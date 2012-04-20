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Nokia'dan 41 MP kameralı 808 PureView için tanıtım reklamı

7 yıl
8,7b
1
157
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia, şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği kamera odaklı akıllı telefonu 808 PureView için bugün tanıtım reklamı yayınladı. Yayınlanan reklamda, 1.3 GHz ARM11 işlemcili, 512 MB RAM'li, Symbian Belle işletim sistemli ve 4.0-inç nHD dokunmatik AMOLED ekranlı 808 PureView'ın kamera yetenekleri, ses kalitesi ve NFC teknolojisi vurgulanmış.
41 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.2-inç CMOS sensöre sahip olan 808 PureView, Carl Zeiss objektif, f/2.4 diyafram değeri, otomatik odaklama, LED flaş, xenon flaş, Full HD çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı, coğrafi etiketleme ve yüz algılama gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor.




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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Ya yazmiyim yazmiyim dedim kendimi tutamiyorum.
1. Symbian cok daha az sistem gereksinimleri ile akici bir sekilde calisiyorsa (Symbian Belle icin konusuyorum, ornegin Nokia N8 680 Mhz islemci 256 MB RAM) adamlar sirf sizi tatmin etsin diye Quad Core 1.5 Ghz islemci ve 1 GB RAM mi koyacak. Telefonu eline alip kurcalayan oldu mu? Nerden biliyosunuz kasilip kalicagini. Hem Nokia N8 hem Galaxy Tab 8.9 kullaniyorum. Galaxy Tab cift cekirdekli olmasina ragmen Nokia N8`deki Symbian cok daha akici calisiyor. Android optimize bir sistem degilse ve daha fazla RAM ve islemci ihtiyaci duyuyorsa bunda Nokia`nin gunahi ne? Quad Core 1.5 Ghz islemcili 1 GB RAM`li telefonda napilicak cok merak ediyorum. Battlefield 3 mu oyniycaz? Bunlar hep pazarlama taktigi ve de malesef pek cok insan buna kaniyor. Adam Android optimize degil demiyor da ben quad core islemci koydum diyor.
2. Ekran cozunurlugu 640x360 diye herkes elestirmis. Evet cozunurluk gunumuz icin dusuk olabilir ama insanlarin arastima yapmadan bilmeden yazdigi belli bu Symbian`in destekleyebildigi suan ki maksimum cozunurluk. Yani sorun donanimsal degil yazilimsal sinirlamadan kaynaklaniyor. Tipki android`in yazilimsal olarak 16 MP uzeri kamera desteklememesi gibi.
3. Telefon alimi tercih meselesi. Kimisi icin 1.5 Ghz Quad Core islemci onemli olur, kimisi icin fotograf kalitesi, akicilik, ses kalitesi, omur boyu bedava offline olarak kullanabildigin GPS. O yuzden birakalim kullanmadigimiz platformlari kotulemeyi. Bence cesitlilik iyidir. Eminim piyasa Android telefon olsa bu sefer de insanlar alternatifsizlikten sikayet eder.
Arastirip yorum yazanlara lafim yok ama sagda solda gordugu yorumlara evet evet haklilar diyip atlayanlar lutfen biraz daha arastirsin. Saygilar.
Ya yazmiyim yazmiyim dedim kendimi tutamiyorum.1. Symbian cok daha az sistem gereksinimleri ile akici bir sekilde calisiyorsa (Symbian Belle icin konusuyor...
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boraaktas 7 yıl
Symbian Belle işletim sistemli
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Krabu 7 yıl
Nokia Connecting FAİL...
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaş yeter. çözünürlük eleştiriyorsunuz.. 41mp ı bile eleştiriyorsunuz aranızda 41mp ın ne oldunu bilmeyen Megabayte olduğunu zanedenler var ve yorumm yapıyorsunuz.
İphoneun hızı Ram i düşük. ama marketlerindeki her şey rahatlıkla açılabiliryor.
hız karşılaştırması Android telefonlar için olur. bu telefen marketindeki tüm uyuglamaları takılmadan kullanmanızı sağlar. ayrıca ekran kalitesi tamam kötü. ama bilgisayarınızın da kötü değil ya ekranı ? sonuçta paylaşmak ve depo etmek için çekmişsiniz. yükleyin bilgisayara... 4bin tl verip o kalitede forotarf makinesi alıcağıma bunu alırım yani. bunun bi tanıtım video su vardı adam kaç metre öteden fotoraf çekiyoor. zoomlıuyor. en az 50 metre ötedeki adamı foto da göremiyorsun yaklaşıyorsunz full hd görünüyor. Saygı duyucağınıza eleştiri den çok kötülüyorsunuz. Size ne adamlar android kullanmıyor. tamam bu bi hata ama apple da kullanmıyor. onları da eleştirin :) . ama millet düşük performansı az kaliteyi pahalıya alıyor. ona eleştri yok. niye marketleri büyü... marketleri büyük ama 10 uygulamanın 8 i paralı 1i bedava ama hiç bir katkısı yok. 0.9 da hatalı.. siz o marketi bedava kullanacaksanız sadece %0.10 luk bölümünü kullanıyorsunuz. işletim sistemleri sadece internet te hızlı. bu telefon nokia nın en iyi telefonu ve normal bi zamanda 2.5-3 bin tl den satılabilirdi. adamlar neredeyse zararına satıyor. bu da alınmassa tutmassa adamlar iflas edecek. fırsat ayağınıza gelmiş görmediğiniz kadar kaliteli bir kamerası olan kaliteli ve ucuz bir telefon.. siz telefonu kullanmak değil oyun oynamak için alıyorsunuz.. bu konuda eminim. siz diyorum ama bunu sadece söylediğim kişiler üstüne alsın, telefon nedir bilincinde iseniz takmayın bile. bırak oyunları.. geriye ne kalıyor? iphone un o iğrenç kamerası mı ? adamların ekran 3.5 tabi ki çözünürlük iyi. haa bide oyun diyin . 3.5'' lik ekranda ne oynayabilirsinizki ?
1-oyun 2- pahalı etraf apple kullanana tapıyor diye alıyorsunuz ( zanediyorsunuz) benimde iphone num var. keşke almasaydım havaya para saçmışım resmen. zaten herkezde var. bir ayrıcalık değil milletin pişti olmasını da sağlıyor. android telefonlarda sırf performans ama samsung 1.2 ghz lik tel çıkarınca HTC 1.5 ghz çıkarıyor. millet 0.3 ghz bişi olmaz diyor.. ya 0.3 ghz demek üretilen telefonların yarısının gelemediği bir hız. (2000 yılından iitibaren bakılırsa) bu telefon ayrıca sırf kamera değildir. gayet başarılı bir telefondur. değerinin çok altında bir fiyata satılıyor. NOKİA yı sevmiyordum ama şu kaliteli gövde ve yüksek MP li kameraları beni kendilerine çekiyor. gerçekten kaliteli bir marka. çok da köklü. HTC benim favorim. ama Nokia almayı düşünüyorum. ya bunu ya da HTC sensaiton XE.. iyi günler. biraz daha düşünün bu konuda..
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Moribito 6 yıl
Nokia feci yakalanmis
. Vandan profesyonel kamera ile cekilmis, abi yonetmen nasil gormez bu hatayi.
, yoksa boyle bir hata yok mu?. Simdi ise videodaki hatanin fake olup olmadigi arastiriliyor, sonradan eklenmis olabilir mi ?


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egemen_e 7 yıl
neyin avukatligini yapiyorsunuz ??? olay telefonlarin fotograf cekimi degil mi? eeeee N8 cikali kac yıl oldu? hala bu ayarda foto ceken makine yok. cocuk gibi ordan burdan alintilar, fotolar, yorumlar paylasmayin... ne milletin bos yorumlari ne dandik sitelerin yaptigi topikler çare degil... 2 yillik N8 karsisinda samsungun cikarttigi telefonlar, htc nin cikarttigi amiralcikler ayfoncularin bagnaz yorumlari... bos bos bos... ha birde sony nin cikarttigi telefonlar.
hala N8 ve nokia nin cikartacagi 808 dunyanin en iyi kamera telefonlari. adam olun olayi tarayici islemci uygulama olaylarina getirmeyin. tartisilan konu kamera. nokia herturlu lider.
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tekno2011 7 yıl egemen_e
egemen_e

neyin avukatligini yapiyorsunuz ??? olay telefonlarin fotograf cekimi degil mi? eeeee N8 cikali kac yıl oldu? hala bu ayarda foto ceken makine yok. cocuk gibi ordan burdan alintilar, fotolar, yorumlar paylasmayin... ne milletin bos yorumlari ne dandik sitelerin yaptigi topikler çare degil... 2 yillik N8 karsisinda samsungun cikarttigi telefonlar, htc nin cikarttigi amiralcikler ayfoncularin bagnaz yorumlari... bos bos bos... ha birde sony nin cikarttigi telefonlar.
hala N8 ve nokia nin cikartacagi 808 dunyanin en iyi kamera telefonlari. adam olun olayi tarayici islemci uygulama olaylarina getirmeyin. tartisilan konu kamera. nokia herturlu lider.

ha ağzını öpeyim iyi cevaplamışşsın zaten telefonun bu öelliğini iyi bilen vede kabullenmeyen teelfonu kötülüyo

teelfonun asıl amacı belli ama hala dediğin gibi yok şu az yok şu yavaş kardeşim bırakın bu yorumalrı adamlar ne maçlı çıakrdığı belli teelfonu almassan alam neden rahatsız olup yorum yazıyorsun dimi ses otur kenarda asıl teelfonu almayı düşünen yorum yapsın foto video alrıonı paylaşşsın

bende şu an n8 var vede 808 almayı düşünütyorum benim gibi beklentisi yanında kaliteli foto ve video çekcek teelfon arayan 808 alır olur biter kafası rahat olur yanınada ne kamera nede foto makinesi alması gerek kalmaz işte bu olay anlaşıldımı
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Anthony John Soprano 7 yıl
Bunu alanın aklından şüphe ederim acikcasi
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Rajeesh 7 yıl
cihaz gerçek 41mp bunu üstüne basa basa açıkladılar. pureview teknolojisi 5mp'ı komşu pikseller ile 35mp yapmıyor. aksine çektiği 35mp fotoğrafı 5mp'e düşürerek daha iyi görüntü sağlıyor
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The Last Beerbender 7 yıl
Bu reklami apple reklamlarina benzettim, asla kullanilmayacak ozellikleri sanki herkes kullanıyormuş gibi empoze edilip, insanlara aldirma amaclanmis. Bu acidan cok basarili bir reklam olmus.
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pijama61 7 yıl
sene 2012 hala symbian mı?
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DH Misafiri 7 yıl
Sensör gerçekten 41MegaPiksel, cihaz 38MP fotoğraf çekiyor ve yaklaşık 10 Megabyte olarak kaydediyor, istiyorsanız çözünürlüğü 38 - 8 - 5 - 3 arasında değişebiliyorsunuz. örneğin 5 megapiksel seçtiğiniz zaman her bir pikseli oluşturmak için yedi adet pikselin ortalamasını alarak doğru pikseli buluyor. bu sayede de ortaya beş mega piksel olan ancak yüksek kalitede olan fotoğraflar çıkıyor. bu işi yapmak için içerisindeki fotoğraf çipini kullanıyor. symbian olmasının sebebi ise bu teknoloji geliştirmeye başlandığında nokia nın yol haritasında sadece symbian vardı, tahmin edeceğiniz gibi bu tip teknolojiler tasarımdan üretime 3 günde yapılacak işler değil. muhtemelen aynı özelliklere sahip bir windows mobile da seneye görürüz.
Ayrıca kişisel görüşüm nokianın androide geçmesini gerektirecek bir durum yok . symbian nın ne olduğu da aşağıdaki linkde yazıyor, bir zahmet bir göz atın en.wikipedia.org/...
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Virtual Reality 7 yıl
symbian işletim sisteminin Allah belasını versin. Yıllarca telefon teknolojisinin ilerlemesini engelledi. Ne zaman ios ve android geldi telefon teknolojisi bir adım öne gitti ve telefonlar birer el bilgisayarı durumuna geldi.

Bana göre symbian işletim sistemi hala bir cep telefonu yazılımı ama ios ve android bir el bilgisayarı yazılımı

İnsan geri zekalı olsa yine symbianlı akıllı telefon üretmez. Ama nokia çalışanları o kadar geri kalmışlar ki doğru piyasa analizi yapamıyorlar.

Ha akıllı telefon dışındakileri yine symbian ile üretiyorsan üret ama akıllı telefonlar da android i seçmelisin. İleride win 8 in marketi zenginleşirse oda seçilebilir ama marketsiz symbian 5 para etmez.

41MP lik kameraya yazık olmuş bu işletim sistemiyle

-
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ahmetdemirci 7 yıl
Symbiana çok program yükleyince kasıyor şehir efsanesi. N8 im var dünyanın programı yüklü 6–7 ev ekranı var ve full widget dulu. Kasan takılan birşey yok. Cfw kurun orjinalden herzaman daha iyi oluyor
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homeedition88 7 yıl
Bu arada konu ile alakası belki yok ama d.h olarak şu videoları kendi server'ınızdan yayınlama isteğinizi anlayabiliyorum fakat anlayamadığım neden bu videoları oynatmak bu kadar güç oluyor. Ya takılıyor yada yavaş yüklüyor. (Bir ihtimal yurtdışında olduğum için mi? diye düşünüyorum -ki bağlantı hızım 100Mbit)
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danGerfuLL 7 yıl
Defalarca yazildi cizildi ama ben gene bir daha yazip hatirlatayim.

Cihaz 41 MP fotograf cekmiyor max. 38 MP fotograf cekiyor.
Fotograf boyutlari 10 MB civarinda.
Cihazin fotograf cekip kaydetme suresi 38 MP'de 2-3 sn civarinda.
Cihaz Symbian Belle ya da yeni adiyla Belle yani eski Symbian surumlerine nazaran gayet seri bir sistem.
41 MP konulmasinin amaci Pureview teknolojisi ile 2-5-8 MP cozunurluklerde dijital yakinlastirmalarda dahi kumlanin one gecerek kumlanmanin onlenmesinin saglanmasi.
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.eRCaN. 7 yıl
Amatör pornoda çığır açacak bu telefon.
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jasonnbourne 7 yıl
n8 ile dizi çektiler bununla uzay araştırmalarına başlarlar herhalde
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