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Nokia'dan giriş seviyesi 110 ve 112 çift SIM destekli telefonlar

7 yıl
5,1b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia telefonlara yaptığı yatırım kadar giriş seviyesi telefon pazarı için de model takviyesine devam eden Nokia, çift SIM kart destekli iki yeni model daha tanıttı.

Asya pazarı için planlanan telefonlar 110 ve 112 şeklinde adlandırıldı. 1.8 inçlik ekrana sahip modeller Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara kolay erişim, Nokia Store uygulama mağazası, verileri yüzde 90'a kadar sıkıştırarak hızlı ve daha az veri bağlantısı kullanmasını sağlayan Nokia tarayıcısı, VGA arka kamera, Bluetooth, 10 saat konuşma, 1 ay bekleme süresi, 32GB'a kadar hafıza kartı desteği şeklinde özellikler sunuyor.

Kısa süre sonra 75 Avro değerinde Tetris®, Bejeweled®, Need for Speed(TM) The Run, Monopoly Here & Now ve SimCity(TM) Deluxe gibi oynları barındıran EA oyunları paketi modeller için ücretsiz olarak sunulacak. 

Easy Swap teknolojisi ile telefonu kapatmadan SIM kartlar arasında kolay geçiş sağlanabiliyor. Nokia 110 modelinin tek SIM kartlı 111 ve 113 adlı iki versiyonu daha piyasaya sürülecek. 113 sadece Avrupa ve Asya için olacak.

Nokia 110 modelinin fiyatı 3 farklı renk seçeneği ile 35 Avro iken, Nokia 112 modeli 38 Avro fiyat etiketine sahip. Nokia 110 modeli kısa süre sonra, Nokia 112 modeli de üçüncü çeyrekte piyasada olacak.

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ihtiyarjedi 7 yıl en beğenilen
35 avro * 1.25(öiv) *1.18*2.32 = 130lira düz hesap
bence tutar, fiyat çok iyi babama ve anneme alacak telefon bulamıyorum piyasada... Herkes 20-30 yaş grubu aralığında 2000lira lık cep telefonu kullanma zorunluluğu varmış gibi piyasanın ağzına mıçtılar
35 avro * 1.25(öiv) *1.18*2.32 = 130lira düz hesapbence tutar, fiyat çok iyi babama ve anneme alacak telefon bulamıyorum piyasada... Herkes 20-30 yaş gru...
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manyaksx 7 yıl

Diğerleri gibi ahize sorunu varsa, at gitsin çöpe lanet olsun Nokia ya bir ahize sorunu hala çözemedin gitti.
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hakansol 6 yıl
Çok kötü bir telefon, ben aldım
General mobile 2 sim kartta konusunda daha başarılı
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TearsForFears 7 yıl
İşte bu ! Nokia'dan beklediğimiz hamleler...
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07ugur 7 yıl
Çok iyi.Şarj süreside uzun gidiyorsa tadından yenmez :)
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Mellkor 7 yıl
Bunlar meltem projesi altinda tanitilicak cihazlar mi?
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icg 7 yıl
malesef vergilendirme yüzünden bundan hemen önceki modeli nokia 101 şu anda 170 liraya satılıyor, aynı oranda değil miktarda vergi alınıyor telefonlardan çünkü :)) bu da 200 liradan aşağı olmaz türkiyede.
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KaZooM 7 yıl
ona göre vergiside gelir
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stepcideee 7 yıl
türkiye de her telefona en az 100 tl vergi koyulduğu için en ucuz telefon bile 100 tl altında satılamaz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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eco67 7 yıl
OPTİİİİİK BAK!!!! 5 LİRAYA TELEFON ALDIM KENDİME.
ARAMA YAPAMIYO AMA HER TUŞUNDAN AYRI SES ÇIKIYOR :)
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nedensiz07 7 yıl
millet kafayı akıllı tellere takmıs.. sanki nine leride akıllı tel kullanıyo ya elestirenlerın
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wustti 7 yıl
OverClocK1ng
Ama sadece Telefon olarak uzun pil gitsin diye şöyle bir şey almak da lazım:http://www.gsmarena.com/philips_x528-4646.phpKonuşma süresi 30 saat. Bekleme süresi 2400 saat yani 100 gün...Daha önce bekleme süresi 2 ay olanını görmüştüm Philips te ama 3 ay 10 gün olanını yeni yapmışlar...

cazip gibi görünüyor ama kullanmak lazım galiba ses kalitesini ve sinyal gücünü düşürüyormuş batarya uzun süre gitsin diye bizim ülkemizde işe yaramaz sanırsam 3g açık olduğu halde hala çekmeyen yerlere denk geliyorum cepten 500 mb filan hediye geliyor belli başlı yerler dışında bağlanamıyorum doğru dürüst bi de 3g cart curt hava atıyorlar firmalar 5 para etmez her Allah ın günü taksime gidip orda mı gireyim nete adam gibi yapsınlar evde otobüste sokakta her yerde gireyim bi de utanmadan koydukları fiyatlarda cabası.
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OverClocK1ng 7 yıl
Ama sadece Telefon olarak uzun pil gitsin diye şöyle bir şey almak da lazım:
gsmarena.com/...
Konuşma süresi 30 saat. Bekleme süresi 2400 saat yani 100 gün...
Daha önce bekleme süresi 2 ay olanını görmüştüm Philips te ama 3 ay 10 gün olanını yeni yapmışlar...
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wampaa 7 yıl
Bu telefon 180-230 TL aralığında gelecek buraya yazıyorum 100 liraya vergisi zaten.
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OverClocK1ng 7 yıl
ReDComrade
senin geleceğin bu telefonlarda nokia bu telefonların aklı senin için gayet yeterli zaten boşver

Valla o kadar doğru demişsin ki. Ne kadar eksi yesen de Nokia'nın şu durumuna bakmayıp, bu yıl 6.5 "MİLYAAARR" Dolar zarar ettiğini gözetmeden bu eksi basan kişiler olsa da çok doğru demişsin.
Akıllı telefon Nokia'nın nesine. Böyle telefonlar yapsın işte.
4 çekirdekli 2 Gb. Ram li telefonların cirit atmaya başladığı arenada Nokia halen 1Ghz tek işlemcili 256 ve 512Mb Ramli cihazları Akıllı Telefon diye üretmeye devam ederse sonu yakındır da...
Dediğin gibi: Yukarıdaki telefonun Aklı Nokia için yeterli. Fazlası aşıyor Nokia'yı...
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