Nokia N8, Ağustos'ta mı geliyor ?

1.Çeyrek itibariyle dünyanın en büyük telefon üreticisi olmaya devam eden Nokia, N8'in satışa sunulma tarihini resmi olarak açıklamadı ancak güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre N8, bu yaz sonunda raflardaki yerini alacak.

Engadget'ın güvenilir kaynağına göre Symbian^3 platformunu kullanan ilk cihaz ünvanına sahip olan N8, Nokia'nın yaz dönemini sonu olarak belirlediği 24 Ağustos'ta sahneye çıkacak. Fakat güvenilir kaynağımız, bu tarihin hangi pazara yönelik olduğunu ifade etmezken, tarihin Nokia'nın çoğu zaman öncü pazarı olan Avrupa'a yönelik olabileceği konuşuluyor.

Ayrıca Amazon Almanya, Nokia'nın yeni amiral gemisinin ön satışına 470 Avro'dan başladığını ancak normal satışının ne zaman başlayacağına dair herhangi bir bilgi vermediğini belirtelim.