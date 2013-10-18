Nokia'dan BlackBerry'ye gönderme





Bir dönem sunduğu iletişim ve güvenlik hizmetleriyle kurumsal akıllı telefon pazarının bir numaralı ismi olan BlackBerry, yaşadığı mali krizlerin de etkisiyle buradaki hakimiyetini yavaş yavaş kaybetti.





Son kullanıcı segmenti yanında kurumsal müşterileri de etkilemek isteyen Samsung, Apple, LG gibi devler bu alanda da sıkı bir rekabet içerisinde. Windows Phone ile tazelediği akıllı telefon pazarındaki macerasını güçlendirmek isteyen Nokia, kurumsal pazara yönelik bir reklam hazırladı.





Kurumsal müşterilerin iş hayatını kolaylaştıracak Windows Phone hizmetlerini sıralayan Nokia, bu hizmetlerini diğer platformlarla da karşılaştırdı. Kutu içerisinden ücretsiz olarak çıkan Office uygulamaları, Outlook entegrasyonu, çevrimdışı navigasyon, kurumun fikri haklarını koruyacak Bilgi Hakları Yönetimi, kablosuz şarj Nokia'nın kurumsal müşterilerine sunduğu hizmetler. Diğer platformlar ise bu hizmetleri kısıtlı veya ücretsiz olarak sunuyor.





Nokia'nın reklam için hazırladığı görsel de verdiği mesaj bakımından ilgi çekici. BlackBerry'nin satışa kadar giden sürece atıfta bulunan görselde "Daha Akıllı Bir İş İçin Nokia Lumia'ya Geçin" sloganı bir böğürtleni ezerken tasvir edilmiş.





Nokia'nın zaman zaman rakiplerini ti'ye alan mesajlarına tanık oluyoruz. Ancak BlackBerry için yapılan tasvirin biraz ağır olabileceği konuşuluyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-proposes-to-squash-blackberry-in-business/