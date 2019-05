Nokia'dan giriş seviyesi 110 ve 112 çift SIM destekli telefonlar

Lumia telefonlara yaptığı yatırım kadar giriş seviyesi telefon pazarı için de model takviyesine devam eden Nokia, çift SIM kart destekli iki yeni model daha tanıttı.





Asya pazarı için planlanan telefonlar 110 ve 112 şeklinde adlandırıldı. 1.8 inçlik ekrana sahip modeller Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara kolay erişim, Nokia Store uygulama mağazası, verileri yüzde 90'a kadar sıkıştırarak hızlı ve daha az veri bağlantısı kullanmasını sağlayan Nokia tarayıcısı, VGA arka kamera, Bluetooth, 10 saat konuşma, 1 ay bekleme süresi, 32GB'a kadar hafıza kartı desteği şeklinde özellikler sunuyor.





Kısa süre sonra 75 Avro değerinde Tetris®, Bejeweled®, Need for Speed(TM) The Run, Monopoly Here & Now ve SimCity(TM) Deluxe gibi oynları barındıran EA oyunları paketi modeller için ücretsiz olarak sunulacak.





Easy Swap teknolojisi ile telefonu kapatmadan SIM kartlar arasında kolay geçiş sağlanabiliyor. Nokia 110 modelinin tek SIM kartlı 111 ve 113 adlı iki versiyonu daha piyasaya sürülecek. 113 sadece Avrupa ve Asya için olacak.





Nokia 110 modelinin fiyatı 3 farklı renk seçeneği ile 35 Avro iken, Nokia 112 modeli 38 Avro fiyat etiketine sahip. Nokia 110 modeli kısa süre sonra, Nokia 112 modeli de üçüncü çeyrekte piyasada olacak.