Nokia-Microsoft etkinliğinin içeriği detaylanıyor

Bir süre önce Nokia ve Microsoft tarafından New York'da 5 Eylül'de bir etkinlik düzenleneceği ortaya çıkmıştı. Bu etkinlikte yeni Nokia Windows Phone 8 modellerinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.





Organizasyona yakın kaynakların aktardığı bilgiye göre Nokia, bu etkinlikte 3 yeni Windows Phone 8 modelinin tanıtımını yapacak. Telefonların kod adları Arrow, Phi ve Atlas. Lumia serisine ait olan bu modeller tanıtım esnasında final adlarına kavuşacak.





Modellerin konfigürasyonu ile ilgili henüz bir detay yok. Phi orta seviye bir cihazken, amiral gemisi Arrow ve Atlas benzer donanım ve tasarım özelliklerine sahip olacak. Phi ve Arrow modeli AT&T operatörü için, Atlas ise T-Mobile operatörü için duyurulacak.





Phi modelinin eğimli bir ekrana, polikarbonat gövdeye ve farklı renklere sahip olacağı tahmin ediliyor.





Yeni seri Microsoft'un WP8 ekosisteminde Nokia yoluyla en büyük hamlesi olacak. Windows 8 ve Windows Phone 8 arasındaki sıkı bağlar nedeniyle her iki sisteme ait cihazların aynı dönemlerde piyasada olması bekleniyor.





ABD'deki tanıtımda anlaşıldığı kadarıyla uluslararası pazar için bir model tanıtılmayacak. Aynı anda Helsinki'deki Nokia World 2012 etkinliğinde ise bu modellerin global versiyonlarının tanıtılması muhtemel.