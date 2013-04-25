Nokia, yeni Lumia cihazlarını 14 Mayıs tarihli Londra etkinliğinde duyuracak

Geçtiğimiz Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi 2013'ün seçkin katılımcılarının beğenisine sunulduğu ileri sürülen Nokia'nın yeni üst düzey akıllı telefonu artık tüm dünyanın karşısına çıkmak için hazır. Tecrübeli mobil cihaz üreticisi, İngiltere'nin Londra şehrinde düzenleyeceği büyüm tanıtım için hazırladığı davetiyeleri bugün basın mensuplarına dağıtmaya başladı. "Nokia Lumia hikayesi devam ediyor."sloganıyla davetlileri neyin beklediği hususunda bilgilendiren Nokia, basın etkinliği için rakibi Blackberry'nin 14-16 Mayıs'ta Orlando'daki BlackBerry Live ve Google'ın San Francisco'da organize ettiği başlangıç tarihi 15 Mayıs olan Google I/O 2013 konferansına yakın bir zaman dilimi seçmiş.

Lumia serisine mensup yeni nesil bir aygıtın tanıtılacağı biliniyor olsa da, teknoloji dünyasını nasıl ürün ya da ürünlerin beklediğini kestirmek oldukça güç. Son birkaç aydır aralıksız devam eden söylentiler, alüminyum kasaya sahip ilk Lumia'nın yolda olduğunu işaret ederken; firmanın kıdemli yöneticileri 41MP'lik Pureview kamera sensörünü bünyesinde barındıran Windows Phone işletim sistemli bir ürünün geliştirilmekte olduğunu birkaç kez dile getirmiş ve bu açıklamalarla alakalı çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Nokia EOS, Lumia Pureview gibi isimlerle alınan 808 ile aynı sensöre sahip çözümün ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. Öte yandan kısa süre önce basın görselleri yayınlanan Lumia 928 modelli Verizon Wireless operatörüne özel mobil telefonun uluslararası versiyonunun sergilenebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte Catwalk kod adıyla uzun süredir gündemi meşgul eden alüminyum kasalı aygıtın da bu etkinlikte ilk resmi görüntülerini vermesi mümkün.

14 Mayıs'taki organizasyon hakkında ilerleyen haftalarda daha detaylı paylaşımların gerçekleştirilmesi bekleniyor. BlackBerry ve Google gibi güçlü rakipleriyle aynı dönemde bir etkinlik düzenleyen sektörün eski liderinin bu tarihte sıradan bütçe dostu çözümler yerine, en üst seviye modelleriyle basının karşısına çıkacağı ihtimali ağır basıyor.

http://allthingsd.com/20130425/nokia-plans-may-14-london-event-to-talk-about-its-next-windows-phones/