, bırak dokunmatik ekranı, içine işletim sistemi bile koyamayacağın derecede teknik olarak zayıf telefonları fahiş fiyatla yıllarca sattılar.

Okumak isteyen olursa diye;


2000'lerin başında piyasaya yeni yeni çıkmaya başladığında ericsson birbirinin aynı ama kaya gibi sağlam tek satırlı eşek kulağı kadar uzun antenli telefonlar çıkarıyordu. nokia 5110 çıkınca ericsson'un kimse yüzüne bakmadı.zira bu telefonun kapağı ve tuş takımı değiştirilebiliyor, geniş ekranında oyun oynanabiliyordu.

sonra millet deli gibi nokia almaya başladı. 2005 yılı gibi nokia 6600 ilk çıktığında milletin dibi düşmüştü.ama telefonun pek bi numarası yoktu. 10 saniye video çekebiliyordu .ama en acayip özelliği üzerindeki kızılötesi anteni sayesinde telefona özel bir program yükleyip televizyon kumandası niyetine kullanabiliyordu.o zamanlar motorola cem uzan'dan alamadığı paralar yüzünden türkiye pazarından çekilmişti. sony ericsson ise tek numarası mp3 kalitesi olan pirinç tanesi kadar tuşları olan telefonlar çıkarıyordu. samsung ise birbirinin aynı sürekli arıza veren saçma sapan kızaklı telefonlar çıkarıyordu.nokia tüm firmaların pazar paylarını kapmıştı o zamanlar. forumlarda deli gibi symbian uygulamaları paylaşılıyordu.
sonra ilk iphone çıktı, o sırada nokia'da nokia n95'i duyurmuştu. millet dalga geçiyordu öyle telefon mu olur hafıza kartı takılmıyor, bataryası çıkartılamıyor diye ilk iphone ile.sonra millet deli gibi nokia n95 almaya başladı.ön kamerası var olum bunun msn üzerinden görüntülü görüşme yapacaz diye.o zamanlar 3g'nin adı bile yoktu dikkatinizi çekerim. iphone alanlar ise forumlarda "dalga" konusu olmuştu.sonra iphone 3g çıktı, o sırada nokia nokia 5800'ı duyurdu. millet yine "dalga" geçiyordu deli gibi tonla para verip nokia 5800'ı aldılar ama bu telefonun ilk çıkan serisinin %80'i fabrikadan hatalı üretim çıkmıştı.kasasında açıklık olan mı ararsın yoksa, kafasına göre dokunmatiği kafayı yiyen mi...


millet ufaktan nokia'dan bıkmaya başlamıştı.o sırada yeni yeni android işletim sistemli telefonlar çıkmaya başladı. millet bu sefer android'e hücum etti.o zamana kadar kimsenin adını bile duymadığı htc para basmaya başladı. samsung ise android sayesinde telefon pazarını ele geçirdi. nokia ise hala inatla symbian gibi kabız bir işletim sisteminde diretiyordu.ama bunun en büyük sebebi microsoft'un gelecek planlarıydı. nokia baktı ki millet symbian'dan kaçıyor tuttu meego işletim sistemi için özel bir ekip kurdu ve nokia n9'u çıkardı.meego üzerinde düşülseydi her anlamda android'i "dövüp" atabilecek bir işletim sistemiydi. ama microsoft el altından baskı yapıp nokia'nın meego'dan vazgeçip meego ekibini işten çıkarmasını sağladı ve nokia n9 alanları tek başlarına bıraktı.nokia en son nokia 808'i çıkardı symbian işletim sistemli olarak.bu telefon sınırlı sayıda üretildi ve özel olarak işletim sistemi bu telefona stabil hale getirildi.zaten son symbian işletim sistemli telefon olmuştu.


microsoft yaptığı taktik ile nokia'nın başına kendi adamını geçirip değerini düşürdü ve satın alınacak uygun fiyata geldiğinde de satın aldı. elop başa geçtiğinde 48 milyar dolar olan şirketin piyasa değerini sadece 3 ay içinde yarı yarıya bir rekorla 24 milyara düşmüştür. geçen süre içinde bunu daha da düşüre düşüre 10 milyar doların altına indirmiştir ve nihayetinde de koskoca nokia'yı 7 milyar dolar gibi komik bir rakama satın almıştır. microsoft'un her zaman yaptığı şeydir bu. satın alacağı bir şirket varsa onun değerini düşürür sonra da satın alır. nokia da bunun kurbanı oldu. artık nokia resmen amerikalı bir şirket olmuştur. yazıklar olsun finlilere ellerindeki en değerli şeye sahip çıkmayı beceremediler elin amerikalısına kaptırdılar. 2 yıldır gayriresmi olarak amerikalıydı zaten. şimdi resmen amerikalı oldu. finlandiyalı nokia yok artık. biz o avrupalı nokia'yı seviyorduk. yazık oldu. mobil sektördeki tek avrupalı'yı da kaybettik. bi nevi son mohikandı. microsoft kadar oyunu bu kadar pis oynayan illet bir şirket yok. tebrikler microsoft!

Tabi yine reyize saygı beyler, hata yaptılar ama olur belki? Dk 89 top 3310'da kaleye doğru gidiyor reyiz

Puma tam silinecekken piyasadan, kırmızı puma'yı çıkarmıştı da zamanında çemberden dönmüştü nike'a teslim etmemişti bizi. darısı nokia'nın başına.

hadi be 3310! dakika 89, oralardan güzel vurursun..

Uzatmaya götür bari maçı be...

Edit büdüt: Sene 2011 civarı sanırsam N8cilerle kavga ederdik; S2den iyi derlerdi N8. Anna beklediler, belle beklediler geldi bişey değişmedi bence. Bende de N8 vardı o dönem. Ama hep bir hayalim vardı beyler.
O zaman ki iPhone 4 donanımı 1ghz A4 işlemci 512 mb ramdi yamulmuyorsam. Hep dedim içimden; "ula nokia koy şuna bi cortex 1 ghz 512 mb bide Android ak git ya (ama Nasıl içkiliyim Nasıl içkiliyim) olmadı tabi. Aynı şeyi yapan i9000 (Galaxy S) sayesinde Samsung rekor kırdı ...

Dipnot: iş bu girdi de hatalar olabilir telefondan yazılmıştır, bilgi hatasıda olabilir o da mümkün yarın öbür gün kim 500 bine çıkarsanız bu bilgilere güvenmeyin sorumluluk kabul etmem. Oldu da güvendiniz bi 3310'unuzu alırım.

Sevgiler.
93284 yıl boyunca, orasını burasını değiştirip, içini aynı tutup, hayvanlar gibi pahalı telefonları kaktırdı bu nokia denen şirket. (Hiç kibarlık edemicem beyl...
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3 Yanıt Yanıtla +64
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mkyb 3 yıl
Ekşi sözlükteki benim entryi paylaşmıssın. En azından kaynak belirtebilirdin.
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Uçan Fin 3 yıl
Kaliteli ilgi çekici modellerle gelirse efsane küllerinden doğabilir..
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astegon 2 yıl
Mobil cihazlardaki saturasyon çok yüksek seviyelerde. Doygunluk var.

Artık yeni cihazlar da "büyük" ve "devrimsel" yenilikler getirmiyor.

Nokia getirse ne olacak ki. Hemen eşdeğer bir cihaz var karşısında. Oysa Nokia'nın "NOKIA" olduğu zamanlarda rakipleri tel tel dökülüyordu.

Daha yeni mezara koyduğumuz Amazon Fire Phone var taze taze.

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kırmızıbey 3 yıl
Ne nokıa bea satıl satıl bitmiyor
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istanbulsm 3 yıl
Yahu şu markayı kim alıyorsa alsın artık bitsin şu zulüm.

Bi Android telefon yapacaksınız amma süründürdünüz
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Roark 3 yıl
aklı olsa vestel satın alır. bari markadan dolayı bi satış rakamı yakalar. boş boş para harcacamış olurlar.
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aventus43 3 yıl
Nokia oldu nokta...
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istek6 3 yıl
Yazık oldu.güzel bir şekilde hatırlayacağım nokia yı
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mtnei 3 yıl
Nokia amiral gemisi bekleyenler diye konu mu açsak napsak?
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Cihat_, 3 yıl
nokia'nın eskiden bir imajı vardı 10 telefondan abartmıyorum 8 tanesi nokia markaydı sağlamlığıyla,işlevselliğiyle bilinirdi fakat bu imajı microsoft windows phone ile berbat etti ne uygulama geldi doğru düzgün ne de iyi bir görsel arayüz geldi, son 5 yıl içerisinde nokia çok kötü bir imaj sergiledi, şuan halka sor nokia telefon alır mısınız diye çoğu lumia alınmaz vs. . diyecekler (microsofta satıldığını bile bilmiyor çoğu kişi) haklılar da, bu saatten sonra da niye o markayı satın almışlar anlamış değilim

Belki meego işletim sistemini güzelce geliştirseydi bugün ki androidin yerini meego alabilirdi ama onu da yapmadılar neyse

Bence nokia markası batan bir gemidir ve o gemi tekrar suyun yüzüne çıkmaz diye tahmin ediyorum, efsanedir efsane kalacak benim için.


ayrıca güzel yazı
@Yandex
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aventus43 3 yıl
Bir zamanlarin stari eriye eriye 350 milyon$ a kadar dusmus vay babam vay....gerci urettigi birseyde kalmadi
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Lopexia 3 yıl
Yandex
Ekşi sözlükteki benim entryi paylaşmıssın. En azından kaynak belirtebilirdin.

Ayıp oluyor ama lütfen. Kaynak belirtmek Ekrem ve Samet'e göre değil.
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Crashlone 3 yıl
nokia.ly/...
Nokia kendi sitesinden bile duyurdu haber çok yanlış yapılmış...Nokia Android sistemli telefonlar ile geri dönüyor...
Microsoft'un eline yüzüne bulaştırdığı Nokia ismi finli sahibine geri döndü diye yapsanız...
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