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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'dan da onay geldi; Japonya'daki Vertu mağazaları kapatılıyor

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Üst gelir grubuna hitap eden ve sıradışı tasarımlarıyla ön plana çıkan Vertu marka cep telefonları üzerlerinde barındırdıkları materyallere göre (örn: altın, gümüş, deri kaplama) 7000$ ile 250.000$ arası değişen fiyatlarla Japonya'da alıcılarını beklemekteydi.
Bir süre önce Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia'nın, Japonya'nın Shibuya ve Ginza bölgelerinde açtığı Vertu mağazalarını kapatma kararı aldığı bilgisi internette yayınlanmıştı ancak Nokia cephesinden herhangi bir onaylama gelmemişti. Ancak Nokia daha sonradan gelen bilgileri doğruladı. Temmuz ayının sonuna doğru Japonya'da açık kalan son mağaza da kapatılacak. Vertu'nun Tokyo ofisi de yıl sonuna kadar açık duracak ve daha sonra Vertu, Japonya pazarından tamamen çekilecek.

Vertu'nun basın sözcüsü Japonya'da şu ana kadar kaç tane Vertu marka telefon satıldığına ilişkin bilgi vermedi. Tahmin edilen taleple gerçekleşen talep arasında muhtemelen büyük bir sapma yaşandığı için Nokia'nın böyle bir karar almış olabileceğini düşünmekteyiz.

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sertacarslan 7 yıl
Parası olan insanları enayi sanıp böyle saçma bir fikire yatırım yaparsanız olacağı budur.
Değerli taşlarla süslü bir mücevher takan bir bayan ile değerli taşlarla süslü bir telefon kullanan iki bayan düşünün. Birincisi zerafeti, ikincisi görgüsüzlüğü çağrıştırıyor değil mi?
Ortalığın boş olduğu dönemde birkaç iyi modelle kendine isim ve pazar edinmiş ama daha sonra bu mirası yemiş ve yemeye devam eden Nokianın başına ne gelecekse beyinsiz yöneticilerinden gelecek...
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electrostatic 7 yıl
bildiğim kadarıyla sadece vertu değil,nokiada çekilecek
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DH Misafiri 7 yıl
Japonlar tutumlu demek ki :)
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