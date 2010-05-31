Nokia: MeeGo platformunu kullanan ilk cihaz gücünü ARM'dan alacak.

Dünyanın en büyük telefon üreticisi olan Nokia'nın Intel'le yılın başında yaptığı ortaklığın meyvesi olan MeeGo'nun yılın sonuna doğru kullanıcıyla tanışacağına artık kesin gözüyle bakılıyor ancak MeeGo'lu ilk cihazın hangi özelliklere sahip olacağı şimdilik resmi olarak duyrulmuş değil. Fakat Nokia cephesinin önemli isimlerinden Alberto Torres'in son açıklamaları MeeGo'lu ilk cihaz hakkında az da olsa bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
İngiltere'nin önemli yayın organlarından The Inquirer'e konuşan Nokia'nın başkan yardımcısı Torres, Intel'le ortak çalışılmasına rağmen, MeeGo'lu ilk cihazın gücünü mobil cihazlarda görmeye alıştığımız ARM mimarisine sahip olan işlemciden alacağını açıkladı. Torres, bu yılın son dönemine doğru raflardaki yerini almasını beklediği MeeGo'lu cihazın "multimedya zengini" olacağının da altını çizdi.
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yorumunun basindan sonundaki 3 noktasina kadar haklisin arkadasim
Bizi çok güzel günler bekliyor
1- Stabil, son derece hızlı, kullandıkça yavaşlamayacak ve uygulama desteği güçlü olan/olacak bir OS.
2- Performanslı olduktan sonra çok önemli değil ama Arm Cortex A9 tabanlı çift çekirdekli bir işlemcinin ve PowerVR SGX545 muadili veya daha iyi bir grafik chipinin olması tercih sebebi olacaktır.
3- En az iPhone kalitesinde dokunmatik ekran.
4- Amoled, yüksek çözünürlüklü ve maksimum 4" boyutunda bir ekran
5- En az 2 gün gidebilecek batarya
6- Kesinlikle fiziksel klavyesiz, yani ince ve hoş bir tasarım.
Bunların olması kafi...