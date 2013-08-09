Nokia'dan Windows Phone 8 kullanıcılarına uygulama öneren uygulama: AppSocial

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip Nokia'nın Lumia serisi akıllı cep telefonu kullanıcıları için yine Nokia tarafından hazırlanan AppSocial isimli uygulama, diğer Lumia sahiplerinin tavsiyelerinden yararlanarak yeni uygulamalar önermek üzere kullanıma sunulmuş durumda. Farklı tavsiye listelerinin oluşturulması ve paylaşılması görevini de üstlenen uygulama, liste sahipleri arasında iletişim kurulmasına da imkan verebiliyor.

İçerisinde popülerliğe bağlı olarak lider listesinin de yer aldığı tavsiye uygulaması AppSocial'a direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-TR/store/app/appsocial-betalabs/ec44a23d-ef56-4320-84c6-ce3dda6f3d73?signin=true