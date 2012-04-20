Nokia'dan 41 MP kameralı 808 PureView için tanıtım reklamı

Nokia, şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği kamera odaklı akıllı telefonu 808 PureView için bugün tanıtım reklamı yayınladı. Yayınlanan reklamda, 1.3 GHz ARM11 işlemcili, 512 MB RAM'li, Symbian Belle işletim sistemli ve 4.0-inç nHD dokunmatik AMOLED ekranlı 808 PureView'ın kamera yetenekleri, ses kalitesi ve NFC teknolojisi vurgulanmış.

41 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.2-inç CMOS sensöre sahip olan 808 PureView, Carl Zeiss objektif, f/2.4 diyafram değeri, otomatik odaklama, LED flaş, xenon flaş, Full HD çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı, coğrafi etiketleme ve yüz algılama gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor.











