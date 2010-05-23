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Nokia N8, Ağustos'ta mı geliyor ?

9 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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1.Çeyrek itibariyle dünyanın en büyük telefon üreticisi olmaya devam eden Nokia, N8'in satışa sunulma tarihini resmi olarak açıklamadı ancak güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre N8, bu yaz sonunda raflardaki yerini alacak.

Engadget'ın güvenilir kaynağına göre Symbian^3 platformunu kullanan ilk cihaz ünvanına sahip olan N8, Nokia'nın yaz dönemini sonu olarak belirlediği 24 Ağustos'ta sahneye çıkacak. Fakat güvenilir kaynağımız, bu tarihin hangi pazara yönelik olduğunu ifade etmezken, tarihin Nokia'nın çoğu zaman öncü pazarı olan Avrupa'a yönelik olabileceği konuşuluyor.

Ayrıca Amazon Almanya, Nokia'nın yeni amiral gemisinin ön satışına 470 Avro'dan başladığını ancak normal satışının ne zaman başlayacağına dair herhangi bir bilgi vermediğini belirtelim.


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DH Misafiri 8 yıl
nokia nu hatayı hep yapıyor. ilk önce duyuruyor sonra çinliler kopyalıyor onlardan önce piyasaya sürüyor. nokiada dava açıcamda kazanıcam hevesiyle tırmalıyo.ya telefonu duyurma piyasadaki ürünler satılsın yada duyurdun fazla ara verme mart ayından buyana bekliyorum.nokia böyle yapmaya devam ederse daha çok kan kaybeder.
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AlkanExclusive 9 yıl
8 agustosda avrupada cikacak bize gelmesi yine 20 agustosu bulur... (Bkz: N97)

eylule kdr bekleyemem walla... n900 tmmdir bnm icin...
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inexo 9 yıl
son çeyrekte gelir işte x6 satsın biraz durun daha
nokia stratejisi bu
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Batuist 9 yıl
fiyatı ucuz olsa şirin bir telefonda pahalıymış oysa eğer fiyatı.. artı bu telefonun fotoğraf kalitesi gerçekten güzel...
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Harold Finch 9 yıl
Benim için geç çıkması daha iyi olur o zamana kadar para biriktirmem lazım, sıkışığım şu aralar
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Mr. Jingles 9 yıl
Avrupa'da bile ağustos sonu ise buraya eylülden önce gelmez bence. 470€ çok iyi bir fiyat umarım burda da aynı fiyat civarlarından satışa sunulsa iyi olur.
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NomadCRY 9 yıl
Off yav daha çok varmış.
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