Nokia yeni model isimlendirme sistemine geçti

Bir dönemin akıllı telefon satış lideri ve en büyük karı toplayan şirketi Nokia kısa süre önce üçüncülüğe gerileyerek birinciliği Apple ikinciliği ise Samsung'a bırakmıştı.





Yeni gelecek Windows Phone 7.5 cihazları için de hazırlık yapan Nokia, model isimlendirmelerinde değişikliğe gittiğini duyurdu.





Daha önce rakamlarla modellerini adlandıran Nokia, politika değişikliğine giderek orta seviye, iş dünyası, üst seviye ve eğlence odaklı modellerini ima eden C, N, E ve X rakamlarını kullanmaya başlamıştı.





Ancak firmanın henüz tanıttığı 3.2 inç dokunmatik ekran, 1GHz işlemci, 256MB RAM ve Symbian Anna işletim sistemli Nokia 500 modeli ile numerik isimlendirme yöntemine geri döndü.





Conversations blogunda bir gönderi yayınlayan Nokia harf adlandırmaları ile anlatmak istedikleri özelliklerin tüketici tarafından yeteri kadar anlaşılmadığını ve amacına ulaşamadığını belirtti. Bu bakımdan araştırmalar yapan Nokia sayıların daha iyi iş çıkardığına inanıyor.





Rakam adlandırmalarıyla Nokia sayının büyüklüğüne göre özelliğini ve fiyatlandırmasını müşterilerine daha iyi anlatabilecek. Buna göre 100 serisi giriş seviyesini, 900 serisi ise en üst düzey olanlarını tanımlayacak. Soldaki ilk hane seriyi belirtirken sonraki iki hane model numarası olacak. Böylece her seride 99 model olabilecek.





Bu politika değişikliği elbette Ekim ayında çıkması beklenen yeni Windows Phone 7.5 yüklü Nokia cihazları için de geçerli. Geniş bir yelpazede model üretmeyi planlayan Nokia sınıflandırmasını da buna göre yapacak. Firma geçmişteki 5110 veya 3210 gibi efsane rakamları yeniden hayata geçirmeyi planlıyor.