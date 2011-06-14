Nokia ve Apple arasında süren patent davaları sona eriyor

Teknoloji dünyasının iki önemli ismi arasında 2009'un Ekim ayında başlayan ve karşı davalar ile artan patent savaşı sonunda sona eriyor. Reuters'in haberine göre Apple, Nokia ile patent lisans anlaşmasına vardı.

Reuters'de yer alan açıklamada varmış olunan anlaşma neticesinde iki firma arasında Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda görüşülen şikayetlerde uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşmanın mali yapısı gereği Apple, Nokia'a tek seferlik ödemenin yanı sıra devam eden gayrimaddi hak kapsamında ödemeler yapacak.

Nokia'nın tepe yöneticisi Stephen Elop, Apple ile vardıkları anlaşma sonucu yaptığı değerlendirmede Apple'ın patentlerini lisanslayan firmalar arasına katılmasından oldukça memnun olduklarını dile getirirken; bu anlaşmanın Nokia'nın patent portföyünü gözler önüne koyduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca Nokia'nın son 20 senede araştırma ve geliştirme çalışmaları için yaklaşık 43 milyar avro harcadığı ve bu çalışmaların sonucu olarak 10000'i aşkın patent ailesi ile telekomünikasyon endüstrisinin en güçlü ve en geniş fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu vurgunlandı.