Nokia'dan BlackBerry'ye gönderme

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Bir dönem sunduğu iletişim ve güvenlik hizmetleriyle kurumsal akıllı telefon pazarının bir numaralı ismi olan BlackBerry, yaşadığı mali krizlerin de etkisiyle buradaki hakimiyetini yavaş yavaş kaybetti.
Son kullanıcı segmenti yanında kurumsal müşterileri de etkilemek isteyen Samsung, Apple, LG gibi devler bu alanda da sıkı bir rekabet içerisinde. Windows Phone ile tazelediği akıllı telefon pazarındaki macerasını güçlendirmek isteyen Nokia, kurumsal pazara yönelik bir reklam hazırladı.
Kurumsal müşterilerin iş hayatını kolaylaştıracak Windows Phone hizmetlerini sıralayan Nokia, bu hizmetlerini diğer platformlarla da karşılaştırdı. Kutu içerisinden ücretsiz olarak çıkan Office uygulamaları, Outlook entegrasyonu, çevrimdışı navigasyon, kurumun fikri haklarını koruyacak Bilgi Hakları Yönetimi, kablosuz şarj Nokia'nın kurumsal müşterilerine sunduğu hizmetler. Diğer platformlar ise bu hizmetleri kısıtlı veya ücretsiz olarak sunuyor.
Nokia'nın reklam için hazırladığı görsel de verdiği mesaj bakımından ilgi çekici. BlackBerry'nin satışa kadar giden sürece atıfta bulunan görselde "Daha Akıllı Bir İş İçin Nokia Lumia'ya Geçin" sloganı bir böğürtleni ezerken tasvir edilmiş.
Nokia'nın zaman zaman rakiplerini ti'ye alan mesajlarına tanık oluyoruz. Ancak BlackBerry için yapılan tasvirin biraz ağır olabileceği konuşuluyor.
http://wmpoweruser.com/nokia-proposes-to-squash-blackberry-in-business/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nokia'nın akıllı telefon biriminde asha ve lumia bulunuyor Microsoft ikisinide satın aldı. Not: Asha symbian'ın farklı bir sürümüyle çalışıyor. Ve Nokia kıllı telefonda Apple dan önce vardı.Her akıllı telefon dfokunmatik olmak zorunda değil bizlerde dokunmatik olmayan telefonlar akıllı değil diye düşünülüyor. Yani düşünün Nokia yıllar öncesinde Ovi Store adlı marketi olan ve o zamana göre çok iyi bir platformla symbian sistemiyle telefon çıkarıyordu.( not : Diğer markalarda genelde symbian kulanıyortlardı akıllı telefon çıkarmak için) Bunlar akıllı telefon değil miydi ?
Edit: Microsoft symbian^3 hatrına almadı heralde birimi di mi? Baktı Lumia'da iş var. Ver söz hakkı ben de olsun dedi. 2-3 yıllık Lumia'ya 6 milyar dolar bayıldı. Nokia'nın son 2 yılının değeri 6 milyar dolar. Tamamı değil.
:D :D :D
Apple'a bakın adamlar hiç öyle sağa sola sataşıp onun bunun cihazına bok atmıyorlar. Apple olsun Samsung olsun bunlar BlackBerry'i kaale alacak seviyede değiller. BlackBerry gibi bir firmayla uğraşmazlar bile. Bu da Nokia'nın seviyesini gösteriyor işte. Anca BlackBerry gibi kendi seviyesindeki firmalarla uğraşır.
Bu siirde yazar Nokia'ya hitap ediyor.
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