Nokia ve Çinli OPPO arasında patent lisans anlaşması imzalandı

Nokia daha önce diğer teknoloji devleri ile bir kaç stratejik ortaklık gerçekleştirmişti. Finlandiya merkezli şirket geçtiğimiz dönemde T-Mobile ile bir araya gelerek 3.5 milyar dolarlık 5G ağ anlaşması yaptı. Nokia ayrıca Huawei ile bir başka çok yıllık anlaşma imzaladı ve IoT, AR/VR teknolojileri konusunda Xiaomi ile işbirliğine gitti.

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Büyük akıllı telefon üreticileri önümüzdeki yıl 5G destekli akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yani 5G teknolojisinin hayatımıza girmesi an meselesi. T-Mobile'ın Baş Teknoloji Yöneticisi Neville Ray bu bağlamda yaptığı açıklamada "Harcadığımız her dolar 5G dolarıdır" diyerek Nokia ile yaptıkları anlaşmanın önemine dikkat çekmişti.

OPPO da Nokia patentlerinden faydalanacak

Nokia bu kez de hızla yükselen Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO ile bir başka patent lisans anlaşması imzaladığını açıkladı. Anlaşmaya göre OPPO, Nokia adı altındaki lisansları kullanmak için Finlandiyalı şirkete ödeme yapacak.

Nokia Technologies Başkanı Maria Varsellona konuyla ilgili yaptığı açıklamada akıllı telefon sektörünün liderlerinden biri olan OPPO ile yaptıkları anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2018/11/26/nokia-and-chinas-oppo-sign-patent-license-agreement/