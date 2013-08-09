Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan Windows Phone 8 kullanıcılarına uygulama öneren uygulama: AppSocial

5 yıl
677
1
10
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'dan Windows Phone 8 kullanıcılarına uygulama öneren uygulama: AppSocial
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip Nokia'nın Lumia serisi akıllı cep telefonu kullanıcıları için yine Nokia tarafından hazırlanan AppSocial isimli uygulama, diğer Lumia sahiplerinin tavsiyelerinden yararlanarak yeni uygulamalar önermek üzere kullanıma sunulmuş durumda. Farklı tavsiye listelerinin oluşturulması ve paylaşılması görevini de üstlenen uygulama, liste sahipleri arasında iletişim kurulmasına da imkan verebiliyor.
İçerisinde popülerliğe bağlı olarak lider listesinin de yer aldığı tavsiye uygulaması AppSocial'a direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-TR/store/app/appsocial-betalabs/ec44a23d-ef56-4320-84c6-ce3dda6f3d73?signin=true Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen
nokia wp den çok çalışıyor
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DokuzKuyrukluTilki 5 yıl
Şu Nokia'nin yarısı kadar Microsoft çalışsa.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Affirmative!! 5 yıl
Biraz da ms çalışsa şu uygulamalar için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl
Ben de ne işe yarıyor diyordum bu. İyi de markette zaten gerçekleştirilmiyor mu bunlar? Arasındaki fark ne? Gereksiz alan değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre_fan_club 5 yıl
Kullanan var mi biraz anlatabilir mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Hangi uygulama?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaPasam 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Hangi uygulama?

arıza adam geri döndü
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen
nokia wp den çok çalışıyor
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DokuzKuyrukluTilki 5 yıl
Şu Nokia'nin yarısı kadar Microsoft çalışsa.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9D2914531 5 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli
nokia wp den çok çalışıyor


İşletim sisteminden mi çok çalışıyor :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
677 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, nokia ve
2 etiket daha uygulama haber app
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "El Öpen, Harçlık Bekleyen" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim