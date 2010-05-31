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Nokia: MeeGo platformunu kullanan ilk cihaz gücünü ARM'dan alacak.

8 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük telefon üreticisi olan Nokia'nın Intel'le yılın başında yaptığı ortaklığın meyvesi olan MeeGo'nun yılın sonuna doğru kullanıcıyla tanışacağına artık kesin gözüyle bakılıyor ancak MeeGo'lu ilk cihazın hangi özelliklere sahip olacağı şimdilik resmi olarak duyrulmuş değil. Fakat Nokia cephesinin önemli isimlerinden Alberto Torres'in son açıklamaları MeeGo'lu ilk cihaz hakkında az da olsa bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

İngiltere'nin önemli yayın organlarından The Inquirer'e konuşan Nokia'nın başkan yardımcısı Torres, Intel'le ortak çalışılmasına rağmen, MeeGo'lu ilk cihazın gücünü mobil cihazlarda görmeye alıştığımız ARM mimarisine sahip olan işlemciden alacağını açıkladı. Torres, bu yılın son dönemine doğru raflardaki yerini almasını beklediği MeeGo'lu cihazın "multimedya zengini" olacağının da altını çizdi.


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Batuist 8 yıl
ha bir sene sonra x86 destekli işlemcilerle yola devam ederseniz bu arm tabanlı bütün uygulamaların 1 sene sonra öksüz kalacağı anlamına gelir.. aman ha geleceği olmayan sadece geçiş dönemi ile sınırlı bir uygulama uzak durun derim.. 1 sene bekleyin yada bir sne sonra öksüz kalın... win mobil 6.5 bile şimdiden öksüz kaldı... ne uygulama yazan var oyun geliştiren.. bu sadece bir örnek... örnek cihaz ise HTC HD2 gibi bir amiral gemisi...
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anelka39 8 yıl

Batuist
ha bir sene sonra x86 destekli işlemcilerle yola devam ederseniz bu arm tabanlı bütün uygulamaların 1 sene sonra öksüz kalacağı anlamına gelir.. aman ha geleceği olmayan sadece geçiş dönemi ile sınırlı bir uygulama uzak durun derim.. 1 sene bekleyin yada bir sne sonra öksüz kalın... win mobil 6.5 bile şimdiden öksüz kaldı... ne uygulama yazan var oyun geliştiren.. bu sadece bir örnek... örnek cihaz ise HTC HD2 gibi bir amiral gemisi...

yorumunun basindan sonundaki 3 noktasina kadar haklisin arkadasim
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Mr. Jingles 8 yıl
Bu da demek oluyor ki MeeGo'lu cihaz ARM Cortex-A9 mimarisi ile gelecek. Ayrıca başka bir haberde üst düzey bir yetkili Nokia'nın üst segment cihazlarından birinde Qualcomm Snapdragon işlemci kullanılacağını söylemişti.
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NomadCRY 8 yıl

sugar_klavyeci

Bu da demek oluyor ki MeeGo'lu cihaz ARM Cortex-A9 mimarisi ile gelecek. Ayrıca başka bir haberde üst düzey bir yetkili Nokia'nın üst segment cihazlarından birinde Qualcomm Snapdragon işlemci kullanılacağını söylemişti.

Bizi çok güzel günler bekliyor
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Erasmus78 8 yıl
iPhone'u bırakıp bir Nokia almam için gerekli olan özellikler;

1- Stabil, son derece hızlı, kullandıkça yavaşlamayacak ve uygulama desteği güçlü olan/olacak bir OS.
2- Performanslı olduktan sonra çok önemli değil ama Arm Cortex A9 tabanlı çift çekirdekli bir işlemcinin ve PowerVR SGX545 muadili veya daha iyi bir grafik chipinin olması tercih sebebi olacaktır.
3- En az iPhone kalitesinde dokunmatik ekran.
4- Amoled, yüksek çözünürlüklü ve maksimum 4" boyutunda bir ekran
5- En az 2 gün gidebilecek batarya
6- Kesinlikle fiziksel klavyesiz, yani ince ve hoş bir tasarım.


Bunların olması kafi...


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