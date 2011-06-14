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Nokia ve Apple arasında süren patent davaları sona eriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,1b
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14
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının iki önemli ismi arasında 2009'un Ekim ayında başlayan ve karşı davalar ile artan patent savaşı sonunda sona eriyor. Reuters'in haberine göre Apple, Nokia ile patent lisans anlaşmasına vardı.

Reuters'de yer alan açıklamada varmış olunan anlaşma neticesinde iki firma arasında Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda görüşülen şikayetlerde uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşmanın mali yapısı gereği Apple, Nokia'a tek seferlik ödemenin yanı sıra devam eden gayrimaddi hak kapsamında ödemeler yapacak.

Nokia'nın tepe yöneticisi Stephen Elop, Apple ile vardıkları anlaşma sonucu yaptığı değerlendirmede Apple'ın patentlerini lisanslayan firmalar arasına katılmasından oldukça memnun olduklarını dile getirirken; bu anlaşmanın Nokia'nın patent portföyünü gözler önüne koyduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca Nokia'nın son 20 senede araştırma ve geliştirme çalışmaları için yaklaşık 43 milyar avro harcadığı ve bu çalışmaların sonucu olarak 10000'i aşkın patent ailesi ile telekomünikasyon endüstrisinin en güçlü ve en geniş fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu vurgunlandı.


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SiR MaNiaC 8 yıl en beğenilen
yok canım her şeyi apple buldu. Yalandır yalan. Apple teknolojinin öncüsüdür.Falan filan...
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Pardus Linux 8 yıl
Boşuna dememişler "Dinsizin hakkından imansız gelir." diye Apple sen misin herkese dava açan müstahak sana...[>:]
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panelci 8 yıl
Süpersin nokia,birde ileride Adam gibi akilli telefon yapabilirsen asarsin kendini

Edit:platformumuz yaniyor baslikli nokia demeci(nokia CEOsundan)
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DarkEnergy 8 yıl
Nokia kullanmamama ve satis politikalarini sevmememe ragmen sunu rahatlikla soyleyebilirim mobil sektorun en buyugu Nokia'dir. Ancak buyuklugunu korumak istiyorsa, ovundugu patentlerinin yani sira ovunebilecegi telefonlarda cikarmalidir.
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Batuist 8 yıl
bu devirde ne düşünsen birileri senden önce düşünmüş oluyor ve bunun için para ödemek zorunda kalıyorsun.. bigün bi cihaz yapsak elimizde patlıcak, satıp para kazanacağımıza birilerine para ödemek zorunda kalıcaz gibime geliyor.
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tunlab 8 yıl
20 yillik tek devmis babamin 8110 a tonla para verdigi zamanlarida biliyoruz o firma halen i4 kadar pahali telefonlar satiyor ama iphone a yetisebilirmi birde madem konu eskilikse ios android denen seyden daha eskidir guncellemesi kopyaymis asil diger firmalar apple taklididir bknz:iphone, ipad... artik devir elmanin devridir siz burda istediginiz kadar konusun, her zaman icin kalite kazanir.
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patrain 8 yıl
Al PaC
İş Nokia ya sövmeye gelince konular yorumdan geçilmiyor. Gel gör ki buraya kimse birşey yazmıyor/yazamıyor.

ağzından bal damlıyor kardeşim. Şu anki genel olarak telefonlar da olan özelliklerin çoğu zaten nokia ya ait.
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Faux Carnival 8 yıl
Çok konuşanın sonu... Önüne gelene dava aç çocuk gibi. Sonra git Android'in birebir kopyası güncelleme çıkar. Dava açtıklarının biri telefon dünyasının 20 yıllık tek devi, öbürü bir numaralı komponent sağlayıcın.
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alpa07 8 yıl
43 milyar euro harcamışlar patent için
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Al PaC 8 yıl
İş Nokia ya sövmeye gelince konular yorumdan geçilmiyor. Gel gör ki buraya kimse birşey yazmıyor/yazamıyor.
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SiR MaNiaC 8 yıl en beğenilen
yok canım her şeyi apple buldu. Yalandır yalan. Apple teknolojinin öncüsüdür.Falan filan...
Yanıtla +5
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Pardus Linux 8 yıl
Boşuna dememişler "Dinsizin hakkından imansız gelir." diye Apple sen misin herkese dava açan müstahak sana...[>:]
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goldenstate 8 yıl
adam haklı beyler dağılın
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umutarslan.com 8 yıl
MAVİT
nokıa yakında sadece patent dağıtan bir firma haline gelecek zaten

bu onlar için iyi ama bizim için kötü olur.adamlar bulmuş icat etmiş saygı göstermeliyiz. yoksa nokiada iosu alır kendi telefonuna kurabilir.herşey patentlerle yürüyor.
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