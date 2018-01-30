Nokia yüksek kapasiteli ReefShark 5G yonga setlerini duyurdu

Nokia, 5G teknolojilerine küresel geçiş için hazır olduğunu gösteren yeni ReefShark 5G yonga setini duyurdu. Yeni ReefShark yongaları o kadar güçlü ki bir Nokia sözcüsü "Tek bir kule, geçen yıl 40 terabit rekorunun kırıldığı Super Bowl'da kullanılan Wi-Fi ve hücre verilerini 100 kez işleyebilir" dedi.

Nokia, ReefShark yonga setinin sadece mobil cihazlar ve baz istasyonları için anten geliştirmeye yönelik şirketin kapsamlı yetenekleriyle değil aynı zamanda Nokia Bell Labs tarafından geliştirilen en ileri yapay zeka (AI) teknolojisi tarafından da güçlendirildiğini belirtti.

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ReefShark yongalarında kullanılan AI teknolojisi, performansı arttırmak için makine öğrenimini gerçek zamanlı radyo izleme ve optimizasyonunu sağlamak, ayrıca ağ dilimleme (network slicing) gibi teknikleri uygulamak için kullanıyor.

ReefShark'ın yetenekleri

2018 yılının üçüncü çeyreğinde sevkiyatına başlanacak olan ReefShark yonga setleri, bir yazılım yaması aracılığıyla hali hazırda 5G'ye yükseltilebilen mevcut Nokia AirScale temel bant (baseband) modülüne eklenebilecek şekilde tasarlanmış durumda.

ReefShark yonga setleri mevcut bir AirScale modülünün maksimum işlem hacmini modül başına 28 Gbps'den 84 Gbps'ye çıkararak üç kat yükseltecek. Nokia, birden fazla ReefShark özellikli AirScale modülünün zincirlenmesiyle, saniyede 6 terabayta kadar maksimum çıktı sağlanabileceğini belirtti.

İşlem hacmini iyileştirmenin yanı sıra, ReefShark yonga setleri MIMO (çok giriş çoklu çıkış) antenler için boyut gereksinimlerini de küçültecek. Şu anda MIMO'ların 100 ila 260 cm arasında olması gerekiyor. ReefShark yongalarının boyut gereksinimini yaklaşık 45 cm civarında azaltacağı gelen haberler arasında.

Nokia ayrıca ReefShark yongalarının temel bant güç tüketimini %64 oranında azaltacağını söylüyor. Şirket 30 operatörle bu teknolojiyi uygulama konusunda çalışmalara başlamış durumda.

https://www.techrepublic.com/article/nokia-targets-5g-future-with-new-chipsets-that-boast-3x-capacity/