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Nokia ve Çinli OPPO arasında patent lisans anlaşması imzalandı

T-Mobile, Huawei ve Xiaomi gibi devlerle stratejik ortaklıklar kuran Nokia bu kez Çinli teknoloji devi OPPO ile bir patent anlaşması yaptı. Önemli gelişme ile ilgili detaylar haberimizde...
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia daha önce diğer teknoloji devleri ile bir kaç stratejik ortaklık gerçekleştirmişti. Finlandiya merkezli şirket geçtiğimiz dönemde T-Mobile ile bir araya gelerek 3.5 milyar dolarlık 5G ağ anlaşması yaptı. Nokia ayrıca Huawei ile bir başka çok yıllık anlaşma imzaladı ve IoT, AR/VR teknolojileri konusunda Xiaomi ile işbirliğine gitti.
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Büyük akıllı telefon üreticileri önümüzdeki yıl 5G destekli akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yani 5G teknolojisinin hayatımıza girmesi an meselesi. T-Mobile'ın Baş Teknoloji Yöneticisi Neville Ray bu bağlamda yaptığı açıklamada "Harcadığımız her dolar 5G dolarıdır" diyerek Nokia ile yaptıkları anlaşmanın önemine dikkat çekmişti.

OPPO da Nokia patentlerinden faydalanacak

Nokia bu kez de hızla yükselen Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO ile bir başka patent lisans anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşmaya göre OPPO, Nokia adı altındaki lisansları kullanmak için Finlandiyalı şirkete ödeme yapacak.
Nokia Technologies Başkanı Maria Varsellona konuyla ilgili yaptığı açıklamada akıllı telefon sektörünün liderlerinden biri olan OPPO ile yaptıkları anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2018/11/26/nokia-and-chinas-oppo-sign-patent-license-agreement/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 5 ay
Huawei, Xiaomi ve Oppo bu işten memnunsa bir sıkıntı yok bence. Nokia'nın dördekadar şirketle anlaşma hakkı var tabii diğer şirketlerin rızasıyla 😂😂😂
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