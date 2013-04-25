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Nokia, yeni Lumia cihazlarını 14 Mayıs tarihli Londra etkinliğinde duyuracak

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi 2013'ün seçkin katılımcılarının beğenisine sunulduğu ileri sürülen Nokia'nın yeni üst düzey akıllı telefonu artık tüm dünyanın karşısına çıkmak için hazır. Tecrübeli mobil cihaz üreticisi, İngiltere'nin Londra şehrinde düzenleyeceği büyüm tanıtım için hazırladığı davetiyeleri bugün basın mensuplarına dağıtmaya başladı. "Nokia Lumia hikayesi devam ediyor."sloganıyla davetlileri neyin beklediği hususunda bilgilendiren Nokia, basın etkinliği için rakibi Blackberry'nin 14-16 Mayıs'ta Orlando'daki BlackBerry Live ve Google'ın San Francisco'da organize ettiği başlangıç tarihi 15 Mayıs olan Google I/O 2013 konferansına yakın bir zaman dilimi seçmiş.  
Nokia, yeni Lumia cihazlarını 14 Mayıs tarihli Londra etkinliğinde duyuracak
Lumia serisine mensup yeni nesil bir aygıtın tanıtılacağı biliniyor olsa da, teknoloji dünyasını nasıl ürün ya da ürünlerin beklediğini kestirmek oldukça güç. Son birkaç aydır aralıksız devam eden söylentiler, alüminyum kasaya sahip ilk Lumia'nın yolda olduğunu işaret ederken; firmanın kıdemli yöneticileri 41MP'lik Pureview kamera sensörünü bünyesinde barındıran Windows Phone işletim sistemli bir ürünün geliştirilmekte olduğunu birkaç kez dile getirmiş ve bu açıklamalarla alakalı çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Nokia EOS, Lumia Pureview gibi isimlerle alınan 808 ile aynı sensöre sahip çözümün ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. Öte yandan kısa süre önce basın görselleri yayınlanan Lumia 928 modelli Verizon Wireless operatörüne özel mobil telefonun uluslararası versiyonunun sergilenebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte Catwalk kod adıyla uzun süredir gündemi meşgul eden alüminyum kasalı aygıtın da bu etkinlikte ilk resmi görüntülerini vermesi mümkün.
14 Mayıs'taki organizasyon hakkında ilerleyen haftalarda daha detaylı paylaşımların gerçekleştirilmesi bekleniyor. BlackBerry ve Google gibi güçlü rakipleriyle aynı dönemde bir etkinlik düzenleyen sektörün eski liderinin bu tarihte sıradan bütçe dostu çözümler yerine, en üst seviye modelleriyle basının karşısına çıkacağı ihtimali ağır basıyor. 

http://allthingsd.com/20130425/nokia-plans-may-14-london-event-to-talk-about-its-next-windows-phones/ Yorum Yaz
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eP_362 6 yıl en beğenilen
41 MP PureView kamera+Xenon flaş+LED flaş, 1080p ekran, güçlü bir batarya+incelik ve WP 8.1 istiyoruz. Çok mu şey istiyoruz
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xconnect 6 yıl
Nedense bizler emektar üretici Nokia yı diriltmek istiyoruz. Beklentileri yukarı çekip donanıma abanmasını istiyoruz. İyilik yaparak eski günlerine geri döndürmek ve rekabetin verdiği ivme ile hem fiyatlar düşsün hem de yenilikçi isteklerimiz ile diğer markaları ataletten kurtarmak istiyoruz. Biraz da yüksek rakamlar çeken markalara göz dağı vermek istiyoruz.
Bu düşünce sadece biz Türkler dışında varsa ben ne olayım. Bizden başka böyle naif bir millet olamaz.
Nedense bizler emektar üretici Nokia yı diriltmek istiyoruz. Beklentileri yukarı çekip donanıma abanmasını istiyoruz. İyilik yaparak eski günlerine geri döndürm...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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ogkasa 6 yıl
memoseler
PlayMakers
memoselerLumia serisini uçuşa geçirebilir. Şahsen ben41MP kamera1080p ekranDaha hafif ve ince tasarım. 8 çekirdekli işlemci2gb ram Olduğu takdirde alacağım.
Biri arkadaşa Windows phonelarda 8 cekırdegın ve 2 gb ram in gereksizliğini anlatsın.
1080p ekranda 4k videoyu çift çekirdekli işlemci ve 1gb ram ile açta konuş. Veya 1080p de 60 fps kayıt yap. Onuda geçtim 41MP lik fotoğraflardan brust shot çekim yap.

sana bi imac alalım bilader 30k video izler, adamların bacaklarındaki tüyleri görür, tahrik olursun
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drboybeyi 6 yıl
bir süre önce eşime lumia 820 aldım..ben note kullanıyorum arada dağlar kadar fark var hız stabilite görsellik anlamında..navisyon bile lumia almak için bir neden...biraz daha ince 820 kasasına benzer bir lumia çok ses getirir...
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Dogu-E 6 yıl drboybeyi
drboybeyi
bir süre önce eşime lumia 820 aldım..ben note kullanıyorum arada dağlar kadar fark var hız stabilite görsellik anlamında..navisyon bile lumia almak için bir neden...biraz daha ince 820 kasasına benzer bir lumia çok ses getirir...

Bahsettiğiniz telefon lumia 720... 920 almasaydım mutlaka alırdım...
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xconnect 6 yıl
Nedense bizler emektar üretici Nokia yı diriltmek istiyoruz. Beklentileri yukarı çekip donanıma abanmasını istiyoruz. İyilik yaparak eski günlerine geri döndürmek ve rekabetin verdiği ivme ile hem fiyatlar düşsün hem de yenilikçi isteklerimiz ile diğer markaları ataletten kurtarmak istiyoruz. Biraz da yüksek rakamlar çeken markalara göz dağı vermek istiyoruz.
Bu düşünce sadece biz Türkler dışında varsa ben ne olayım. Bizden başka böyle naif bir millet olamaz.
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danGerfuLL 6 yıl xconnect
xconnect
Nedense bizler emektar üretici Nokia yı diriltmek istiyoruz. Beklentileri yukarı çekip donanıma abanmasını istiyoruz. İyilik yaparak eski günlerine geri döndürmek ve rekabetin verdiği ivme ile hem fiyatlar düşsün hem de yenilikçi isteklerimiz ile diğer markaları ataletten kurtarmak istiyoruz. Biraz da yüksek rakamlar çeken markalara göz dağı vermek istiyoruz.
Bu düşünce sadece biz Türkler dışında varsa ben ne olayım. Bizden başka böyle naif bir millet olamaz.

Bunu bizimle bagdastirmaniz cok dogru olmamis.

Zira 920'yi 1649 TL ile piyasaya surmeleri, guzel tasarim, iyi kamera, kaliteli bir kasa, yeni windows surumu, Nokia uygulamalari vs. gibi sebeplerden oturu dikkat cekti. Bu saatten sonra da bu dikkati muhafaza etmeleri hatta artirmalari gerekiyor.
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General. 6 yıl
Arkadaşlar Nokia ile birlikte Windows Phone 8 de yeni yazılım sürümü veya eksiklerin giderilmesi adına bir duyuru olacakmı acaba
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wustti 6 yıl
yahu yazmayım diyorum dayanamıyorum işletim sistemi donanım istemiyor olabilir ama uygulamalar ve farklılık getiren özellikler istiyor o zaman sadece kamerayı koyup geçsin nokia biraz mantıklı düşünün ayrıca donanım ne kadar iyi olursa gelecekte o kadar güncelleme alır ama doğru cihaz kaldırsa bile ms bi şekilde yüz üstü bırakıyor.
umarım nokia güzel bişey çıkarıp rekabete ortak olur gerçi hepsi anlaşmış durumda en dandirik üretici bile 2000tl seviyesinden giriyor piyasaya nokia bunu yapmasa daha iyi satışlar yapabilir.
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mert1907 6 yıl
Şu bu donanım diye bişey beklememek lazım. Dengeli olsun, stabil çalışsın, güncelleme desteği alsın diye bakmalı.
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wampaa 6 yıl mert1907
mert1907

Şu bu donanım diye bişey beklememek lazım. Dengeli olsun, stabil çalışsın, güncelleme desteği alsın diye bakmalı.

İlaveten kişisel özelleştirmeler htc one gibi olsun.
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revelax 6 yıl
samsunga diyorlardı paso telefon çıkarıyor diye nokia napıyor suan paso telefon .... bu tasarım bu uyduruk renklerle boşa cabalıyor
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orientem 6 yıl
8 çekirdek beklemeyin ve bence yam tersi 1080p hatasına düşmemiş olmasını umun şuan bu hataya düşmeyen bi xiaomi var
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onsos1100 6 yıl
inşallah full hd olmaz. şöyle
iyi işlemci
iyi ekran
sağlam bir tasarım yeter zaten.
nokia bakalım yeni teknolojiler sunacak mı?
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.:asci:. 6 yıl
bizim telefonlar hikaye :)
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mater33 6 yıl
merak ediyorum gercekten
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