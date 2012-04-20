Nokia'dan 41 MP kameralı 808 PureView için tanıtım reklamı

Haber Editörü
Nokia, şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanını gerçekleştirdiği kamera odaklı akıllı telefonu 808 PureView için bugün tanıtım reklamı yayınladı. Yayınlanan reklamda, 1.3 GHz ARM11 işlemcili, 512 MB RAM'li, Symbian Belle işletim sistemli ve 4.0-inç nHD dokunmatik AMOLED ekranlı 808 PureView'ın kamera yetenekleri, ses kalitesi ve NFC teknolojisi vurgulanmış.
41 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.2-inç CMOS sensöre sahip olan 808 PureView, Carl Zeiss objektif, f/2.4 diyafram değeri, otomatik odaklama, LED flaş, xenon flaş, Full HD çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı, coğrafi etiketleme ve yüz algılama gibi teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor.
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1. Symbian cok daha az sistem gereksinimleri ile akici bir sekilde calisiyorsa (Symbian Belle icin konusuyorum, ornegin Nokia N8 680 Mhz islemci 256 MB RAM) adamlar sirf sizi tatmin etsin diye Quad Core 1.5 Ghz islemci ve 1 GB RAM mi koyacak. Telefonu eline alip kurcalayan oldu mu? Nerden biliyosunuz kasilip kalicagini. Hem Nokia N8 hem Galaxy Tab 8.9 kullaniyorum. Galaxy Tab cift cekirdekli olmasina ragmen Nokia N8`deki Symbian cok daha akici calisiyor. Android optimize bir sistem degilse ve daha fazla RAM ve islemci ihtiyaci duyuyorsa bunda Nokia`nin gunahi ne? Quad Core 1.5 Ghz islemcili 1 GB RAM`li telefonda napilicak cok merak ediyorum. Battlefield 3 mu oyniycaz? Bunlar hep pazarlama taktigi ve de malesef pek cok insan buna kaniyor. Adam Android optimize degil demiyor da ben quad core islemci koydum diyor.
2. Ekran cozunurlugu 640x360 diye herkes elestirmis. Evet cozunurluk gunumuz icin dusuk olabilir ama insanlarin arastima yapmadan bilmeden yazdigi belli bu Symbian`in destekleyebildigi suan ki maksimum cozunurluk. Yani sorun donanimsal degil yazilimsal sinirlamadan kaynaklaniyor. Tipki android`in yazilimsal olarak 16 MP uzeri kamera desteklememesi gibi.
3. Telefon alimi tercih meselesi. Kimisi icin 1.5 Ghz Quad Core islemci onemli olur, kimisi icin fotograf kalitesi, akicilik, ses kalitesi, omur boyu bedava offline olarak kullanabildigin GPS. O yuzden birakalim kullanmadigimiz platformlari kotulemeyi. Bence cesitlilik iyidir. Eminim piyasa Android telefon olsa bu sefer de insanlar alternatifsizlikten sikayet eder.
Arastirip yorum yazanlara lafim yok ama sagda solda gordugu yorumlara evet evet haklilar diyip atlayanlar lutfen biraz daha arastirsin. Saygilar.