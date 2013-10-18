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Nokia'dan BlackBerry'ye gönderme

5 yıl
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37
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'dan BlackBerry'ye gönderme

Bir dönem sunduğu iletişim ve güvenlik hizmetleriyle kurumsal akıllı telefon pazarının bir numaralı ismi olan BlackBerry, yaşadığı mali krizlerin de etkisiyle buradaki hakimiyetini yavaş yavaş kaybetti.

Son kullanıcı segmenti yanında kurumsal müşterileri de etkilemek isteyen Samsung, Apple, LG gibi devler bu alanda da sıkı bir rekabet içerisinde. Windows Phone ile tazelediği akıllı telefon pazarındaki macerasını güçlendirmek isteyen Nokia, kurumsal pazara yönelik bir reklam hazırladı.

Kurumsal müşterilerin iş hayatını kolaylaştıracak Windows Phone hizmetlerini sıralayan Nokia, bu hizmetlerini diğer platformlarla da karşılaştırdı. Kutu içerisinden ücretsiz olarak çıkan Office uygulamaları, Outlook entegrasyonu, çevrimdışı navigasyon, kurumun fikri haklarını koruyacak Bilgi Hakları Yönetimi, kablosuz şarj Nokia'nın kurumsal müşterilerine sunduğu hizmetler. Diğer platformlar ise bu hizmetleri kısıtlı veya ücretsiz olarak sunuyor.

Nokia'nın reklam için hazırladığı görsel de verdiği mesaj bakımından ilgi çekici. BlackBerry'nin satışa kadar giden sürece atıfta bulunan görselde "Daha Akıllı Bir İş İçin Nokia Lumia'ya Geçin" sloganı bir böğürtleni ezerken tasvir edilmiş. 

Nokia'nın zaman zaman rakiplerini ti'ye alan mesajlarına tanık oluyoruz. Ancak BlackBerry için yapılan tasvirin biraz ağır olabileceği konuşuluyor.  

http://wmpoweruser.com/nokia-proposes-to-squash-blackberry-in-business/ Yorum Yaz
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Espa 5 yıl en beğenilen
İki şirkette başka şirketlere satılmış durumda, kendi aralarında debelenip dursunlar
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pasha_canakkale 5 yıl
hey gidi BB ne hallere düştün :D
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e-Militarist 5 yıl
Asha'da s60 v5 s^1 s40 karışımı bişey var, tam bilmiyorum ne olduğunu. Mesele o değil. Satışa asha dahil değil diye biliyorum ben. Yanılıyor da olabilirim. Farzedelim yanılmıyorum yine aynı şey asha'nın da mazisi 2-3 yıllık. 2 yıllık asha + 2 yıllık Lumia = 6 milyar dolar. Bu 6 milyar dolar şirketin tamamının değeri değil. Symbian'ın artık devam ettirilmeyeceği duyurulduktan sonra Nokia'ya biçilen değerde Symbian'lı telefon mazisinin 1 kuruş bile katkısı yok. Symbian'a devam etme kararı alsaydı 6 milyar dolar yerine belki 15-20 milyar dolara da satabilirdi birimi. O devam etmeme kararının alındığı sırada neler oldu bilinmiyor. 20 milyar dolarlık değerin 6 milyar dolara düşmesinde ceonun rolü varmı yok mu Allah bilir. Olan olmuş artık. Bundan sonraki önemli. İsterse Vestel alsın Nokia'yı, beni şahsen Nokia kalitesiyle ve sağlamlığı ile üretilecek telefonlar bağlar. Microsoft almış, telefonun üzerinde nokia yazmış lumia yazmış ben onu da umursamıyorum. Telefonu elime aldığımda bana geçecek Nokia hissine Nokia duygusuna bakarım ben. Nokia'nın ilk telefonunu kullanmış biri olarak son satın alacağım telefonda ilk heyecanı yaşayacağım mı onu merak ediyorum. Merakımı da ya 1020 ile ya da 1520 ile gidereceğim. Android ya da ios olmasın içindeki sistem yeter bana. Apple ya da sony ya da samsung galaxy serisi telefon kullanıcılarıyla aynı mobil duyguyu yaşamak istemiyorum. Nokia & Microsoft el ele, Nokia & Microsoft el ele, hep beraber tribüne diyerek sözlerimi tamamlıyore.
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DH Misafiri 5 yıl
e-Militarist
Akıllı derken Lumia serisini kastettim. Beraber geliştirdikleri birimi 6 milyar dolara sattı işte. Lumiadan öncesini neden sayıyoruz? Batmamış mıydı Nokia?! Edit: Microsoft symbian^3 hatrına almadı heralde birimi di mi? Baktı Lumiada iş var. Ver söz hakkı ben de olsun dedi. 2-3 yıllık Lumiaya 6 milyar dolar bayıldı. Nokianın son 2 yılının değeri 6 milyar dolar. Tamamı değil.

Nokia'nın akıllı telefon biriminde asha ve lumia bulunuyor Microsoft ikisinide satın aldı. Not: Asha symbian'ın farklı bir sürümüyle çalışıyor. Ve Nokia kıllı telefonda Apple dan önce vardı.Her akıllı telefon dfokunmatik olmak zorunda değil bizlerde dokunmatik olmayan telefonlar akıllı değil diye düşünülüyor. Yani düşünün Nokia yıllar öncesinde Ovi Store adlı marketi olan ve o zamana göre çok iyi bir platformla symbian sistemiyle telefon çıkarıyordu.( not : Diğer markalarda genelde symbian kulanıyortlardı akıllı telefon çıkarmak için) Bunlar akıllı telefon değil miydi ?
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e-Militarist 5 yıl
Akıllı derken Lumia serisini kastettim. Beraber geliştirdikleri birimi 6 milyar dolara sattı işte. Lumia'dan öncesini neden sayıyoruz? Batmamış mıydı Nokia?!

Edit: Microsoft symbian^3 hatrına almadı heralde birimi di mi? Baktı Lumia'da iş var. Ver söz hakkı ben de olsun dedi. 2-3 yıllık Lumia'ya 6 milyar dolar bayıldı. Nokia'nın son 2 yılının değeri 6 milyar dolar. Tamamı değil.
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wolf silver 5 yıl
BLACKBERR: Kafan guzelmıs nokıa kardes gule gule kullan...
:D :D :D
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okan_cehapelioglu 5 yıl
nokiadan bir (qapaq) daha
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Al PaC 5 yıl
Nokia tarihinde bir daha böyle bir reklam ve pazarlama anlayışı görülmüş müydü acaba... Batık firmanın müşterilerine çökmeye çalışıyor. Başkalarına sataşarak reklam yapmak ancak acizliği gösterir. Hele de kimse seni sallamıyorken.
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Elitforce 5 yıl
Nokia da tam işsiz oldu artık Ha
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Mr. Jingles 5 yıl
Hiç güleceğim yoktu. Nokia BlackBerry'nin satış sürecine laf sokmakla aslında kendine laf sokuyor da farkında değil. Ulan senin halin çok mu farklı da gelip gönderme yapıyorsun. Kendi satılış sürecine bak ilk önce.
Öldü parasına Microsoft'a satıldın. Motorola bile senden iyi paraya satıldı. Motorola'dan bile aşağısın.


Apple'a bakın adamlar hiç öyle sağa sola sataşıp onun bunun cihazına bok atmıyorlar. Apple olsun Samsung olsun bunlar BlackBerry'i kaale alacak seviyede değiller. BlackBerry gibi bir firmayla uğraşmazlar bile. Bu da Nokia'nın seviyesini gösteriyor işte. Anca BlackBerry gibi kendi seviyesindeki firmalarla uğraşır.
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Utku 5 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci
Hiç güleceğim yoktu. Nokia BlackBerry'nin satış sürecine laf sokmakla aslında kendine laf sokuyor da farkında değil. Ulan senin halin çok mu farklı da gelip gönderme yapıyorsun. Kendi satılış sürecine bak ilk önce.
Öldü parasına Microsoft'a satıldın. Motorola bile senden iyi paraya satıldı. Motorola'dan bile aşağısın.


Apple'a bakın adamlar hiç öyle sağa sola sataşıp onun bunun cihazına bok atmıyorlar. Apple olsun Samsung olsun bunlar BlackBerry'i kaale alacak seviyede değiller. BlackBerry gibi bir firmayla uğraşmazlar bile. Bu da Nokia'nın seviyesini gösteriyor işte. Anca BlackBerry gibi kendi seviyesindeki firmalarla uğraşır.

Bu siirde yazar Nokia'ya hitap ediyor.
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kpln04 5 yıl
b.ka batmış ama hala b.k atıyor la nokia bb androide temelli geçsin senin ismin piyasadan silinecek
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doctor5945 5 yıl
sanki ortada kendisi kalmış gibi blackberry e taş atıyor gerizekalılar çok akıllı olsalar microsft a şirketi satmazlardı,şimdi o aldıkları 7 milyar dolarla el telsizi üretmeye devam etsinler zaten 2014 te satın alma tamamlanınca artık microsfot lumia olacak ismi cihazların.İsim hakkının kendisinde olması bir anlam ifade etmiyor cunku ortada fiziki fabrıka kalmadı kendine ait sıfırdan kurayım dese fabrıkayı hem maliyet cok artacak hemde android e dönemez bu dakikadan sonra atı alan üsküdarı geçti symbian desen bitti meego desen bitti kısaca nokia the end.
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