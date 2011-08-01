Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia yeni model isimlendirme sistemine geçti

7 yıl
7,2b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir dönemin akıllı telefon satış lideri ve en büyük karı toplayan şirketi Nokia kısa süre önce üçüncülüğe gerileyerek birinciliği Apple ikinciliği ise Samsung'a bırakmıştı. 

Yeni gelecek Windows Phone 7.5 cihazları için de hazırlık yapan Nokia, model isimlendirmelerinde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Daha önce rakamlarla modellerini adlandıran Nokia, politika değişikliğine giderek orta seviye, iş dünyası, üst seviye ve eğlence odaklı modellerini ima eden C, N, E ve X rakamlarını kullanmaya başlamıştı. 

Ancak firmanın henüz tanıttığı 3.2 inç dokunmatik ekran, 1GHz işlemci, 256MB RAM ve Symbian Anna işletim sistemli Nokia 500 modeli ile numerik isimlendirme yöntemine geri döndü.

Conversations blogunda bir gönderi yayınlayan Nokia harf adlandırmaları ile anlatmak istedikleri özelliklerin tüketici tarafından yeteri kadar anlaşılmadığını ve amacına ulaşamadığını belirtti. Bu bakımdan araştırmalar yapan Nokia sayıların daha iyi iş çıkardığına inanıyor.

Rakam adlandırmalarıyla Nokia sayının büyüklüğüne göre özelliğini ve fiyatlandırmasını müşterilerine daha iyi anlatabilecek. Buna göre 100 serisi giriş seviyesini, 900 serisi ise en üst düzey olanlarını tanımlayacak. Soldaki ilk hane seriyi belirtirken sonraki iki hane model numarası olacak. Böylece her seride 99 model olabilecek.

Bu politika değişikliği elbette Ekim ayında çıkması beklenen yeni Windows Phone 7.5 yüklü Nokia cihazları için de geçerli. Geniş bir yelpazede model üretmeyi planlayan Nokia sınıflandırmasını da buna göre yapacak. Firma geçmişteki 5110 veya 3210 gibi efsane rakamları yeniden hayata geçirmeyi planlıyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Klasör.:X:. 7 yıl en beğenilen

Firma geçmişteki 5110 veya 3210 gibi efsane rakamları yeniden hayata geçirmeyi planlıyor.

tmm birsonraki telefonum 3310 :D
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
2003 te 6600 i hatirliyorum ..10 mb ram ve 108 mhz cpu suyla multitasking yapabiliyordu ..haziran 2010 u hatirliyorum evet iphone artik mt yapabilecek !
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Windows10 7 yıl

sugar_klavyeci

Zaten MeeGo ve Symbian'ı terkederek milyonlarca kullanıcısını Android'e kaptırdı. Çünkü o insanlar MeeGo'yu bekliyorlardı ve bekledikleri gibi olmayınca başka bir açık kaynak olan Android'e geçtiler. O insanları geri kazanması oldukça zor.


acaba gerçek böyle mi? önce şunu düşünmek lazım, symbian kullanan n97 yüzünden kaç tane üst düzey kullanıcısını android ve iphone'a kaptırdı. sanki meego'yu bütün telefon üreticileri destekliyor da, kapış kapış gidiyor cihazlar, bir nokia üretmiyor. bundan sonra symbian dediğin her konuda aşağıdaki videoyu paylaşacağım. çünkü başka türlü mücadele olmuyor. ister adı, anna, belle, s3, s2 (evet var), s1 ne olursa olsun, symbian kötüdür. ve kötü olan birşey de alınmamalıdır. belki sana kullandığın n82de symbian çok mükemmel gözükebilir ama dokunmatik cihazlarda öyle değil. meego'ya gelince, evet fazla özgürlük kötüdür. bir türlü standartlaşama gibi problemleri beraberinde getirir. (bunu baya bir süre linux kullanmış (hem cepte hemde pc'de) birisi olarak söylüyorum.) bence nokia wp7 ile başarıya ulaşacak. tek yol değil ama en mantıklı yol wp7'dir. tek bir şey gerekli insanların bu cihazları önyargılarını bir kenara bırakarak satın almaları, bundan sonra gerisi zaten kendiliğinden gelecektir.

sugar_klavyeciZaten MeeGo ve Symbian'ı terkederek milyonlarca kullanıcısını Android'e kaptırdı. Çünkü o insanlar MeeG...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
nokia mı y o k y a bitti arkadaş bence nokia iphone ili ittifaka geçsin belki tutarrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Kısacası ne yapacaklarını şaşırdılar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatliBomba 7 yıl
512 mb den düşük ramli telefon alınmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şahi_13 7 yıl
sugar_klavyeci
@Football Mania, Benim söylediklerimin Symbian ile alâkası yok. Aramızda herhangi bir duygusallık da yok. Ben bunları yazınca cebime para falan da girmiyor. Bu bir tercih meselesidir. Bunu fanatiklik olarak nitelemeden önce tercih olarak görmelisin ve tercih ediyorsam demek ki bazı prensiplerim var ki bunlarla ters düşüyorlar. N97 ve 5800 XMi N8 ve diğer S^3 cihazlarla aynı kefeye koyman da yanlış. Sanki onlar gibi sürekli kasılıp kitlenen bir sistemmiş gibi gösteriyorsun. Kullananların çoğu da memnun. Sadece memnun olmayanları referans göstererek kötü bir sistem olduğunu söylemek yanlış. S60v5 kötüydü zaten GPU hızlandırmalı arayüz bile desteklemeyen bir sistem. Gerçi Android halâ bu özelliği desteklemiyor ya neyse. Symbian yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymaz bu söylediğimin arkasındayım. Benim demek istediğim o değil. Donanımı kıstı dememdeki sebep yüksek saat hızında işlemci kullanmaması değil işlemci tipinin zayıf olmasıydı. Yani ARM 11 680 MHz işlemci koyacağına Cortex tabanlı bir 680 MHz koysaydı daha iyi olurdu. Yine aynı şekilde N8deki işlemcinin aynısını OC ile 1 GHz yaparak bakın 1 GHz işlemcili Symbian yaptık diye milletin gözünü boyuyuor. 1 GHz ARM 11 işlemci koyacağına 720 MHz Cortex A8 koysa daha iyi olurdu. Symbian ve MeeGonun geçiş döneminde nasıl satılacağı belli. Nokia WP7li cihazların çıkışına kadar zamana oynayacağına adamakıllı donanımlar koyup öyle satsın cihazlarını. İnsanların gözünü boyayarak 1 GHz işlemcili cihaz yaptık demesin. Milyonlarca insanın beklediği N9a 2 yıl öncesinin donanımını koyup onları hayalkırıklığına uğrattı. Daha önceki mesajımda zaten belirtmiştim, milyonlarca potansiyel müşterisini bu sebepten kaybetti diye. @mawoixin yazdığı bu iddianın kanıtı. yükselme için başta Maemo ile adım atıp sonra MeeGo çıkarmaya karar verdi ki bu adımı bence şu ana kadar ki en mantıklı kararıydı.. tamam öyledir böyledir Nokia düzeldi derken bir anda MeeGo yu bıraktığını ve WM7ye geçeceğini söyledi ve o anda bitti.. benim gibi çoğu kullanıcı Android e yöneldi vs vs.. mesela ben eskiden gelecek için MeeGo lu bir Nokia almayı düşünürken şu anda ilerde alacağım telefonu HTC olarak belirledim.. Symbiandan da WM7den de bir cacık olmaz.. Daha bunun gibi milyonlarcası Androide geçecek. Çok büyük bir kitle kaybetmiş durumda. WP ile o kitleyi nasıl kazanacak muamma.

WP ile kimi kazanıcaksın ? Nokia,hem işletim sistemi hemde donanım olarak pek bişe vadetmiyo artık. 12-13 tane nokia telefon almışımdır toplamda bugüne kadar,hala aktif olarak 6310i ve N95 8gb kullanıyorum ama nokia artık mazideki güzel şeylerden biridir. Galaxy2 alıyorum bu hafta,nokia'ya selam söyleyin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deníz 7 yıl
Nokianın ilacı android ve sistemi olabildiğince üst seviyede tutmak, wp7 filan kurtaramaz androidin tahtını kimse yıkamaz bundan sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl
Nokia , istediği kadar isim değiştirsin yada sistem değiştirsin arık hiçbir cacık olmaz özellikle sugar klavyecinin verdiği örnek ve tespitlerden sonra wm7li nokialarin satacagina ben dahil hiçkimse inanmiyor ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheOnu 7 yıl
windowsla anlaşalı 6 ay oldu ancak halen wm kullanan bir cihaz gelmedi, halen symbianlı model üretiyor nokia. acaba vazmıgeçti windowstan?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 7 yıl
@Football Mania,

Benim söylediklerimin Symbian ile alâkası yok. Aramızda herhangi bir duygusallık da yok. Ben bunları yazınca cebime para falan da girmiyor. Bu bir tercih meselesidir. Bunu fanatiklik olarak nitelemeden önce tercih olarak görmelisin ve tercih ediyorsam demek ki bazı prensiplerim var ki bunlarla ters düşüyorlar.

N97 ve 5800 XM'i N8 ve diğer S^3 cihazlarla aynı kefeye koyman da yanlış. Sanki onlar gibi sürekli kasılıp kitlenen bir sistemmiş gibi gösteriyorsun. Kullananların çoğu da memnun. Sadece memnun olmayanları referans göstererek kötü bir sistem olduğunu söylemek yanlış. S60v5 kötüydü zaten GPU hızlandırmalı arayüz bile desteklemeyen bir sistem. Gerçi Android halâ bu özelliği desteklemiyor ya neyse.

Symbian yüksek işlem gücüne ihtiyaç duymaz bu söylediğimin arkasındayım. Benim demek istediğim o değil. Donanımı kıstı dememdeki sebep yüksek saat hızında işlemci kullanmaması değil işlemci tipinin zayıf olmasıydı. Yani ARM 11 680 MHz işlemci koyacağına Cortex tabanlı bir 680 MHz koysaydı daha iyi olurdu. Yine aynı şekilde N8'deki işlemcinin aynısını OC ile 1 GHz yaparak bakın 1 GHz işlemcili Symbian yaptık diye milletin gözünü boyuyuor. 1 GHz ARM 11 işlemci koyacağına 720 MHz Cortex A8 koysa daha iyi olurdu.

Symbian ve MeeGo'nun geçiş döneminde nasıl satılacağı belli. Nokia WP7'li cihazların çıkışına kadar zamana oynayacağına adamakıllı donanımlar koyup öyle satsın cihazlarını. İnsanların gözünü boyayarak 1 GHz işlemcili cihaz yaptık demesin. Milyonlarca insanın beklediği N9'a 2 yıl öncesinin donanımını koyup onları hayalkırıklığına uğrattı. Daha önceki mesajımda zaten belirtmiştim, milyonlarca potansiyel müşterisini bu sebepten kaybetti diye. @mawoix'in yazdığı bu iddianın kanıtı.

yükselme için başta Maemo ile adım atıp sonra MeeGo çıkarmaya karar verdi ki bu adımı bence şu ana kadar ki en mantıklı kararıydı.. tamam öyledir böyledir Nokia düzeldi derken bir anda MeeGo' yu bıraktığını ve WM7ye geçeceğini söyledi ve o anda bitti.. benim gibi çoğu kullanıcı Android e yöneldi vs vs.. mesela ben eskiden gelecek için MeeGo' lu bir Nokia almayı düşünürken şu anda ilerde alacağım telefonu HTC olarak belirledim.. Symbiandan da WM7den de bir cacık olmaz..

Daha bunun gibi milyonlarcası Android'e geçecek. Çok büyük bir kitle kaybetmiş durumda. WP ile o kitleyi nasıl kazanacak muamma.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
2003 te 6600 i hatirliyorum ..10 mb ram ve 108 mhz cpu suyla multitasking yapabiliyordu ..haziran 2010 u hatirliyorum evet iphone artik mt yapabilecek !
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
3310un dış kasa aynı.otofocuslu 720p video çeken versiyonu olsa renkli ekran felan.ne güzel olur be :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoolStoryBro 7 yıl
Nokia'nın devri bitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unflattering 7 yıl
huawei x5 aldım ve daha önce n8 kullanıyordum gerçekten nokia ile sadece vakit öldürmüşüm ve kandırılmışım bunu çok iyi anladım. 7 yıldır symbian kullanıyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 7 yıl
Bu kafayla giderlerse adam olamazlar. Halâ kerametin rakamlarda olduğunu zannediyorlar şaka gibi. Arkalarına bir dönüp baksınlar ilk önce. 6600, 6630 vs kendi zamanlarının başarılı cihazlarıydı. Hattâ N95'e dek bu başarı devam etti. Ama N95'den sonra yenilik getirmedi. Üstüne üstlük donanımdan kısarak sistemin hantallaşmasına sebep oldu. Hatırlanırsa N95'te ARM 11 332 MHz'lik işlemci varken N96'da ARM 9 tabanlı 264 MHz'lik işlemci kullandı. Hem daha eski bir işlemci hem de üstüne üstlük saat hızı daha düşüktü. Donanım hem kullanıcıyı tatmin edemiyor hem de sisteme yetersiz geliyordu. Bunun sonucunda ne oldu pazar payı kaybetmeye başladı. Hele ki rakipleri Cortex A8'li S60v5 cihazlar çıkarırken kalkıp ARM 11 işlemcili cihazlar ile kendi sonunu hazırladı. Hatayı isimlerde araycaklarına yaptıkları bu saçmalıklarda arasınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7191 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl TG: Qualcomm ile Mobil Cihazların Geleceğini Konuştuk video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim