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Nokia yüksek kapasiteli ReefShark 5G yonga setlerini duyurdu

Nokia'nın yeni ReefShark 5G yonga seti, mevcut temel bant istasyonunun işlem hacmini üç kat arttırarak 28 Gbps'den 84 Gbps'ye çıkarırken aynı zamanda güç tüketimini %64 azaltacak.
1 yıl
2,3b
1
6
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia, 5G teknolojilerine küresel geçiş için hazır olduğunu gösteren yeni ReefShark 5G yonga setini duyurdu. Yeni ReefShark yongaları o kadar güçlü ki bir Nokia sözcüsü "Tek bir kule, geçen yıl 40 terabit rekorunun kırıldığı Super Bowl'da kullanılan Wi-Fi ve hücre verilerini 100 kez işleyebilir" dedi.
Nokia, ReefShark yonga setinin sadece mobil cihazlar ve baz istasyonları için anten geliştirmeye yönelik şirketin kapsamlı yetenekleriyle değil aynı zamanda Nokia Bell Labs tarafından geliştirilen en ileri yapay zeka (AI) teknolojisi tarafından da güçlendirildiğini belirtti.
Ayrıca Bkz. "Apple ve Spotify söz yazarlarına yüzde 44 daha yüksek ücret ödeyecek"
ReefShark yongalarında kullanılan AI teknolojisi, performansı arttırmak için makine öğrenimini gerçek zamanlı radyo izleme ve optimizasyonunu sağlamak, ayrıca ağ dilimleme (network slicing) gibi teknikleri uygulamak için kullanıyor.

ReefShark'ın yetenekleri

2018 yılının üçüncü çeyreğinde sevkiyatına başlanacak olan ReefShark yonga setleri, bir yazılım yaması aracılığıyla hali hazırda 5G'ye yükseltilebilen mevcut Nokia AirScale temel bant (baseband) modülüne eklenebilecek şekilde tasarlanmış durumda.
ReefShark yonga setleri mevcut bir AirScale modülünün maksimum işlem hacmini modül başına 28 Gbps'den 84 Gbps'ye çıkararak üç kat yükseltecek. Nokia, birden fazla ReefShark özellikli AirScale modülünün zincirlenmesiyle, saniyede 6 terabayta kadar maksimum çıktı sağlanabileceğini belirtti.
İşlem hacmini iyileştirmenin yanı sıra, ReefShark yonga setleri MIMO (çok giriş çoklu çıkış) antenler için boyut gereksinimlerini de küçültecek. Şu anda MIMO'ların 100 ila 260 cm arasında olması gerekiyor. ReefShark yongalarının boyut gereksinimini yaklaşık 45 cm civarında azaltacağı gelen haberler arasında.
Nokia ayrıca ReefShark yongalarının temel bant güç tüketimini %64 oranında azaltacağını söylüyor. Şirket 30 operatörle bu teknolojiyi uygulama konusunda çalışmalara başlamış durumda.

https://www.techrepublic.com/article/nokia-targets-5g-future-with-new-chipsets-that-boast-3x-capacity/ Yorum Yaz
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horizons2 1 yıl en beğenilen 07ONUR
07ONUR
Nokia’yı arka cebe konan aletler üreten bir firmadan ibaret sanan ve hayatının üçte birini Nokia battı geyiği ile geçirmiş kitle için ibretlik haber.

Battığını sanmayınca ne oluyor, başımız göğe mi eriyor? Bize ne Nokia'nın mali işlerinden. Bir marka son kullanıcının görebileceği sektörlerden çekilince artık halk arasında bilinirliği de doğal olarak azalacaktır. Batsın batmasın Nokia'nın kapsadığı sektörlerle alakası olmayan, borsayla uğraşmayan bir insanın, nokia ile veya başka bir marka ile bu kadar ilgilenmesi, onun fazla meşgalesi olmadığını, ağır tabirle işsiz ve güçsüz bir insan olduğunun delaletidir. Dolayısıyla yukarıda normal bir insan için hiçbir önem arz etmeyen bir konuda sanki çok önemliymiş gibi sözler sarf etmeniz, insanları eleştirmeniz boş yorum ve boş insan sözüdür.
07ONURNokia’yı arka cebe konan aletler üreten bir firmadan ibaret sanan ve hayatının üçte birini Nokia battı geyiği ile geçirmiş kitle için ib...
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07ONUR 1 yıl
Nokia’yı arka cebe konan aletler üreten bir firmadan ibaret sanan ve hayatının üçte birini Nokia battı geyiği ile geçirmiş kitle için ibretlik haber.
1 Yanıt Yanıtla +10
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mert1907 1 yıl horizons2
horizons2

07ONUR

Nokia’yı arka cebe konan aletler üreten bir firmadan ibaret sanan ve hayatının üçte birini Nokia battı geyiği ile geçirmiş kitle için ibretlik haber.

Battığını sanmayınca ne oluyor, başımız göğe mi eriyor? Bize ne Nokia'nın mali işlerinden. Bir marka son kullanıcının görebileceği sektörlerden çekilince artık halk arasında bilinirliği de doğal olarak azalacaktır. Batsın batmasın Nokia'nın kapsadığı sektörlerle alakası olmayan, borsayla uğraşmayan bir insanın, nokia ile veya başka bir marka ile bu kadar ilgilenmesi, onun fazla meşgalesi olmadığını, ağır tabirle işsiz ve güçsüz bir insan olduğunun delaletidir. Dolayısıyla yukarıda normal bir insan için hiçbir önem arz etmeyen bir konuda sanki çok önemliymiş gibi sözler sarf etmeniz, insanları eleştirmeniz boş yorum ve boş insan sözüdür.

Ne alaka? Teknoloji konusunda bir firmayı takip etmek, ona sempati duymak neden işsizlik olsun? Futbol takımı tutmakda işsizlik o zaman.
horizons207ONURNokia’yı arka cebe konan aletler üreten bir firmadan ibaret sanan ve hayatının üçte birini No...
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Logic_Man 1 yıl
Nokia'nın geçtiğimiz senelerde satın alığı Alcatel&Lucent'in alt birimi olan Bell Labs'ın katkısı büyük görünüyor bu teknolojide.
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tobepeople 1 yıl
Önce tarayıcı ve youtube izleme sonuçlarını görelim sonra biz karar veririz ne halt olduğuna...
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V4LKyR 1 yıl
Muhteşem haber. Gerçekten büyük bir teknoloji bu, işte aslında NOKIA budur.
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07ONUR 1 yıl
Nokia’yı arka cebe konan aletler üreten bir firmadan ibaret sanan ve hayatının üçte birini Nokia battı geyiği ile geçirmiş kitle için ibretlik haber.
1 Yanıt Yanıtla +10
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horizons2 1 yıl 07ONUR
07ONUR
Nokia’yı arka cebe konan aletler üreten bir firmadan ibaret sanan ve hayatının üçte birini Nokia battı geyiği ile geçirmiş kitle için ibretlik haber.

Battığını sanmayınca ne oluyor, başımız göğe mi eriyor? Bize ne Nokia'nın mali işlerinden. Bir marka son kullanıcının görebileceği sektörlerden çekilince artık halk arasında bilinirliği de doğal olarak azalacaktır. Batsın batmasın Nokia'nın kapsadığı sektörlerle alakası olmayan, borsayla uğraşmayan bir insanın, nokia ile veya başka bir marka ile bu kadar ilgilenmesi, onun fazla meşgalesi olmadığını, ağır tabirle işsiz ve güçsüz bir insan olduğunun delaletidir. Dolayısıyla yukarıda normal bir insan için hiçbir önem arz etmeyen bir konuda sanki çok önemliymiş gibi sözler sarf etmeniz, insanları eleştirmeniz boş yorum ve boş insan sözüdür.
1 Yanıt Yanıtla +11
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